TITANIQUE : L’hilarante comédie musicale de retour à Montréal!

C’est vrai, Championne, le Centre Segal reprend son spectacle à succès Titanique, coproduit à l’origine avec David et Hannah Mirvish, au Théâtre Sylvan Adams du 2 au 16 février 2025, avec des représentations supplémentaires le samedi en matinée. Avec des productions simultanées Off-Broadway à New York, dans le West-End de Londres, à Toronto et en Australie, ce spectacle extravagant est une véritable sensation mondiale. La production entièrement canadienne a fait salle comble lors de son passage à Montréal plus tôt cet automne et a récemment été prolongée à Toronto. C’est donc l’occasion pour tous ceux qui ont manqué le bateau la première fois de monter à bord du « Navire des rêves » avant qu’il ne s’éloigne à tout jamais!

Écrite par Marla Mindelle, Constantine Rousouli et Tye Blue, mise en scène par Tye Blue, avec des arrangements musicaux et des orchestrations de Nicholas James Connell, et produite à l’origine par Eva Price avec un arrangement spécial de Maximum Entertainment Productions, Titanique a été présentée en première mondiale au Asylum Theatre de New York en juin 2022, s’attirant les éloges de la critique et connaissant immédiatement un immense succès populaire. Ce succès a fait en sorte que les représentations ont dû être transférées à l’emblématique Daryl Roth Theatre d’Off-Broadway en novembre 2022, et la production continue d’y être présentée à guichets fermés à ce jour. L’oeuvre a remporté trois Lucille Lortel Awards, dont celui de la meilleure comédie musicale, le Off-Broadway Alliance Best Musical Award, le Dorian Award for Outstanding Off-Broadway Production et un Las Culturistas Culture Award.

Seth Zosky Mariah Campos et Erica Peck / Titanique au Centre Segal – photo par Marie-Andrée Lemire

Quand la musique de Céline Dion épouse le grand succès du film Titanic, onze fois couronné d’un Oscar®, vous obtenez Titanique, le succès le plus primé d’off-Broadway, qui transforme l’une des plus grandes histoires d’amour de tous les temps en une fantaisie musicale tordante.

Vous voulez savoir ce qui est réellement arrivé à Jack et Rose lors de cette nuit mémorable ? Céline Dion (Véronique Claveau) enchante le public avec son interprétation totalement farfelue, redessinant le parcours des moments et des personnages bien-aimés de Titanic grâce à son catalogue de chansons emblématiques. Avec des interprétations époustouflantes de succès tels que « My Heart Will Go On », « All By Myself » et « To Love You More », soutenues par l’énergie inégalée d’un orchestre complet, Titanique est un voyage théâtral unique en son genre, débordant de nostalgie, de coeur et d’un chaos loufoque.

On connait tous bien Véronique Claveau pour sa brillante imitation de notre icône nationale qu’est Céline Dion depuis sa première incarnation dans la revue satirique de fin d’année du Théâtre du Rideau Vert, Revue et corrigée. Véritable reine de la scène, elle a notamment joué dans des traductions françaises de comédies musicales de Broadway, telles que Hairspray et Annie au Théâtre Saint-Denis.

Titanique au Centre Segal – photo par Marie-Andrée Lemire

Mariah Campos (The Music Man de Stratford) et Seth Zosky (Pain to Power du Winnipeg Jewish Theatre) se joindront à Véronique Claveau pour incarner Rose et Jack, deux amoureux maudits. David Comeau (Rock of Ages au Elgin Theatre) jouera le fiancé de Rose, Cal, tandis que Constant Bernard (Overlord and the Underwoods de CBC Gem/Nickelodeon) jouera la mère de Rose, Ruth, en « drag ». Mike Melino (Barry Mann dans Beautiful du Segal la saison dernière) jouera le rôle de Victor Garber et Luigi. Erica Peck (à l’origine du rôle de Scaramouche dans la première production canadienne de We Will Rock You) sera l’insubmersible Molly Brown et Christopher Ning (Lola dans Kinky Boots) jouera le matelot et l’infâme Iceberg (oui, c’est un vrai rôle !). Andre Anthony (Lead Drifter dans Beautiful du Segal), Queenie (Star Académie de TVA) et Rose Messenger (Anne and Gilbert de Charlottetown) joueront les choristes de Céline. Kaylee Harwood (qui a parcouru l’Amérique du Nord pendant deux ans dans le cadre des première et deuxième tournées nationales de Beautiful) sera en « standby », prête à entrer en scène au pied levé.

INFOS | Titanique du 2 au 16 février 2025 au Centre Segal des Arts de la Scène (5170 ch. de la Côte-Ste-Catherine, Montréal)

Samedi au jeudi – 19 h 30 – notez les heures de lever de rideau plus tôt!

Matinées du samedi et dimanche – 14 h – notez la matinée du samedi!

Les Lundis parole au public — Une chance d’échanger avec les créateurs et les comédiens de la pièce après la tombée du rideau, les lundis 4, 11 et 18 novembre.

BILLETS EN VENTE AU 514-739-7944 OU SEGALCENTRE.ORG

Rabais disponible pour les groupes, aînés, étudiants et mois de 30 ans. Selon la disponibilité.

