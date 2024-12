Notre rétrospective de l’année à travers le monde, les héros et les zéros de 2024

Voici la 29e chronique annuelle de Richard Burnett sur les héros et les zéros de l’année 2024…

HÉROS La Ligue professionnelle de hockey féminin qui, le jour du Nouvel An, a lancé une nouvelle ère dans le hockey féminin avec un match de New York contre Toronto lors duquel plusieurs personnes LGBTQ jouaient un rôle clé sur la glace, y compris pour la mise au jeu cérémonielle de Billie Jean King, également membre du conseil d’administration de la PWHL. La ligue de six équipes comprend Montréal Victoire, qui a attiré 21 105 spectateur.trice.s à guichets fermés au Centre Bell lors de son match du 20 avril contre Toronto, marquant la plus grande affluence jamais enregistrée dans le monde pour un match de hockey féminin.

HÉROS Parmi les 199 athlètes LGBTQ et non binaires qui ont concouru aux Jeux olympiques de 2024 à Paris, on compte les Canadiennes Lauriane Genest (cyclisme), Alena Sharp (golf), Olivia Apps (rugby), Quinn (soccer) et Kailen Sheridan (soccer). La Pride House Paris a été soutenue par le Comité international olympique, ainsi que par les organisateurs des Jeux olympiques de 2024 en France. Ensuite, la championne italienne de trans-piste, Valentina Petrillo, est devenue la première athlète trans à s’afficher comme telle aux Jeux paralympiques de Paris. Parmi les 38 athlètes LGBTQ, il faut souligner la présence des Canadiennes Kate O’Brien (paracyclisme), Tara Llanes et Cindy Ouellet (toutes deux en basketball en fauteuil roulant).

ZÉROS L’Association internationale de boxe a diffusé de fausses informations sur la boxeuse cisgenre algérienne Imane Khelif qui a battu l’Italienne Angela Carini en huitièmes de finale aux Jeux olympiques de Paris le 1er août. Les critiques anti-trans ont affirmé à tort que Khelif était une « femme trans » et ont également attaqué la boxeuse taïwanaise, Lin Yu-ting, double championne du monde. Khelif et Lin Yu-ting ont malgré tout remporté des médailles d’or à Paris et en réponse, le CIO a déclaré : « Tous les athlètes participant au tournoi de boxe des Jeux olympiques de Paris 2024 respectent les règles d’admissibilité et d’inscription à la compétition. »

HÉROS Le 9 janvier, Gabriel Attal a été nommé premier ministre, devenant ainsi le plus jeune premier ministre de l’histoire de la France, alors que le président Emmanuel Macron cherchait un nouveau départ pour la suite de son mandat qui se déroule sur fond de pression politique croissante de l’extrême droite. Attal, 34 ans, s’est fait connaître en tant que porte-parole du gouvernement et ministre de l’Éducation. Il est également le premier premier ministre français à se déclarer gai.

ZÉRO Le parlement d’Aruba qui a voté, le 21 juin, le rejet du mariage homosexuel. HÉROS La Cour suprême néerlandaise qui a statué, le 12 juillet, sur Aruba et Curaçao, pour légaliser le mariage des couples de même sexe.

HÉROS La Dominique, nation insulaire des Caraïbes, dont la Haute Cour a annulé le 22 avril l’interdiction des relations consensuelles entre personnes de même sexe.

HÉROS Le parlement du Liechtenstein qui a voté, le 16 mai, la légalisation du mariage

homosexuel, devenant ainsi le 22e pays européen à le faire.

HÉROS La Grèce qui est devenue, le 16 février, le premier pays à majorité chrétienne orthodoxe à légaliser le mariage homosexuel, avec un vote parlementaire historique de 176 voix contre 76 et 46 abstentions. Le 3 mars, Dimitris Elefsiniotis et Stavros Gavriliadis sont devenus le premier couple de même sexe à se marier en Grèce. Le premier ministre Kyriakos Mitsotakis a ensuite appelé les jeunes mariés pour les féliciter.

HÉROS L’Estonie qui est devenue, le 1er janvier, le premier pays anciennement soviétique à légaliser le mariage homosexuel.

HÉROS La nation balte de Lettonie, qui a commencé le 1er juillet à enregistrer les unions civiles entre personnes de même sexe.

HÉROS Les quelques centaines de militant.e.s LGBTQ qui se sont rassemblé.e.s à Kiev le 16 juin pour la première marche des Fiertés dans la capitale ukrainienne depuis l’invasion russe. Les 15 militants LGBTQ arrêtés lors du rassemblement interdit d’Istanbul le 30 juin et les milliers de militants LGBTQ qui ont participé le 7 septembre à la marche de la Fierté de la capitale serbe de Belgrade, sous haute protection policière.

HÉROS ET ZÉRO La présidente de la Géorgie, Salomé Zourabichvili, qui a refusé le 2 octobre de signer un projet de loi anti-LGBTQ interdisant le mariage homosexuel et les adoptions par des couples de même sexe. Le lendemain, le président du parlement géorgien, Shalva Papuashvili, a signé le projet de loi anti-LGBTQ.

ZÉRO La Russie qui, le 22 mars, comme l’ont rapporté les médias d’État, a ajouté le « mouvement LGBT » à la liste des organisations extrémistes et terroristes.

