MONTRÉAL EN LUMIÈRE, le meilleur de l’hiver

MONTRÉAL EN LUMIÈRE, qui se veut une célébration de l’hiver aura lieu dans le Quartier de spectacles, du 27 février au 9 mars 2025 (programmation gourmande dès le 20 février). Au menu cette année : le meilleur de la restauration montréalaise avec plus de 60 bonnes tables et près de 90 invité.es de 8 pays différents, de nombreux spectacles en salles et un site extérieur enchanteur réinventé sur la place des Festivals proposant une multitude d’activités gratuites.

Depuis maintenant 25 ans, MONTRÉAL EN LUMIÈRE se fixe un objectif : faire sortir les gens de la maison pendant l’hiver! Et au fil des ans, l’événement qui se déroule fin février début mars est devenu l’une des plus grandes célébrations hivernales au monde. Et, que ce soit en salle de spectacle, au resto et bien évidemment, à l’extérieur, le festival vous en mettra plein la vue pour vous faire découvrir le meilleur de Montréal l’hiver.

Délices gastronomiques

L’un des éléments clés de Montréal en Lumière est son programme de gastronomie exceptionnelle. Comme le soulignent les organisateurs, le festival accueille chefs, producteurs de vin et experts culinaires qui présentent des ateliers, des dégustations, des démonstrations culinaires et des conférences. Cette extravagance culinaire est une occasion unique d’explorer la scène gastronomique du Québec et les saveurs internationales.

Un nombre record de restaurants de la métropole et d’invités internationaux participent cette année au festival qui a vraiment le vent dans les voiles. Plusieurs des meilleures adresses sont présentes au festival pour la première fois, comme Joe Beef, McKiernan, Alma, Bar St-Denis, Le Violon, Panacée, Copilote, etc.

Il y a au total plus de 60 bonnes tables et près de 100 invité.es, dont près de 70 proviennent de l’extérieur du Québec : France, Portugal, Italie, Angleterre, Suisse, États-Unis, Mexique et Canada.

Les jumelages excitants sont nombreux. Notons la présence de Jessica Rosval à l’ITHQ. La Québécoise vit à Modène depuis 2013 et travaille avec Massimo Bottura. Etheliya Hananova et Noam Gedalof, qui ont ouvert Comice à Paris en 2017, sera au Club chasse et pêche. Une autre Québécoise établie à Lisbonne, Stéphanie Audet, cuisinera au Annette.

Après le succès de l’an dernier, les Brunchs en lumière sont de retour dans plus de 25 restaurants. S’y ajoute une nouveauté, L’heure du thé, qui se tiendra dans sept adresses de la ville. Le volet gourmand de Montréal en lumière se déploie du 20 février au 9 mars 2025, bien que les dates officielles du festival soient du 27 février au 9 mars. On peut réserver dès maintenant dans les restaurants qui tiennent des repas à son goût.

À l’âge vénérable de 26 ans, Montréal en Lumière vit un renouveau depuis un certain temps. S’il a déjà été boudé par certains chefs, l’évènement rallie maintenant l’ensemble de la restauration montréalaise.

Montréal en Lumière veut amener la gastronomie sur le site extérieur en 2025 avec un Village gourmand où se tiendront plusieurs démonstrations culinaires gratuites données par des chefs comme Amaury Bouhours (Le Meurice, Paris), la pâtissière française Johanna LePape, Florimond Hannoteau (Le Boulevardier) et Danny St-Pierre, entre autres. Il y aura même une offre culinaire signée Menu Extra.

Pierre Lapointe Milk & Bone

Performances artistiques

Montréal en Lumière, c’est aussi une programmation artistique très éclectique mettant en avant à la fois des stars bien connues et des talents émergents, en faisant un point fort culturel de la saison hivernale. Seize spectacles seront présentés entre le 26 février et le 9 mars dans différentes salles.

Du côté local, notons la présence de Pierre Lapointe (lire notre entrevue), Elliot Maginot, Rita Baga, Flore Laurentienne, Souldia, Milk & Bone et Leif Vollebekk.

