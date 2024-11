Questions d’intimité… sur le plateau

Coordinatrice d’intimité est le nouveau métier qui s’est imposé à Hollywood depuis l’affaire Weinstein. Sa présence sur le plateau pendant le tournage des scènes de sexe assure la protection des comédiennes, en leur donnant une voix, face aux cinéastes souvent tout-puissants.

Grâce aux témoignages de nombreuses actrices françaises et étrangères, le documentaire La révolution des coordinatrices d’intimité / Sex is Comedy propose d’apporter un regard nouveau sur la mise en scène des scènes d’intimité et de délimiter le concept de ce poste encore inconnu en France.

En complément , présentation de deux épisodes d’une nouvelle série française — SPLIT —où l’on a fait appel à une coordinatrice d’intimité. Sur le tournage d’un film, Anna, une cascadeuse de 30 ans, tombe amoureuse de la star qu’elle double. Elle qui se pensait heureuse dans son couple va-t-elle avoir le courage de sortir de l’hétérosexualité pour se confronter à ce désir bouleversant ?

Le documentaire La révolution des coordinatrices d’intimité et les 2 épisodes de SPLIT seront présentés le 21 novembre à 2024, à 19h, à la Salle de projection Jean-Claude Lauzon (J-S1430) de l’UQAM, dans le cadre du festival image+nation.

INFOS | Image+nation se tient du 20 au 30 novembre 2024

