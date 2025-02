Horoscope mars 2025

Poissons | 18 février au 20 mars 2025

C’est le dégel, l’hiver tire à sa fin. Et c’est le carême le 5 mars, ce qui est excellent pour commencer une diète. Ou pour faire plus d’exercice et soigner son foie gras. Ou sa léthargie. Les Poissons sont libérés des glaces, ils peuvent maintenant aller où bon leur semble. Bien qu’ils aient encore la visite sérieuse de Saturne et de Neptune dans leur signe, pour grosso modo les deux années à venir. Saturne les amène à réfléchir très sérieusement à leur vie. À leurs attitudes. Ils auront le désir de se remettre en question. À ce chapitre, moins ils vont s’épargner, plus vite ils toucheront leur vérité. Ils n’auront pas le choix d’être patients, car les événements évolueront la plupart du temps lentement. Et les obstacles seront assez présents. Mais au moins, ce ne sera pas insurmontable ou kafkaïen. Il faudra seulement cocher toutes les petites cases, sans en oublier une. Quant à Neptune, il rendra les natifs plus sensibles aux autres et à eux-mêmes. Ils écouteront vraiment, ils comprendront mieux les histoires d’autrui. Cela devrait les aider à mieux vivre avec les autres. À fonctionner sans multiplier les drames. Et, en passant, Saturne et Neptune iront en Bélier cet été, de sorte que le natif des Poissons vivra les vacances sous un ciel magnifique, bleu azur d’un mur à l’autre. Et à ce moment, Jupiter arrivera chez le signe ami du Cancer, ce qui annonce une période de chance et même de bonheur. La vie deviendra nettement plus facile à ce moment. Le natif des Poissons devrait être assez créatif, et les artistes arriveront à un niveau supérieur. Ils auront d’ailleurs du succès dans leurs projets. Ou les circonstances les mettront soudainement en évidence, en espérant qu’ils seront bien habillés et peignés ce jour-là. Ils seront heureux en amour, les esseulés devraient rencontrer quelqu’un de convenable. Peut-être en lien avec leur famille ou leur logis. Ils pourraient voir un enfant arriver, ce sera un moment très émotif pour eux. Un peu déstabilisant même. Donc, Jupiter favorisera les natifs des Poissons à partir de juin. Alors que Saturne et Neptune en Bélier, pour l’été en gros, devraient favoriser leur enrichissement. Enfin, ils verront un minimum d’amélioration du côté matériel. Plus de stabilité. Fric, pognon. On pourrait dire, en résumé, que l’année va commencer avec un hiver tout en retenue et en intériorisation, alors que tout d’un coup, le party va pogner en juin, pour célébrer l’été. Et ils auront bien des raisons de se réjouir. Alors bonne fête, les Poissons, et flirtons tous avec la sobriété pendant le carême !

Bélier

Votre fête approche et ça vous fera réfléchir. Ainsi, vous réaliserez que vous êtes dans l’erreur quelque part. Mais vous saurez vite vous ajuster, jusqu’au prochain détour. Vous découvrirez un aspect inconnu d’un proche, cela va vous toucher. Peut-être même vous obséder et il y aura de quoi. Enfin, vous êtes de plus en plus lucide, vous savez où vous allez, et ceci génère en vous une force qui vous anime. Quelqu’un vous devinera bien.

Taureau

Vous passerez de bons moments avec les amis, parfois aussi avec d’autres, moins proches. Comme ceux du gym, ou de votre bar favori. En même temps, vous sentirez un peu de possessivité dans l’air. Des propos avec des sonorités de jalousie. À croire que vous attirez des gens intenses. Presque autant que vous. Un vieux, vieux projet va ressortir des limbes et devenir réalisable. Un drôle viendra vous aider, ça l’amusera bien. Sortez !

Gémeaux

Un événement va survenir au travail, ça fait un petit bout qu’il se prépare. Certains artistes connaîtront soudainement le succès, tout le monde parlera d’eux. Des gens à leur compte verront leur clientèle augmenter, ils deviendront très occupés. D’autres recevront de nouveaux mandats, parce qu’ils inspirent la confiance. Et vous irez voir des proches qui souffrent de solitude et/ou qui passent de mauvais moments. Ça vous fera moins mal après.

