Horoscope décembre 2024 / janvier 2025

Sagittaire 21 novembre 21 décembre 2024

Le Soleil continue de baisser sur l’horizon, son feu est bien pâle. Il faut allumer des lampions de plus en plus tôt pour amener un peu de soleil à la maison. Le sévère Saturne va faire un séjour en Bélier en juin, juillet et août 2025. Et ce sera un temps où, habituellement, le natif du Sagittaire ne devrait plus sentir de contraintes en rapport avec le logis et/ou la famille. Et, au contraire, bien des conflits qu’il y vivait devraient enfin se dénouer. Normalement sans trop de dommages pour lui. Il aura d’ailleurs bien des occasions de s’amuser, car il recevra plusieurs invitations pour des fêtes et soirées. Il pourrait même découvrir un passe-temps nouveau. Ou il se donnera plus de temps pour ses loisirs. Ceux qui ont des talents artistiques vont attirer davantage l’attention, car ils seront assez créatifs. Le Sagittaire devrait aussi vivre une histoire marquante au point de vue affectif, comme s’il apprenait à aimer autrement. Il aura des chances diverses, même à la loterie. Saturne va revenir ensuite en Poissons pour le restant de l’année, où il devrait faire aboutir les plans du natif dans ses projets relatifs à la maison. Tout en voyant où est sa véritable famille. Et Jupiter, son beau dieu de l’Olympe, est toujours en Gémeaux jusqu’en début de juin 2025. Le natif du Sagittaire verra donc toutes sortes de gens et d’événements affluer vers lui, envoyés par Jovis. Avec du bon et du moins cute. Il aura des propositions diverses, comme du côté du travail. De l’argent. Mais aussi du côté affectif, où il pourrait commencer une nouvelle relation. Intime ou amicale. Il devrait d’ailleurs être très attiré par des gens d’un certain âge, avec beaucoup d’expérience. Et un compte d’épargne significatif. Et finalement, quand Jupiter arrivera en Cancer en juin, le beau centaure vivra des événements liés au destin. Et il devrait avoir de bonnes surprises. La première étant qu’il pourrait hériter. Ou il recevra un montant inattendu, auquel il a pourtant droit. Ses investissements seront fructueux, ça lui permettra peut-être de réaliser un projet. Il se verra changer aussi, comme du côté de ses attirances, qui seront différentes. Il pourrait vivre une passion inattendue, qu’il vivra à pleine puissance. Et pas nécessairement pour une personne. Enfin, le beau Sagittaire aux cuisses fortes vivra encore intensément cette année. Bonne fête !

Capricorne 21 décembre 2024 19 janvier 2025

Et on arrive au signe magique du Capricorne, où le Soleil cesse de baisser sur l’horizon, pour remonter triomphalement vers le zénith. Le dieu du signe, Saturne, est toujours en Poissons, ce qui annonce de la routine. Et du très ordinaire. Sauf que, surprise, il fera un bref séjour en Bélier cet été. Juin, juillet et août 2025. Ce qui devrait amener un changement, sinon son annonce, du côté du logis. J’ai l’impression que le natif du Capricorne, toujours stable, va au moins déménager. Parce qu’il vendra sa propriété ou qu’il en achètera une autre. Ce peut être aussi parce qu’il ira rester avec un coloc. Ou sinon, s’il ne déménage pas, il va lui-même accueillir un coloc. Ce qui devrait mettre plus d’atmosphère lors des soirées télés et écrans. Certains iront jusqu’à vivre à l’étranger pour travailler avec de grands artistes. Avec de gros égos. Donc, changement pour la maison ou le chalet, plus rien ne sera pareil. Il y a aussi du côté de la famille où le natif évoluera. Il ne se sentira plus aussi marqué par ses expériences passées, il y découvrira même des marques d’amour. Un peu maladroites certes, mais quand même là. Il fera la paix avec son passé plus souvent, au cours de la journée. Bien sûr, il verra la fin d’une histoire, mais je ne crois pas que ce sera la disparition de quelqu’un de significatif. Enfin, l’autre grand événement est l’arrivée de Jupiter en Cancer en face de chez lui, le 9 juin 2025. Ça, ça veut dire à peu près, au minimum, mille paires d’yeux, de lunettes, de longues-vues, de télescopes, de radars, de tablettes et de cells qui vont se braquer sur le natif du Capricorne. Ils vont attirer l’attention. Plusieurs se présenteront, avec des intentions diverses. Et il y aura des propositions assez intéressantes qu’il serait idiot de rejeter. Le natif pourrait débuter dans un projet en association avec quelqu’un d’assez bien intentionné. Et talentueux. Et, bien sûr, il rencontrera enfin l’amour de sa vie, il n’aura besoin d’aucun signe pour le reconnaître. Il ne se pressera pas non plus, car le temps jouera pour lui. Alors, bonne fête, le gardien du destin ! Le temps joue toujours pour toi, inexorablement, jusqu’à ce que tu arrives au sommet de la montagne ! À tout le monde, je souhaite de joyeuses Fêtes !!! Joyeux Noël et bonne année !!!

