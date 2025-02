EXPO MANGER SANTÉ ET VIVRE VERT 2025

L’Expo Manger Santé et Vivre Vert, le plus grand événement santé et saveurs du Québec qui se tiendra du 21 au 23 mars 2025 au Palais des congrès de Montréal et les 26 et 27 avril 2025 au Centre des congrès de Québec, promet pour sa 28e édition une expérience à la fois riche en découvertes gourmandes et en solutions concrètes pour agir sur notre santé et notre avenir.

« L’alimentation saine et consciente est la clé pour préserver notre santé et notre planète », déclare Renée Frappier, fondatrice de l’Expo Manger Santé et Vivre Vert. «À travers cette édition de l’Expo Manger Santé et Vivre Vert, nous souhaitons inspirer chacun à faire des choix plus éclairés, responsables et durables, pour un avenir plus vert et plus sain.»

Cet événement désormais incontournable où sont attendus Marilou (Trois fois par jour), Stefano Faita, Alexandra Diaz, Joël Legendre, Katrine Paradis (KpourKatrine), Dominic Lamirande (Dom Cooks), Caroline Huard (Loounie), Maripier Morin (Mox), le trio de sportifs Étienne Boulay, Maxime Talbot et Bruno Gervais (Behy) et plusieurs autres, demeure précurseur des sujets criant d’actualité et une vitrine importante pour la croissance des entreprises de chez nous et d’ailleurs.

AGIR SUR L’AVENIR PAR NOS ASSIETTES ET NOS CHOIX D’ACHAT

Cette année, l’Expo se place sous le signe du changement, avec des thématiques qui répondent aux préoccupations grandissantes d’une société en quête de sens. Alors que la question de la consommation responsable n’a jamais été aussi actuelle, l’événement nous incite à repenser nos choix alimentaires, à privilégier la qualité à la quantité et à repenser notre rapport à la consommation. Il est désormais essentiel de faire des achats réfléchis, qui non seulement nourrissent nos corps, mais qui respectent aussi la planète.

L’un des sujets phares de cette édition demeure la protéine végétale, qui connaît une ascension fulgurante. De plus en plus de consommateurs se tournent vers des alternatives végétales, non seulement pour des raisons de santé ou pour des menus plus variés, mais aussi pour l’environnement. L’Expo vous offrira un tour d’horizon de cette tendance avec des produits innovants qui redéfinissent les sources de protéines et qui vous permettent de diversifier vos repas de manière créative et équilibrée.

Parmi les autres incontournables de l’édition 2025, les grains anciens, tels que l’épeautre biologique cultivée au Québec au goût riche et aux valeurs nutritionnelles élevées et le Khorasan, de provenance canadienne, souvent plébiscitée pour ses vertus digestives, seront au centre de nombreuses discussions.

De plus, on fera la lumière sur diverses nouveautés et tendances dont les champignons,

la santé cognitive, la supplémentation gélifiée, les sources d’énergie naturelles et les

alternatives aux allergènes.

Marilou Joël Legendre Renée Frappier

CINQ BONNES RAISONS DE VISITER L’EXPO CETTE ANNÉE

Découvrir une alimentation saine, bio et innovante

Les visiteurs auront l’occasion de découvrir une grande variété de produits santé, biologiques et naturels, provenant majoritairement des terroirs québécois et canadiens. Ils pourront profiter de dégustations gratuites et explorer des idées de repas innovantes qui enrichiront leur quotidien.

Faire des achats de qualité, tout en soutenant une consommation responsable

Les visiteurs découvriront des produits où la traçabilité et la provenance sont essentielles. L’Expo leur permettra d’acheter des aliments sains, des cosmétiques naturels, des produits écologiques pour la maison et la santé, tout en privilégiant une consommation réfléchie, responsable et locale.

Participer à des ateliers, des conférences et des démos culinaires

Les visiteurs pourront assister à des ateliers pratiques, des conférences inspirantes et des démonstrations culinaires passionnantes. Les experts en nutrition, écologie et bien-être partageront leurs connaissances pour aider chacun à adopter des gestes simples et efficaces au quotidien.

Découvrir une variété de produits innovants

L’Expo se distingue par la diversité des produits proposés, allant des alternatives végétariennes et biologiques aux solutions écologiques pour les soins corporels et l’entretien ménager. Les visiteurs pourront diversifier leur alimentation et leur mode de vie avec des produits sains et créatifs pour améliorer leur bien-être.

Prendre leur santé en main et adopter un mode de vie plus vert

L’Expo n’est pas seulement un événement gastronomique, c’est aussi une occasion de s’inspirer et de découvrir des moyens concrets pour prendre soin de sa santé et de la planète. Des conseils pratiques, des recettes et des astuces écologiques seront partagés pour aider chacun à vivre de manière plus saine et responsable.

INFOS | Du 21 au 23 mars au Palais des Congrès de Montréal et du 26 au 27 avril au Centre des congrès de Québec https://expomangersante.com