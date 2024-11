L’AGENDA QUEER : événements, soirées et expériences qui méritent le détour à Montréal…

De manière continue, et ce depuis plus de 40 ans, Fugues vous propose sur une base régulière une foule d’événements, de soirées et d’expériences uniques qui mettent de l’avant les nuances de l’arc-en-ciel LGBTQueer. Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements plus ou moins underground, voici LA sélection des choses les plus gaies (ou gay-friendly) à faire en ville des les prochaines semaines. Cette liste est mise à jour régulièrement (au moins deux fois par mois).

Sachez que nous nous lancerons prochainement une nouvelle application pour téléphones intelligents Fugues+ (pour iOS et Android) qui mettra en avant ces suggestions…

Vendredi, 22 novembre 2024

🏳️‍🌈Festival Jouissif Montréal organise le Noël jouissif, marché bien-être, érotisme et autres curiosités coquines, au Bain Mathieu.

LIGHT, LIGHT, LIGHT OUT REALLY HAPPY SOMEDAY

🎥 Image+nation se tient du 20 au 30 novembre 2024, dans 6 salles de cinéma de Montréal et partiellement en virtuel (pour les personnes qui se trouvent au Québec). Pour plus d’infos sur chacun des films ou pour vous procurez des billets pour assister au festival image+nation en personne ou visionnez certains films en version virtuelle, visitez le site du festival image+nation 2024 et visitez la section I&N37 sur le site de Fugues.

👑Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Jessie Précieuse, Lady Boom Boom, Celes et Nana, Cabaret Mado

👑Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

🤠 Les danseur·euses du Club Bolo—Danse Country Montréal se rencontrent les vendredis à l’Association sportive et communautaire du Centre-Sud

Samedi, 23 novembre 2024

👑Xtra Dip! organise A Verry Glee(k) Show avec Uma Gahd, Casanova, Coco Charlemagne, Champagne, HollieWoods, Alexandra Moss, Muzz Emma et Psyberia, Bar Le Cocktail

LESVIA WHO WANTS TO MARRY AN ASTRONAUT? YOUNG HEARTS

FLASHBACK LES REINES DU DRAME MISÉRICORDE

MASCARPONE: THE RAINBOW CAKE FLASHBACK LANGUE ÉTRANGÈRE

👑Jimmy Moore personnifie Céline Dion, Cabaret Mado

🏳️‍🌈Festival Jouissif Montréal organise le Noël jouissif, marché bien-être, érotisme et autres cul-riosités, Bain Mathieu

👑Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Jessie Précieuse, Lady Boom Boom, Celes et Nana, Cabaret Mado

👑Drôles de Drags avec Miss Butterfly, Ciathanight, Crystal Starz ou Emma Déjàvu en rotation, Bar Le Cocktail

👯 Tango/Salsa Queer donne des leçons de danse les samedis, visitez le queertangomtl.com pour plus d’informations ou écrivez au [email protected]ou appelez au +1 (438) 930-8529 pour les tarifs et les détails d’inscription, Espaces des arts

Dimanche, 24 novembre 2024

🥳Vol X. rave avec Hector Oaks, x3butterfly, Solitary Dancer et Runa & Asha, détails en cliquant sur le lien

SABBATH QUEEN BABY THE ASTRONAUT LOVERS

QUEER DEMONS AT DAWN FANATICAL: THE CATFISHING OF TEGAN & SARAH

👑 Célébrez 15 ans de drag avec Emma Déjà-vu, Bar Le Cocktail

🎭Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

👑Le Tracy Show avec Tracy Trash, Victoire de Rockwell, Daisy Wood et Misty Waterfalls, Cabaret Mado

Lundi, 25 novembre 2024

👑C’est juste lundi, place à la relève!! avc Sally-D, Bar Le Cocktail

Mardi, 26 novembre 2024

👑Full Gisèle : Full Céline avec Gisèle Lullaby, Nana, Crystal Starz, Bobépine et Gina Hamilton, Cabaret Mado

😆 Stand Up St. Henri Open Mic, soirée scène libre pour femmes, personnes non binaires, personnes queer et allié·es qui font de l’humour, Impro Montréal.

🎥 + 🏳️‍🌈 PROJECTION DE LA VIDÉO LE SIDA EN 4 VOLETS. Une dernière projection de la vidéo Le sida en 4 volets, qui a été projetée au Parc de l’espoir pendant l’été dernier, sera présentée lors d’une table ronde — «Le savoir comme entraide: diagnostics tardifs, vieillissement et militance VIH/sida» — organisée par la Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le VIH/sida (TOMS), se déroulant de 14h à 19h au Au-LAB (Tiers lieu), 300-2156 rue Sainte-Catherine Est, Montreal, Quebec. Panélistes : Marie-Josée Brouillette, Julie Deslandes Leduc, René Légaré, Benoît Lemire, Laurent Trépanier-Capistran, Sandra Wesley. Avec une projection du court métrage de Simone Beaudry-Pilotte et Mark Andrew Hamilton, produit par les Archives gaies du Québec. Animation offerte par les Soeurs de la perpétuelle indulgence de Montréal. Voici le formulaire d’inscription gratuite pour la journée.

