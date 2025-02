L’agenda QUEER de Fugues : événements, soirées et expériences qui méritent le détour…

De manière continue, et ce depuis plus de 40 ans, Fugues vous propose sur une base régulière une foule d’événements, de soirées et d’expériences uniques qui mettent de l’avant les nuances de l’arc-en-ciel LGBTQ. Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements, underground ou grand public, voici LA sélection des choses les plus LGBTQ-friendly à faire en ville…

En plus de ce listing sur Fugues.com, sachez que nous nous lancerons prochainement une nouvelle application pour téléphones intelligents Fugues+ (pour iOS et Android) qui mettra en avant ce type de suggestions de sorties et d’activités… Notez que cette liste est mise à jour régulièrement (au moins deux fois par mois).

Mardi 4 février 2025

🎤 Le retour du DUEL KARAOKÉ DU VILLAGE. Chanteurs, chanteuses à vos marques : INSCRIPTIONS

🎭 La pièce Une fête d’enfants de Michel Marc Bouchard, mise en scène par Florent Siaud, sera jouée au TNM du 14 janvier au 8 février 2025. François Arnaud dans le troublant rôle de David, Iannicko N’Doua, dans le doux personnage de Nicolas, et Sylvie Drapeau qui jouera Claire, une dentiste à la retraite. À la mise en scène : Florent Siaud que le public du TNM a découvert par ses percutantes mises en scène de Britannicus et du Misanthrope.

👑 👠 Mardi Full Gisèle avec nul autre de Gisèle Lullaby…Au Cabaret Mado dès 21h…

🎭 Avec la pièce Le Prince — inspirée de l’oeuvre de Machiavel — d’Olivier Morin et Guillaume Tremblay, on assiste à une radiographie décapante de ce qu’est le pouvoir, une exploration sans concession mais revigorante même si nos illusions risquent d’en prendre un sacré coup. Un jeune héritier, surnommé «Le Prince», à peine chargé des rênes de l’entreprise familiale, subit une attaque. Comment réagir ? Comment conserver son pouvoir ? Du 28 janvier au 22 février 2025, au Théâtre Denise-Pelletier.

Mercredi 5 février 2025

🎭 DUCK POND par Circa à la TOHU Le ballet le plus romantique du monde est réimaginé sous forme de spectacle de cirque. Le classique du Lac des cygnes est interprété par la compagnie australienne Circa, qui y apporte son caractère physique unique, son humour impertinent et son énergie résolument contemporaine. Touchant, drôle et tout à fait divertissant, laissez-vous emporter par cette histoire de cygnes, de canards et de princes. Duck Pond est un conte sur l’identité et la recherche du vrai soi. Acrobaties époustouflantes, humour espiègle et plumes sont au rendez-vous !

🎭 Contre Toi. Écrite par le dramaturge britannique Patrick Marber en 1997, la pièce Closer, traduite en français avec finesse et ingéniosité par Fanny Britt sous le titre Contre toi, propose chez Duceppe (du 15 janvier au 15 février 2025) un divertissement féroce et jouissif sur les échanges de couple et la rivalité entre les genres, à travers les notions d’attirance et de vengeance.

👑 👠 Halftime Show avec Jessie Précieuse, Foxy Lexxi Brown, Tracy Trash, Lady Boom Boom et Serge Ladrag, Cabaret Mado

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec.

Jeudi 6 février 2025

👑 👠C’est le retour du concours MX COCKTAIL édition 2025 (jusqu’au 1er mai), au bar Le Cocktail. Chaque jeudi encouragez les artistes de la relève dans une compétition enlevante. De 21h30 à minuit.

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec.

