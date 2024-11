Perfect Endings… comme dans les films

Il y a dix ans Daniel Ribeiro nous proposait The Way He Looks, un premier long-métrage très abouti couronné d’un Teddy Award à Berlin. Avec une belle sensibilité, le cinéaste offrait une chronique légère, presque volatile, qui nous montrait l’émancipation et le premier amour d’un jeune ado aveugle. Cette fois, il nous revient avec Perfect Endings qui met en scène un cinéaste gai, qui après la fin d’une relation amoureuse qui aura duré dix ans, plonge dans le monde des applications de rencontres et découvre une source de revenus en réalisant des films érotiques amateurs.

Le film intègre les réflexions personnelles du réalisateur Daniel Ribeiro, qui s’inspire de ses propres expériences amoureuses pour construire le récit. « Je crois qu’écrire un scénario et faire un film sur mes expériences est un moyen de mieux comprendre mes sentiments, et dans ce film cela a été transféré au personnage de João, qui commence également à écrire un scénario où il peut transformer le des parties de la réalité qui lui déplaisent, revivent des scènes du passé comme il aurait aimé vivre et réécrivent les fins pour être plus heureux» croit Daniel Ribeiro.

«De nombreuses personnes apprécient l’expérience de regarder un film de fiction comme le miroir de leur propre vie et, par conséquent, comprennent mieux leurs propres sentiments et les partagent secrètement et intimement avec les personnages des films. Perfect Endings, d’une certaine manière, répond à cette idée de chercher un guide dans des histoires de fiction, mais il nous rappelle aussi qu’à un moment donné, nous devons faire face à la réalité», poursuit Daniel. Outre les thèmes de l’amour et de la séparation, le film aborde également le rôle omniprésent des réseaux sociaux dans les interactions modernes, en essayant de présenter des conversations médiatisées par technologie de manière créative.

Tourné en 2023, Perfect Endings capture une période d’optimisme renouvelé pour la communauté LGBT+ au Brésil, représentant une aspiration collective à un avenir où la diversité est non seulement acceptée, mais adoptée. « Nous vivons actuellement au Brésil une période où les personnes LGBT+ commencent à pousser un soupir de soulagement après une sombre période de tension et d’incertitude quant à l’avenir. Je pense que le film apporte ce sentiment d’espoir, d’un pays dans lequel la diversité est possible, où chacun peut vivre sans peur d’être ce qu’il est », explique Daniel Ribeiro.

Le film PERFECT ENDINGS sera présenté en salle le 30 novembre 2024, à 21h30, au Sir George Williams Alumni Auditorium (H110) | à l’Université Concordia, durant le festival image+nation en version originale portuguaise, sous-titrée en ANGLAIS.

INFOS | Image+nation se tient du 20 au 30 novembre 2024, dans 6 salles de cinéma de Montréal et partiellement en virtuel (principalement pour les personnes qui se trouvent au Québec).