ZÉROS Les policiers de Moscou qui, dans la nuit du 11 au 12 octobre, ont fait une descente dans deux clubs gais — Central Station et Three Monkeys — arrêtant une cinquantaine de clients à Central Station, qui accueillait une journée nationale de coming out.

ZÉROS Les autorités russes, dénoncées le 4 septembre par le groupe tchétchène de défense des droits humains SK SOS, font du « chantage » aux homosexuels tchétchènes emprisonnés pour qu’ils deviennent des soldats et combattent aux côtés de la Russie dans la guerre contre l’Ukraine.

HÉROS Le parlement suédois qui a adopté, le 17 avril, une loi abaissant de 18 à 16 ans l’âge légal auquel les personnes peuvent changer de sexe.

HÉROS Le Bundestag allemand a approuvé le 12 avril, par 374 voix contre 251 et 11 abstentions, une législation qui permet aux personnes transgenres, intersexuées et non binaires de changer plus facilement de nom et de sexe dans les documents officiels. La « loi d’autodétermination » est entrée en vigueur le 1er novembre.

HÉROS Le conseil municipal de Sacramento qui, le 27 mars, a voté à l’unanimité pour faire de sa ville un sanctuaire pour les personnes transgenres. Ensuite, les superviseurs de San Francisco (conseillers municipaux) ont voté à l’unanimité 11-0 lors de leur réunion du 11 juin pour désigner officiellement leur ville comme sanctuaire pour les personnes transgenres et autres personnes non conformes au genre. Entre-temps, en mai 2019, l’Assemblée nationale du Québec a reconnu le Village gai de Montréal comme lieu officiel de refuge et d’émancipation.

HÉROS Les Nations Unies qui, le 4 avril, ont pris une décision historique pour protéger les droits humains des personnes intersexuées lorsque leur Conseil des droits de l’homme a adopté sa toute première résolution — présentée par la Finlande, l’Afrique du Sud, le Chili et l’Australie — pour lutter contre la discrimination, la violence et les pratiques néfastes contre les personnes présentant des variations innées dans les caractéristiques sexuelles. Une majorité d’États ont voté en faveur de la résolution, aucun État n’a voté contre.

ZÉRO Le pape catholique François qui, le 20 mai, a déclaré aux évêques italiens qu’il restait opposé à la frociaggine — qui se traduit par « fif » — dans le sacerdoce. L’agence de presse ANSA rapporte que François a répété cette insulte le 11 juin alors qu’il rencontrait des prêtres romains, affirmant qu’« il y a un air de fif au Vatican ».

HÉROS Les délégués à la Conférence générale de l’Église méthodiste unie qui, le 1er mai, ont voté par 692 voix contre 51 pour lever l’interdiction imposée par leur Église à l’ordination des membres du clergé gai, une interdiction qui datait de 1984.

HÉROS Mgr Jeffrey Burrill, catholique, qui, le 18 juillet à California Superior, a intenté une action contre l’application de rencontres gaie Grindr puisque l’entreprise n’a pas réussi à protéger les données sur sa vie privée, ce qui l’a poussé à démissionner de son poste de secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis en juillet 2021.

HÉROS Les plus de 650 demandeurs qui poursuivent l’application de rencontres Grindr devant la Haute Cour de Londres dans le cadre d’un recours collectif en matière de protection des données, comme annoncé le 22 avril, accusant Grindr d’avoir prétendument partagé avec des tiers des informations personnelles telles que la séropositivité des personnes. L’application de rencontres est utilisée par 13 millions de personnes chaque mois. Grindr a indiqué sa volonté de « répondre vigoureusement » à cette réclamation.

ZÉROS Les voyous qui ont attaqué deux hommes gais rencontrés sur Grindr lors de deux incidents distincts le 8 août, à Sherbrooke et à Québec. Nathan Guyon (19 ans), Lucas Picard (19 ans) et Tristan Gilbert (18 ans) ont ensuite été arrêtés par la police.

ZÉRO Le géant brassicole multinational canado-américain Molson Coors Beverage Co, qui a

annoncé le 3 septembre qu’il renonçait aux politiques de diversité, d’équité et d’inclusion et qu’il ne parrainerait plus les célébrations de la Fierté, suite aux pressions de l’extrème droite.

ZÉRO Le parlement du Ghana, qui a adopté le 28 février une loi imposant une peine

de prison pouvant aller jusqu’à trois ans à toute personne reconnue coupable de

s’identifier comme LGBTQ et une peine maximale de cinq ans de prison pour la formation ou le financement de groupes LGBTQ.

ZÉRO La Cour constitutionnelle de l’Ouganda, qui a confirmé le 3 avril la loi dite anti-

homosexualité.

HÉROS Les trois juges de la Haute Cour de Namibie qui, le 21 juin, ont annulé et déclaré

inconstitutionnelle une loi de l’époque coloniale criminalisant les relations homosexuelles entre hommes.

ZÉRO Le parlement irakien qui, le 27 avril, a modifié la Loi sur la lutte contre la prostitution (n° 8 de 1988) pour punir les relations homosexuelles d’une peine de 10 à 15 ans de prison. La Loi prévoit également 7 ans de prison et une amende comprise entre 10 et 15 millions de dinars irakiens pour « promotion de l’homosexualité », ce qui n’est pas défini.

