L’AGENDA QUEER de FUGUES : les événements, soirées et expériences qui méritent le détour à Montréal…

Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements plus ou moins underground, voici LA sélection des choses les plus gaies (ou gay-friendly) à faire en ville des les prochaines semaines. Cette liste est mise à jour régulièrement (au moins deux fois par mois).

De manière continue, et ce depuis plus de 40 ans, Fugues vous propose sur une base régulière une foule d’événements, de soirées et d’expériences uniques qui mettent de l’avant les nuances de l’arc-en-ciel LGBTQueer. EN plus du listing sur Fugues.com, sachez que nous nous lancerons prochainement une nouvelle application pour téléphones intelligents Fugues+ (pour iOS et Android) qui mettra en avant ce type de suggestions de sorties et d’activités…

Vendredi 6, décembre 2024

🥳 Joignez-vous aux membres de Bluf Montréal et célébrer avec leur Rencontre de Noël (en cuir bien sûr). Le plaisir commence à 20h à l’Atrihom du Bar le Stud (1812, rue Sainte-Catherine Est).

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec

🎭 Queer Magique présente la revue musicale bilingue Witches & Bitches, Café Cléopâtre

🥳 Hustle Nights tient la fête de Noël MHC avec DJ Haze et Honeybunn, Studio Tango Montréal

👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

👑 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Jimmy Moore, Bobépine, Kiara et Nana, Cabaret Mado

Samedi 7, décembre 2024

🏳️‍🌈 Salon du livre queer de Fierté Littéraire, le samedi 7 et le dimanche 8 décembre 2024, de 10h à 17h au Théâtre La Comédie de Montréal, 1113 boul. de Maisonneuve Est.Le Salon du livre de Fierté Littéraire offre un espace pour découvrir des livres qui mettent en avant des voix queer et des récits uniques. Cet événement est l’occasion parfaite pour les amoureux·euses de la littérature de se rencontrer, d’échanger et de célébrer la richesse de la littérature 2LGBTQIA+.

🥳 Allez célébrer le 29e anniversaire du Bar le Stud (1812, rue Sainte-Catherine Est), de 17h à 3h. Avec DJ Martease, Dj Rémi et VDJ André.

🎤 Bareoke: Strip Karaoke, Café Cléopâtre

🎤 Queer Karaoke MTL présente C*ntmas Karaoke, Bar Milton Parc

🥳 SUPER TASTE MTL présente Starships : 2010’s Dance Party, Bar Le Ritz PDB

🎶 Macrocilix lance son microalbum « Chrysalide », avec Psychic Racoon et We Were Mermaids, l’Hemisphère Gauche

👑 Jimmy Moore présente Mariah Carey : Merry Christmas and All the Hits!, Cabaret Mado

📚 The Violet Hour Book Club lit de Subterrane de Valérie Bah, en compagnie de l’autrice, Casa d’Italia Montréal

📚 L’Euguélionne, librairie féministe présente le Marathon de lecture sur le thème de la nuit en littérature, L’Euguélionne

👑 Drôles de Drags avec Miss Butterfly, Ciatha Night, Crystal Starz ou Emma Déjàvu en rotation, Bar Le Cocktail

🥳 FIYA Room avec Madthink et Kid Crayola, T-Rapie

👑 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Jimmy Moore, Bobépine, Kiara et Nana, Cabaret Mado

Dimanche 8, décembre 2024

🥳 L’événement annuel tant attendu MÉCHANT PÈRE NOËL est de retour à l’AIGLE NOIR. Pour cette soirée sexy et souvent déjantée, sors tes combinaisons et viens t’amuser avec le barman John et ses grelots. De nombreux prix à gagner et du fun assuré

👑 Le Brunch aux Folles avec Misty Waterfalls, Bobépine et Sasha Baga, Bar Social Verdun

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

👑 Drag Market no 2, SDC du Village

🎭 Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

👑 Le Tracy Show avec Tracy Trash, Velma Jones, Kelly Torrieli et Marla Deer, Cabaret Mado

Lundi 9, décembre 2024

🥳 Vous êtes invités au Staff Party annuel du Stud! Rejoignez-nous l’équipe et profitez d’une soirée bien méritée. Aussi, les prix staff seront en vigueur toute la journée de 14h à 3h (et oui, vous payez ce que le staff paye).

