L’agenda QUEER de Fugues : événements, soirées et expériences qui méritent le détour…

Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, pièce de théâtre, exposition festivals, galas ou événements plus ou moins underground, voici LA sélection des choses les plus gaies, queer (ou LGBTQ-friendly) à faire en ville cette semaine et les semaines à venir.

De manière continue, et ce depuis plus de 40 ans, Fugues vous propose sur une base régulière une foule d’événements, de soirées et d’expériences uniques qui mettent de l’avant les nuances de l’arc-en-ciel LGBTQueer. En plus de ce listing sur Fugues.com, sachez que nous nous lancerons prochainement une nouvelle application pour téléphones intelligents Fugues+ (pour iOS et Android) qui mettra en avant ce type de suggestions de sorties et d’activités…

Cette liste est mise à jour régulièrement (au moins deux fois par mois).

Mercredi 8 janvier 2025

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec

👑The Golden Girls avec Tracy Trash, Velma Jones, Marla Deer et Prudence qui incarnent Blanche, Sophia, Dorothy et Rose, Cabaret Mado.

🥳 Les Mercredis Woolco, qui ont marqué le village dans les années 1980 et 1990, refont surface. La musique de la période 80-90 à aujourd’hui vous fera revivre des succès oubliés.

Jeudi 9 janvier 2025

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec.

👑 Uma Gahd, concurrente à l’émission, anime des projections des épisodes de Canada’s Drag Race, saison 5, Bar Le Cocktail

👑 Vous pouvez aussi visionner en public les épisodes de Canada’s Drag Race, saison 5, au District Video Lounge.

👑Concours MX Cocktail 2025 avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

🎭Dolly Parton-Lesque! avec Frenchy Jones, Yikes Macaroni, Miami Minx, Bibi Lolo Bang Bang et Zyra Lee Vanity, Wiggle Room

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec.

Vendredi 10 janvier 2025

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec.

🥳 Nouveau DJ les vendredis soir au Stud avec Flavio Cunha, de 22h à 3h.

👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail.

👑 Mado Reçoit avec Mad

🥳DÔMESICLE avec Paurro, Société des arts technologiques [SAT]

🏳️‍🌈BLUF, rassemblement mensuel pour les amateurs de cuir montréalais, Bar Le Stud

🥳Cerise noire, soirée gothique, Notre-Dame-des-Quilles

😆Soirée HAHA! avec Alex Hamel, Maude Dessureault, Olivier Fay et Val Belzile, Pub Le Vieux

Samedi 11 janvier 2025

📚The Violet Hour Book Clublit What I Know About You d’Éric Chacour, Archives gaies du Québec

👑 Jimmy Moore personnifie Lady Gaga au Cabaret Mado à 15h.

👑Mado reçoitavec Mado Lamotte, Jessie Précieuse, Jimmy Moore, Lana Dalida et Nana, Cabaret Mado

👑Drôles de Drags avec Miss Butterfly, Ciathanight, Crystal Starz ou Emma Déjàvu en rotation, Bar Le Cocktail

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec.

Dimanche 12 janvier 2025

🥳 Fiesta LATINA au Cocktail. En ce mois froid de janvier, quoi de mieux que d’être transporté dans le sud avec des rythmes latin. Avec Javier, Michael Ulysse, Marco Boudreau, Marc-André Caron et votre animateur Michel Dorion.

Lundi 13 janvier 2025

🥳 Staff Party de l’AIGLE NOIR. Passez la soirée avec l’équipe du bar Aigle Noir. Prix Staff toute la soirée.

🥳 Les lundis Latino House avec Flavio Cunha au Stud Montréal. Remixes latins et brésiliens non-stop des plus gros hits, de 21h30 à 3h.

🥳 Les lundis, c’est PLACE À LA RELÈVE avec Sally-Dee et ses invitées. Dès 21h au Bar Le Cocktail.

Mardi 14 janvier 2025

👠 Mardi Full Gisèle avec nul autre de Gisèle Lullaby…Au Cabaret Mado dès 21h…

🥳Lana’s Valentine : Dance Party, soirée dansante de la Saint-Valentin mettant Lana Del Rey à l’honneur, Turbo Haüs

👑Full Gisèle : The Last Showgirl avec Gisèle Lullaby, Adriana The Bombshell, Foxy Lexxi Brown, Sasha Baga et Esirena, Cabaret Mado

😆 Stand Up St. Henri Open Mic, soirée scène libre pour femmes, personnes non binaires, personnes queer et allié·es qui font de l’humour, Impro Montréal.

🎭 La pièce Une fête d’enfants de Michel Marc Bouchard, mise en scène par Florent Siaud, sera jouée au TNM du 14 janvier au 8 février 2025. François Arnaud dans le troublant rôle de David, Iannicko N’Doua, dans le doux personnage de Nicolas, et Sylvie Drapeau qui jouera Claire, une dentiste à la retraite. À la mise en scène : Florent Siaud que le public du TNM a découvert par ses percutantes mises en scène de Britannicus et du Misanthrope.

Mercredi 15 janvier 2025

🥳Taylor’s Valentine : Dance Party, soirée dansante de la Saint-Valentin mettant Taylor Swift à l’honneur, Turbo Haüs

👑Da-Lulu avec Lulu Shade, Lady Magpie, Stella Stone, Kelly-Day and Diva on a Dime, Cabaret Mado

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec.

🥳 Les Mercredis Woolco, qui ont marqué le village dans les années 1980 et 1990, refont surface. La musique de la période 80-90 à aujourd’hui vous fera revivre des succès oubliés.

🎭 La pièce Une fête d’enfants de Michel Marc Bouchard, mise en scène par Florent Siaud, sera jouée au TNM du 14 janvier au 8 février 2025. François Arnaud dans le troublant rôle de David, Iannicko N’Doua, dans le doux personnage de Nicolas, et Sylvie Drapeau qui jouera Claire, une dentiste à la retraite. À la mise en scène : Florent Siaud que le public du TNM a découvert par ses percutantes mises en scène de Britannicus et du Misanthrope.

🎭 Contre Toi. Écrite par le dramaturge britannique Patrick Marber en 1997, la pièce Closer, traduite en français avec finesse et ingéniosité par Fanny Britt sous le titre Contre toi, propose chez Duceppe (du 15 janvier au 15 février 2025) un divertissement féroce et jouissif sur les échanges de couple et la rivalité entre les genres, à travers les notions d’attirance et de vengeance.