ZÉRO Un tribunal Houthi au Yémen, qui a condamné le 23 janvier 32 hommes, dont 9 à mort, lors d’un procès collectif fondé sur des accusations de « sodomie ». Outre les condamnations à mort, notamment la crucifixion et la lapidation, le tribunal houthiste a condamné 23 hommes à des peines de prison pouvant aller jusqu’à 10 ans. Trois d’entre eux ont également été condamnés à la flagellation en public.

HÉROS L’homme pakistanais anonyme qui, le 9 mai, a été emprisonné à l’hôpital Sarhad pour maladie psychiatrique à Peshawar, après avoir postulé pour créer le premier club gai du Pakistan. Le sexe gai est illégal au Pakistan et peut recevoir une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans, allant jusqu’à la prison à vie.

HÉROS Le ministère indien de la Justice sociale et de l’Autonomisation, qui a annoncé le 1er septembre qu’il n’y aurait plus de restrictions pour les personnes LGBTQ quant à l’ouverture d’un compte bancaire commun et que les partenaires dans une relation queer devaient être traité.e.s comme faisant partie du même foyer aux fins de la carte de rationnement.

ZÉRO Le Bureau municipal de la culture, de la radio, de la télévision et du tourisme de Guangzhou en Chine, qui a interdit le 22 octobre à la célèbre icône trans chinoise et animatrice de télévision Jin Xing de jouer son adaptation scénique de l’œuvre classique de Cao Yu, Sunrise.

HÉROS Le parlement thaïlandais qui a approuvé, le 27 mars, un projet de loi sur l’égalité du mariage. La loi entrera en vigueur le 22 janvier 2025.

HÉROS La Haute Cour de Tokyo qui a statué, le 30 octobre, que l’interdiction japonaise du mariage entre personnes de même sexe était inconstitutionnelle. Le Japon est le seul pays du G7 qui n’autorise pas le mariage égal.

HÉROS Santé Canada qui a abrogé, le 8 mai, sa politique de longue date interdisant aux hommes gais et bisexuels de faire un don aux banques de sperme au Canada. Cependant, Santé Canada continue d’interdire les dons à tous les Canadiens qui ont eu de nouveaux ou plusieurs partenaires au cours des trois mois précédents, sur la base de questions de sélection concernant les relations sexuelles anales.

ZÉRO L’épidémie de VIH au Canada, qui a progressé de façon alarmante avec une augmentation de de 24,9 % des cas signalés à travers le pays en 2022, comme l’a annoncé le 7 février la Fondation canadienne de recherche sur le sida. L’Agence de la santé publique du Canada a signalé 1 833 nouveaux cas de VIH en 2022. Les hommes âgés de 30 à 39 ans constituent la catégorie présentant les taux les plus élevés. Le Québec dépasse légèrement la moyenne nationale de 4,7 cas pour 100 000 habitants, avec un taux de 4,9. Cette augmentation des nouveaux cas n’a pas été observée depuis plus d’une décennie.

HÉROS Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont publié le 6 juin de nouvelles directives cliniques sur l’utilisation de la prophylaxie post-exposition à la doxycycline (doxy PEP) pour la prévention des ITS : « Dans trois grands essais contrôlés randomisés, il a été démontré que la prise de 200 mg de doxycycline dans les 72 heures après un rapport sexuel réduit les infections à la syphilis et à la chlamydia de plus de 70 % et les infections gonococciques d’environ 50 %. »

HÉROS Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, dont la nouvelle étude sur le mpox publiée dans l’édition du 10 octobre du Morbidity and Mortality Weekly Report montre que l’infection par le virus mpox est cinq fois plus probable chez les hommes gais et bisexuels qui pratiquent des relations anales non protégées.

HÉROS La Suisse, où l’assurance maladie nationale a commencé le 1er juillet à rembourser à 100 % les prescriptions de PrEP.

HÉROS Deux baleines à bosse mâles photographiées en train d’avoir des relations sexuelles, dans le cadre d’une étude publiée le 27 février dans la revue Marine Mammal Science, qui a produit les premières photographies de cette espèce ayant des relations sexuelles avec pénétration dans les eaux à l’ouest de l’île hawaïenne de Maui en janvier 2022.

HÉROS Pornhub qui, le 14 mars, a suspendu ses services aux Texans après que la Court of Appeals for the Fifth Circuit ait confirmé une loi de l’État de 2023 qui oblige les sites Web pornographiques à instituer des mesures de vérification de l’âge et à afficher des avertissements de santé sur leurs pages. Au Canada, le chef du Parti conservateur Pierre Poilievre a déclaré le 21 février qu’un futur gouvernement conservateur modifierait la loi canadienne pour obliger les sites Web pornographiques à vérifier l’âge des utilisateurs.

ZÉROS Les 12 % d’Américains LGBTQ qui ont voté pour Donald Trump le 5 novembre, contre 27 % la dernière fois, comme le rapporte NBC News.

ZÉROS La Floride et le gouverneur républicain de cet État, Ron DeSantis, pour avoir appliqué de nombreuses mesures anti-LGBTQ en 2024, notamment l’interdiction des livres LGBTQ dans les bibliothèques publiques, la suppression du site officiel du tourisme de l’État (VisitFlorida.com) de toutes les destinations de voyage favorables aux LGBTQ et l’interdiction de l’affirmation de genre et de la prise en charge des jeunes trans.