🎭 Le Show Queer lance sa tournée québécoise avec Alex Perron, Anne SarahCharbonneau, Erika Suarez, SaadFennich, Tranna Wintour, Coco Belliveau, Charlie Morin, Jessica Chartret, VéroniqueIsabel Fillion, Sam Cyr, AndySt-Louis, LilianeBlanco-Binette, Yasmina Léveillé, LadyGuidoune, Sami Landry, MaximeÉveGagnon, Justine Philie, Magalie Saint-Vincent, Marla Deer, Victoire deRockwell, Lauriane Lalonde, Jérémie Larouche, VincentMorin et bien d’autres, Cabaret Mado

💪 A Soft Place To Let : ateliers de yin yoga et de méditation bouddhiste pour la communauté FLINTA+, Asntanga Yoga Montréal

Mardi, 10 décembre 2024

👑Full Gisèle avec Gisèle Lullaby, Saltina Shaker, Sunshine Glitterchild, Lady Boom Boom et Pétula Claque, Cabaret Mado

🎤 Passez une soirée de KARAOKÉ inoubliable avec l’équipe du bar Le Cocktail. Prix Staff toute la soirée.

😆 Stand Up St. Henri Open Mic, soirée scène libre pour femmes, personnes non binaires, personnes queer et allié·es qui font de l’humour, Impro Montréal

👠 Tous les deuxièmes mardis du mois, Bring It! organise une soirée voguing ouverte à toustes avec un maître de cérémonie et DJ. Suivez-les pour les dates et tous les détails.

Mercredi 11 décembre 2024

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec

🎭 The Poly Mic, Notre-Dame-des-Quilles

😆 Very Pretentious Comedy et The Poly Mic présentent Sety / Yumi / Raquelavec Sety, Yumi Blake et Raquel Maestre, Notre-Dame-des-Quilles

🎶 Elisapie, MTelus

👑 Garden of Shade—Happy New Year avec Esirena, Lulu Shade, Sarah Winters, Asmatix et Dolores Diamonds, Bar Le Cocktail

👑 Starz Wars avec Crystal Starz et invités spéciaux, Cabaret Mado

Jeudi, 12 décembre 2024

👑 STAR WARZ, le seul show où les drags doivent se faire aller le derrière et les neurones! Crystal Starz reçoit Peggy Sue et Krystella Fame avec la participation spéciale de Lady Zaza. SPÉCIAL PARTY DES FÊTES https://lepointdevente.com/tickets/b97241212002 Au Cabaret Mado.

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec

👑 Uma Gahd, concurrente à l’émission, anime des projections des épisodes de Canada’s Drag Race, saison 5, Bar Le Cocktail

👑 Love, sex et rock’n roll avec Rawbin, Esirena et Sally-D, Bar Le Cocktail

Vendredi, 13 décembre 2024

🥳 Party Bear Noël, de 22h à 3h au Bar le Stud (1812, rue Sainte-Catherine Est). Photos avec le Bear Noël. Guignolée des Drags patronnesses : collection de denrées non-périssables et de dons en argent pour des paniers de Noël pour la Maison Plein Cœur.

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec

🥳 Cerise noire, soirée gothique, Notre-Dame-des-Quilles

👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

👑 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Tracy Trash, Rainbow, Victoire de Rockwell et Nana, Cabaret Mado

Samedi, 14 décembre 2024

👑 JIMMY MOORE personnifie Taylor Swift. Jimmy offre la meilleure consolation possible aux Swifties qui n’auront pas la chance de voir la tournée iconique du Eras Tour de la chanteuse. Avec la détermination et le soucis du détail que l’artiste détient nous pouvons être assurés d’une chose : les exploits ne font que débuter! Au Cabaret Mado à 15h.