Jeudi 16 janvier 2025

👑 GRANDE FINALE… Uma Gahd, concurrente à l’émission, anime des projections des épisodes de Canada’s Drag Race, saison 5, Bar Le Cocktail

👑 Vous pouvez aussi visionner en public les épisodes de Canada’s Drag Race, saison 5, au District Video Lounge.

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec.

🥳Igloofest avec Michael Bibi, Tali Rose, Félix Patry, DJ Minx et Willwash, Vieux-Montréal

👑Uma Gahd, concurrente à l’émission, anime des projections des épisodes de Canada’s Drag Race, saison 5, Bar Le Cocktail

🎭Spectacle hommage à John Waters avec Yikes Macaroni, Jolie Lolita, Misty Portugal, Moonshine Sunshine et Sally D, Wiggle Room

👑Les Productions ’90 présentent : Soirée drag avec Jessie Précieuse, Crystal Starz et Victoire de Rockwell, Cabaret Mado

👑Concours MX Cocktail 2025 avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

🎭 Contre Toi. Écrite par le dramaturge britannique Patrick Marber en 1997, la pièce Closer, traduite en français avec finesse et ingéniosité par Fanny Britt sous le titre Contre toi, propose chez Duceppe (du 15 janvier au 15 février 2025) un divertissement féroce et jouissif sur les échanges de couple et la rivalité entre les genres, à travers les notions d’attirance et de vengeance.

Vendredi 17 janvier 2025

👑 🎤 De retour pour une édition hivernale de la Soirée Sans Pantalon, venez vous réchauffer lors de cette soirée des plus chaude du bar Le Cocktail. Présenté en collaboration avec la boutique @Armada par the men’s room. Spectacle à 22h. Minuit Karaoké. Vestiaire disponible.

🎭 La pièce Une fête d’enfants de Michel Marc Bouchard, mise en scène par Florent Siaud, sera jouée au TNM du 14 janvier au 8 février 2025. François Arnaud dans le troublant rôle de David, Iannicko N’Doua, dans le doux personnage de Nicolas, et Sylvie Drapeau qui jouera Claire, une dentiste à la retraite. À la mise en scène : Florent Siaud que le public du TNM a découvert par ses percutantes mises en scène de Britannicus et du Misanthrope.

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec.

🥳Igloofest avec Apashe, Imanu, Jesca, Honeydrip, Marie Davidson et Dileta, Vieux-Montréal

🥳DÔMESICLE avec Turbine, Plug’N’Pray, Lissn, Melodrastik, Kuantum et Trench Foot, Société des arts technologiques [SAT]

🥳Virtualis caught a virus! avec Pretty Privilege, Dino Nydo, Mossy Mugler b2b Syana, Leathersheets b2b Sperdakos, Vamana et Blanket, Esc

👑Mado reçoit avec Mado Lamotte, Adriana The Bombshell, Misty Waterfalls, Krystella Fame et Nana, Cabaret Mado.

🎭 Contre Toi. Écrite par le dramaturge britannique Patrick Marber en 1997, la pièce Closer, traduite en français avec finesse et ingéniosité par Fanny Britt sous le titre Contre toi, propose chez Duceppe (du 15 janvier au 15 février 2025) un divertissement féroce et jouissif sur les échanges de couple et la rivalité entre les genres, à travers les notions d’attirance et de vengeance.

Samedi 18 janvier 2025

👑Mado reçoitavec Mado Lamotte, Adriana The Bombshell, Misty Waterfalls, Krystella Fame et Nana, Cabaret Mado

🎭 La pièce Une fête d’enfants de Michel Marc Bouchard, mise en scène par Florent Siaud, sera jouée au TNM du 14 janvier au 8 février 2025. François Arnaud dans le troublant rôle de David, Iannicko N’Doua, dans le doux personnage de Nicolas, et Sylvie Drapeau qui jouera Claire, une dentiste à la retraite. À la mise en scène : Florent Siaud que le public du TNM a découvert par ses percutantes mises en scène de Britannicus et du Misanthrope.

👑Drôles de Drags avec Miss Butterfly, Ciathanight, Crystal Starz ou Emma Déjàvu en rotation, Bar Le Cocktail.

🥳SUPER TASTE MTL et Homopop présentent CLUB DÉSENCHANTÉE, avec des classiques francos, de la pop des années 1980 et du indie sleaze, Bar Le Ritz PDB

🥳Winter Dolls : soirée dansante Girl-Pop avec FEVERS, Turbo Haüs

🥳Homegrown x Tits—Dusk Till Dawn, soirée électro avec Ciel b2b Lis Dalton, esme b2b Esther Côté, Lia Plutonic b2b Liv K et cori (fka corinita) b2b XIA, Société des arts technologiques [SAT]

🎭 Contre Toi. Écrite par le dramaturge britannique Patrick Marber en 1997, la pièce Closer, traduite en français avec finesse et ingéniosité par Fanny Britt sous le titre Contre toi, propose chez Duceppe (du 15 janvier au 15 février 2025) un divertissement féroce et jouissif sur les échanges de couple et la rivalité entre les genres, à travers les notions d’attirance et de vengeance.

Dimanche 19 janvier 2025

🏳️‍🌈 Rencontre mensuelle du club de cuir Phoenix en résidense à l’Aigle noir. Tous les 3e dimanche du mois! Entrée gratuite. De 17h à 21h.

🥳 BONNE FÊTE CHOUCHOUNE. Célébrez avec toute l’équipe du Cocktail, l’anniversaire de Chouchoune. Plusieurs artistes surprises dans un spectacle des plus divertissant.

👑Afternoon Drag Cafe, spectacle de drag sans alcool avec Itsh et Timothy Toxic, Coop de solidarité Agenda

👑Le Tracy Show avec Tracy Trash, Pétula Claque, Sasha Baga et Misty Waterfalls, Cabaret Mado.

🎭 Contre Toi. Écrite par le dramaturge britannique Patrick Marber en 1997, la pièce Closer, traduite en français avec finesse et ingéniosité par Fanny Britt sous le titre Contre toi, propose chez Duceppe (du 15 janvier au 15 février 2025) un divertissement féroce et jouissif sur les échanges de couple et la rivalité entre les genres, à travers les notions d’attirance et de vengeance.

Lundi 20 janvier 2025

🥳 Staff Party de l’AIGLE NOIR. Passez la soirée avec l’équipe du bar Aigle Noir. Prix Staff toute la soirée.

🎭 BELMONT spectacle musical est une flamboyante lettre d’amour adressée à Diane Dufresne qui prend vie sur la scène. À l’image de cette chanteuse et artiste atypique, Belmont est une proposition osée et complètement déjantée qui bouleverse les codes du théâtre traditionnel pour créer une bulle intemporelle saisissante. À voir ou revoir au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, le 20 janvier à 20h. Billets à partir de 63,40$.