👑 👠Starz Wars avec Crystal Starz, Lana Dalida et Jojo Bones, Cabaret Mado

Vendredi 7 février 2025

👑 👠 Mado Reçoit avec Mado Lamotte et invités, Cabaret Mado

👑 👠Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

😆 Soirée HAHA!avec Alex Hamel, JF Denommée, Radi et Maïté Sinave, Pub Le Vieux

🎥 Projection de Lust, Caution de Ang Lee, Cinémathèque québécoise

🥳 SUPER TASTE MTL présente DANCE PARTY 2000: édition HOLLABACK GIRL, avec tes succès préféres des années 2000 (code vestimentaire suggéré « Hollaback Girl et Mr. Brightside »), Bar Le Ritz PDB

🥳 DÔMESICLEavec System Olympia et Sierra, Société des arts technologiques [SAT]

🥳 Igloofest avec Cloonee, Classmatic, Molyness, Kidcrayola, Laskway et YKTV, Vieux-Montréal

Samedi 8 février 2025

🎥 Pas le temps de se plaindre qu’il fait frette! Tous les samedis dès 17 h, direction Place du Village où deux collectifs locaux organisent des projections de courts métrages : Les Filministes et la Fondation Massimadi. Sélectionnés avec doigté par Ausgang Plaza, ils partagent des valeurs communes d’inclusion et de diversité, et ont pour objectif de véhiculer un message puissant à travers leurs projections. Ne manque plus que le popcorn chaud!

📚 Dans le cadre du Club de lecture VIOLET HOUR, la discussion (EN ANGLAIS) sur l’œuvre ZAMI, a New Spelling of my Name, se tiendra au local des Archives Gaies du Québec, rue Atateken (1000 Atateken), de 15h à 16h30. Modérateur : Christopher DiRaddo.

👑 👠Drôles de Dragsavec Miss Butterfly, Ciathanight, Crystal Starz ou Emma Déjàvu en rotation, Bar Le Cocktail

🏳️‍⚧️ Pop the Balloon — Speed Dating (édition queer et trans), avec admission gratuite pour les femmes trans, Bar Notre-Dame-Des-Quilles

👑 👠 Mado Reçoit avec Mado Lamotte et invités, Cabaret Mado

🎭 Soirée scène libre (open mic), Coin des Arts MTL

🎶 Chris Luno, Société des arts technologiques [SAT]

🥳 Igloofest avec Four Tet, Avalon Emerson, Priori, Awwful, Princess Superstar et Sisi Superstar, Vieux-Montréal

Dimanche 9 février 2025

🎭 Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

👑 👠Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

💪⛹🏾‍♂️Les dimanches à la Place au Village, lacez vos patins, enfilez vos combines réchauffées au micro-ondes et sautez sur la toute nouvelle patinoire de la Place du Village! De 13 h à 17 h, les adeptes de disco seront ravis d’apprendre que l’endroit se transforme en piste de danse digne des années 1970. Offert par Voulez-Vous Productions en collaboration avec BLUSH, chaque événement vous plongera dans l’énergie du disco afin de vous faire sentir sexy, même en habit de neige. Des chorégraphies en patin par Skatespace et un coin de style après-ski avec boissons sont au menu!

👑 👠 Le Brunch aux Folles avec Misty Waterfalls, La Drag On-Ay et Eva Moist, Bar Social Verdun

🎥 Projection des Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy, avec Catherine Deneuve, Cinémathèque québécoise

👑 👠 Le Tracy Show avec Tracy Trash et invités, Cabaret Mado

Lundi 10 février 2025

🥳 Staff Party de l’AIGLE NOIR. Passez la soirée avec l’équipe du bar Aigle Noir. Prix Staff toute la soirée.

🥳 Les lundis Latino House avec Flavio Cunha au Stud Montréal. Remixes latins et brésiliens non-stop des plus gros hits, de 21h30 à 3h.

👑 👠 Les lundis, c’est PLACE À LA RELÈVE avec Sally-Dee et ses invitées. Dès 21h au Bar Le Cocktail.

