Duck Pond de Circa : subtil mélange d’humour impertinent et de surréalisme coloré

Présenté en première canadienne lors de la dernière édition de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, DUCK POND des Australiens de Circa réinvente avec éclat le célèbre ballet romantique, Le Lac des Cygnes. Dans une version acrobatique tout public sous la direction du visionnaire Yaron Lifschitz, Circa apporte sa touche exubérante, fusionnant avec brio la grâce du ballet et l’effervescence du cirque.

Une aventure extraordinaire aux côtés de cygnes et de princes infortunés, alors que les spectateurs débarquent dans le monde excentrique d’une armée de canards aux palmes pailletées avant de se laisser envoûter par les performances aériennes somptueuses du cygne noir burlesque. Une expérience touchante, drôle et captivante ; une histoire d’identité palpitante et unique.

Circa / Duck Pond – photo Pia Johnson

Animée par la question « qu’est-ce qui est possible dans le cirque ? » Circa est en tête de la nouvelle vague du cirque contemporain en Australie, pionnière dans la manière dont la physicalité extrême donne des performances puissantes et émouvantes. Elle continue de repousser les limites de la forme artistique, brouillant les frontières entre le mouvement, la danse, le théâtre et le cirque.

Circa / Duck Pond – photo Pia Johnson

Le Cirque contemporain Circa est l’une des plus importantes compagnies de spectacle au monde. Depuis 2004, ils ont fait le tour du monde, se produisant dans plus de 40 pays devant plus d’un million et demi de personnes. Leurs œuvres ont été accueillies par des ovations, des critiques élogieuses et des salles combles sur les six continents.

Allez voir Duck Pond. Laissez-vous emporter par cette histoire de cygnes, de canards et de princes.

INFOS | DUCK POND de Circa, du 5 au 9 février 2025 à la TOHU (2345, rue Jarry Est).