🥳 SUPER TASTE MTL présente Taylor Swift Dance Party: (End of) The Eras Tour, Bar Le Ritz PDB

👑 Drôles de Drags avec Miss Butterfly, Ciathanight, Crystal Starz ou Emma Déjàvu en rotation, Bar Le Cocktail

👑 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Tracy Trash, Rainbow, Victoire de Rockwell et Nana, Cabaret Mado

Dimanche, 15 décembre 2024

📚 Collecte de fonds de 75 SHOTS pour le cinéma queer à la Purple Mountain Artist Residency en Afrique du Sud avec Unoma Azuah, Agenda Bookstore Café

👑 Les succès oubliés, une soirée d’humour et de nostalgie, Bar Le Cocktail

🎭 Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

👑 Le Tracy Show avec Tracy Trash, Kiara, Peggy Sue et Lady Boom Boom, Cabaret Mado

Lundi, 16 décembre 2024

💪 A Soft Place To Let: ateliers de yin yoga et de méditation bouddhiste pour la communauté FLINTA+, Asntanga Yoga Montréal

Mardi, 17 décembre 2024

👑 Full Gisèle : JoyeuXXX Noël! avec Gisèle Lullaby, Petula Claque, Celis, Foxy Lexxi Brown, Lady Boom Boom et Adriana the Bombshell, Cabaret Mado

😆Stand Up St. Henri Open Mic, soirée scène libre pour femmes, personnes non binaires, personnes queer et allié·es qui font de l’humour, Impro Montréal

Mercredi, 18 décembre 2024

👑 JINGLES BELLES Plongez dans la magie des Fêtes et laissez-vous enchanter par notre sélection de Reines de la saison 5 de Canada’s Drag Race, accompagnées de l’incomparable Hollywood Jade! Dive into the magic of the holidays and let yourself be dazzled by our lineup of Queens from Season 5 of Canada’s Drag Race, joined by the incomparable Hollywood Jade! Avec Makayla Couture, The Virgo Queen, Uma Gahd & special guest Hollywood Jade. Au Cabaret Mado à 20h.

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec

🎨 Hommehomo présente Drink & Draw avec modèles vivants, Bar Le Cocktail

Jeudi, 19 décembre 2024

👑 LES FOLIES DRAGLESQUES Ce spectacle comprendra les numéros SIGNATURES de l’artiste! Soyez assurés que ce show aura tout le haut glamour, beaux costumes, comédie, et sensualité que vous attendez! Animateur: Guy, Just Guy. Les artistes: Célesta O’Lee (burlesque), Crystal Starz (drag queen), Jay Show (drag king), Lily Monroe (burlesque)

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec

🎥 Queer Cinema Club of Montréal et Image+Nation tiennent deux projections du film How to Survive a Plague de David French, Cinéma Moderne

👑 Uma Gahd, concurrente à l’émission, anime des projections des épisodes de Canada’s Drag Race, saison 5, Bar Le Cocktail

👑 Gaga vision avec Lady Boom Boom, Bar Le Cocktail

Vendredi, 20 décembre 2024

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec

👠 The Naughty List Kiki Ball avec Father Broadway Mulan, Silk Pink Lady, Cherry KFC, La Sala Rossa

🥳 Solstice Noir avec DJ Speechless, Audax, Bathoria et Kvk, Cabaret Berlin

👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

👑 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Carmen Sutra, Sasha Baga, Pétula Claque et Nana, Cabaret Mado

Samedi, 21 décembre 2024

🎤 Bareoke: Strip Karaoke, Café Cléopâtre

Davidé et invités spéciaux, Cabaret Berlin

👑 Drôles de Drags avec Miss Butterfly, Ciathanight, Crystal Starz ou Emma Déjàvu en rotation, Bar Le Cocktail

🥳 Cirque de Boudoir présente Debasement Kinky XXXmas Dance Party, soirée kinky festive avec DJ

👑 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Carmen Sutra, Sasha Baga, Pétula Claque et Nana, Cabaret Mado

Dimanche, 22 décembre 2024

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

🎭 Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

👑 Le Tracy Show avec Tracy Trash, Crystal Starz, Sasha Baga, Victoire de Rockwell et Pétula Claque, Cabaret Mado

Jeudi, 26 décembre 2024

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec

👑 Uma Gahd, concurrente à l’émission, anime des projections des épisodes de Canada’s Drag Race, saison 5, Bar Le Cocktail

👑 Le party des Fêtes à Chouchoune avec Chouchoune et invités spéciaux, Bar Le Cocktail