🥳 Les lundis Latino House avec Flavio Cunha au Stud Montréal. Remixes latins et brésiliens non-stop des plus gros hits, de 21h30 à 3h.

🥳 Les lundis, c’est PLACE À LA RELÈVE avec Sally-Dee et ses invitées. Dès 21h au Bar Le Cocktail.

Mardi 21 janvier 2025

🎤 Le retour du DUEL KARAOKÉ DU VILLAGE. Chanteurs, chanteuses à vos marques : INSCRIPTIONS

🎭 La pièce Une fête d’enfants de Michel Marc Bouchard, mise en scène par Florent Siaud, sera jouée au TNM du 14 janvier au 8 février 2025. François Arnaud dans le troublant rôle de David, Iannicko N’Doua, dans le doux personnage de Nicolas, et Sylvie Drapeau qui jouera Claire, une dentiste à la retraite. À la mise en scène : Florent Siaud que le public du TNM a découvert par ses percutantes mises en scène de Britannicus et du Misanthrope.

👠 Mardi Full Gisèle avec nul autre de Gisèle Lullaby…Au Cabaret Mado dès 21h…

📚The Violet Hour Reading Series tient une entrevue avec l’auteur Éric Chacour, Librairie Pulp Books & Cafe

👑Full Gisèle : Disney avec Gisèle Lullaby, Marla Deer, Bambi Dextrous, Bobépine et Lady Guidoune, Cabaret Mado

😆 Stand Up St. Henri Open Mic, soirée scène libre pour femmes, personnes non binaires, personnes queer et allié·es qui font de l’humour, Impro Montréal

Mercredi 22 janvier 2025

👠 NOUVEAUTÉ : Les SOIRÉES THROWBACK – Première édition : DISCO. Enfilez vos paillettes et préparez vos meilleurs pas de danse pour une soirée 100 % disco qui fera revivre l’âge d’or des boules miroirs! Des classiques intemporels aux hits d’aujourd’hui, cette soirée promet une ambiance électrisante et festive. Avec un line-up d’artistes flamboyants : Adriana, Foxy Lexxi Brown, Lady Boom Boom, Mon Dafok, Jessie Précieuse. Au programme : des performances époustouflantes, des jeux interactifs qui mettront le feu à la piste, des invités surprises qui vous éblouiront. Dès 21h au Cabaret Mado. Présentée par Talents Uniq, cette soirée vous fera voyager dans le temps pour une expérience unique et rétro-glam!

🎭 La pièce Une fête d’enfants de Michel Marc Bouchard, mise en scène par Florent Siaud, sera jouée au TNM du 14 janvier au 8 février 2025. François Arnaud dans le troublant rôle de David, Iannicko N’Doua, dans le doux personnage de Nicolas, et Sylvie Drapeau qui jouera Claire, une dentiste à la retraite. À la mise en scène : Florent Siaud que le public du TNM a découvert par ses percutantes mises en scène de Britannicus et du Misanthrope.

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec.

🥳 Les Mercredis Woolco, qui ont marqué le village dans les années 1980 et 1990, refont surface. La musique de la période 80-90 à aujourd’hui vous fera revivre des succès oubliés.

🎭 Contre Toi. Écrite par le dramaturge britannique Patrick Marber en 1997, la pièce Closer, traduite en français avec finesse et ingéniosité par Fanny Britt sous le titre Contre toi, propose chez Duceppe (du 15 janvier au 15 février 2025) un divertissement féroce et jouissif sur les échanges de couple et la rivalité entre les genres, à travers les notions d’attirance et de vengeance.

Jeudi 23 janvier 2025

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec

🎭 La pièce Une fête d’enfants de Michel Marc Bouchard, mise en scène par Florent Siaud, sera jouée au TNM du 14 janvier au 8 février 2025. François Arnaud dans le troublant rôle de David, Iannicko N’Doua, dans le doux personnage de Nicolas, et Sylvie Drapeau qui jouera Claire, une dentiste à la retraite. À la mise en scène : Florent Siaud que le public du TNM a découvert par ses percutantes mises en scène de Britannicus et du Misanthrope.

🥳Igloofest avec Bladee, Doss et Coucou Chloe, Vieux-Montréal

🎥Queer Cinema Club of Montréal et Image+Nation tiennent deux projections de Heads or Tails (J’en Suis) de David French, Cinéma Moderne

🥳Concert-bénéfice pour le Liban et la Palestine avec Patrick Watson, Radwan Moumneh et invités spéciaux, Société des arts technologiques [SAT]

👑Le Sami Party avec Sami Landri, Cabaret Mado

👑Concours MX Cocktail 2025 avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail.

🎭 Contre Toi. Écrite par le dramaturge britannique Patrick Marber en 1997, la pièce Closer, traduite en français avec finesse et ingéniosité par Fanny Britt sous le titre Contre toi, propose chez Duceppe (du 15 janvier au 15 février 2025) un divertissement féroce et jouissif sur les échanges de couple et la rivalité entre les genres, à travers les notions d’attirance et de vengeance.

Vendredi 24 janvier 2025

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec.

🎭 La pièce Une fête d’enfants de Michel Marc Bouchard, mise en scène par Florent Siaud, sera jouée au TNM du 14 janvier au 8 février 2025. François Arnaud dans le troublant rôle de David, Iannicko N’Doua, dans le doux personnage de Nicolas, et Sylvie Drapeau qui jouera Claire, une dentiste à la retraite. À la mise en scène : Florent Siaud que le public du TNM a découvert par ses percutantes mises en scène de Britannicus et du Misanthrope.

👑Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

👑Vendredi fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

🥳Igloofest avec Zeds Dead, Tape B, Distinct Motive, Melek, Dopamyne, Xaviera et Runa & Asha, Vieux-Montréal

🥳SUPER TASTE MTL présente What’s My Age Again? [Vol. 3], une soirée de musique dansante pop punk et emo, Bar Le Ritz PDB

🥳DÔMESICLE avec DINA, BitterCaress et NASTYA NVRSLP, Société des arts technologiques [SAT]

🎭 Contre Toi. Écrite par le dramaturge britannique Patrick Marber en 1997, la pièce Closer, traduite en français avec finesse et ingéniosité par Fanny Britt sous le titre Contre toi, propose chez Duceppe (du 15 janvier au 15 février 2025) un divertissement féroce et jouissif sur les échanges de couple et la rivalité entre les genres, à travers les notions d’attirance et de vengeance.

