L’AGENDA QUEER de Fugues : événements, soirées et expériences qui méritent le détour…

Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements plus ou moins underground, voici LA sélection des choses les plus gaies, queer (ou LGBTQ-friendly) à faire en ville durant la période des fêtes (et même plus…). Cette liste est mise à jour régulièrement (au moins deux fois par mois).

De manière continue, et ce depuis plus de 40 ans, Fugues vous propose sur une base régulière une foule d’événements, de soirées et d’expériences uniques qui mettent de l’avant les nuances de l’arc-en-ciel LGBTQueer. En plus de ce listing sur Fugues.com, sachez que nous nous lancerons prochainement une nouvelle application pour téléphones intelligents Fugues+ (pour iOS et Android) qui mettra en avant ce type de suggestions de sorties et d’activités…

Dimanche, 29 décembre 2024

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

👑 Le Tracy Show avec Tracy Trash, Lulu Shade, Bambi Dextrous et Marla Deer, Cabaret Mado

🎤 Le meilleur moyen de finir la semaine? Une soirée karaoké chez LE DATE! Relaxez dès 13h, et à 21h, le micro est à vous! Réservation conseillée – les places s’envolent vite! Et n’oubliez pas d’annuler si vous avez un empêchement. C’est une faveur pour tous. Réservez ici : www.ledatekaraoke.com

Lundi 30 décembre 2024

🥳 Les lundis Latino House avec Flavio Cunha au Stud Montréal. Remixes latins et brésiliens non-stop des plus gros hits, de 21h30 à 3h.

🥳 Les lundis, c’est PLACE À LA RELÈVE avec Sally-Dee et ses invitées. Dès 21h au Bar Le Cocktail.

Mardi, 31 décembre 2024

Célébrez l’arrivée du Nouvel An jusqu’aux petites heures du matin grâce au retour de la 𝗡𝗼𝗰𝘁𝘂𝗿𝗻𝗲 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗲 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝗴𝗲! Dans la nuit du mardi 31 décembre au mercredi 1ᵉʳ janvier 2025, profitez d’un moment unique dans les bars et autres établissements du Village qui vous ouvrent leurs portes jusqu’à 6 h du matin ! Cet évènement a pour but de faire découvrir et redécouvrir le Village, riche en culture pour les montréalais·e·s et touristes, en permettant à près d’une vingtaine d’établissements d’opérer jusqu’à l’aube. Voici les endroits où il vous sera possible de fêter la nouvelle année :

BARS

→ Bar Le Campus | 1111 Ste-Catherine Est

→ Stock Bar Montreal | 1171 Ste-Catherine Est

→ Bar Aigle Noir | 1315 Ste-Catherine Est

→ Bar Le Stud | 1812 Ste-Catherine Est

→ Bar Rocky | 1673 Ste-Catherine Est

→ Bar Renard | 1272 Ste-Catherine Est

→ Motel Motel | 1276 Ste-Catherine Est

→ District Video Lounge | 1365 Ste-Catherine Est

KARAOKÉ

→ Date-karaoke Bar | 1218 Ste-Catherine Est

→ Le Normandie | 1295 Atateken

→ Bar Le Cocktail | 1669 Ste-Catherine Est

DISCOTHÈQUES

→ STEREO MONTREAL | 858 Ste-Catherine Est

→ Club Unity | 1171 Ste-Catherine Est

→ Complexe Sky | 1474-1482 Ste-Catherine Est

RESTAURANTS

→ Notre Boeuf De Grâce | 1302 Ste-Catherine Est

→ Saloon Bistro Bar | 1333 Ste-Catherine Est

→ Rebel Brasserie Urbaine | 1470 Ste-Catherine Est

→ Chilanga Taquería | 1371 Ste-Catherine Est

👑 Showtime 2025. Pour souligner l’arrivée de la nouvelle année, Madi reçoit Nana, Marla Deer, Tracy Trash, Gisèle Lullaby, Velma Jones, Bobépine, Peggy Sue, Kiara, Bambi Dextrous, Clay Thorris, Manny, Victoire de Rockwell et Walter Ego. Le sports ouvrent à 21h. Le spectacle débutera à 22h. Billets en vente (à partir de 37,11$ sur Mado.qc.ca et lepointdevente.com. Cabaret Mado.

