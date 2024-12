Une deuxième édition du Spécial Drag pour le Gong Show

Le 18 décembre prochain, dès 20 h, le Gong Show sera de retour sur scène avec son Spécial Drag! Après une première édition éclatante en 2023, pour laquelle les billets s’étaient envolés en moins de 48 h, Antoni Remillard et Charles Deschamps refont les choses en grand et accueilleront Mona de Grenoble à L’Olympia de Montréal pour juger les drag queens et drag kings qui souhaitent tester l’expérience du stand up devant une foule en délire.

Le Gong Show, c’est un open mic dans l’esprit du bien-cuit, un spectacle où tout est permis. Chaque mercredi, 12 humoristes viennent présenter un numéro de trois minutes et tenter de faire rire le public, mais surtout Charles Deschamps, Antoni Remillard et un juge invité, qui détiennent le pouvoir du gong. Si le numéro ne répond pas à leurs attentes, les juges donnent un coup de gong, mettant instantanément fin à la prestation. L’apprenti humoriste reçoit ensuite les commentaires constructifs – mais parfois assassins – de la part des animateurs. Évidemment, le but n’est pas d’être méchant envers les participant·e·s … mais clairement pas d’être gentil. Avec plus de 200 épisodes en deux ans, plus de 400 participant·e·s se sont prêté·e·s au jeu.

Plusieurs surprises sont au programme pour cette soirée festive électrisante! Le Spécial Drag conservera la même formule efficace que le Gong Show traditionnel. Il donnera également le coup d’envoi de la tournée du Gong Show qui sera officiellement lancée en janvier. Antoni, Charles et leur gong iront à la rencontre de leur fidèle communauté pour découvrir des aspirants humoristes talentueux.

Ne manquez pas votre chance de voir Le Gong Show en tournée dans une salle près de chez vous!

18 décembre 2024 Montréal | L’Olympia *SPÉCIAL DRAG*

17 janvier 2025 Québec | Salle Albert-Rousseau

5 mars 2025 Gatineau | Salle Odyssée

12 mars 2025 Brossard | Théâtre Manuvie

26 mars 2025 Saint-Eustache | Le Zénith Promutuel Assurance

2 avril 2025 Sherbrooke | Salle Maurice-O’Bready

19 avril 2025 Trois-Rivières | Cégep de Trois-Rivières

30 avril 2025 Rivière-du-Loup | Maison de la culture (Déjà en vente)

24 septembre 2025 Saguenay | Théâtre Palace

24 octobre 2025 Thetford Mines | Salle Dussault



INFOS & BILLETS | Réservez vos billets dès maintenant au legongshow.ca ou sur ticketmaster.ca. Les membres Patreon du Gong Show pourront profiter d’un tarif préférentiel. Chaque représentation sera captée et diffusée en direct sur le web pour les membres Patreon.

Le Spécial Drag de 2023 est toujours disponible en rattrapage sur YouTube (en 2 parties) :