Vendredi, 27 décembre 2024

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec

👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

👑 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Gisèle Lullaby, Marla Deer, Bambi Dextrous et Nana, Cabaret Mado

Samedi, 28 décembre 2024

👯‍♀️ La dernière édition de l’année du party 𝗗𝗜𝗦𝗧𝗥𝗜𝗖𝗧, le 𝓕𝓡𝓞𝓢𝓣𝓨, vous permettra de terminer 2024 de façon festive en compagnie de vos amis et de trois des DJs les plus en demande de la scène Circuit et ce de 22H à 6H ! Line Up de DJS comprend DJ HENRIQUE VIANA, le DJ/producer 𝗕𝗘𝗡 𝗕𝗔𝗞𝗦𝗢𝗡, le 🥳 🥳 DJ/producer ALAIN JACKINKY. Prestations des gogo-boys 𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗰𝘁 𝗕𝗼𝘆𝘇. Code vestimentaire recommandé : une touche sexy-glam, blanche et/ou argent. Au Bain Mathieu, 2915 rue Ontario E.

28 Décembre (Sam) de 22h à 6h. www. districteventsmtl.com

🥳 LEZ DANZE tient son Party des Fêtes avec DJ Lili-Gaga, Stock & Soda

👑 Drôles de Drags avec Miss Butterfly, Ciathanight, Crystal Starz ou Emma Déjàvu en rotation, Bar Le Cocktail

👑 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Gisèle Lullaby, Marla Deer, Bambi Dextrous et Nana, Cabaret Mado

👑 Jimmy Moore personnifie Beyoncé, Cabaret Mado

Dimanche, 29 décembre 2024

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

👑 Le Tracy Show avec Tracy Trash, Lulu Shade, Bambi Dextrous et Marla Deer, Cabaret Mado

Mardi, 31 décembre 2024

👑 Showtime 2025. Pour souligner l’arrivée de la nouvelle année, Madi reçoit Nana, Marla Deer, Tracy Trash, Gisèle Lullaby, Velma Jones, Bobépine, Peggy Sue, Kiara, Bambi Dextrous, Clay Thorris, Manny, Victoire de Rockwell et Walter Ego. Le sports ouvrent à 21h. Le spectacle débutera à 22h. Billets en vente (à partir de 37,11$ sur Mado.qc.ca et lepointdevente.com. Cabaret Mado.

👑 Réveillon du nouvel an au bar Le Cocktail. Venez célébrer la nouvelle année avec toute l’équipe du bar Le Cocktail ! Mardi 31 décembre de 22h à 6h. Admission V.I.P – 25$. RÉGULIER – 20$. De 22h à minuit – spectacle avec Michel Dorion et ses invités. À Minuit – Bulles pour tous. De Minuit à 6h – Danse avec Dj Benoît. Une soirée mémorable vous attends!

🥳 Queen & Queer tient Queer Just Wanna Have Fun avec Spinelli, Gurafiku, DJ Sam, Xannie et Seiizi, La Sala Rossa et La Sotterenea

🥳 SUPER TASTE et Homopop présentent Energy ’25, fête dansante pop et house avec Sami Landry, Aizysse Baga et Lady Boom Boom, Ausgang Plaza

👑 Bonne année 2025! avec Michel Dorion et invités spéciaux, Bar Le Cocktail

😆Stand Up St. Henri Open Mic, soirée scène libre pour femmes, personnes non binaires, personnes queer et allié·es qui font de l’humour, Impro Montréal

Lundi 13 janvier 2025

🥳 Staff Party de l’AIGLE NOIR. Passez la soirée avec l’équipe du bar Aigle Noir. Prix Staff toute la soirée.

LÉGENDE DES SYMBOLES UTILISÉS

🎥 Projection de films ou de séries LGBTQ 👑 Prestations de drag 🥳 Fêtes ou partys 🎶 Concerts ✊ Activisme ou événements militant 🏳️‍⚧️ En lien avec la communauté trans 🏳️‍🌈 Événements communautaire 😆 Soirée ou show d’humour 🎭 Performance en direct 💪 Sports à pratiquer ou à regarder 👯‍♀️ Danse 🎤 Soirée karaoké 🎨 Arts, expos, musées 📚 Littérature / éducatif 👠 Ballroom / Voguing