Mardi 11 février 2025

🎤 Le retour du DUEL KARAOKÉ DU VILLAGE. Chanteurs, chanteuses à vos marques : INSCRIPTIONS

👑 👠 Mardi Full Gisèle avec nul autre de Gisèle Lullaby…Au Cabaret Mado dès 21h…

🎶 Toro y Moi & Panda Bearavec Nourished By Time, MTelus

Mercredi 12 février 2025

🏳️‍🌈Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec

🥳 Les Mercredis Woolco, qui ont marqué le village dans les années 1980 et 1990, refont surface. La musique de la période 80-90 à aujourd’hui vous fera revivre des succès oubliés.

👑 👠Sashalicious : Bonne Saint-Valentin avec Sasha Baga, Celes, Esirena et Velma Jones, Cabaret Mado

Jeudi 13 février 2025

👑 👠C’est le retour du concours MX COCKTAIL édition 2025 (jusqu’au 1er mai), au bar Le Cocktail. Chaque jeudi encouragez les artistes de la relève dans une compétition enlevante. De 21h30 à minuit.

🎥 Queer Cinema Club of Montréal et Image+Nation présentent deux projections de Rope d’Alfred Hitchcock, Cinéma Moderne

🥳 Ellelui présente NOT A VALENTINE’S PARTY avec La Niña Kiwi, Spinelli et Teykirisi, système

👑 👠 My Heart Goes Boom avec Lady Boom Boom et invités, Cabaret Mado

Vendredi 14 février 2025

Contre toi / Duceppe 24/25 – photo Dammy Taillon

👯‍♀️🕺🥳 Rouge Kink Party Bar Le Stud Il n’y a pas que le cuir et le noir qui est de mise au Bar Le Stud! Pour la Saint-Valentin, habillez-vous pour impressionner avec une touche de rouge ou tout en rouge, exprimez votre passion et explorez vos tenues les plus audacieuses afin de faire monter la température à l’occasion du Rouge Kink Party ultime. De 22 h à 3 h, DJ Flavio Cunha enflammera la nuit sous les vibrations du meilleur système de son du Village avec des rythmes qui vous feront bouger et vous feront oublier l’hiver. Que vous soyez célibataire, en couple ou quelque part entre les deux, c’est la soirée pour célébrer l’amour, la liberté et l’individualité! Soyez-y!

🏳️‍🌈BLUF, rassemblement mensuel pour les amateurs de cuir montréalais, Bar Le Stud

🥳 Lana’s Valentine : Dance Party, soirée dansante de la Saint-Valentin mettant Lana Del Rey à l’honneur, Turbo Haüs

🏳️‍🌈 👯‍♀️ Sweetheart Stomp C’est le retour du fameux Sweetheart Stomp, du 14 au 16 février 2025, avec deux soirées dansantes, le vendredi et le samedi plus des ateliers de danse le samedi en après-midi. Sans oublier le brunch du dimanche. Consultez notre site web pour les détails des horaires et des lieux. N’oubliez pas de noter à votre agenda. Des cours de niveau débutant, intermédiaire et avancé, sont offerts les vendredis à compter de 19h. Gratuité des trois premiers cours pour les nouveaux. Pour être l’affût des informations : [email protected]

🥳 Cerise Noire, soirée gothique, Notre-Dame-des-Quilles

🥳 DÔMESICLE x MUSIK ME LUV avec Batu et Melek, Dick Lee, Nad (B3B), Société des arts technologiques [SAT]

🥳 Italo Queer Montréal tient l’Apéro Amici : fête de la Saint-Valentin, Caffe della Pace

🎶 Pierre Lapointe, Salle André-Mathieu.

