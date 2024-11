Sebastian, s’inspirer de sa vie ou pas

Le metteur en scène finno-britannique Mikko Mäkelä présentera son nouveau film, Sebastian, à Image + Nation. Le film à la fois sensuel et raffiné propose le parcours à travers le Londres d’aujourd’hui d’un jeune écrivain qui se livre au travail du sexe pour nourrir ses écrits. Nous avons interrogé le réalisateur sur l’approche de son sujet, le lumineux héros de son film et les choix artistiques qu’il a faits.

Dans quelle mesure avez-vous puisé dans votre vie à vous pour composer cette histoire ?

Mikko Mäkelä : Une des principales questions que je cherche à poser à travers ce film est : dans quelle mesure doit-on connaître un sujet personnellement pour l’aborder dans une œuvre ? A-t-on le droit de n’user que d’empathie et d’imagination pour raconter une histoire ? Je trouve aussi intéressant de demander au public si son appréciation d’un travail est fonction du caractère autobiographique ou pas. En même temps, on ne peut pas écrire sans mettre quelque chose de sa vie et de sa perspective dans ce qu’on crée. Donc bien sûr, c’est un film qui a un ancrage personnel (il parle d’un jeune artiste qui cherche à comprendre ce qu’il veut dire au monde et doit opérer dans le cadre d’un système commercial), mais naturellement, ce personnage est aussi très fictionnel et imaginaire.

Quel type de recherches avez-vous faites pour préparer le film ? Avec quel degré de précision vouliez-vous apprendre à connaître ce milieu ?

Mikko Mäkelä : Je voulais que le film fasse authentique, mais en même temps je ne

cherchais pas à réaliser un portrait documentaire sur le travail du sexe. J’ai tout de même parlé à beaucoup de gens pour essayer d’être juste sur les détails de cet univers et j’ai passé énormément de temps sur les sites utilisés pour se connecter avec des clients. J’ai essayé de comprendre la manière dont les gens se présentent et le lexique qu’ils utilisent autour de cette activité. Je voulais aussi que le projet soit bien ancré dans le Londres d’aujourd’hui et qu’il soit précis aussi à ce niveau-là.

Comment avez-vous trouvé Ruaridh, l’acteur principal ?

Mikko Mäkelä : Nous avons travaillé avec un merveilleux directeur de casting, avec qui nous avons fait de vastes recherches pour trouver quelqu’un qui n’aurait pas trop le bagage de rôles précédents. Je voulais que le public puisse se lancer dans un parcours parallèle de découverte envers l’acteur et son personnage, tandis que Max se découvre lui-même. C’est grâce à une self tape que j’ai découvert Ruaridh Mollica. En le voyant, j’ai su d’emblée qu’il y avait quelque chose de vraiment spécial chez lui : il a une intensité, une audace et une énergie brute incroyables, mais aussi quelque chose de vulnérable, et il est incroyablement précis dans son jeu. J’ai eu le sentiment que c’était la personne parfaite, capable de rendre pleinement la vie intérieure assez complexe de Max.

Qu’est-ce qui a primé, dans votre approche esthétique ?

Mikko Mäkelä : Je voulais obtenir un style qui soit à la fois celui d’une étude de caractère très intime (à travers une grammaire fondée sur les gros plans) et d’un film d’observation légèrement plus distant. Je voulais transmettre l’idée qu’on est avec lui, mais ensuite, qu’un effet de distanciation ironique intervienne d’un coup, comme si on le regardait de l’extérieur. Le film s’articule principalement autour de la distinction entre les sphères publique et privée : c’est pour cela qu’on met l’accent sur les intérieurs. Cela aide à mieux appréhender et comprendre le personnage central, qui mène une double vie. Il était aussi important de faire la distinction entre les mondes diurne et nocturne. Au niveau des décors, des intérieurs en particulier, nous voulions que les domiciles des clients rendent compte du caractère de leurs propriétaires. La musique était importante en tant que manière d’accéder à l’esprit de Max. Nous avons cherché à l’utiliser de manière psychologique, pour indiquer les glissements psychologiques. Je voulais une musique électronique qui incorpore également des éléments naturels. Je ne suis pas un grand fan des musiques orchestrales traditionnelles. J’aime travailler avec des sons électroniques très simples, plus atmosphériques. Ça a été un travail très intéressant d’incorporer des instruments acoustiques dans la bande originale.

Le film SEBASTIAN sera présenté uniquement en salle durant le festival image+nation en version originale anglaise, avec sous-titres français, le samedi 30 novembre 2024 à 19h.