👑 Réveillon du nouvel an au bar Le Cocktail. Venez célébrer la nouvelle année avec toute l’équipe du bar Le Cocktail ! Mardi 31 décembre de 22h à 6h. Admission V.I.P – 25$. RÉGULIER – 20$. De 22h à minuit – spectacle avec Michel Dorion et ses invités. À Minuit – Bulles pour tous. De Minuit à 6h – Danse avec Dj Benoît. Une soirée mémorable vous attends!

🥳 2025 Odyssée du Nouvel An — Édition Nuit blanche, au bar Stud Montréal ! Deux étages, 3 DJ et la fête dure jusqu’à 6h du matin ! Entrée gratuite dès 22h, alors arrivez tôt.

🥳 Queen & Queer tient Queer Just Wanna Have Fun avec Spinelli, Gurafiku, DJ Sam, Xannie et Seiizi, La Sala Rossa et La Sotterenea.

🥳 Party du réveillon de l’AIGLE NOIR. L’équipe de l’Aigle Noir vous invite à son réveillon tout en musique avec les dj Stéfane Lippé et Ian Key de 16 h à 6 h. Vous aurez droit à un tag team pendant la soirée. Venez bouger sur leurs rythmes endiablés. Décompte et bulles au menu. Par la suite, éclatez 2025 en courant la chance de gagner une des nombreuses surprises de présence…

🥳 BONJOUR 2025. Passez une soirée mémorable au District Vidéo Lounge pour fêter le Réveillon de la Saint-Sylvestre ! Profitez d’une atmosphère festive, de musique entraînante et de savoureuses collations tout au long de la nuit. De 21 h à 6 h.

🥳 Nouvel an et Nuit Blanche au Campus. Veillez tard avec les danseurs jusqu’au lever du soleil à 6h.

🥳 SUPER TASTE et Homopop présentent Energy ’25, fête dansante pop et house avec Sami Landry, Aizysse Baga et Lady Boom Boom, Ausgang Plaza.

🥳 BONJOUR 2025 Finissez l’année en beauté au Date Karaoke! Montez sur scène, chantez vos chansons préférées et vivez un décompte festif dans une ambiance de folie! Bulles et surprises seront de la partie pour accueillir 2025 comme il se doit! Dès 21h, le mardi 31 décembre et jusqu’à 3h du matin.

🥳 STOCK BAR BONJOUR 2025. L’équipe du Stock Bar vous invite à un réveillon inoubliable! Profitez du décompte, d’un verre de bulles et de surprises torrides en compagnie des danseurs des plus séduisants. Ouverture des portes à 19h. Spectacles dès 21h, le mardi 31 décembre et jusqu’à 6h du matin le 1er janvier. Commencez 2025 sur une note sensuelle et festive – la soirée s’annonce chaude!

😆 Stand Up St. Henri Open Mic, soirée scène libre pour femmes, personnes non binaires, personnes queer et allié·es qui font de l’humour, Impro Montréal.

🥳 UNITY célèbre le nouvel an. Vivez l’expérience du Nouvel An dans le plus grand club inclusif sur trois étages, au cœur du Village gai de Montréal. Pour cette nouvelle année, la fête sera au rendez-vous, avec des performances, un compte à rebours en direct et une pluie de ballons !Ouvert jusqu’à 6h.

Mercredi 1er janvier 2025

🥳 Mercredis Woolco 2.0 Les Mercredis Woolco, qui ont marqué le village dans les années 1980 et 1990, refont surface, cette fois à l’Aigle Noir. La musique de la période 80-90 à aujourd’hui vous fera revivre des succès oubliés. Toute la journée…

Jeudi 2 janvier 2025

👑 GIRLS NIGHT OUT avec Krystella Fame et ses invitées : Bobépine et Emmötional Damage… au Cabaret Mado.

