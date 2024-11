Deux femmes quinquagénaires. L’une, mariée à un homme depuis 20 ans, l’autre, lesbienne et célibataire qui enchaîne les conquêtes sans lendemains. Ces deux femmes, que tout oppose au premier coup d’œil, se rencontrent par hasard dans un bar… lesbien !

Alors que Marie Theres, médecin et mère d’une ado rebelle pro écologiste, se fait dire par son mari « qu’il a besoin d’un break », et que par la suite il se fait suspendre au travail, cette dernière se retrouve dans un bar lesbien de Vienne, au bord de la crise de nerfs. Elle y rencontre Fa, une femme qui dirige sa propre entreprise de menuiserie, que l’on pourrait décrire comme la « Shane » iranienne de Vienne.

Et pour cause, son esprit libre, son assurance et son indépendance font tourner les têtes ; elle enchaîne les conquêtes (surtout de femmes hétéros). Rapidement, la relation qui se développe entre Marie Theres et Fa semble emprunter une voie plus élaborée que la simple relation d’un soir. Cependant, tout n’est pas simple, Marie Theres découvre son attirance pour les femmes, pendant que Fa, bien dans sa peau, n’a toujours pas fait son coming out officiel à sa mère. Toutes deux devront surmonter leurs peurs, afin de vivre librement leur amour.

La réalisatrice Kat Rohrer signe ici son troisième long-métrage, une comédie romantique de type feel good movie, qui se déroule à Vienne, en Autriche, son pays d’origine. What a Feeling vaut d’abord son pesant d’or pour la mise en images de femmes matures au grand écran dans une relation lesbienne, chose encore trop rare.

Sans conteste, un tel film peut en aider certaines à s’épanouir et même à s’assumer. Sans être des plus originales, la trame narrative est portée au grand écran par la relation touchante et vraisemblable qui s’établit entre les deux femmes. Si le début du film nous présente des « femmes au bord de la crise de nerfs », le côté drôle et touchant est ce qui demeure en bouche en fin de film.

Le film WHAT A FEELING sera présenté le 24 novembre à 19h à la Salle de projection Jean-Claude Lauzon (J-S1430) de l’UQAM durant le festival image+nation en version originale allemande et farsi, sous-titrée en anglais

INFOS | Image+nation se tient du 20 au 30 novembre 2024, dans 6 salles de cinéma de Montréal et partiellement en virtuel (principalement pour les personnes qui se trouvent au Québec). Pour plus d’infos sur chacun des films ou pour vous procurez des billets pour assister au festival image+nation en personne ou visionnez certains films en version virtuelle, visitez le site du festival image+nation 2024.

POUR VISUALISER LA GRILLE HORAIRE DU FESTIVAL, CLIQUEZ ICI.

LIEUX DE PROJECTION

• Cinéma J.A DeSève de l’Université Concordia au 1400 boulevard de Maisonneuve Ouest (métro Guy-Concordia)

• Centre PHI au 407 rue Saint-Pierre, Montréal, QC H2Y 2M3 (métro Square Victoria-OACI)

• Salle de projection Jean-Claude Lauzon (J-S1430) | UQAM, 1564 rue Saint-Denis, Montréal Québec H2X 3K2 (métro Berri-UQAM) ENTRÉES | fin de semaine · weekend | Métro Berri-UQAM 1400 rue Berri, Montréal QC H2L 2C4.

• Office national du film du Canada, à l’Édifice Balmoral 1501 de Bleury Montréal Québec H3A 0H3 (métro Place des Arts)

• Sir George Williams Alumni Auditorium (H110) de l’Université Concordia au 1455 de Maisonneuve O. Montréal Québec H3G 1M8 (métro Guy-Concordia).

• Cinéma du Musée au 1379-A rue Sherbrooke O. Montréal Québec H3G 1K3 (métro Peel)

BILLETS: 14$/ billets (11$ pour les étudiants et personnes âgées de 65 ans et plus). Plusieurs type de laissez-passer — pour 6 ou 10 billets ou tout accès ou hybride. Consulter le site pour tous les détails.

ACHAT DE BILLETS EN LIGNE Achetez vos billets directement sur le site internet à l’avance et assurez vous une place en salle ! Il vous suffit de sélectionner un film et de vous connecter (ou de créer un compte si vous n’en avez pas). Une fois votre achat effectué, vous recevrez un courriel de confirmation avec tous les détails.

EN SALLE S’il reste des billets pour la projection qui vous intéresse, vous pourrez vous les procurer le jour de la projection, et ce, 30 minutes avant la première projection du jour.