Samedi 25 janvier 2025

🎭 La pièce Une fête d’enfants de Michel Marc Bouchard, mise en scène par Florent Siaud, sera jouée au TNM du 14 janvier au 8 février 2025. François Arnaud dans le troublant rôle de David, Iannicko N’Doua, dans le doux personnage de Nicolas, et Sylvie Drapeau qui jouera Claire, une dentiste à la retraite. À la mise en scène : Florent Siaud que le public du TNM a découvert par ses percutantes mises en scène de Britannicus et du Misanthrope.

👑 👯‍♀️ Pour la toute première fois à Montréal, Nicky Doll présente sa soirée iconique, audacieuse et résolument queer : La Louche. Une sélection de house et de beats sexy par les DJs Ian Jackman et Reid Bourgeois. Sortez vos paillettes et vos pantalons pattes d’éléphant pour recréer l’atmosphère électrisante du Studio 54. Ici, tout est permis et le show, c’est VOUS. Née dans les bas-fonds de la scène underground parisienne, Nicky Doll qu’on a vu dans le Rupaul Drag Race et qui anime les saisons de Drag Race France) revient avec son concept unique qui a marqué les nuits les plus mémorables. Évènement présenté par Nicky Doll au Ausgang Plaza (6524 rue St-Hubert). De 22h à 3h.

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🎭 Contre Toi. Écrite par le dramaturge britannique Patrick Marber en 1997, la pièce Closer, traduite en français avec finesse et ingéniosité par Fanny Britt sous le titre Contre toi, propose chez Duceppe (du 15 janvier au 15 février 2025) un divertissement féroce et jouissif sur les échanges de couple et la rivalité entre les genres, à travers les notions d’attirance et de vengeance.

👑Drôles de Drags avec Miss Butterfly, Ciathanight, Crystal Starz ou Emma Déjàvu en rotation, Bar Le Cocktail

🥳Igloofest avec Skepta (Más Tiempo), Syreeta, Lia Plutonic, Surprise Artist, et sur la scène Laylit : Cheba Iman, Nadim Maghzal, MNSA et Manalou, Old Montréal.

Dimanche 26 janvier 2025

👑Le Tracy Show avec Tracy Trash, Marla Deer, Lady Boom Boom et Daisy Wood, Cabaret Mado

👑Dimanche Show : Monsieur Michel avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

🎭 Contre Toi. Écrite par le dramaturge britannique Patrick Marber en 1997, la pièce Closer, traduite en français avec finesse et ingéniosité par Fanny Britt sous le titre Contre toi, propose chez Duceppe (du 15 janvier au 15 février 2025) un divertissement féroce et jouissif sur les échanges de couple et la rivalité entre les genres, à travers les notions d’attirance et de vengeance.

Lundi 27 janvier 2025

🥳 Staff Party de l’AIGLE NOIR. Passez la soirée avec l’équipe du bar Aigle Noir. Prix Staff toute la soirée.

🥳 Les lundis Latino House avec Flavio Cunha au Stud Montréal. Remixes latins et brésiliens non-stop des plus gros hits, de 21h30 à 3h.

🥳 Les lundis, c’est PLACE À LA RELÈVE avec Sally-Dee et ses invitées. Dès 21h au Bar Le Cocktail.

Mardi 28 janvier 2025

🎤 Le retour du DUEL KARAOKÉ DU VILLAGE. Chanteurs, chanteuses à vos marques : INSCRIPTIONS

🎶Slowdive, L’Olympia

🎭 La pièce Une fête d’enfants de Michel Marc Bouchard, mise en scène par Florent Siaud, sera jouée au TNM du 14 janvier au 8 février 2025. François Arnaud dans le troublant rôle de David, Iannicko N’Doua, dans le doux personnage de Nicolas, et Sylvie Drapeau qui jouera Claire, une dentiste à la retraite. À la mise en scène : Florent Siaud que le public du TNM a découvert par ses percutantes mises en scène de Britannicus et du Misanthrope.

👑Full Gisèle : Marry, F*ck, Kill avec Gisèle Lullaby, Pétula Claque, Velma Jones, Clay Thorris et Tracy Trash, Cabaret Mado

😆 Stand Up St. Henri Open Mic, soirée scène libre pour femmes, personnes non binaires, personnes queer et allié·es qui font de l’humour, Impro Montréal.

🎭 Avec la pièce Le Prince — inspirée de l’oeuvre de Machiavel — d’Olivier Morin et Guillaume Tremblay, on assiste à une radiographie décapante de ce qu’est le pouvoir, une exploration sans concession mais revigorante même si nos illusions risquent d’en prendre un sacré coup. Un jeune héritier, surnommé «Le Prince», à peine chargé des rênes de l’entreprise familiale, subit une attaque. Comment réagir ? Comment conserver son pouvoir ? Du 28 janvier au 22 février 2025, au Théâtre Denise-Pelletier.

Mercredi 29 Février 2025

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec.

🥳 Les Mercredis Woolco, qui ont marqué le village dans les années 1980 et 1990, refont surface. La musique de la période 80-90 à aujourd’hui vous fera revivre des succès oubliés.

🎭 La pièce Une fête d’enfants de Michel Marc Bouchard, mise en scène par Florent Siaud, sera jouée au TNM du 14 janvier au 8 février 2025. François Arnaud dans le troublant rôle de David, Iannicko N’Doua, dans le doux personnage de Nicolas, et Sylvie Drapeau qui jouera Claire, une dentiste à la retraite. À la mise en scène : Florent Siaud que le public du TNM a découvert par ses percutantes mises en scène de Britannicus et du Misanthrope.

🎭 Contre Toi. Écrite par le dramaturge britannique Patrick Marber en 1997, la pièce Closer, traduite en français avec finesse et ingéniosité par Fanny Britt sous le titre Contre toi, propose chez Duceppe (du 15 janvier au 15 février 2025) un divertissement féroce et jouissif sur les échanges de couple et la rivalité entre les genres, à travers les notions d’attirance et de vengeance.

🎭 Avec la pièce Le Prince — inspirée de l’oeuvre de Machiavel — d’Olivier Morin et Guillaume Tremblay, on assiste à une radiographie décapante de ce qu’est le pouvoir, une exploration sans concession mais revigorante même si nos illusions risquent d’en prendre un sacré coup. Un jeune héritier, surnommé «Le Prince», à peine chargé des rênes de l’entreprise familiale, subit une attaque. Comment réagir ? Comment conserver son pouvoir ? Du 28 janvier au 22 février 2025, au Théâtre Denise-Pelletier.