🎶 SMCQ présente le Festival Montréal/Nouvelles Musiques avec Dynamite Barrel, Société des arts technologiques [SAT]

🎶 Lancement du simple Emotional Creampie de Nick Bendzsa, avec UTILS et Pantie Wilson, Brasserie Beaubien

🎥 Projection de In the Mood for Love de Wong Kar-Wai, avec Tony Leung et Maggie Cheung, Cinémathèque québécoise

👑 👠 Mado Reçoit avec Mado Lamotte et invités, Cabaret Mado

👑 👠Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

Samedi 15 février 2025

🎥 Pas le temps de se plaindre qu’il fait frette! Tous les samedis dès 17 h, direction Place du Village où deux collectifs locaux organisent des projections de courts métrages : Les Filministes et la Fondation Massimadi. Sélectionnés avec doigté par Ausgang Plaza, ils partagent des valeurs communes d’inclusion et de diversité, et ont pour objectif de véhiculer un message puissant à travers leurs projections. Ne manque plus que le popcorn chaud!

👯‍♀️🕺🥳 Balls Deep Disco au Cabaret Berlin. La fièvre du disco s’amène dans le Village cet hiver encore avec le retour de la populaire soirée Balls Deep Disco au Cabaret Berlin le 15 février. Toujours présentées à guichet fermé, les soirées Balls Deep Disco sont le moment idéal de troquer vos mitaines et vos écharpes pour les brillants, les petits kits stretchés et une permanente digne de Boule Noire. La nuit de toutes les nuits s’annonce endiablée cette fois encore avec la présence de deux superstars torontoises du disco : Burn Baby et The Robotic Kid. Les deux artistes vous donneront l’impression d’être de retour au Limelight le temps d’une soirée! De 22 h à 4 h. Prix d’entrée entre 13 $ et 19 $.

🎤 Bareoke : Strip Karaoké (édition anniversaire de Michael!), Café Cléopâtre

🥳 Taylor’s Valentine: Dance Party, oirée dansante de la Saint-Valentin mettant Taylor Swift à l’honneur, Turbo Haüs

🥳 OtakuRave Mtl présente Cyberpink, Complexe Sky

🥳 Esc présente CUPID: A Techno Psytrance Love Affair avec Contrapunctus, Gazélektrik, Kristiam, L’d, Thompson et V.Rock & Deadfunk, ESC

👑 👠 Drag Aux Foufs, soirée drag punk, emo et métal avec Zyra Dymond, Saltina Shaker, Emma Déjà-vu, Lady Boom Boom, Demone LaStrange, Ad’Horrible et Elle Would, Les Foufounes Électriques

🏳️‍🌈 👯‍♀️ Sweetheart Stomp C’est le retour du fameux Sweetheart Stomp, du 14 au 16 février 2025, avec deux soirées dansantes, le vendredi et le samedi plus des ateliers de danse le samedi en après-midi. Sans oublier le brunch du dimanche. Consultez notre site web pour les détails des horaires et des lieux. N’oubliez pas de noter à votre agenda. Des cours de niveau débutant, intermédiaire et avancé, sont offerts les vendredis à compter de 19h. Gratuité des trois premiers cours pour les nouveaux. Pour être l’affût des informations : [email protected]

🎶 SMCQ présente le Festival Montréal/Nouvelles Musiques avec Machine for Taking Time—Palais de Mari et les pianistes Isak Goldschneider et Eve Egoyan, Société des arts technologiques [SAT]

👑 👠 Mado Reçoit avec Mado Lamotte et invités, Cabaret Mado

👑 👠Drôles de Drags avec Miss Butterfly, Ciathanight, Crystal Starz ou Emma Déjàvu en rotation, Bar Le Cocktail

🏳️‍🌈 🏳️‍⚧️ Queer Trans and/or Two-Spirit WINTER MARKET, Le Frigo Vert

Dimanche 16 février 2025

💪⛹🏾‍♂️Les dimanches à la Place au Village, lacez vos patins, enfilez vos combines réchauffées au micro-ondes et sautez sur la toute nouvelle patinoire de la Place du Village! De 13 h à 17 h, les adeptes de disco seront ravis d’apprendre que l’endroit se transforme en piste de danse digne des années 1970. Offert par Voulez-Vous Productions en collaboration avec BLUSH, chaque événement vous plongera dans l’énergie du disco afin de vous faire sentir sexy, même en habit de neige. Des chorégraphies en patin par Skatespace et un coin de style après-ski avec boissons sont au menu!

