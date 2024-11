Contre toi : l’irrésistible jeu du désir

Écrite par le dramaturge britannique Patrick Marber en 1997, la pièce Closer, traduite en français avec finesse et ingéniosité par Fanny Britt sous le titre Contre toi, propose un divertissement féroce et jouissif sur les échanges de couple à travers les notions d’attirance et de vengeance.

Sexe, vérité, art et pouvoir sont les piliers de cette pièce, œuvre majeure de la dramaturgie anglaise plusieurs fois primée et portée au cinéma par Hollywood en 2004 (Closer). Dans cette version québécoise, la metteuse en scène Solène Paré modifie le personnage de Dan pour que celui-ci soit désormais une femme, proposant ainsi une lecture plus complexe et nuancée de la rivalité entre les genres. Elle s’approprie librement la valse tordue de ce carré amoureux destructeur et insuffle à la pièce une bonne dose de sensualité et de cruauté.

Dan (Isabelle Blais) rencontre Alice (Inès Defossé), une belle jeune effeuilleuse dont le caractère fantasque lui inspire un premier roman. En pleine campagne de promotion, Dan fait la rencontre de la talentueuse photographe Anna (Alice Pascual), dont elle s’éprend. Celle-ci épouse quelques mois plus tard Larry (David Boutin).

Ainsi commence un jeu de pouvoir et de désir, sur fond d’ambition et de trahisons. Quatre vies s’entremêlent dans un ballet sensuel et nocif où, sous le joug de leurs pulsions, les protagonistes se traquent, mélangeant passion et possession, confondant création, inspiration et exploitation.

«Au courant de la pièce, un glissement s’opère dans les sentiments des personnages» explique Solène Paré qui signe la mise en scène. «Il et elles parlent d’amour, mais semblent plutôt mu·es par l’orgueil et le désir de possession de l’autre. Voilà ce qui m’intéresse dans l’œuvre et dans la vie; le capitalisme détourne le sens des mots, faisant de l’amour un combat à gagner.»

Au jeu du désir et de l’amour, les protagonistes vont s’en donner à cœur joie et tout massacrer sur leur passage. Personne n’en sortira indemne. Les héros de cette pièce vont marchander leur bonheur pour un peu de ce désir qui fait battre le cœur plus vite. Parfois drôle, souvent crue, la pièce Contre toi se décline sur tous les tons de la séduction et du désir : intensité, suppliques, mépris, colère et même violence.

Nul doute qu’Isabelle Blais, David Boutin, Ines Defossé et Alice Pascual réussiront tous le défi avec brio dans cette sulfureuse exploration du potentiel dévastateur du désir charnel et de la jalousie.



INFOS | Contre toi, du 15 janvier au 15 février chez Duceppe, à la Place des Arts.

https://duceppe.com/contre-toi