ZÉRO Le Salvador, où le ministre de l’Éducation, José Mauricio Pineda, a publié le 7 février sur X que « nous avons supprimé toute utilisation ou trace d’idéologie de genre dans les écoles publiques ».

ZÉROS Les voyous qui, le 22 juin, ont violemment battu le couple lesbien Emma MacLean et Tori Hogan à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

ZÉRO Anderson Lee Aldrich, le tireur qui a tué cinq personnes et en a blessé 19 autres dans la discothèque LGBTQ Club Q à Colorado Springs en novembre 2022, a plaidé coupable le 16 juin à 5 chefs de meurtre et 46 chefs de tentative de meurtre, de même qu’à 2 chefs de gestes motivés par des préjugés et il a écopé d’une peine de prison à perpétuité.

ZÉRO Le tueur reconnu coupable Luka Rocco Magnotta qui, tel que rapporté par CTV News le 4 mars, a été transféré de la prison à sécurité maximale de l’établissement de Port-Cartier, sur la Rive-Nord de Québec, à La Macaza, un établissement à sécurité moyenne. Magnotta, 41 ans, purge une peine d’emprisonnement à perpétuité pour avoir tué et démembré l’étudiant chinois Jun Lin à Montréal en 2012. Le Service correctionnel du Canada déclare que Magnotta sera admissible à la semi-liberté le 4 juin 2034 et à la libération conditionnelle totale le 4 juin 2037. Le Toronto Sun mentionne que Magnotta est transgenre et qu’il s’appelle désormais Violette. « L’homosexualité est un choix », cite Magnotta dans une évaluation de 2022. « Trans est qui je suis. » Selon un mandat de transfert signé en août 2022 et obtenu par The Sun, Magnotta a déclaré à une équipe psychiatrique que son mari, qu’il a épousé en 2017, serait transféré avec lui.

ZÉRO Le champion de tennis et icône Rafael Nadal qui, selon l’annonce faite par l’Arabie saoudite le 15 janvier, servira d’ambassadeur de la Fédération saoudienne de tennis. Alors que les circuits de l’ATP et de la WTA s’étendent en Arabie saoudite, le nouveau rôle de Nadal comprend la promotion du tennis et la construction d’une académie Rafael Nadal dans ce pays, dans le cadre des efforts de « lavage sportif » de l’État saoudien, où les femmes sont confrontées à une discrimination systématique et sont exposées à la violence domestique sous le régime de la loi, de même qu’à un système de tutelle masculine, et où les relations homosexuelles sont passibles de coups de fouet, de prison ou de mort. En réponse à cette annonce, le magazine satirique espagnol El Jueves a embroché Nadal sur sa couverture.

HÉROÏNES Les icônes du tennis Martina Navratilova et Chris Evert se sont publiquement opposées à un événement de la WTA en Arabie Saoudite, en citant les droits LGBTQ et les droits des femmes. Le 16 janvier, Sports Illustrated a publié une lettre que les deux icônes du tennis ont écrite à la WTA : « Non seulement c’est un pays où les femmes ne sont pas considérées comme égales, mais c’est un pays qui criminalise la communauté LGBTQ. Un pays dont le bilan à long terme en matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales est un sujet de préoccupation internationale depuis des décennies. Amener la finale de la WTA en Arabie Saoudite reviendrait à faire un pas en arrière significatif, au détriment de la WTA. »

HÉROS La star du football britannique Jordan Henderson qui, le 19 janvier, a présenté ses excuses à la communauté LGBTQ un jour après avoir annulé son lucratif contrat avec Al-Ettifaq de la Saudi Pro League en Arabie Saoudite. Henderson joue désormais pour l’AFC Ajax à Amsterdam.

ZÉRO La Fédération mexicaine de football qui, le 15 février, a porté sa bataille de 10 ans avec la FIFA — au sujet de multiples amendes infligées à des supporters scandant des insultes anti-homosexuelles lors des matchs — devant le plus haut tribunal du sport, le Tribunal arbitral du sport, à Lausanne, en Suisse. Le dernier appel du Mexique contestait des sanctions financières totalisant 100 000 francs suisses (114 000 dollars) imposées par la FIFA pour des incidents survenus lors de deux matchs de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le TAS n’a pas indiqué quand il pourrait se prononcer sur la dernière affaire du Mexique contre la FIFA.

HÉROS Le Fenix ​​FC, une équipe de football entièrement composée d’hommes transgenres, qui a fait ses débuts le 19 septembre dans une ligue régionale en Espagne, devenant ainsi la première équipe entièrement trans à obtenir le statut de fédération en Europe. Nommé d’après l’oiseau mythique symbolisant la renaissance, le Fenix ​​FC évolue au cinquième rang dans la région nord-ouest de la Catalogne. Ils ont perdu leur premier match 19-0, mais ont conquis le cœur des supporters et des spectateurs.

