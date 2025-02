Pour les 10 ans de Milk & Bone

Milk & Bone prépare un spectacle unique pour célébrer le 10e anniversaire de leur premier album à la SAT le 7 mars 2025. Cette soirée festive dans l’espace SAT se veut un voyage dans le temps où Little Mourning sera célébré.

Un rendez-vous unique à ne pas manquez. Faites vite, les billets s’envolent. « Il y a presque 10 ans aujourd’hui, on lançait notre premier album Little Mourning. C’est fou de se replonger dans les souvenirs, mais surtout de l’état dans lequel on se trouvait à ce moment-là. En réécoutant Little Mourning pour s’inspirer récemment, on était toutes les deux émues d’entendre nos voix toutes petites, toutes jeunes. Émettant des sons à tâtons. Mais à ce jour, on en est tellement fières. On s’entend encore enregistrer les voix en studio, se parler de l’histoire des chansons pour pouvoir les deux participer à l’écriture, l’une à travers le regard de l’autre. Et c’est encore notre manière d’écrire aujourd’hui, 10 ans plus tard» affirme le duo.

Milk & Bone a fait paraître BABY DREAMER au mois de janvier dernier. Le groupe a confectionné cinq nouvelles chansons à la fois électrisantes, sincères et enivrantes. FORGONE, le plus récent extrait figure sur la bande originale du jeu vidéo Lost Records : Bloom & Rage, dont la bande originale a été réalisée par le duo. Prolifique dans le domaine de la musique à image, Milk & Bone a également signé la bande originale du jeu Atom Eve, sorti en décembre dernier.

Milk & Bone ne donne pas sa place. Laurence Lafond-Beaulne et Camille Poliquin créent une musique qui marque l’imaginaire. Leurs chansons se font la trame sonore des moments les plus intenses de l’existence – les confessions de fin de soirée, les baisers volés et le chaos qui accompagne l’émotion pure.

Après s’être immergé dans les profondeurs avec Chrysalism, le binôme refait surface avec une énergie renouvelée et un brin malicieuse, embrassant du même coup ses racines DIY. Avec plus de 75 millions d’écoutes sur les plateformes, Milk & Bone n’a plus besoin de présentation.

Lauréates d’un prix Juno en plus de s’être taillé deux places sur la longue liste du prix Polaris, on retrouve la signature de Laurence et Camille dans des séries emblématiques telles que Riverdale et Tiny Pretty Things, ainsi que dans de grandes campagnes publicitaires pour des marques de premier plan comme Dior.

À l’aube d’un nouveau chapitre sur étiquette Nettwerk, le duo fait la promesse d’un son toujours plus audacieux, plus indompté, et plus inoubliable encore et lançait BABY DREAMER le 17 janvier 2025.

INFOS | https://www.milknbone.com