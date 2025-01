Horoscope Février 2025

Verseau 19 janvier au 18 février 2025

On arrive au Verseau, le signe du ciel et de l’espace infini. Et des E.T. qui y transitent. C’est aussi le signe des amis, qu’on traîne toute sa vie, fidèlement. Ou qu’on oublie, lorsque la soirée est finie. Et on y fête la toute rouge Saint-Valentin, dans la grisaille de cet hiver qui se traîne. Le natif du signe s’amuse encore un peu, beaucoup, alors que Jupiter l’y encourage des Gémeaux. Jusqu’en juin. Il pourrait se trouver de nouveaux loisirs, ou des activités divertissantes. Il ira voir plus souvent des spectacles, des concerts, du théâtre. Ou il verra parfois des shows s’improviser devant lui, sur le trottoir ou au café du coin. Sa vie affective devrait être assez occupée, soit par des rencontres. Ou en s’occupant à plein temps d’une flamme assez passionnante. Il devrait évoluer de ce côté, il y vivra ses amours plus sérieusement, d’une manière adulte. Et, assez important, il entendra parler de naissance. D’une maternité peut-être tardive et imprévue, mais bienvenue. Jupiter sera assez généreux avec l’enfant d’Uranus, il ne devrait pas manquer d’argent. Enfin, s’il demeure raisonnable. Il pourrait aussi avoir une rentrée d’argent au moment où il s’y attendra le moins. Tout ceci donc jusqu’en juin, alors que Jupiter arrivera avec la fanfare en Cancer, ce qui va bien effaroucher quelques-uns de ses natifs. De cette nouvelle position, Jupiter amènera le Verseau à s’intéresser davantage à sa santé. À ses émotions aussi, qui l’influencent grandement. Il voudra y être plus mesuré, il recherchera l’équilibre. Mais, ce sera une bonne idée d’être plus intense dans ses exercices, pour éliminer les éclairs et les piquants qu’il a dans la tête, parfois. Oui à la marche, avec un pas plus rapide de temps en temps, ça l’aidera beaucoup. C’est aussi une bonne idée de divorcer avec tous les additifs chimiques qu’on trouve dans la bouffe industrielle. Ils finissent par s’agglutiner à de bien mauvais endroits, ça peut jouer des tours détestables. Jupiter l’invitera aussi à mieux s’organiser dans sa vie, surtout au travail. Il devra peut-être faire un ménage qu’il remettait souvent. Ses conditions de travail devraient s’améliorer, peut-être en changeant d’emploi. Quant à Saturne, il amènera toujours le Verseau à se stabiliser du côté matériel. Il aura des occasions de s’enrichir, avec mesure. Et cet été, il lui donnera le goût de se promener tout autour, d’aller voir ce qui se cache un peu plus loin. Campings, Nouvelle-Angleterre, il visitera tout ça et créera ainsi de nouveaux contacts. Il devrait d’ailleurs devenir plutôt copain avec un voisin sérieux en apparence, mais assez divertissant passé l’heure du souper. Et finalement, il devrait faire un apprentissage dans un domaine qui l’aura toujours attiré. Ou il voudra apprendre une langue, pour en visiter ensuite le pays d’origine. Le natif du Verseau vivra une année où l’atmosphère variera quand même assez. Et on soulignera son anniversaire tout le monde à la Saint-Valentin, en buvant un peu de rouge. Joyeuse et chaleureuse Saint-Valentin à tout le monde !

Poissons

Les Nœuds de la Lune reculent et ils sont entrés à la toute fin de votre signe en décembre 2024. C’est lié au karma, à nos anciennes vies. Vous devriez donc reprendre une histoire où vous l’aviez laissée, surtout ceux qui sont du 3e décan. C’est étonnant comme vous croiserez des sages pour parler de ça. Et tordre une fois pour toutes le cou de ce dragon. Aussi, un intérêt ou un amour ancien veut, ou va renaître…

Bélier

Il y a des combats qui s’annoncent cette année, vous devrez relever des défis. Mais des amis vont apparaître, ils feront alliance avec vous. Vous commencerez à vous sentir moins seul, vous verrez qu’on vous écoute davantage. D’autant plus que vous vous écouterez peut-être mieux vous-même. Un copain vous proposera un projet, comme un voyage. Et plus vous en parlerez, plus la Providence viendra vous y aider.

