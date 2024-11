Pour sa 15e édition, Luminothérapie, rendez-vous montréalais de l’hiver devient LUMINO!

Le Partenariat du Quartier des spectacles dévoile une programmation évolutive et éblouissante qui transformera le cœur de Montréal en une célébration de la lumière et de la créativité mettant en valeur notre nordicité. LUMINO illuminera le Quartier des spectacles et le centre-ville, tout l’hiver du 28 novembre 2024 au 9 mars 2025, tous les jours de la tombée de la nuit jusqu’à 23 h.

Cette année, ce ne sont pas moins d’une trentaine d’œuvres, dont 14 en extérieur, 11 en intérieur et 7 vidéoprojections ainsi que des œuvres surprises, qui seront déployées progressivement durant quatre mois de l’esplanade PVM à Place Ville Marie à la place Émilie-Gamelin. Ces œuvres créées par une quinzaine de studios et une vingtaine d’artistes d’ici et d’ailleurs, offriront aux montréalais·es et aux visiteur·euse·s une expérience renouvelée tout au long de la saison hivernale avec des installations contemplatives et participatives.

LUMINO est présenté grâce au soutien financier de la Ville de Montréal, de Tourisme Montréal et à la collaboration des codiffuseurs : la Place des Arts, le Complexe Desjardins, Montréal centre-ville, la Place Ville Marie (PVM), le Palais des congrès de Montréal, la SDC Quartier latin, BAnQ, Le Central, le Fairmont Le Reine Elizabeth et l’UQAM.

DES ŒUVRES PHARES À DÉCOUVRIR

Dès le 28 novembre, le public pourra découvrir une large proposition d’installations extérieures : sur l’esplanade PVM à Place Ville Marie, Éloge de l’air, de Chevalvert invite le public à faire flotter un immense drapeau de près de cinq mètres de haut ; At the Hand de Patrice LaCroix, sur l’Esplanade de la Place des Arts, propose aux visiteur·euse·s de prendre le contrôle d’une main interactive colossale ; Les Fabuloscopes de la Camaraderie avec Eruoma Awashish, devant la Grande Bibliothèque convient les passant·e·s à créer des animations qui apparaîtront en stroboscopie ; Lustres de TILT, sur le parvis de l’Église Unie Saint-James, offre une expérience unique de salle de bal à ciel ouvert ; 1000 Visages d’Alejandro Figuerroa de +Amor, devant la patinoire de l’esplanade Tranquille, présente une arche colossale de 12 mètres de haut dans laquelle 1 779 miroirs se déplacent ; Biolumen de Rahda Chaddah et de RAW Design au Palais des congrès, s’inspire des organismes bioluminescents qui peuplent les océans pour une expérience contemplative unique. A cela, s’ajoutent deux œuvres invitées, Cercle Polaire de Jason Carter et M.A.D. Collectif, sur l’esplanade PVM à Place Ville Marie, qui invite les visiteur·euse·s à plonger dans l’univers des créatures majestueuses du Grand Nord et Orb de Spy qui transforme l’Esplanade de la Place des Arts avec ses 90 disques convexes en acier poli.

DES NOUVELLES OEUVRES APRÈS LE TEMPS DES FÊTES

À partir de janvier, trois nouvelles œuvres extérieures viendront compléter la riche programmation. Dès le 9 janvier, tel un soleil suspendu, Chaleur Humaine d’Anne Lagacé viendra colorer et réchauffer la place Pasteur. Avec ses 16 cadres de lumières LED de quatre mètres de haut, disposés de façon à créer un tunnel de lumière de 30 mètres, Le TUNNEL de Big Art s’installera à la place Émilie-Gamelin à partir du 16 janvier. Du côté de la rue Saint-Denis dans le Quartier latin, les trois stations illuminées de l’installation interactive L’Orchestre Endormi d’Ottomata amèneront le public à se mettre dans les chaussures d’un chef d’orchestre dès le 13 février.