Cancer

Vous serez secoué par une envie soudaine de vous évader, de partir. Il est temps d’aller ailleurs, pour voir votre vie autrement. Les circonstances vont vous donner un guide qui ne sera d’aucune aide, mais qui sera néanmoins assez divertissant. Cette aventure vous amènera du concret, vous ferez des changements après. Vous devriez aussi vous rapprocher de certains de vos copains, les plus sages. Et vous repartirez cet été, vite, vite, vite…

Lion

Vous vous sentirez plus près de la nature, qui commence à s’éveiller. L’énergie va tourbillonner dans vos veines, vos gonades vont turbiner. Vous vivrez des rapprochements ainsi, où il y aura de la fraîcheur. Peut-être de nouveaux amis qui vous suivront longtemps. Vous aurez à vous occuper d’une question très pointue en argent, mais ça ne vous empêchera pas de dormir. Vous ferez d’ailleurs des rêves troublants, révélateurs. Pleins d’Éros…

Vierge

Vous vivrez des moments confrontant si vous êtes en couple, ça ne peut pas toujours être la joie. Il faudra que vous vous gardiez un peu de place si vous négociez, car les autres voudront vous rentrer dedans. Quelqu’un s’intéressera vraiment à vous, il se peut que vous ne le connaissiez pas encore. Pour vous situer, il sera aussi sincère que vous. Enfin, vous vous rapprocherez d’une personne qui vous pardonnera bien des choses.

Balance

Vous êtes l’artiste du zodiaque, mais vous ferez plutôt du ménage ces temps-ci. Et presque tout va y passer. Vous ferez le rangement que vous remettez continuellement. Ou vous jetterez enfin vos souvenirs encombrants. Vous aurez aussi des avertissements du côté de la santé, foie gras, rhumatismes. Ou fatigues insensées. Il y a un endroit où ça va s’améliorer, c’est au travail. C’est

dément, vous deviendrez indispensable.

Scorpion

Vous aurez le goût de fêter, comme lorsque vous étiez plus jeune. Et libre. Vous aurez l’occasion de vous amuser, souvent sans le chercher. En tombant sur des fêtes improvisées. Ou en étant invité inopinément au resto. Vous vivrez aussi un moment spécial en amour, avec une rencontre ou un rapprochement inattendu. Et très à propos. Vous serez aussi inventif, notez vos idées. Elles vous amèneront un jour sur un chemin fabuleux. Ou la mer…

Sagittaire

Ça bouge au manoir. Serez-vous invité à rester avec quelqu’un ? Ou c’est vous qui ferez l’invitation ? Il y aura du nouveau au logis, que ce soit prévu ou non. Et normalement, ce sera à cause d’une offre intéressante. Jupiter en Gémeaux étant la cause de cette chance. Un enfant a pris la route, il va rejoindre sa mère bientôt. Vous penserez alors au temps où vous étiez enfant. Il est temps de l’oublier. Une maison vous attend à la campagne, cet été.

Capricorne

Vous découvrirez des endroits intéressants dans le quartier, vous commencerez à les fréquenter plus

souvent. Comme un parc aéré, un local communautaire ou un café marginal, presque clandestin. Vous aimerez les échanges avec des gens brillants, mais pas trop révoltés. Ou automatiquement contestataires. Vous ferez peut-être plus de route. Allez-y avec vos réels besoins si vous achetez un véhicule. Vous serez le messager dans une histoire.

Verseau

Vous vous sentirez plus en sécurité du côté du fric. Probablement parce qu’on vous annoncera des revenus supplémentaires. Ou vous recevrez un bien d’une bonne valeur. Vous serez donc moins stressé par le pognon. Mais il faut aussi dire que vous aurez l’esprit très occupé par un rapprochement plutôt inhabituel. Ça prendra tout votre p’tit change pour suivre la musique. Du côté travail ou plus personnel. Payez-vous donc un bon massage.