🎶 SMCQ présente le Festival Montréal/Nouvelles Musiques avec ¡NÉMANGERIE MÂCHÉE! featuring Phth and Beth Frey, Société des arts technologiques [SAT]

👑 👠Dimanche Show : Bonne fête Michel Dorion! avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

🥳 Dad Bod—Tea Dance avec Dr. Love et Laura Ingalls, Robin Des Bois

🎭 Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

🏳️‍🌈 👯‍♀️ Sweetheart Stomp C’est le retour du fameux Sweetheart Stomp, du 14 au 16 février 2025, avec deux soirées dansantes, le vendredi et le samedi plus des ateliers de danse le samedi en après-midi. Sans oublier le brunch du dimanche. Consultez notre site web pour les détails des horaires et des lieux. N’oubliez pas de noter à votre agenda. Des cours de niveau débutant, intermédiaire et avancé, sont offerts les vendredis à compter de 19h. Gratuité des trois premiers cours pour les nouveaux. Pour être l’affût des informations : [email protected]

👑 👠 Le Tracy Show avec Tracy Trash et invités, Cabaret Mado

👑 👠Dimanche Show : Bonne fête Michel Dorion! avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

🏳️‍🌈 🏳️‍⚧️ Queer Trans and/or Two-Spirit WINTER MARKET, Le Frigo Vert

🎥 Projection de Robot Dreams de Pablo Berger, Cinémathèque québécoise

Lundi 17 février 2025

🥳 Staff Party de l’AIGLE NOIR. Passez la soirée avec l’équipe du bar Aigle Noir. Prix Staff toute la soirée.

🎶 SMCQ présente le Festival Montréal/Nouvelles Musiques avec Kafka’s Insect featuring Tricia Dawn Williams and Ruben Zahra, Société des arts technologiques [SAT]

📚 Dr. OmiSoore H. Dryden lance son livre Got Blood to Give : Anti-Black Homophobia in Blood Donation, Club de faculté de l’Université McGill

🥳 Les lundis Latino House avec Flavio Cunha au Stud Montréal. Remixes latins et brésiliens non-stop des plus gros hits, de 21h30 à 3h.

👑 👠 Les lundis, c’est PLACE À LA RELÈVE avec Sally-Dee et ses invitées. Dès 21h au Bar Le Cocktail.

Mardi 18 février 2025

🎤 Le retour du DUEL KARAOKÉ DU VILLAGE. Chanteurs, chanteuses à vos marques : INSCRIPTIONS

🏳️‍🌈 Fierté au Travail Canada présente Fierté des neiges 2025 avec Tranna Wintour, Banque Royale RBC

👑 👠 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités, Cabaret Mado

👑 👠 Mardi Full Gisèle avec nul autre de Gisèle Lullaby…Au Cabaret Mado dès 21h…

Mercredi 19 février 2025

🥳 Les Mercredis Woolco, qui ont marqué le village dans les années 1980 et 1990, refont surface. La musique de la période 80-90 à aujourd’hui vous fera revivre des succès oubliés.

🏳️‍🌈Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec

👑 👠 Out of the Closet : Next Generation avec Aizysse Baga et invités, Cabaret Mado

Jeudi 20 février 2025

👑 👠C’est le retour du concours MX COCKTAIL édition 2025 (jusqu’au 1er mai), au bar Le Cocktail. Chaque jeudi encouragez les artistes de la relève dans une compétition enlevante. De 21h30 à minuit.