Jeudi 30 janvier 2025

👯‍♀️ Soirée lesbo-queer QUARTZ — Edition Pandore. Viens prendre un verre, voir ta gang et faire de nouvelles rencontres tout en admirant les performances de Vanessa, artiste de cirque et en dansant sur les rythmes de EVALICIOUS, la légendaire Eve Salvail!

🎭 Contre Toi. Écrite par le dramaturge britannique Patrick Marber en 1997, la pièce Closer, traduite en français avec finesse et ingéniosité par Fanny Britt sous le titre Contre toi, propose chez Duceppe (du 15 janvier au 15 février 2025) un divertissement féroce et jouissif sur les échanges de couple et la rivalité entre les genres, à travers les notions d’attirance et de vengeance.

🎭 La pièce Une fête d’enfants de Michel Marc Bouchard, mise en scène par Florent Siaud, sera jouée au TNM du 14 janvier au 8 février 2025. François Arnaud dans le troublant rôle de David, Iannicko N’Doua, dans le doux personnage de Nicolas, et Sylvie Drapeau qui jouera Claire, une dentiste à la retraite. À la mise en scène : Florent Siaud que le public du TNM a découvert par ses percutantes mises en scène de Britannicus et du Misanthrope.

🎭Cabaret Rachelle en Franglais avec Rachelle Elie, Café Cléopâtre

👑Concours MX Cocktail 2025 avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

🎭 Préparez-vous pour Odyssée par Les Productions Médusa, sous la direction artistique de Christopher Delarue et Kevin Veynand, un cabaret pluridisciplinaire unique où drag, danse, chant live et cirque fusionnent pour une soirée inoubliable. Plongez dans un univers artistique éclectique et audacieux, porté par des performances captivantes et des talents hors pair. AU Cabaret Mado de 21h à 23h.

Vendredi 31 janvier 2025

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec

🎭 La pièce Une fête d’enfants de Michel Marc Bouchard, mise en scène par Florent Siaud, sera jouée au TNM du 14 janvier au 8 février 2025. François Arnaud dans le troublant rôle de David, Iannicko N’Doua, dans le doux personnage de Nicolas, et Sylvie Drapeau qui jouera Claire, une dentiste à la retraite. À la mise en scène : Florent Siaud que le public du TNM a découvert par ses percutantes mises en scène de Britannicus et du Misanthrope.

🥳DÔMESICLE avec Solar & Mozhgan et badgalquirit (MDSM), Société des arts technologiques [SAT]

👑Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🎭 Avec la pièce Le Prince — inspirée de l’oeuvre de Machiavel — d’Olivier Morin et Guillaume Tremblay, on assiste à une radiographie décapante de ce qu’est le pouvoir, une exploration sans concession mais revigorante même si nos illusions risquent d’en prendre un sacré coup. Un jeune héritier, surnommé «Le Prince», à peine chargé des rênes de l’entreprise familiale, subit une attaque. Comment réagir ? Comment conserver son pouvoir ? Du 28 janvier au 22 février 2025, au Théâtre Denise-Pelletier.

👑Vendredi fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

🎭 Contre Toi. Écrite par le dramaturge britannique Patrick Marber en 1997, la pièce Closer, traduite en français avec finesse et ingéniosité par Fanny Britt sous le titre Contre toi, propose chez Duceppe (du 15 janvier au 15 février 2025) un divertissement féroce et jouissif sur les échanges de couple et la rivalité entre les genres, à travers les notions d’attirance et de vengeance.

Samedi 1er février 2025

🎭 La pièce Une fête d’enfants de Michel Marc Bouchard, mise en scène par Florent Siaud, sera jouée au TNM du 14 janvier au 8 février 2025. François Arnaud dans le troublant rôle de David, Iannicko N’Doua, dans le doux personnage de Nicolas, et Sylvie Drapeau qui jouera Claire, une dentiste à la retraite. À la mise en scène : Florent Siaud que le public du TNM a découvert par ses percutantes mises en scène de Britannicus et du Misanthrope.

🎭 Contre Toi. Écrite par le dramaturge britannique Patrick Marber en 1997, la pièce Closer, traduite en français avec finesse et ingéniosité par Fanny Britt sous le titre Contre toi, propose chez Duceppe (du 15 janvier au 15 février 2025) un divertissement féroce et jouissif sur les échanges de couple et la rivalité entre les genres, à travers les notions d’attirance et de vengeance.

Dimanche 2 février 2025

🎭 Contre Toi. Écrite par le dramaturge britannique Patrick Marber en 1997, la pièce Closer, traduite en français avec finesse et ingéniosité par Fanny Britt sous le titre Contre toi, propose chez Duceppe (du 15 janvier au 15 février 2025) un divertissement féroce et jouissif sur les échanges de couple et la rivalité entre les genres, à travers les notions d’attirance et de vengeance.

Lundi 3 février 2025

🥳 Staff Party de l’AIGLE NOIR. Passez la soirée avec l’équipe du bar Aigle Noir. Prix Staff toute la soirée.

🥳 Les lundis Latino House avec Flavio Cunha au Stud Montréal. Remixes latins et brésiliens non-stop des plus gros hits, de 21h30 à 3h.

🥳 Les lundis, c’est PLACE À LA RELÈVE avec Sally-Dee et ses invitées. Dès 21h au Bar Le Cocktail.

Mardi 4 février 2025

🎤 Le retour du DUEL KARAOKÉ DU VILLAGE. Chanteurs, chanteuses à vos marques : INSCRIPTIONS

🎭 La pièce Une fête d’enfants de Michel Marc Bouchard, mise en scène par Florent Siaud, sera jouée au TNM du 14 janvier au 8 février 2025. François Arnaud dans le troublant rôle de David, Iannicko N’Doua, dans le doux personnage de Nicolas, et Sylvie Drapeau qui jouera Claire, une dentiste à la retraite. À la mise en scène : Florent Siaud que le public du TNM a découvert par ses percutantes mises en scène de Britannicus et du Misanthrope.

👠 Mardi Full Gisèle avec nul autre de Gisèle Lullaby…Au Cabaret Mado dès 21h…

🎭 Avec la pièce Le Prince — inspirée de l’oeuvre de Machiavel — d’Olivier Morin et Guillaume Tremblay, on assiste à une radiographie décapante de ce qu’est le pouvoir, une exploration sans concession mais revigorante même si nos illusions risquent d’en prendre un sacré coup. Un jeune héritier, surnommé «Le Prince», à peine chargé des rênes de l’entreprise familiale, subit une attaque. Comment réagir ? Comment conserver son pouvoir ? Du 28 janvier au 22 février 2025, au Théâtre Denise-Pelletier.