Verseau

Votre fête approche et ça vous amènera quelques soupirs, des réflexions sans fin. Heureusement que des amis viendront vous tirer de cette déprime finalement injustifiée. En particulier un qui vous parlera d’un projet plutôt génial, qui enjolivera concrètement votre vie. Comme l’achat d’un terrain bien situé. Ou un projet de voyage exotique. Un de ces copains vous suivra longtemps, d’assez près.

Poissons

Bien des gens compteront sur vous au travail, même dans le joyeux temps des Fêtes. Certains qui sont à leur compte devront livrer des résultats de dernière minute, mais au moins ils seront appréciés. D’autres vivront un changement en commençant dans un nouveau domaine. Pour exploiter un talent spécial qu’ils avaient oublié, par exemple. Du côté des arts, de la scène. L’amour sera discret, mais réel.

Bélier

Vous aurez de la facilité à connecter avec les gens. Vous vous rapprocherez d’ailleurs d’une personne venant d’un autre univers. Ou continent. Il ne serait pas étonnant aussi que vous partiez vite en voyage. Chance ou invitation. Et vous percevrez mieux la sagesse d’une personne avec qui vous échangez souvent. Vous verrez dans un futur proche, vos pensées, surtout les plus nobles et vraies, se matérialiser. Et prospérer.

Taureau

Il faudra vous occuper vite d’une question d’argent. Vous pourriez vendre une propriété dans le temps des Fêtes. Et/ou vous organiserez vos finances à votre avantage. Votre magnétisme sera puissant, bien des gens viendront se coller sur vous. Il y en a bien un qui voudra mieux vous connaître. Ou qui voudra un peu d’affection, bien incarnée. Vous ferez des rêves révélateurs. Prémonitoires même.

Gémeaux

Vos relations deviendront importantes. Elles vous amèneront des imprévus que vous apprécierez immédiatement. Vous réaliserez d’ailleurs qu’une des personnes avec qui vous êtes lié est vraiment plus sage que prévu. D’une intelligence agile. Vous vous rapprocherez davantage, plus tard. Et vous éviterez ceux qui vous parlent pour passer le temps, sans conviction. Il y a un vrai mariage qui s’en vient.

Cancer

Vous mangez souvent trop dans le temps des Fêtes et ça vous alourdit. Sauf que là, vous commencerez dans un projet pour être plus en forme et les résultats viendront vite. Déjà, seulement qu’en marchant un peu plus, vos mécaniques resteront alertes. Vous ferez un ménage trop souvent remis. Chez vous, dans la dépense. Ou dans une ou deux de vos pensées, qu’il est préférable de garder secrètes.

Lion

Vous vivrez une histoire affective qui aura des conséquences bien concrètes dans votre vie. Surtout chez les plus vieux, devenus cyniques sur le sujet avec le temps. Une passion fulgurante pourrait naître lors d’une simple rencontre. Dehors, sous les sapins. Ou au resto, à la table d’à côté. Vous serez chanceux bientôt, car vous avez été souvent généreux avec les autres, sans trop les juger. Enfin, si ça vous ressemble…

Vierge

Quelque chose survient à la maison, peut-être saurez-vous que vous irez bientôt vivre ailleurs, autrement. En achetant ou en vendant. Ou c’est parce que vous vivrez bientôt avec un coloc. Ou même une gang. Ça devrait bien aller, surtout si vous ne parlez pas tout de suite de ménage. Ou de distribution des tâches ménagères. Vos histoires passées influencent toujours votre vie affective. Mais au moins, vous le savez.

Balance

Une histoire d’affection, que vous viviez au loin, au bout du métro ou de la 40, va s’approcher soudainement de vous. Et elle va prendre des couleurs plus vivantes, moins glauques. Alors, soyez ouvert à ce qui s’en vient. Et vous apprendrez des nouvelles intéressantes, dont une qui sera vraiment marquée par le destin. Vous saurez quel chemin prendre. Vous sentirez certains voisin.e.s comme votre famille.

Scorpion

Vous réaliserez que des choses simples, souvent prises pour acquises, sont des trésors. Comme la santé. Mais là, vous les prendrez très fort dans vos mains et vous ferez tout pour qu’elles continuent de resplendir. Ce peut être un amour simple aussi, ordinaire, mais qui défie le temps. Un amour karmique. Bien sûr, une histoire d’argent devrait aussi aboutir, mais vous saurez où est votre vrai trésor.ensuite. Les artistes attireront l’attention, car leur magnétisme sera au zénith. Ils auront du succès. Les événements vous amèneront à vous occuper de gens devenus vulnérables. Comme vos parents. Ou de vieux amis. Votre présence les rassurera. Et vous, ça vous élèvera comme un roi sage.