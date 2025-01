Participer aux recherches pour améliorer les traitements VIH-sida pour les patient

Depuis les tous débuts du VIH-sida, les patients n’ont cessé de réclamer de faire partie de la solution. Les patients demandaient qu’ils reçoivent les médicaments expérimentaux parce qu’ils se disaient que c’était ça ou la mort assurée à cette époque-là. Bien sûr aujourd’hui, les choses ont changé. Les traitements sont moins toxiques. On en arrive même à une médication injectable aux deux mois (Cabotegravir dans sa nouvelle formule Apretude) ou même deux fois par an (Lenacapavir/Sunleca). Mais voilà, il faut mener des recherches, on doit embrigader des patients pour améliorer tous ces traitements et, éventuellement, réussir même à endiguer les nouvelles contaminations à travers la PrEP. C’est ce que propose la Clinique médicale l’Actuel qui lance un appel aux patients de faire partie des cohortes de recherches pour faire avancer ainsi la science.

Ces études sont en effet essentielles au développement de nouveaux médicaments et de traitements de prévention et comme la PrEP (médicaments avant une relation sexuelle) injectable qui sera bientôt disponible.

Pour en savoir plus, nous avons rencontré le très énergique Sam Kajjo, PhD, le coordonnateur de recherche académique et clinique à la Clinique médicale l’Actuel.

Avec Sam Kajjo, sept personnes en tout oeuvrent au sein de l’équipe de recherche académique et clinique. «C’est une équipe très dynamique, très dédiée à la recherche, dit Sam Kajjo, qui en est le coordonnateur depuis six mois maintenant. Pour moi, c’est une question d’aider les gens de ma communauté et qui souffrent en raison du VIH. Grandissant en Syrie, il n’était pas permis de vivre qui ont était, il fallait tout le temps cacher son orientation sexuelle, si on disait qui ont était à nos parents, c’en était fini, point. J’ai caché qui j’étais jusqu’à mon arrivée au Canada, il y a 12 ans, où j’ai finalement fait mon coming out. Mais ici, j’ai l’occasion de travailler avec une superbe équipe. C’est pour moi un honneur de côtoyer les Drs Réjean Thomas [le président fondateur de la clinique] et Jason Szabo [le directeur de recherche], ce sont des mentors pour moi. Ils ont tant d’expérience, d’expertise en médecine reliée au VIH-sida, mais aussi tout le côté social, humain et de recherche. Et comment on peut mieux aider la communauté. J’apprends beaucoup avec eux. Ils constituent une source presque intarissable de conseils pour moi.»

«Nous avons 12 recherches cliniques en cours ici et d’autres vont débuter en 2025. Il ne faut pas avoir peur, tout est parfaitement anonyme. Il suffit qu’un patient le mentionne à son médecin lorsqu’il le rencontre lors d’un rendez-vous. Tout est traité anonymement dans notre base de données», explique Sam Kajjo qui a étudié en biologie et en chimie à l’Université d’Ottawa, puis a fait sa maîtrise et son doctorat à l’Université McGill sur le sujet de l’ARN «dans le but de faire de la recherche et pouvoir aider les gens de la communauté atteints du VIH».

Plusieurs études portent sur les traitements injectables, comme mentionné plus haut. «Ces traitements à long terme sont destinés à procurer à la personne plus d’immunité et les rendre moins résistants et plus adhérents, poursuit Sam Jakko. On vise aussi ici les individus qui pratiquent le ‘’chemsex’’, ces injectables peuvent être plus simples pour eux parce que c’est aux deux mois et ils n’ont plus à y penser.»

En parlant de «chemsex» (relations sexuelles avec consommation de crystal meth, entre autres), cette étude appelée «Cheers» veut particulièrement aider cette population-là. «Si des gens participent à du ‘’chemsex’’, c’est important de les rejoindre et de les impliquer dans cette étude-là pour avoir de l’aide psychosociale», dit Sam Jakko. On peut ici facilement oublier une ou plusieurs doses de médicaments, cette étude vise à pouvoir protéger cette population et la communauté en général pour éviter les contaminations. Des affiches seront publiées en ce sens. On recherche ici 50 personnes pour cette enquête et 15 se sont déjà manifestées en un mois.