Mercredi 5 février 2025

🎭 DUCK POND par Circa à la TOHU Le ballet le plus romantique du monde est réimaginé sous forme de spectacle de cirque. Le classique du Lac des cygnes est interprété par la compagnie australienne Circa, qui y apporte son caractère physique unique, son humour impertinent et son énergie résolument contemporaine. Touchant, drôle et tout à fait divertissant, laissez-vous emporter par cette histoire de cygnes, de canards et de princes. Duck Pond est un conte sur l’identité et la recherche du vrai soi. Acrobaties époustouflantes, humour espiègle et plumes sont au rendez-vous !

🎭 Contre Toi. Écrite par le dramaturge britannique Patrick Marber en 1997, la pièce Closer, traduite en français avec finesse et ingéniosité par Fanny Britt sous le titre Contre toi, propose chez Duceppe (du 15 janvier au 15 février 2025) un divertissement féroce et jouissif sur les échanges de couple et la rivalité entre les genres, à travers les notions d’attirance et de vengeance.

🎭 La pièce Une fête d’enfants de Michel Marc Bouchard, mise en scène par Florent Siaud, sera jouée au TNM du 14 janvier au 8 février 2025. François Arnaud dans le troublant rôle de David, Iannicko N’Doua, dans le doux personnage de Nicolas, et Sylvie Drapeau qui jouera Claire, une dentiste à la retraite. À la mise en scène : Florent Siaud que le public du TNM a découvert par ses percutantes mises en scène de Britannicus et du Misanthrope.

🎭 Avec la pièce Le Prince — inspirée de l’oeuvre de Machiavel — d’Olivier Morin et Guillaume Tremblay, on assiste à une radiographie décapante de ce qu’est le pouvoir, une exploration sans concession mais revigorante même si nos illusions risquent d’en prendre un sacré coup. Un jeune héritier, surnommé «Le Prince», à peine chargé des rênes de l’entreprise familiale, subit une attaque. Comment réagir ? Comment conserver son pouvoir ? Du 28 janvier au 22 février 2025, au Théâtre Denise-Pelletier.

Jeudi 6 février 2025

🎭 DUCK POND par Circa à la TOHU Le ballet le plus romantique du monde est réimaginé sous forme de spectacle de cirque. Le classique du Lac des cygnes est interprété par la compagnie australienne Circa, qui y apporte son caractère physique unique, son humour impertinent et son énergie résolument contemporaine. Touchant, drôle et tout à fait divertissant, laissez-vous emporter par cette histoire de cygnes, de canards et de princes. Duck Pond est un conte sur l’identité et la recherche du vrai soi. Acrobaties époustouflantes, humour espiègle et plumes sont au rendez-vous !

🎭 La pièce Une fête d’enfants de Michel Marc Bouchard, mise en scène par Florent Siaud, sera jouée au TNM du 14 janvier au 8 février 2025. François Arnaud dans le troublant rôle de David, Iannicko N’Doua, dans le doux personnage de Nicolas, et Sylvie Drapeau qui jouera Claire, une dentiste à la retraite. À la mise en scène : Florent Siaud que le public du TNM a découvert par ses percutantes mises en scène de Britannicus et du Misanthrope.

🎭 Contre Toi. Écrite par le dramaturge britannique Patrick Marber en 1997, la pièce Closer, traduite en français avec finesse et ingéniosité par Fanny Britt sous le titre Contre toi, propose chez Duceppe (du 15 janvier au 15 février 2025) un divertissement féroce et jouissif sur les échanges de couple et la rivalité entre les genres, à travers les notions d’attirance et de vengeance.

🎭 Avec la pièce Le Prince — inspirée de l’oeuvre de Machiavel — d’Olivier Morin et Guillaume Tremblay, on assiste à une radiographie décapante de ce qu’est le pouvoir, une exploration sans concession mais revigorante même si nos illusions risquent d’en prendre un sacré coup. Un jeune héritier, surnommé «Le Prince», à peine chargé des rênes de l’entreprise familiale, subit une attaque. Comment réagir ? Comment conserver son pouvoir ? Du 28 janvier au 22 février 2025, au Théâtre Denise-Pelletier.

Vendredi 7 février 2025

🎭 La pièce Une fête d’enfants de Michel Marc Bouchard, mise en scène par Florent Siaud, sera jouée au TNM du 14 janvier au 8 février 2025. François Arnaud dans le troublant rôle de David, Iannicko N’Doua, dans le doux personnage de Nicolas, et Sylvie Drapeau qui jouera Claire, une dentiste à la retraite. À la mise en scène : Florent Siaud que le public du TNM a découvert par ses percutantes mises en scène de Britannicus et du Misanthrope.

🎭 DUCK POND par Circa à la TOHU Le ballet le plus romantique du monde est réimaginé sous forme de spectacle de cirque. Le classique du Lac des cygnes est interprété par la compagnie australienne Circa, qui y apporte son caractère physique unique, son humour impertinent et son énergie résolument contemporaine. Touchant, drôle et tout à fait divertissant, laissez-vous emporter par cette histoire de cygnes, de canards et de princes. Duck Pond est un conte sur l’identité et la recherche du vrai soi. Acrobaties époustouflantes, humour espiègle et plumes sont au rendez-vous !

🎭 Contre Toi. Écrite par le dramaturge britannique Patrick Marber en 1997, la pièce Closer, traduite en français avec finesse et ingéniosité par Fanny Britt sous le titre Contre toi, propose chez Duceppe (du 15 janvier au 15 février 2025) un divertissement féroce et jouissif sur les échanges de couple et la rivalité entre les genres, à travers les notions d’attirance et de vengeance.

🎭 Avec la pièce Le Prince — inspirée de l’oeuvre de Machiavel — d’Olivier Morin et Guillaume Tremblay, on assiste à une radiographie décapante de ce qu’est le pouvoir, une exploration sans concession mais revigorante même si nos illusions risquent d’en prendre un sacré coup. Un jeune héritier, surnommé «Le Prince», à peine chargé des rênes de l’entreprise familiale, subit une attaque. Comment réagir ? Comment conserver son pouvoir ? Du 28 janvier au 22 février 2025, au Théâtre Denise-Pelletier.

Samedi 8 février 2025

🎭 La pièce Une fête d’enfants de Michel Marc Bouchard, mise en scène par Florent Siaud, sera jouée au TNM du 14 janvier au 8 février 2025. François Arnaud dans le troublant rôle de David, Iannicko N’Doua, dans le doux personnage de Nicolas, et Sylvie Drapeau qui jouera Claire, une dentiste à la retraite. À la mise en scène : Florent Siaud que le public du TNM a découvert par ses percutantes mises en scène de Britannicus et du Misanthrope.