HÉROS ET ZÉROS Les manifestant.e.s propalestinien.ne.s qui ont perturbé les célébrations de la Fierté à travers l’Amérique du Nord, provoquant notamment des affrontements hostiles avec la police à Boston le 8 juin et forçant la Toronto Pride à mettre fin à son défilé à mi-parcours le 30 juin. À Montréal, les manifestant.e.s ont retardé le défilé de la Fierté de 30 minutes le 12 août. Pendant ce temps, Mark Segal, vétéran de Stonewall et éditeur du Philadelphia Gay News, dans son éditorial du 9 juillet intitulé « Honte à vous ! Vous n’arrêterez pas la Fierté ! » écrit : « Ceux qui ont tenté d’arrêter la Fierté veulent nous ramener aux années 1950. Ils veulent que nous revenions au silence. Vous pouvez être très sensible à la situation à Gaza, mais pas au prix d’effacer notre visibilité. C’est grâce à la Fierté que la communauté LGBTQ peut exister publiquement — ​​avec toutes les opinions divergentes de tout autre groupe. C’est grâce à la Fierté que les personnes LGBTQ propalestiniennes peuvent être aussi publiques qu’elles le souhaitent. Et maintenant, ils ont essayé d’arrêter ce qui leur permet d’exister en premier lieu. »

HÉROS À Sydney, les organisateurs du Mardi gras gai et lesbien ont accepté le 28 février d’assouplir la récente interdiction faite aux policiers de participer à leur défilé, avec une condition de compromis selon laquelle les policiers ne portent pas d’uniforme.

HÉROS L’État australien de Nouvelle-Galles du Sud, qui a officiellement interdit le 22 mars les thérapies de conversion.

HÉROS Jody Bouffard qui a fermé, le 5 octobre, son bar lesbien Blush & Blu de Denver, Colorado, après 28 ans. Il reste désormais moins de 20 bars lesbiens en Amérique et, comme l’a rapporté la CBC le 10 août, il n’en reste plus aucun au Canada.

ZÉRO Québec qui, le 1er mai, a interdit les nouvelles toilettes et vestiaires mixtes dans les écoles publiques, même si un comité d’experts sur l’identité de genre nommé par le gouvernement n’a pas encore rendu ses recommandations. La directive annonçant l’interdiction précise : « Aucune toilette ni vestiaire mixte ne feront partie de la construction ou de la rénovation des bâtiments scolaires. » Seules les écoles dont la construction avait déjà dépassé 30 % ont été autorisées à entretenir des toilettes unisexes. « C’est une question de bien-être, d’intimité et de respect de la vie privée », a déclaré le ministre de la Santé de la CAQ, Bernard Drainville. Entre-temps, le comité formé pour aborder la question des toilettes mixtes dans les écoles annoncera ses recommandations d’ici l’hiver 2025.

ZÉRO Le chef conservateur anti-trans, Pierre Poilievre, a déclaré le 21 février que les « hommes biologiques » devraient être bannis des sports féminins, des vestiaires et des toilettes. « Les espaces réservés aux femmes devraient être exclusivement réservés aux femmes, et non aux hommes biologiques », a-t-il déclaré.

ZÉROS Le Parti conservateur uni, au pouvoir en Alberta, et la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, ont présenté le 31 octobre une législation radicale ciblant les personnes transgenres et les étudiant.e.s qui utilisent des pronoms préférés. La Loi modifiant la Loi sur l’éducation de 2024 exige que les enfants de moins de 16 ans obtiennent le consentement de leurs parents s’ils souhaitent changer leur nom ou leurs pronoms à l’école. Le deuxième projet de loi, la Health Statutes Amendment Act, 2024, interdit aux médecins de traiter les personnes de moins de 16 ans qui recherchent des traitements transgenres, tels que les bloqueurs de puberté et les thérapies hormonales. Le troisième projet de loi — la Loi sur l’équité et la sécurité dans le sport — interdit aux athlètes trans de concourir dans des ligues non désignées mixtes.

ZÉROS Les manifestant.e.s anti-LGBTQ « Ne touchez pas à nos enfants » qui, le 20 septembre dans le Vieux-Port de Montréal, ont été dispersé.e.s par la police à coups de gaz lacrymogènes, de gaz poivré et de matraques, après avoir été bloqué.e.s par des contre-manifestant.e.s pro-LGBTQ.

HÉROS Le Montréalais non binaire Arwyn Jordan Regimbal qui, dans le cadre d’une entente à l’amiable avec la Société de l’assurance automobile du Québec le 17 janvier, a obtenu le marqueur de genre X sur son permis de conduire québécois — une première au Québec. Et Alexe Frédéric Migneault a remporté son combat, en septembre 2024, auprès de la RAMQ pour que le marqueur de genre X apparaisse sur la carte de maladie au Québec, suite à sa grève de la fin à la fin 2023.

HÉROS La législature de l’État de New York a approuvé le 5 juin un projet de loi ordonnant à la Metropolitan Transportation Authority de changer le nom de la station de métro Christopher Street-Sheridan Square, à Greenwich Village, pour Christopher Street-Stonewall National Monument Station, pour commémorer les émeutes de Stonewall.

HÉROS Le monument national LGBTQ « Coup de Tonnerre », dont les travaux ont débuté le 1er mai dernier à Ottawa, marquera la discrimination historique contre la communauté LGBTQ de la part du gouvernement fédéral, ainsi que les injustices sociétales contre la communauté et ouvrira ses portes à l’été 2025. Les coûts s’élèveront à 14 millions de dollars et seront financés par le Fonds Purge LGBT, un organisme à but non lucratif. La conception du monument sera confiée à Public City Architecture, de Winnipeg, de même qu’à l’aîné Albert McLeod et aux artistes Shawna Dempsey et Lorri Millan.