«Québec Don de sang» est une étude à long terme menée en collaboration avec l’Hôpital Sainte-Justine. Elle a débuté en 2020. En 2022, Héma-Québec, l’organisme qui gère les dons de sang dans la province, avait levé l’interdiction aux hommes homosexuels de donner du sang. Héma-Québec suivait ainsi la tendance générale des provinces canadiennes et était le dernier à le faire. Cependant, il y a un hic : «Si quelqu’un est sur la PrEP, Héma-Québec peut supposer ici que cette personne est sexuellement active et donc puisse être porteuse d’ITSS (infections transmissibles par le sexe et par le sang), continue Sam Kajjo dont les études doctorales portent sur la stabilité de l’ARN et la recherche pour un vaccin pour le VIH. Ce n’est pas très clair dans les critères d’Héma-Québec, mais elle peut refuser un don d’un homme qui est sur la PrEP, par exemple.»

Ce qu’on recherche à prouver par cette étude-là est que les hommes homosexuels ne sont pas plus porteurs d’ITSS que d’autres types de populations. «C’est une étude qui vise à réduire ces critères-là parce qu’on veut prouver que ces hommes-là, en fait, sont plus protégés que d’autres parce qu’ils sont sous la PrEP, justement. Ce n’est pas caché, mais ce n’est pas très connu non plus ici.» Si on est sur la PrEP il faudrait arrêter la dernière dose et attendre une période de quatre mois avant de pouvoir donner du sang. Par contre, si c’est un médicament injectable, il faut prévoir une période de deux ans après la dernière injection (par exemple si on est sur le Lenacapavir/Sunleca deux fois par an). Si une personne doit stopper la PrEP, elle peut s’infecter et infecter les autres. «Mais ils [Héma-Québec] avaient décidé cette règle sans réellement faire d’études sérieuses à ce sujet, c’est pourquoi nous participons à cette étude-là avec l’Hôpital Sainte-Justine pour ramasser des données scientifiques. Jusqu’à présent, 300 personnes sont dans cette recherche à la Clinique, l’objectif est d’en atteindre 600», souligne Sam Kajjo.

Les populations migrantes peuvent avoir accès à la PrEP via les études PSHARSAH (hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes) et NOVA qui seront effectuées en 2025. «Un migrant arrivant au Canada voit que c’est un pays ouvert, et libéré sexuellement, surtout s’il a subi de la discrimination, il peut avoir des relations sexuelles, il ne pensera peut-être pas à se protéger adéquatement et peut s’infecter, de poursuivre Sam Kajjo. Cette étude HARSAH est importante parce qu’elle vise à faire connaître la PrEP auprès des migrants et qu’ils puissent ainsi mieux se protéger.»

Par la diffusion de vidéos en plusieurs langues, des migrants parlent de leurs expériences avec la PrEP et comment ils peuvent se protéger avec des médicaments. Ces vidéos seront disponibles au cours de l’année 2025 et inciteront les migrants à s’inscrire à la PrEP. Il s’agit ici de l’étude NOVA. «Nous désirons atteindre de 200 à 300 patients. C’est pourquoi nous lançons un appel aux autres cliniques qui ont une clientèle de migrants parmi leurs patients. Il ne s’agit pas ici que de la Clinique l’Actuel mais bien d’aller chercher les migrants là où ils sont. Il en est de même pour plusieurs autres études car cela peut faire bénéficier l’ensemble de la communauté LGBTQ+», plaide Sam Kajjo.

D’autres recherches académiques portent sur les ITSS et sont en cours ou seront menées en 2025.

«L’objectif de toutes ces études est d’améliorer la qualité de vie des personnes séropositives, de réduire la stigmatisation liée au VIH afin que ces personnes puissent avoir une vie normale, être avec un conjoint qui sera protégé, également [puisque l’autre conjoint sera indétectable et donc intransmissible] ou alors que cet homme-là soit sur la PrEP et, encore là, sera protégé et protègera les autres», insiste Sam Kajjo.

C’est pour cela que la base de données de la Clinique médicale l’Actuel est des plus importantes. Elle collige toutes données recueillies auprès des patients consentants, de manière anonyme, encore une fois, à ce que la clinique utilise ces données à des fins de recherche. On amasse ainsi des chiffres sur les différentes aspects de l’intersectionnalité entre le VIH et d’autres maladies ou autres. «Par exemple, combien de personnes sont à la fois séropositives et vivent avec l’hépatite C, ou combien sont aussi diabétiques, ou encore sont cardiaques ou souffrent d’hypertension artérielle, ou utilisent des drogues, etc. Tout est colligé de manière anonyme, mais ce sont des données importantes qui permettent de faire avancer la science, les traitements, l’aide aux patients, etc.», poursuit ici le coordonnateur de la recherche.

Infos : Clinique médicale l’Actuel, 1001, boul. De Maisonneuve Est, Montréal, 11e étage, bureau 1130. T. 514-524-1001 ou cliniquelactuel.com