🎭 DUCK POND par Circa à la TOHU Le ballet le plus romantique du monde est réimaginé sous forme de spectacle de cirque. Le classique du Lac des cygnes est interprété par la compagnie australienne Circa, qui y apporte son caractère physique unique, son humour impertinent et son énergie résolument contemporaine. Touchant, drôle et tout à fait divertissant, laissez-vous emporter par cette histoire de cygnes, de canards et de princes. Duck Pond est un conte sur l’identité et la recherche du vrai soi. Acrobaties époustouflantes, humour espiègle et plumes sont au rendez-vous !

🎭 Contre Toi. Écrite par le dramaturge britannique Patrick Marber en 1997, la pièce Closer, traduite en français avec finesse et ingéniosité par Fanny Britt sous le titre Contre toi, propose chez Duceppe (du 15 janvier au 15 février 2025) un divertissement féroce et jouissif sur les échanges de couple et la rivalité entre les genres, à travers les notions d’attirance et de vengeance.

🎭 Avec la pièce Le Prince — inspirée de l’oeuvre de Machiavel — d’Olivier Morin et Guillaume Tremblay, on assiste à une radiographie décapante de ce qu’est le pouvoir, une exploration sans concession mais revigorante même si nos illusions risquent d’en prendre un sacré coup. Un jeune héritier, surnommé «Le Prince», à peine chargé des rênes de l’entreprise familiale, subit une attaque. Comment réagir ? Comment conserver son pouvoir ? Du 28 janvier au 22 février 2025, au Théâtre Denise-Pelletier.

Dimanche 9 février 2025

🎭 DUCK POND par Circa à la TOHU Le ballet le plus romantique du monde est réimaginé sous forme de spectacle de cirque. Le classique du Lac des cygnes est interprété par la compagnie australienne Circa, qui y apporte son caractère physique unique, son humour impertinent et son énergie résolument contemporaine. Touchant, drôle et tout à fait divertissant, laissez-vous emporter par cette histoire de cygnes, de canards et de princes. Duck Pond est un conte sur l’identité et la recherche du vrai soi. Acrobaties époustouflantes, humour espiègle et plumes sont au rendez-vous !

🎭 Contre Toi. Écrite par le dramaturge britannique Patrick Marber en 1997, la pièce Closer, traduite en français avec finesse et ingéniosité par Fanny Britt sous le titre Contre toi, propose chez Duceppe (du 15 janvier au 15 février 2025) un divertissement féroce et jouissif sur les échanges de couple et la rivalité entre les genres, à travers les notions d’attirance et de vengeance.

Lundi 10 février 2025

🥳 Staff Party de l’AIGLE NOIR. Passez la soirée avec l’équipe du bar Aigle Noir. Prix Staff toute la soirée.

🥳 Les lundis Latino House avec Flavio Cunha au Stud Montréal. Remixes latins et brésiliens non-stop des plus gros hits, de 21h30 à 3h.

🥳 Les lundis, c’est PLACE À LA RELÈVE avec Sally-Dee et ses invitées. Dès 21h au Bar Le Cocktail.

Mardi 11 février 2025

🎤 Le retour du DUEL KARAOKÉ DU VILLAGE. Chanteurs, chanteuses à vos marques : INSCRIPTIONS

👠 Mardi Full Gisèle avec nul autre de Gisèle Lullaby…Au Cabaret Mado dès 21h…

🎭 Avec la pièce Le Prince — inspirée de l’oeuvre de Machiavel — d’Olivier Morin et Guillaume Tremblay, on assiste à une radiographie décapante de ce qu’est le pouvoir, une exploration sans concession mais revigorante même si nos illusions risquent d’en prendre un sacré coup. Un jeune héritier, surnommé «Le Prince», à peine chargé des rênes de l’entreprise familiale, subit une attaque. Comment réagir ? Comment conserver son pouvoir ? Du 28 janvier au 22 février 2025, au Théâtre Denise-Pelletier.

Mercredi 12 février 2025

🥳 Les Mercredis Woolco, qui ont marqué le village dans les années 1980 et 1990, refont surface. La musique de la période 80-90 à aujourd’hui vous fera revivre des succès oubliés.

🎭 Contre Toi. Écrite par le dramaturge britannique Patrick Marber en 1997, la pièce Closer, traduite en français avec finesse et ingéniosité par Fanny Britt sous le titre Contre toi, propose chez Duceppe (du 15 janvier au 15 février 2025) un divertissement féroce et jouissif sur les échanges de couple et la rivalité entre les genres, à travers les notions d’attirance et de vengeance.

🎭 Avec la pièce Le Prince — inspirée de l’oeuvre de Machiavel — d’Olivier Morin et Guillaume Tremblay, on assiste à une radiographie décapante de ce qu’est le pouvoir, une exploration sans concession mais revigorante même si nos illusions risquent d’en prendre un sacré coup. Un jeune héritier, surnommé «Le Prince», à peine chargé des rênes de l’entreprise familiale, subit une attaque. Comment réagir ? Comment conserver son pouvoir ? Du 28 janvier au 22 février 2025, au Théâtre Denise-Pelletier.

Jeudi 13 février 2025

🎭 Contre Toi. Écrite par le dramaturge britannique Patrick Marber en 1997, la pièce Closer, traduite en français avec finesse et ingéniosité par Fanny Britt sous le titre Contre toi, propose chez Duceppe (du 15 janvier au 15 février 2025) un divertissement féroce et jouissif sur les échanges de couple et la rivalité entre les genres, à travers les notions d’attirance et de vengeance.

🎭 Avec la pièce Le Prince — inspirée de l’oeuvre de Machiavel — d’Olivier Morin et Guillaume Tremblay, on assiste à une radiographie décapante de ce qu’est le pouvoir, une exploration sans concession mais revigorante même si nos illusions risquent d’en prendre un sacré coup. Un jeune héritier, surnommé «Le Prince», à peine chargé des rênes de l’entreprise familiale, subit une attaque. Comment réagir ? Comment conserver son pouvoir ? Du 28 janvier au 22 février 2025, au Théâtre Denise-Pelletier.

Vendredi 14 février 2025

🎭 Contre Toi. Écrite par le dramaturge britannique Patrick Marber en 1997, la pièce Closer, traduite en français avec finesse et ingéniosité par Fanny Britt sous le titre Contre toi, propose chez Duceppe (du 15 janvier au 15 février 2025) un divertissement féroce et jouissif sur les échanges de couple et la rivalité entre les genres, à travers les notions d’attirance et de vengeance.