Taureau

Vous serez magnétique, on vous remarquera partout. De sorte que vous serez flamboyant à la Saint-Valentin, tout vous sourira. Vous aurez de belles réussites au travail, surtout si vous êtes à votre compte. Ou un artiste en devenir. Vous pourriez aussi partir à l’aventure et débuter dans un nouveau domaine. Pour avoir la chance du débutant. Vous trouverez que l’amour coûte cher cependant. C’est l’inflation…

Gémeaux

Vous jaserez avec beaucoup de sages, ils vous diront bien des vérités. Une bière à la main. Enfin, il y a quelques-unes de ces vérités qu’il serait temps d’entendre. En rapport avec votre âge. Ou vos aventures répétitives, votre patinage artistique. Bien qu’en général, vous allez bien. Et il serait temps d’aller à l’aventure, dans le Sud ou près d’un château, pour rejoindre un bon copain, comme Jack Sparrow.

Cancer

Jupiter s’en vient, au galop, mais seulement pour juin. Pour tout de suite, c’est Mars qui vous caracole entre les jambes. Dans les gonades. Ça fait des soirées longues, ça, si vous restez seul chez vous. Sortez donc un peu, allez chercher de la compagnie. Vous aurez du succès. Vous croiserez d’ailleurs quelqu’un ayant une personnalité forte. Un changement survient là où vous ne l’espériez plus.

Lion

Bien des gens se rapprocheront de vous. Et plusieurs vous diront ce qu’ils pensent de vous. Ce ne sera pas nécessairement négatif, mais ça va vous toucher plus que vous ne l’auriez cru. Peut-être décèlerez-vous des occasions ratées, des rendez-vous manqués. Mais aussi, une chance de vous rattraper quelque part. Mais là, ne passez pas à côté, princesse ! On vous fera aussi une proposition intéressante.

Vierge

L’axe des Nœuds de la Lune arrive chez vous aussi. Mais alors que les Poissons reçoivent la tête du Dragon, vous, c’est sa queue qui vous visitera, jusqu’en août 2026. Vous devrez donc revenir sur de vieilles histoires, probablement liées à votre santé. Ou au travail, l’organisation de votre vie. Vous devriez faire un bon ménage, vous retrouveriez un petit trésor perdu. Vous dormirez pas mal mieux.

Balance

Vous règlerez des problèmes qui traînaient depuis un temps. Vous respirerez mieux aussi, l’air étant moins froid. Et franchement, vous voudrez vous amuser. D’autant plus qu’on fête la Saint-Valentin et que tout le monde a les yeux souriants. Vous devriez donc faire une rencontre plus sérieuse qu’à l’habitude. Ou vous apprécierez bien votre mariage. D’autres auront une chance annonçant une nouvelle vie.

Scorpion

Vous penserez au passé, mais ce sera léger. Surtout pour voir comment vous avez évolué. Vous sentirez mieux aussi l’esprit de votre logis. Vous voudrez rendre ça plus accueillant encore, pour la famille, les proches, les amis et les amis des amis. Vous penserez à une tente aussi, pour le camping. Ou le désert, sur le bord d’une oasis. Avec quelqu’un qui vous fera penser à votre père. Ou à votre mère…

Sagittaire

Vous devrez vous déplacer, pour rejoindre des proches qui vous ont invité. Ou pour aller voir quelqu’un de nouveau. Bien qu’en même temps, vous devriez découvrir un endroit intrigant autour de chez vous. Un de vos voisins sera plus ouvert avec vous lorsque vous le croiserez. Vous remarquerez qu’il a de belles dents et des yeux un peu hypnotisants parfois. Soyez gentil avec lui. Et avec tout le monde finalement…

Capricorne

Vous travaillez fort, et avec beaucoup de persévérance, c’est connu. Et vous arriverez à un résultat concret dans les semaines qui viennent. Vous saurez alors que vous avez franchi avec succès une étape décisive. Vous serez satisfait et fier. Et un peu plus riche, j’imagine. Vous pourriez alors acquérir un bien important. Mais votre trésor le plus important, c’est le cercle d’amis qui vous entoure. Et la santé, bien sûr !