🎶 îLESONIQ & NEON présentent Vladimir Cauchemar et invités, Société des arts technologiques [SAT]

👑 👠 Les Folies Draglesques avec Uma Gahd, Miami Minx, Anaconda La Sabrosa, Bobépine, Moonshine Sunshine et Winona J Fox, Cabaret Mado

Vendredi 21 février 2025

🏳️‍🌈 Theorised Identities—Race, Class and Gender in the Field of Education, Centre d’études sur l’apprentissage et la performance

🥳 SUPER TASTE MTL présente 90’s DANCE PARTY : édition WHAT IS LOVE avec tes succès dansants préféres des années 90, Bar Le Ritz PDB

👑 👠 Mado Reçoit avec Mado Lamotteet invités, Cabaret Mado

👑 👠Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

Samedi 22 février 2025

🎥 Pas le temps de se plaindre qu’il fait frette! Tous les samedis dès 17 h, direction Place du Village où deux collectifs locaux organisent des projections de courts métrages : Les Filministes et la Fondation Massimadi. Sélectionnés avec doigté par Ausgang Plaza, ils partagent des valeurs communes d’inclusion et de diversité, et ont pour objectif de véhiculer un message puissant à travers leurs projections. Ne manque plus que le popcorn chaud!

🥳 DÔMESICLE x HOMEGROWN avec Volvox, Frankie Teardrop et Parts Project, Société des arts technologiques [SAT]

👑 👠 Mado Reçoit avec Mado Lamotteet invités, Cabaret Mado

👑 👠 Drôles de Dragsavec Miss Butterfly, Ciathanight, Crystal Starz ou Emma Déjàvu en rotation, Bar Le Cocktail

👑 👠 Queens of 4 Seasons avec Lulu Shade, Sarah Winters, Esirena et Selma Gahd, Bar Le Cocktail

🎶 Cult of AnarchKey présente Folk Punks at Turbo avec Korra AnarchKey, Bambi Killed Folk Punk, Illicit Biscuit, Stinkbox, et The You & Me’s, Turbo Haüs

🎭 AfroFurturism Burlesque Spectacular! avec Cat Zaddy, Eva Von Lips, Enshantay, Zyra Lee Vanity et Kinky Karma, The Wiggle Room

Dimanche 23 février 2025

💪⛹🏾‍♂️Les dimanches à la Place au Village, lacez vos patins, enfilez vos combines réchauffées au micro-ondes et sautez sur la toute nouvelle patinoire de la Place du Village! De 13 h à 17 h, les adeptes de disco seront ravis d’apprendre que l’endroit se transforme en piste de danse digne des années 1970. Offert par Voulez-Vous Productions en collaboration avec BLUSH, chaque événement vous plongera dans l’énergie du disco afin de vous faire sentir sexy, même en habit de neige. Des chorégraphies en patin par Skatespace et un coin de style après-ski avec boissons sont au menu!

🛼 Skate avec Marly présente the SAT Roller Dance, après-midi de danse sur patins à roulettes à l’Espace SAT, avec musique des années 1990 de DJ BlackGold, Société des arts technologiques [SAT]

🎭 Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

👑 👠 Le Tracy Show avec Tracy Trash et invités, Cabaret Mado

👑 👠Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

Lundi 24 février 2025

🥳 Staff Party de l’AIGLE NOIR. Passez la soirée avec l’équipe du bar Aigle Noir. Prix Staff toute la soirée.

🥳 Les lundis Latino House avec Flavio Cunha au Stud Montréal. Remixes latins et brésiliens non-stop des plus gros hits, de 21h30 à 3h.

👑 👠 Les lundis, c’est PLACE À LA RELÈVE avec Sally-Dee et ses invitées. Dès 21h au Bar Le Cocktail.

Mardi 25 février 2025

🎤 Le retour du DUEL KARAOKÉ DU VILLAGE. Chanteurs, chanteuses à vos marques : INSCRIPTIONS

👑 👠 Mardi Full Gisèle avec nul autre de Gisèle Lullaby…Au Cabaret Mado dès 21h…

Mercredi 26 février 2025

🥳 Les Mercredis Woolco, qui ont marqué le village dans les années 1980 et 1990, refont surface. La musique de la période 80-90 à aujourd’hui vous fera revivre des succès oubliés.