ZÉRO L’inspecteur de l’arrondissement Ville-Marie de la Ville de Montréal qui, le 8 août dernier, lors de Fierté Montréal, a averti les bars et les restaurants le long du mail piétonnier de la rue Sainte-Catherine que leurs plantes en pot sur la terrasse étaient trop hautes, dépassant la limite de hauteur de 1,07 m fixée par la Ville.

ZÉRO L’arrondissement Ville-Marie de la Ville de Montréal, qui continue à faire face de manière inadéquate à la vague de criminalité, de drogue et d’itinérance dans le Village gai.

HÉROS Les Montréalais.e.s qui ont fondé le 15 juin l’Association citoyenne du Village de Montréal, « pour être une voix forte défendant les intérêts des résidents et des usagers du Village et indépendante de tout parti politique, de la Ville et de l’arrondissement ».

HÉROS L’Association citoyenne du Village de Montréal qui a publié, le 28 octobre, un sondage révélant que la plupart des gens ne se sentent pas en sécurité dans le Village de Montréal. Les résultats montrent que 68,2 % des gens pensent que le Village n’est pas très sécuritaire ou pas du tout sécuritaire, tandis que plus de 66 % ont déclaré que la qualité de vie était mauvaise ou très mauvaise. Les personnes interrogées affirment que les zones qu’elles évitent incluent la station de métro Beaudry (72,89 %). Parmi les autres endroits dangereux identifiés figurent la place Émilie-Gamelin (65,6 %), la place du Village (50,1 %), la place Emmett-Johns (48,7 %), le parc Charles-S. Campbell (41,5 %) et le parc des Faubourgs (20,5 %). Le tronçon de Sainte-Catherine entre les rues Berri et Atateken est celui où le plus grand nombre de personnes (77,2 %) ont déclaré se sentir le moins en sécurité.

HÉROS Le Centre LGBTQ2+ de l’Ouest-de-l’Île qui a accueilli, le 14 septembr,e la toute première célébration de la Fierté de l’Ouest-de-l’Île, au parc Edgewater à Pointe-Claire.

HÉROS La Maison des RebElles, qui vient d’ouvrir ses portes, comme l’a rapporté CTV Montréal le 2 novembre, constitue la première résidence à Montréal destinée aux lesbiennes de 55 ans et plus et à leurs alliées. En construction depuis près d’une décennie, la coopérative compte 22 logements disponibles et se situe dans le quartier Saint-Henri.

HÉROS L’auteur-compositeur-interprète écossais et icône queer Jimmy Somerville, dont l’hymne queer emblématique de Bronski Beat Smalltown Boy — sorti en mai 1984 — a été honoré lors de l’exposition Smalltown Boy à Glasgow du 23 août au 20 septembre.

HÉROS L’artiste suisse Nemo qui est devenu, le 12 mai, le premier artiste non binaire à remporter l’Eurovision. La chanteuse pop britannique Olly Alexander s’est classée 18e.

HÉROS Les acteurs Colman Domingo (Rustin) et Jodie Foster (Nyad) qui, le 23 janvier, sont entrés dans l’histoire des Oscars en tant que deux premiers acteurs LGBTQ sélectionnés pour jouer des personnages LGBTQ.

HÉROS L’icône du cinéma Al Pacino a écrit dans ses mémoires Sonny Boy, publiées le 15 octobre, qu’il avait fait don de son salaire du film Cruising de 1980 parce qu’il estimait que le film « exploitait » la communauté LGBTQ. Bien que l’acteur oscarisé ait déclaré qu’il ne considérait pas Cruising comme un exploiteur pendant le tournage du film, il s’est rendu compte qu’il y avait des problèmes après avoir vu le film terminé et il est « resté silencieux » après sa sortie en 1980 plutôt que de promouvoir le film.

HÉROS La chanteuse britannique Sade qui a sorti, le 22 novembre, le simple « Young Lion » dans le cadre de l’album-bénéfice Transa, assemblé par l’organisation à but non lucratif Red Hot, qui met en lumière les artistes trans et non binaires pour soutenir la sensibilisation aux personnes transgenres. « Young Lion » est dédié au fils de Sade, Izaak, qui s’identifie comme homme trans.

HÉROS Porteur de chansons bispirituel, compositeur, activiste et ethnomusicologue, Jeremy Dutcher de la Première Nation de Tobique, dans l’est du Canada, qui a remporté le 17 septembre le prix de musique Polaris 2024 pour son album Motewolonuwok. Le chanteur basé à Montréal est le premier artiste de l’histoire du Polaris à remporter le prix à deux reprises.

HÉROS La chanteuse montréalaise Elle Barbara, auteure-compositrice-interprète et organisatrice du bal Vogue, qui a été invitée à rejoindre Madonna sur scène en tant que juge invitée de Vogue sur le podium de la salle de bal lors du concert de Madonna le 18 janvier au Centre Bell.