Mercredi, Novembre 27, 2024

🎭The Poly Mic, soirée scène libre, Bar Notre-Dame-des-Quilles

👑Marla Deer présente Popcorn Extra Beurre avec Gisèle Lullaby, Tracy Trash, Bambi Dextrous, Bobépine, Clay Thorris et Johnny Jones, Cabaret Mado

Jeudi, 28 novembre 2024

🥳QUARTZ Soirées Lesbiennes présente To The Moon and Back avec DJ Lavender May, Club Confessionnal

📚L’Euguélionne, librairie féministe tient le lancement de la traduction de Nous, Janed’Aimee Wall, L’Euguélionne

👑 Célébrez l’anniversaire d’Uma Gahd, concurrente de la saison 5 de Canada’s Drag Race avec des invités spéciaux, Bar Le Cocktail

🎭 Zize Dupanier présente Zize, Cabaret Mado

👑 Le Sami Party avec Sami Landri et invités spéciaux, Cabaret Mado

👑 La concurrente Uma Gahd anime les projections des épisodes Canada’s Drag Race, saison 5, Bar Le Cocktail

🥳L’Orage tient son Jeudi diversité!, L’Orage Club

Vendredi, 29 novembre 2024

🥳SUPER TASTE MTL présente ABBA and Friends Dance Party: 5e anniversaire, Bar Le Ritz PDB

📚L’Euguélionne, librairie féministe tient De corneilles et de tantes : une conversation avec Jessica Johns avec Catherine Leroux et Éric Fontaine, L’Euguélionne

👑Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Gisèle Lullaby, Marla Deer, Sasha Baga et Nana, Cabaret Mado

👑Vendredi Fou et Michel Dorion, Bar Le Cocktail

🤠 Les danseur·euses du Club Bolo—Danse Country Montréal se rencontrent les vendredis à l’Association sportive et communautaire du Centre-Sud

Samedi, 30 novembre 2024

🏳️‍🌈CASA Cares tient le Q-Hour, un événement mettant en vedette des entreprises détenues par des personnes queer, Université Concordia

👑Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Gisèle Lullaby, Marla Deer, Sasha Baga et Nana, Cabaret Mado

👑Drôles de Drags avec Miss Butterfly, Ciathanight, Crystal Starz ou Emma Déjàvu en rotation, Bar Le Cocktail

👯 Tango/Salsa Queer donne des leçons de danse les samedis, visitez le queertangomtl.com pour plus d’informations ou écrivez au [email protected]ou appelez au +1 (438) 930-8529 pour les tarifs et les détails d’inscription, Espaces des arts.

Dimanche, 1 décembre 2024

🏳️‍🌈 Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida, se tiendra la 37e vigile montréalaise au Parc de l’Espoir. 2 moments de recueillement : 14h et 17h.

🎭Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

👑Le Tracy Show avec Tracy Trash et Sasha Baga, Pétula Claque et Lady Boom Boom, Cabaret Mado

👑Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

Lundi, 2 décembre 2024

👑C’est juste lundi, place à la relève!! avec Sally-D, Bar Le Cocktail

Mardi, 3 décembre 2024

👑Full Gisèle : Pop Y2K avec Gisèle Lullaby, Saltina Shaker, Sunshine Glitterchild, Lady Boom Boom et Pétula Claque, Cabaret Mado

👠 Tous les deuxièmes mardis du mois, Bring It! organise une soirée voguing ouverte à toustes avec un maître de cérémonie et DJ. Suivez-les pour les dates et tous les détails.

Mercredi, 4 décembre 2024

🎨 L’exposition GÉNÉRATION XEROX, aux Archives gaies du Québec débute le 4 décembre 2024 et se poursuivra jusqu’au 31 mars 2025. Puisant dans les vastes collections des AGQ, GÉNÉRATION XEROX est une ode à l’autoédition, à la culture des zines et aux documents éphémères queer facilement reproductibles. GÉNÉRATION XEROX sera accessible du mercredi au vendredi entre 13h et 17h au 201A-1000 rue Atateken, Montréal, Québec (accessible par escaliers seulement).

Mardi, 10 décembre 2024

👑Full Gisèle avec Gisèle Lullaby, Saltina Shaker, Sunshine Glitterchild, Lady Boom Boom et Pétula Claque, Cabaret Mado

LÉGENDE DES SYMBOLES UTILISÉS

🎥 Projection de films ou de séries LGBTQ 👑 Prestations de drag 🥳 Fêtes ou partys 🎶 Concerts ✊ Activisme ou événements militant 🏳️‍⚧️ En lien avec la communauté trans 🏳️‍🌈 Événements communautaire 😆 Soirée ou show d’humour 🎭 Performance en direct 💪 Sports à pratiquer ou à regarder 👯‍♀️ Danse 🎤 Soirée karaoké 🎨 Arts, expos, musées 📚 Littérature / éducatif 👠 Ballroom / Voguing