Pour tout vous dire, Jules a tout pour plaire

On vous en parlait dans Fugues en juin dernier, Jules est un virtuose à découvrir et à suivre si ce n’est pas déjà le cas. Après avoir ébloui 1,5 million de personnes lors de ses participations à La Voix et à Star Académie, Jules lançait le 31 mai dernier, Pour tout vous dire, son premier album solo, une plaquette pleine de soul, de groove, de jazz et de R&B, dans laquelle il exploite à fond sa voix.

Si on y découvre quelques pièces au groove sulfureux et aux rythmes funky, certaines autres sont épurées et interprétées avec une touchante justesse et sensibilité. Ces chansons ont été élaborées en étroite collaboration avec le réalisateur Olivier Girard, offrant des arrangements riches et sophistiqués.

D’abord découvert à La Voix, et ensuite à Star Académie où il a eu l’occasion de rencontrer Corneille, ce rendez-vous n’avait rien de fortuit. C’est ce qui a permis à ce dernier – qui venait tout juste de fonder la maison de disques R&B/soul Maison Kanda – de voir tout le potentiel de Jules : «J’ai rencontré Julien [Charbonneau] à Star Académie [en 2022] et la première fois que je l’ai entendu chanter, je ne comprenais pas ce qui se passait, je ne comprenais pas le R & B authentique qui sortait de sa voix. Il y a des gens qui aiment tellement un style qu’ils arrivent à l’imiter, mais ce qui sort de la voix de Jules, ce n’est pas triché ou emprunté. C’est un vrai chanteur R & B. Quand on a lancé Maison Kanda [l’étiquette de disques qu’il a cofondée], il était au haut de ma liste. L’album a une audace dans la réalisation, dans les arrangements. C’est d’une complexité musicale qui frôle parfois le jazz. Je pense que si, dans dix ans, il y a une scène R & B forte au Québec, on va se tourner vers cet album et dire que c’était le début d’une renaissance. »

Bien que Jules soit l’auteur et le compositeur de la quasi-totalité de ses morceaux, il a également fait appel au talent de Sofia de Medeiros et Corneille qui lui ont offert Dommages, réalisée par Lucatheproducer.

Inspiré par des artistes tels que Daniel Caesar, Jordan Rakei, Allen Stone ou encore Hiatus Kaiyote, Jules avait une vision bien précise pour ce recueil musical, achevé en seulement quelques jours dans l’élan créatif typique des premiers albums. Le jeune chanteur s’ouvre au grand public, abordant les amours, la famille, l’ouverture, les perceptions et Montréal même.

Dans ses paroles, l’une des thématiques qu’on peut voir émerger, c’est l’idée de tout pour plaire, de faire semblant, des murs qu’on laisse tomber et de la peur de dire ce qu’on a en dedans. En entrevue avec Fugues en juin dernier, Jules nous confiait : «. L’éducation était super importante chez nous et c’est venu avec l’importance de bien paraître en public. Très jeune, il fallait que je me tienne droit, que je sois poli et que je remercie les gens. Ce sont de très belles valeurs. Ça n’a pas mal influencé ma vie, mais ça a déposé un filtre sur moi. Quand je suis arrivé à l’âge adulte et que j’ai fait mon coming out à 18 ans, j’ai dû déconstruire beaucoup de choses. De 0 à 18 ans, il ne fallait pas que je dérange et que je déplace trop d’air. J’étais une sainte ! (Rires.) Ensuite, j’ai décidé de commencer à vivre…»

D’ailleurs, dans l’album, on entend un besoin de crier des sentiments et un désir d’expression très fort. «Avec cet album-là, j’ai voulu exprimer et crier plein d’affaires. Ça me fait tellement de bien ! Mais souvent dans ma vie, il me manque de mots. Je ne sais pas toujours comment exprimer certaines choses. J’imagine qui ça va offenser et à qui ça va déplaire. J’ai toujours une arrière-pensée pour l’autre. C’est très rare que je laisse sortir des mots sans penser à la personne devant moi ou aux personnes qui pourraient m’entendre.»

Pour Jules, une musique qui lui ressemble est une musique qui rassemble. Gars de famille et fier montréalais s’abreuvant des influences multiples de sa ville, il voit son art comme une main tendue vers les autres. Musicalement et dans ses paroles Pour tout vous dire est chaleureux et bienveillant.

Rappelons qu’avec ce premier album, Jules s’est récemment retrouvé en nomination dans la catégorie album de l’année R&B / Soul, lors du Gala de l’ADISQ.

INFOS | L’album Pour tout vous dire, de Jules, disponible partout où on vend de la musique. De plus, une édition cassette, un format en pleine émergence actuellement, est disponible sur le site de Maison Kanda.

https://linktr.ee/jules.artiste