HÉROS Le légendaire drag king montréalais Nat King Pole, qui a présenté son dernier spectacle Candyass Cabaret au Café Cléopatre, le 19 janvier.

HÉROS L’icône pop k.d. lang, qui a été intronisée au Temple de la renommée de la musique country canadienne le 14 septembre et qui a affirmé : « Je pense qu’être queer était un atout. Être très alternatif était mon arme secrète avant de faire mon coming out. »

HÉROS La superstar pop canadienne Shawn Mendes, 26 ans, qui a déclaré le 28 octobre sur scène lors d’un concert au Red Rocks Amphitheatre du Colorado : « La vraie vérité sur ma vie et ma sexualité est que je suis en train de la découvrir comme tout le monde. Je ne sais pas vraiment parfois, et je sais d’autres fois. C’est vraiment effrayant parce que nous vivons dans une société qui a beaucoup à dire à ce sujet et j’essaie d’être vraiment courageux et de me permettre d’être un humain et de ressentir les choses. Et c’est tout ce que je veux vraiment dire à ce sujet pour l’instant. »

HÉROS L’auteur et producteur montréalais d’événements littéraires Christopher DiRaddo, qui a reçu le 12 novembre le prix communautaire Judy Mappin 2024 de la Fédération des écrivains anglophones du Québec.

HÉROS Le marionnettiste, dramaturge, concepteur et interprète canadien Ronnie Burkett qui a reçu, le 8 juin, le Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle 2024 pour l’ensemble de sa réalisation artistique.

HÉROS Earl Pinchuk et Gary Blair, fondateurs de la Fondation Art for Healing de Montréal, qui ont reçu le 8 mai le Prix du Gouverneur général pour service méritoire. Ce prix récompense les Canadiens pour leurs contributions remarquables à l’amélioration de la vie des gens dans leurs communautés.

HÉROS Les Montréalais Line Chamberland (elle a dirigé la Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres de l’Université du Québec à Montréal de 2011 à 2020) et Luc Provost (mieux connu sous le nom d’icône drag Mado Lamotte) qui, le 16 mai, ont été récipiendaires du titre d’Officière et d’Officier de l’Ordre de Montréal.

HÉROS L’ancien correspondant LGBTQ de BBC News, Ben Hunte, embauché par CNN comme présentateur et correspondant couvrant la justice sociale et les questions LGBTQ, tel qu’annoncé le 14 octobre par la chaîne.

HÉROS Pink Triangle Press (PTP) qui a annoncé, le 27 février, avoir licencié 16 employés : trois liés à des postes de contenu chez Xtra Magazine, tandis que le reste était du personnel technique travaillant au sein des équipes de produits de rencontres et d’infrastructure back-end de PTP. Le directeur général de PTP, David Walberg, a déclaré qu’ils « ont pris la décision difficile, mais nécessaire, de réduire les coûts structurels… Il était de notre responsabilité d’aligner notre structure de coûts sur les réalités actuelles du marché afin de protéger la santé continue de l’organisation dans son ensemble ».

HÉROS Les 28 % d’adultes de la génération Z (âgés de 18 à 25 ans) qui, dans une enquête du Public Religion Research Institute publiée le 22 janvier, s’identifient comme LGBTQ. Cela se compare à 10 % de l’ensemble des adultes, 16 % des milléniaux, 7 % de la génération X, 4 % des baby-boomers et 4 % de la génération silencieuse, selon l’enquête. Dans sa répartition de l’identité LGBTQ, le rapport révèle que 72 % des adultes de la génération Z s’identifient comme hétérosexuels, 15 % comme bisexuels, 5 % comme gais ou lesbiennes et 8 % comme étant en dehors de ces catégories. Les résultats sont conformes à ceux d’autres enquêtes majeures, notamment celle de Gallup, qui montre que la génération Z est la génération adulte la plus queer à ce jour.

HÉROS Fugues soulignait ses 40 ans en 2024 et l’équipe avait préparé pour l’occasion non pas une mais deux expositions pour souligner l’événement. Une première expo s’est tenue dans les locaux des Archives Gaies du Québec, durant l’été. Elle nous a fait redécouvrir une histoire du Fugues à travers certaines couvertures emblématiques. Par ailleurs, un parcours historique a été proposé sur l’Esplanade tranquille et sur l’Esplanade du Stade olympique, dans le cadre du Festival Fierté Montréal.

Héros et héroïnes qui ont fait leur coming out en 2024

Le ministre irlandais Jack Chambers s’est révélé gai ;

Le matador espagnol Mario Alcalde, le tout premier torero à se déclarer queer — comme pansexuel ;

L’actrice de Law & Order, Zoe Lister-Jones, s’est révélée homosexuelle ;

La star américaine de l’athlétisme, Trey Cunningham, l’ancien patineur artistique

professionnel américain Colin Grafton et l’ancien pilote de F1 Ralf Schumacher se sont déclarés homosexuels ;

La chanteuse country Maren Morris s’est révélée bisexuelle ;

Brenda Biya, fille de Paul Biya, président du Cameroun où les relations homosexuelles sont criminalisées, a révélé qu’elle était en couple avec la mannequin brésilienne Layyons Valença ;

La pop star équatorienne Johann Vera a sorti sa chanson Closet ;

Jinkx Monsoon, double vainqueure de RuPaul’s Drag Race et star de Doctor Who, s’est révélée trans-femme et utilise désormais ses pronoms ;

Et la vétérane de Saturday Night Live, Sasheer Zamata, s’est révélée lesbienne.