UNE EXPÉRIENCE INÉDITE À L’INTÉRIEUR

LUMINO enrichit sa programmation pour la première fois, d’œuvres intérieures que le public pourra découvrir dès le 9 janvier. Parmi les œuvres présentées, à l’entrée du Central, l’installation immersive dynamique Équilibre : Tensio, de Guillaume Bourassa et Francis Théberge, joue sur la perception. Au premier abord désordonnée, elle se transforme en une structure harmonieuse depuis un point de vue précis. Avec VORTEX, l’artiste Nicolas Paolozzi propose une rencontre entre lumière, eau et géométrie. Placée au-dessus de la fontaine du Complexe Desjardins, cette œuvre immersive offre une expérience poétique et sensorielle. L’œuvre interactive Cinétique d’Ottomata investira quant à elle le Fairmont Le Reine Elizabeth à partir du 16 janvier. Avec des dizaines de tiges lumineuses disposées de façon circulaire, cette installation proposera au public une exploration de la force invisible cinétique qui nous entoure et dicte notre quotidien. Dans la Place des Arts, à partir du 30 janvier, le public pourra découvrir Kaléidoscope: A Social Media Trinity d’Alejandro Figueroa de +Amor, qui offre une réflexion sur la création, la diffusion et la consommation de contenu et explore l’impact des réseaux sociaux. LUMINO occupera également l’îlot Balmoral avec six œuvres expérimentales sélectionnées par les galeries montréalaises, perte de signal, Elektra Galerie et Eastern Bloc. Ainsi le public aura la chance de découvrir en exclusivité Microstars de Charline Dally​ et Gabrielle HB, Porteur de Lumière des étudiant·e·s de NAD-UQAC​, Afflux de Jade Delobre​, Mechanicolor de Stéban SanFaçon​, Chasing Waterfalls de Hidden Edges et Matière Première de Yan Breuleux.

LUMINO, UNE VITRINE POUR LES ÉTUDIANT·E·S

LUMINO fera la part belle à la relève. Ainsi, à partir du 23 janvier les vidéoprojections des étudiant·e·s en Design de l’UQAM seront projetées sur les façades du Centre de design de l’UQAM et de la Grande Bibliothèque. Notons également que les 6, 7 et 8 mars, le projet des finissant·e·s en médias interactifs de l’UQAM, Exotopie invitera le public à s’immerger dans un univers alternatif et enchanteur, inspiré de la biologie exoplanétaire à travers des installations lumineuses et sonores devant le clocher de l’UQAM et une expérience immersive et interactive dans l’Agora de l’UQAM.

DES VIDÉOPROJECTIONS POUR DONNER VIE AUX NUITS HIVERNALES

Le public aura la chance de pouvoir découvrir des vidéoprojections qui les plongeront dans des univers visuels et immersifs originaux, dès le 28 novembre. Étrangement satisfaisant de COLEGRAM illumine les façades de l’Édifice WILDER | Espace Danse, du pavillon Président-Kennedy de l’UQAM et aux abords du métro Saint-Laurent avec une série de trois vidéoprojections reprenant les codes et vidéos de la culture Web. Sur la façade de la Grande Bibliothèque, Hyperobjects, de l’artiste Aude Guivarc’h, invite les spectat·eur·rice·s à contempler le caractère éphémère de ce qui semble solide et immuable. Enfin, à la patinoire de l’esplanade Tranquille, la vidéoprojection interactive Au bord du lac Tranquille de Mirari et Normal studio embarque montréalais·se·s et visiteur·se·s dans un voyage onirique au cœur de la nordicité québécoise.

—

LUMINO 15e ÉDITION Du 28 novembre 2024 au 9 mars 2025. Gratuit et accessible, tous les jours, de la tombée de la nuit jusqu’à 23h Découvrez la carte interactive de LUMINO : luminomtl.com