👑 Uma Gahd, concurrente à l’émission, anime des projections des épisodes de Canada’s Drag Race, saison 5, Bar Le Cocktail

👑 Vous pouvez aussi visionner en public les épisodes de Canada’s Drag Race, saison 5, au District Video Lounge.

Vendredi 3 janvier 2025

🥳 Nouveau DJ les vendredis soir au Stud avec Flavio Cunha, de 22h à 3h.

👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec

👑 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Gisèle Lullaby, Marla Deer, Bambi Dextrous et Nana, Cabaret Mado

Dimanche 5 janvier 2025

👑 Le Tracy Show avec Tracy Trash et invitées au Cabaret Mado.

Lundi 6 janvier 2025

🥳 Les lundis, c’est PLACE À LA RELÈVE avec Sally-Dee et ses invitées. Dès 21h au Bar Le Cocktail.

Mardi 7 janvier 2025

👠 Tous les deuxièmes mardis du mois, Bring It! organise une soirée voguing ouverte à toustes avec un maître de cérémonie et DJ. Suivez-les pour les dates et tous les détails.

Jeudi 9 janvier 2025

👑 Uma Gahd, concurrente à l’émission, anime des projections des épisodes de Canada’s Drag Race, saison 5, Bar Le Cocktail.

👑 Vous pouvez aussi visionner en public les épisodes de Canada’s Drag Race, saison 5, au District Video Lounge.

Dimanche 12 janvier

🥳 Fiesta LATINA au Cocktail. En ce mois froid de janvier, quoi de mieux que d’être transporté dans le sud avec des rythmes latin. Avec Javier, Michael Ulysse, Marco Boudreau, Marc-André Caron et votre animateur Michel Dorion.

Lundi 13 janvier 2025

🥳 Staff Party de l’AIGLE NOIR. Passez la soirée avec l’équipe du bar Aigle Noir. Prix Staff toute la soirée.

🥳 Les lundis, c’est PLACE À LA RELÈVE avec Sally-Dee et ses invitées. Dès 21h au Bar Le Cocktail.

Jeudi 16 janvier 2025

👑 GRANDE FINALE… Uma Gahd, concurrente à l’émission, anime des projections des épisodes de Canada’s Drag Race, saison 5, Bar Le Cocktail

👑 Vous pouvez aussi visionner en public les épisodes de Canada’s Drag Race, saison 5, au District Video Lounge.

Dimanche 19 janvier 2025

🏳️‍🌈 Rencontre mensuelle du club de cuir Phoenix en résidense à l’Aigle noir. Tous les 3e dimanche du mois! Entrée gratuite. De 17h à 21h.

🥳 BONNE FÊTE CHOUCHOUNE. Célébrez avec toute l’équipe du Cocktail, l’anniversaire de Chouchoune. Plusieurs artistes surprises dans un spectacle des plus divertissant.

Mardi 21 janvier 2025

Le retour du DUEL KARAOKÉ DU VILLAGE. DU 21 janvier au 25 mars… Chanteurs, chanteuses à vos marques : INSCRIPTIONS

LÉGENDE DES SYMBOLES UTILISÉS

🎥 Projection de films ou de séries LGBTQ 👑 Prestations de drag 🥳 Fêtes ou partys 🎶 Concerts ✊ Activisme ou événements militant 🏳️‍⚧️ En lien avec la communauté trans 🏳️‍🌈 Événements communautaire 😆 Soirée ou show d’humour 🎭 Performance en direct 💪 Sports à pratiquer ou à regarder 👯‍♀️ Danse 🎤 Soirée karaoké 🎨 Arts, expos, musées 📚 Littérature / éducatif 👠 Ballroom / Voguing