Héros et héroïnes disparu.e.s en 2024

D’AILLEURS

Chita Rivera, icône gaie de Broadway, à 91 ans ;

Steve Ostrow, chanteur du New York City Opera et fondateur des Continental Baths à New York en 1968 ;

David Mixner, conseiller du président américain Bill Clinton, qui a rompu avec celui-ci à propos de l’introduction de la politique « Don’t Ask, Don’T Tell » (« Ne demandez pas, ne le dites pas ») à l’égard des homosexuels dans l’armée ;

L’icône de la drag d’Atlanta, M. Charlie Brown (alias Charles Dillard) et la légende de la drag de Toronto, Nicole Batista (alias Paul Mena) ;

Ella Matthes, éditrice et rédactrice en chef de Lesbian News (fondé en 1975) ;

Rumi Missabu, membre original des Cockettes, qui a changé son nom de James Bartlett à la fin des années 1960 ;

Le légendaire chanteur house de Chicago, Chuck Roberts, atteint d’un cancer à 66 ans ;

Lynn Conway, pionnière de la conception de puces et défenseure des droits des transgenres ;

Le gourou du fitness et icône pop Richard Simmons ;

Billy Bean, ancien joueur de la Major League Baseball, atteint de leucémie myéloïde aiguë, après avoir remodelé la relation de la MLB avec la communauté LGBTQ et occupé le poste de vice-président de la ligue pour la diversité, l’équité et l’inclusion ;

L’amant de Liberace, Scott Thorson ;

L’acteur de Broadway Gavin Creel, lauréat d’un Tony, atteint d’un sarcome à 48 ans ;

Le frère de Madonna, Christopher Ciccone, atteint d’un cancer à 63 ans ;

Le joueur de hockey finlandais et ancien ailier gauche des Saguenéens de Chicoutimi, Janne Puhakka, 29 ans, assassiné par son ex-petit ami Rolf Nordmo ;

Gary Indiana, critique d’art et romancier de Village Voice ;

La superstar de Warhol et icône du cinéma underground new-yorkais, Paul Morrissey ;

Et l’auteure pionnière de Bastard Out of Carolina, Dorothy Allison.

D’ICI

La légende montréalaise John Banks, qui fut le secrétaire personnel de longue date de Marlene Dietrich et un collaborateur fidèle des Archives gaies du Québec. On se souvient peut-être mieux de John pour avoir organisé la toute première marche de la Fierté à Montréal en juin 1979. Quarante ans plus tard, en 2019, Fierté Montréal a créé le prix John-Banks pour honorer ceux et celles qui ont contribué à l’avancement et aux droits des communautés LGTBQ. À juste titre, John a été le premier récipiendaire de ce prix ;

La légende pionnière de la drag montréalaise Twilight, alias Philip Griffith, a choisi l’aide médicale à mourir après avoir vaillamment combattu des problèmes de santé à long terme à la suite d’un accident vasculaire cérébral en 2022. Connue sous le nom de Diana Ross de Montréal, Twilight a fait la une des salles de Vancouver, en Colombie-Britannique, à Wildwood, dans le New Jersey, où elle s’est produite avec sa grande amie, Vicky Lane, dans le spectaculaire spectacle itinérant international de Vicky, The Follies ;

Ancien directeur du Centre de lutte contre le sida de McGill et président du Comité consultatif national sur le sida de Santé Canada de 1983 à 1989, le Dr Norbert (Nobby) Gilmore, qui compte 150 publications à titre d’auteur, de co-auteur ou de rédacteur en chef en pharmacologie, allergie et immunologie sur des questions liées à la consommation de drogues, aux prisons, à l’immigration, et en particulier aux aspects cliniques, éthiques, juridiques et politiques de l’infection par le VIH et du sida ;

Activiste LGBTQ, Bruce Garside, fondateur de Gay McGill (maintenant Queer McGill) en 1972, qui a organisé la première danse gaie de McGill au sein de l’Union des étudiants, à laquelle ont participé 2 000 personnes, co-fondateur (avec Will Aitken et John Southin) de la librairie L’Androgyne (au 1217, rue Crescent) en 1973 et co-fondateur (avec Bill Ryan, Diane Reichertz et Shirley Steele) du premier Service de conseil professionnel pour les Montréalais LGBTQ, Affirmative Counseling Affirmatif, en 1989 ;

Ainsi que :

• Le chanteur Serge Laprade qui a, notammnent, animé à la télé de Radio-Canada Le Travail à la chaîne et co-animé l’émission Garden Party de la Télévision Quatre-Saisons avec Michèle Richard dans les années 1980 ;

• L’avocat LGBTQ en immigration et droits de la personne, Noël Saint-Pierre ;

• La légendaire militante trans Chloé Viau ;

• L’acteur de cinéma, de théâtre et de télévision, Jacques Lussier ;

• Le journaliste et chef de la télé québécoise, Daniel PInard, qui fut également porte-parole de Gai Écoute.;

• Et David E. Platts, l’avocat et ancien président du GRIS-Montréal.

Traduction de l’anglais au français par Yves Lafontaine.