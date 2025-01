S BRUT

DOMAINE BAUD GÉNÉRATION 9, AOP CRÉMANT DU JURA (FRANCE)

Code SAQ : 12100316 | 31,50$

Élaboré avec du chardonnay et du pinot noir et selon la méthode pour faire du champagne, le crémant de ce domaine familial, qui remonte à 1742, peut assurément garder la tête haute. C’est tellement bien fait ! Clémentine Baud est venue au Québec en 2024 pour nous présenter ses vins et un grand courant de sympathie s’est installé rapidement. Au nez, c’est classique et précis, avec ses notes de fruits du verger, d’amande, et un côté finement oxydatif. En bouche, j’ai été conquis par mélange de croissant amandine et de poire cuite, et ce maelstrom bien balancé de nette amertume et d’acidité, qui fait saliver de plaisir ; un plaisir qui s’étire et reste totalement en harmonie. C’est délicieux ! Peu de succursales en ont, mais ça vaut le détour.