🎭 Avec la pièce Le Prince — inspirée de l’oeuvre de Machiavel — d’Olivier Morin et Guillaume Tremblay, on assiste à une radiographie décapante de ce qu’est le pouvoir, une exploration sans concession mais revigorante même si nos illusions risquent d’en prendre un sacré coup. Un jeune héritier, surnommé «Le Prince», à peine chargé des rênes de l’entreprise familiale, subit une attaque. Comment réagir ? Comment conserver son pouvoir ? Du 28 janvier au 22 février 2025, au Théâtre Denise-Pelletier.

Samedi 15 février 2025

🎭 Contre Toi. Écrite par le dramaturge britannique Patrick Marber en 1997, la pièce Closer, traduite en français avec finesse et ingéniosité par Fanny Britt sous le titre Contre toi, propose chez Duceppe (du 15 janvier au 15 février 2025) un divertissement féroce et jouissif sur les échanges de couple et la rivalité entre les genres, à travers les notions d’attirance et de vengeance.

🎭 Avec la pièce Le Prince — inspirée de l’oeuvre de Machiavel — d’Olivier Morin et Guillaume Tremblay, on assiste à une radiographie décapante de ce qu’est le pouvoir, une exploration sans concession mais revigorante même si nos illusions risquent d’en prendre un sacré coup. Un jeune héritier, surnommé «Le Prince», à peine chargé des rênes de l’entreprise familiale, subit une attaque. Comment réagir ? Comment conserver son pouvoir ? Du 28 janvier au 22 février 2025, au Théâtre Denise-Pelletier.

Dimanche 16 février 2025

Lundi 17 février 2025

Mardi 18 février 2025

🎤 Le retour du DUEL KARAOKÉ DU VILLAGE. Chanteurs, chanteuses à vos marques : INSCRIPTIONS

🎭 Avec la pièce Le Prince — inspirée de l’oeuvre de Machiavel — d’Olivier Morin et Guillaume Tremblay, on assiste à une radiographie décapante de ce qu’est le pouvoir, une exploration sans concession mais revigorante même si nos illusions risquent d’en prendre un sacré coup. Un jeune héritier, surnommé «Le Prince», à peine chargé des rênes de l’entreprise familiale, subit une attaque. Comment réagir ? Comment conserver son pouvoir ? Du 28 janvier au 22 février 2025, au Théâtre Denise-Pelletier.

👠 Mardi Full Gisèle avec nul autre de Gisèle Lullaby…Au Cabaret Mado dès 21h…

Mercredi 19 février 2025

🥳 Les Mercredis Woolco, qui ont marqué le village dans les années 1980 et 1990, refont surface. La musique de la période 80-90 à aujourd’hui vous fera revivre des succès oubliés.

🎭 Avec la pièce Le Prince — inspirée de l’oeuvre de Machiavel — d’Olivier Morin et Guillaume Tremblay, on assiste à une radiographie décapante de ce qu’est le pouvoir, une exploration sans concession mais revigorante même si nos illusions risquent d’en prendre un sacré coup. Un jeune héritier, surnommé «Le Prince», à peine chargé des rênes de l’entreprise familiale, subit une attaque. Comment réagir ? Comment conserver son pouvoir ? Du 28 janvier au 22 février 2025, au Théâtre Denise-Pelletier.

Jeudi 20 février 2025

🎭 Avec la pièce Le Prince — inspirée de l’oeuvre de Machiavel — d’Olivier Morin et Guillaume Tremblay, on assiste à une radiographie décapante de ce qu’est le pouvoir, une exploration sans concession mais revigorante même si nos illusions risquent d’en prendre un sacré coup. Un jeune héritier, surnommé «Le Prince», à peine chargé des rênes de l’entreprise familiale, subit une attaque. Comment réagir ? Comment conserver son pouvoir ? Du 28 janvier au 22 février 2025, au Théâtre Denise-Pelletier.

Vendredi 21 février 2025

🎭 Avec la pièce Le Prince — inspirée de l’oeuvre de Machiavel — d’Olivier Morin et Guillaume Tremblay, on assiste à une radiographie décapante de ce qu’est le pouvoir, une exploration sans concession mais revigorante même si nos illusions risquent d’en prendre un sacré coup. Un jeune héritier, surnommé «Le Prince», à peine chargé des rênes de l’entreprise familiale, subit une attaque. Comment réagir ? Comment conserver son pouvoir ? Du 28 janvier au 22 février 2025, au Théâtre Denise-Pelletier.

Samedi 22 février 2025

🎭 Avec la pièce Le Prince — inspirée de l’oeuvre de Machiavel — d’Olivier Morin et Guillaume Tremblay, on assiste à une radiographie décapante de ce qu’est le pouvoir, une exploration sans concession mais revigorante même si nos illusions risquent d’en prendre un sacré coup. Un jeune héritier, surnommé «Le Prince», à peine chargé des rênes de l’entreprise familiale, subit une attaque. Comment réagir ? Comment conserver son pouvoir ? Du 28 janvier au 22 février 2025, au Théâtre Denise-Pelletier.

Mardi 25 février 2025

🎤 Le retour du DUEL KARAOKÉ DU VILLAGE. Chanteurs, chanteuses à vos marques : INSCRIPTIONS

👠 Mardi Full Gisèle avec nul autre de Gisèle Lullaby…Au Cabaret Mado dès 21h…

Mercredi 26 février 2025

🥳 Les Mercredis Woolco, qui ont marqué le village dans les années 1980 et 1990, refont surface. La musique de la période 80-90 à aujourd’hui vous fera revivre des succès oubliés.

Vendredi 28 février 2025

😆 JESSICA KIRSON Préparez-vous à rire sans arrêt alors que Jessica Kirson, humoriste chouchou du Festival Just For Laughs, revient à Montréal le 28 février 2025 pour une performance comique inoubliable à L’Olympia.

Mardi 4 mars 2025

🎤 Le retour du DUEL KARAOKÉ DU VILLAGE. Chanteurs, chanteuses à vos marques : INSCRIPTIONS

👠 Mardi Full Gisèle avec nul autre de Gisèle Lullaby…Au Cabaret Mado dès 21h…

🎥 Projection de films ou de séries LGBTQ 👑 Prestations de drag 🥳 Fêtes ou partys 🎶 Concerts ✊ Activisme ou événements militant 🏳️‍⚧️ En lien avec la communauté trans 🏳️‍🌈 Événements communautaire 😆 Soirée ou show d’humour 🎭 Performance en direct 💪 Sports à pratiquer ou à regarder 👯‍♀️ Danse 🎤 Soirée karaoké 🎨 Arts, expos, musées 📚 Littérature / éducatif 👠 Ballroom / Voguing