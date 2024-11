Les premières images de Light Light Light évoquent le passage à l’âge adulte à travers la vision sensible de Mariia, une adolescente qui commente la catastrophe de Tchernobyl. Elle se souvient des répercussions sur son village de Finlande : un nuage de pluie tombé d’un ciel aux teintes rosées/violettes. Lorsqu’elle croise le regard de sa collègue de classe, Miranda, une question survient : le grand amour est-il aussi fort qu’une explosion nucléaire ?



Miranda est une jeune femme mystérieuse avec une relation familiale alambiquée. Lorsque cette dernière lui demande de prétendre qu’elle est son amie, puis de lui enseigner le suédois, une réelle amitié se développe entre les deux jeunes femmes, malgré leurs milieux socioéconomiques différents. Lentement, malgré les aléas de la vie, elles explorent leurs sentiments amoureux.



À l’aide d’habiles ellipses favorisant les sauts dans le temps, la réalisatrice Inari Niemi raconte cet amour de jeunesse dans la Finlande des années 90, avec mystère et tendresse, sur fond de tragédie, alors que Mariia se rappelle, 20 ans plus tard, ses souvenirs. Dans sa thématique de l’amour de jeunesse d’un été, Light Light Light évoque parfois My Summer of Love (2004, Pawel Pawlikowski) ou encore Cocon (2020, Leonie Krippendorff).

Nommé dans quelques festivals de films, Light Light Light vaut également pour la beauté de ses images et de sa direction photo estivale qui évoque la nostalgie d’une époque, d’une idylle, révolue.

Le film LIGHT LIGHT LIGHT sera présenté en salle durant le festival image+nation