Le 26 février à L’Olympia, Rita Baga présentera son spectacle Spraynet, dans lequel elle revisite les plus grands succès des années 1980, ainsi que des titres d’un album à paraître en 2025, Sunglasses at Night, une reprise de Corey Hart.

Le lendemain, plusieurs artistes se relaieront sur la scène du Club Soda pour un spectacle intitulé La marche de l’empereur. On pourra notamment voir P’tit Belliveau, blesse, Lysandre et Thierry Larose, qui assure aussi la direction musicale de la soirée.

Le 28 février, l’artiste instrumental Flore Laurentienne présentera son mélange de classique et de musique électronique à l’église Saint-James. Rappelons que le multi-instrumentiste a lancé en mars dernier son troisième opus, 8 tableaux, qui se veut une transposition musicale d’œuvres de Riopelle.

L’artiste de folk Leif Vollebekk sera de passage au MTELUS le même soir pour présenter les pièces de son dernier album, Revelation.

Dans l’intimité du Gésu, le 5 mars, Pierre Lapointe présentera les chansons de son nouvel opus, Dix chansons démodées pour ceux qui ont le cœur abîmé.

Le 6 mars, Elliot Maginot donnera un concert au Studio TD avec Belle Grand Fille en première partie.

Le 7 mars au MTELUS, place au vétéran du rap Souldia qui présentera des pièces de son dernier opus Nouvelle vie.

Le duo électro-pop Milk & Bone fera danser la Société des arts technologiques (SAT) le 7 mars, précédé sur scène de Lia Kuri. La jeune autrice-compositrice-interprète a récemment fait paraître Motherland, son premier album solo, qui est également un cri du cœur pour protéger la planète.

Parmi les invités de marque, on accorde une belle place à la musique instrumentale : se produiront le pianiste de jazz français Thierry Eliez, le compositeur et pianiste italien Federico Albanese, et l’Allemand Nik Bärtsch avec son projet Ronin.

Activités de plein air

Soulignons que le site extérieur de Montréal en Lumière a été entièrement redessiné pour sa 26e édition. Il sera désormais concentré sur la place des Festivals, où le public trouvera notamment le Sentier de patin Loto-Québec et son Chalet de patin Tim Hortons ainsi que la Station DJ Rogers qui ambiancera la glace et le site au complet avec ses DJ sets endiablés., Nouveauté à ne pas manquer : une installation lumineuse signée Lucion, centrée sur la civilisation fictive des Nŏks.

Cette année, la gastronomie vient jusqu’à même le site extérieur du festival. Le tout nouveau Village gourmand proposera des menus exclusifs et accessibles signé Menu Extra dans un lieu convivial et chauffé ! Des chef·fes locaux et internationaux, des producteur·rices, des mixologues, des nutritionnistes et bien plus vous attendent dans le cadre d’une série d’activités gratuites à découvrir absolument.



Nuit Blanche

La Nuit Blanche, prévue le samedi 1ᵉʳ mars 2025, s’impose comme l’événement phare du festival. « C’est l’événement le plus populaire de Montréal, selon moi. Ça ne sera que de la culture! », s’enthousiasme Maurin Auxéméry. La programmation, qui mettra cette année la pop à l’honneur, sera dévoilée en février 2025.

INFOS | MONTRÉAL EN LUMIÈRE, du 27 février au 9 mars 2025 (programmation gourmande dès le 20 février), dans le Quartier des spectacles. De nombreuses activités en plein air sont gratuites, rendant le festival accessible à un large public. La programmation complète des spectacles présentés à Montréal en Lumière se trouve sur https://montrealenlumiere.com/fr.

Les billets pour des spectacles et ateliers spécifiques sont généralement disponibles en ligne sur le site officiel du festival ou sur place. L’ensemble de la programmation gastronomique se trouve maintenant sur le site du festival. Un bouton « Réserver » ou « Appeler » mène directement au restaurant participant.