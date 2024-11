Drive Back Home, retour vers le passé

Inspiré d’une histoire vraie, celle du grand-père du réalisateur, Michael Clowater, Drive Back Home entre dans la catégorie des road movies. Le temps d’un long voyage dans un pickup entre Toronto et le Nouveau-Brunswick, deux frères dans la quarantaine — Waldon (Charlie Creed-Miles) et Perley (Alan Cumming) — se retrouvent et tentent de renouer des liens.

Weldon, ouvrier plombier, récupère Perley à la sortie d’un pénitencier de Toronto, où il a purgé une peine pour avoir eu des relations sexuelles avec un autre homme dans un parc public. Nous sommes en 1970.

Au fil des kilomètres, entre les chambres minables de motels, les pannes du pickup en plein hiver, les longs silences au début entre les deux hommes qui ne savent pas comment se parler, les langues se délient et les frères reparlent de leur enfance, de la violence du père quand il a découvert Perley adolescent dans les bras d’un autre jeune dans une grange. Son père a failli le tuer et il garde la cicatrice visible de cette tentative de meurtre.

Se dévoile aussi Waldon, un taiseux, qui n’a jamais osé parler de ce drame dont il a été témoin. Enfermé par les conventions sociales du village qu’il n’a jamais quitté, on devine qu’il ne comprend pas que l’on puisse rejeter quelqu’un en raison de son homosexualité. Les dialogues témoignent de l’éloignement entre les deux hommes et mettent en scène deux vies différentes enfermées dans une camionnette, avec le long ruban de la route qui symbolise la distance entre eux, mais aussi la possibilité de bricoler des passerelles et de se retrouver au-delà des différences.

DRIVE BACK sera présenté le lundi 25 novembre à 19h à l’Espace ONF, dans le cadre du festival omage+nation.

INFOS | Image+nation se tient du 20 au 30 novembre 2024, dans 6 salles de cinéma de Montréal et partiellement en virtuel (principalement pour les personnes qui se trouvent au Québec). Pour plus d’infos sur chacun des films ou pour vous procurez des billets pour assister au festival image+nation en personne ou visionnez certains films en version virtuelle, visitez le site du festival image+nation 2024.

POUR VISUALISER LA GRILLE HORAIRE DU FESTIVAL, CLIQUEZ ICI.

LIEUX DE PROJECTION

• Cinéma J.A DeSève de l’Université Concordia au 1400 boulevard de Maisonneuve Ouest (métro Guy-Concordia)

• Centre PHI au 407 rue Saint-Pierre, Montréal, QC H2Y 2M3 (métro Square Victoria-OACI)

• Salle de projection Jean-Claude Lauzon (J-S1430) | UQAM, 1564 rue Saint-Denis, Montréal Québec H2X 3K2 (métro Berri-UQAM) ENTRÉES | fin de semaine · weekend | Métro Berri-UQAM 1400 rue Berri, Montréal QC H2L 2C4.

• Office national du film du Canada, à l’Édifice Balmoral 1501 de Bleury Montréal Québec H3A 0H3 (métro Place des Arts)

• Sir George Williams Alumni Auditorium (H110) de l’Université Concordia au 1455 de Maisonneuve O. Montréal Québec H3G 1M8 (métro Guy-Concordia).

• Cinéma du Musée au 1379-A rue Sherbrooke O. Montréal Québec H3G 1K3 (métro Peel)

BILLETS: 14$/ billets (11$ pour les étudiants et personnes âgées de 65 ans et plus). Plusieurs type de laissez-passer — pour 6 ou 10 billets ou tout accès ou hybride. Consulter le site pour tous les détails.

ACHAT DE BILLETS EN LIGNE Achetez vos billets directement sur le site internet à l’avance et assurez vous une place en salle ! Il vous suffit de sélectionner un film et de vous connecter (ou de créer un compte si vous n’en avez pas). Une fois votre achat effectué, vous recevrez un courriel de confirmation avec tous les détails.

EN SALLE S’il reste des billets pour la projection qui vous intéresse, vous pourrez vous les procurer le jour de la projection, et ce, 30 minutes avant la première projection du jour.