👑 👠 Rita Baga – Spraynet @ L’Olympia La première médiatique du tout nouveau spectacle Spraynet, de Rita Baga a lieu le 26 février prochain à L’Olympia dans le cadre de la 26e édition de Montréal en Lumière. Conjointement à la sortie de son nouvel album FLASH, Rita Baga lance une vaste tournée du Québec avec son nouveau spectacle, près de deux ans après avoir conquis plus de 75 000 personnes avec son premier one-drag-show Créature. Pour l’occasion, la flamboyante queen, maintes fois proclamée reine de Montréal, sera accompagnée par son band de cinq musiciens et revisitera « live » — exit le lipsync ! — plusieurs bijoux, francophones et anglophones, des années 80, offrant également quelques chansons originales que l’on retrouvera sur son album FLASH. Spectacle pour un public de tous âges, Spraynet mettra en valeur la voix puissante de Rita Baga, sans oublier les costumes à couper le souffle, la scénographie et les éclairages éblouissants, tout comme l’humour et le charisme qui lui sont propres. Bref, une soirée éclatante où il sera franchement difficile de ne pas chanter, danser et rire ! À partir de 49,50 $.

🏳️‍🌈Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec

👑 👠Shade Channel avec Lulu Shade, Natachatte, Kelopatra Perfection, Sir Vernon et Anastasia, Bar Le Cocktail

Jeudi 27 février 2025

👑 👠C’est le retour du concours MX COCKTAIL édition 2025 (jusqu’au 1er mai), au bar Le Cocktail. Chaque jeudi encouragez les artistes de la relève dans une compétition enlevante. De 21h30 à minuit.

🥳 QUARTZ Soirées Lesbiennes — édition Lust Castle avec Foxy Lexxi Brown et Alyssa Da Silva, Bar Confessional

🎶 Faux Real avec Sean Nicholas Savage et Lola 1:2, Cabaret Foufs

Vendredi 28 février 2025

😆 JESSICA KIRSON Préparez-vous à rire sans arrêt alors que Jessica Kirson, humoriste chouchou du Festival Just For Laughs, revient à Montréal le 28 février 2025 pour une performance comique inoubliable à L’Olympia. COMPLET/SOLD OUT

🥳 DÔMESICLEavec Laurel Halo, Kiju et Evita, Société des arts technologiques [SAT]

🎶 (Avec) Courage et MUTEK présentent Marie Davidson avec Syana, Société des arts technologiques [SAT]

🎥 Projection de Ménagede Bertrand Blier, avec Michel Blanc, Miou-Miou et Gérard Depardieu, Cinémathèque québécoise

🎭 Divine Divas : hommage burlesque à Whitney Houston, Diana Ross et Tina Turner! avec Foxy Lexxi Brown, Erockfor, Aizysse Baga, Yaya Havana et Zyra Lee Vanity, The Wiggle Room

👑 👠 Mado Reçoit avec Mado Lamotte et invités, Cabaret Mado

👑 👠 Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

Samedi 1er mars

🎥 Pas le temps de se plaindre qu’il fait frette! Tous les samedis dès 17 h, direction Place du Village où deux collectifs locaux organisent des projections de courts métrages : Les Filministes et la Fondation Massimadi. Sélectionnés avec doigté par Ausgang Plaza, ils partagent des valeurs communes d’inclusion et de diversité, et ont pour objectif de véhiculer un message puissant à travers leurs projections. Ne manque plus que le popcorn chaud!

Dimanche 2 mars

💪⛹🏾‍♂️Les dimanches à la Place au Village, lacez vos patins, enfilez vos combines réchauffées au micro-ondes et sautez sur la toute nouvelle patinoire de la Place du Village! De 13 h à 17 h, les adeptes de disco seront ravis d’apprendre que l’endroit se transforme en piste de danse digne des années 1970. Offert par Voulez-Vous Productions en collaboration avec BLUSH, chaque événement vous plongera dans l’énergie du disco afin de vous faire sentir sexy, même en habit de neige. Des chorégraphies en patin par Skatespace et un coin de style après-ski avec boissons sont au menu!

