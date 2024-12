Jingle Balls : A Collection of Bulging Stocking Stuffers (vol. 1)

Que serait le temps des fêtes sans la parution d’un nouveau recueil de bandes dessinées grivoises de Patrick Fillion? Fidèle à cette tradition, établie depuis maintenant plusieurs années, il nous offre une nouvelle série de récits, qui à l’instar des bonhommes de pain d’épice qui y pullulent, nous entraine dans des aventures à la fois croquantes et égrillardes!

À la différence des précédents recueils, un personnage central mène le mal de ces contes débauchés : Krampus, le diabolique cousin du père Noël. Inutile de dire qu’après un an d’attente, celui-ci a une libido exacerbée et que son appétit ne sera pas contenté par un simple biscuit ou un verre de lait!

Dans « A Gift for Krampus », il ramène Demon au rôle d’esclave de ses plus basses passions et soumet Isaiah aux assauts frénétiques de ses deux oncles, ce qui donne une toute nouvelle signification au concept de « Noël en famille ». Les amateurs de jeux de mots sur le thème du temps des fêtes seront rassasiés puisque le menu est plus que copieux. Préparez-vous donc à « enfourner une bonne grosse bûche »! Dans « A Very Dirty Christmas », Krampus présente les personnages emblématiques de l’univers Class Comics alors qu’ils se prélassent dans diverses partouses et parties de jambes en l’air.

Les amateurs se rappelleront que, dans le recueil « Patrick Fillion’s Book of Spells », le bédéiste avait expérimenté avec le récit en prose et il réitère ici en offrant six courtes nouvelles où des forces surnaturelles offrent un présent inattendu et très sucré-salé à des hommes qui sont sur la liste des vilains garnements du père Noël.

Les différents récits sont tous écrits et illustrés par Patrick Fillion, à l’exception d’une série de courtes BD illustrées par Jacob Mott, Logan ou Michael Broderick. Les amateurs de la série « Beautiful Dead » y retrouveront d’ailleurs les personnages de Gage et Hayden qui festoient ardemment au milieu d’une attaque de zombies. Il faut également noter le segment « A Salty Santa Show » où Bryces Peters présente de savoureuses planches, à la fois naïves et grivoises, articulées autour d’imageries traditionnelles de Noël.

La plume de Patrick Fillion est toujours aussi efficace, tant au regard des récits que de la virtuosité avec laquelle il présente une plastique appétissante et lascive des corps masculins. Le recueil est agrémenté de nombreuses planches grands formats, dont plusieurs animations image par image où on peut suivre les héros en pleine action et au cœur de leurs déballages.

Disponible en format numérique sur le site : https://classcomics.com/

INFO │Jingle Balls : A Collection of Bulging Stocking Stuffers (vol. 1) / Patrick Fillion, en collaboration avec Jacob Mott, Logan, Michael Broderick et Bryce Peters. [Colombie-Britannique] : Class Comics, 2024. 100p.