Lundi 3 mars

🥳 Staff Party de l’AIGLE NOIR. Passez la soirée avec l’équipe du bar Aigle Noir. Prix Staff toute la soirée.

🥳 Les lundis Latino House avec Flavio Cunha au Stud Montréal. Remixes latins et brésiliens non-stop des plus gros hits, de 21h30 à 3h.

👑 👠 Les lundis, c’est PLACE À LA RELÈVE avec Sally-Dee et ses invitées. Dès 21h au Bar Le Cocktail.

Mardi 4 mars 2025

🎤 Le retour du DUEL KARAOKÉ DU VILLAGE. Chanteurs, chanteuses à vos marques : INSCRIPTIONS

👑 👠 Mardi Full Gisèle avec nul autre de Gisèle Lullaby…Au Cabaret Mado dès 21h…

Jeudi 6 mars 2025

👑 👠C’est le retour du concours MX COCKTAIL édition 2025 (jusqu’au 1er mai), au bar Le Cocktail. Chaque jeudi encouragez les artistes de la relève dans une compétition enlevante. De 21h30 à minuit.

Samedi 8 mars 2025

📚 Dans le cadre du Club de lecture VIOLET HOUR, la discussion (EN ANGLAIS) sur l’œuvre Personal Attention Roleplay de Felix H Chau Bradley, se tiendra au local des Archives Gaies du Québec, rue Atateken (1000 Atateken), de 15h à 16h30. Modérateur : Christopher DiRaddo.

Lundi 10 mars 2025

🥳 Staff Party de l’AIGLE NOIR. Passez la soirée avec l’équipe du bar Aigle Noir. Prix Staff toute la soirée.

🥳 Les lundis Latino House avec Flavio Cunha au Stud Montréal. Remixes latins et brésiliens non-stop des plus gros hits, de 21h30 à 3h.

👑 👠 Les lundis, c’est PLACE À LA RELÈVE avec Sally-Dee et ses invitées. Dès 21h au Bar Le Cocktail.

Mardi 11 mars 2025

🎤 Le retour du DUEL KARAOKÉ DU VILLAGE. Chanteurs, chanteuses à vos marques : INSCRIPTIONS

Jeudi 13 mars 2025

👑 👠C’est le retour du concours MX COCKTAIL édition 2025 (jusqu’au 1er mai), au bar Le Cocktail. Chaque jeudi encouragez les artistes de la relève dans une compétition enlevante. De 21h30 à minuit.

Mardi 18 mars 2025

🎤 Le retour du DUEL KARAOKÉ DU VILLAGE. Chanteurs, chanteuses à vos marques : INSCRIPTIONS

Jeudi 20 mars 2025

👑 👠C’est le retour du concours MX COCKTAIL édition 2025 (jusqu’au 1er mai), au bar Le Cocktail. Chaque jeudi encouragez les artistes de la relève dans une compétition enlevante. De 21h30 à minuit.

Mardi 25 mars 2025

🎤 Le retour du DUEL KARAOKÉ DU VILLAGE. Chanteurs, chanteuses à vos marques : INSCRIPTIONS

Jeudi 27 mars 2025

👑 👠C’est le retour du concours MX COCKTAIL édition 2025 (jusqu’au 1er mai), au bar Le Cocktail. Chaque jeudi encouragez les artistes de la relève dans une compétition enlevante. De 21h30 à minuit.

Jeudi 3 avril 2025

👑 👠C’est le retour du concours MX COCKTAIL édition 2025 (jusqu’au 1er mai), au bar Le Cocktail. Chaque jeudi encouragez les artistes de la relève dans une compétition enlevante. De 21h30 à minuit.