Le Bar Aigle Noir fêtes on 33e anniversaire

Le mois de mars promet d’être particulièrement festif pour l’iconique Bar Aigle Noir, un lieu incontournable du Village, qui célèbre son 33e anniversaire cette année. Ce bar, ouvert en 1992, a su traverser les décennies tout en restant fidèle à l’ambiance unique qui a fait sa renommée, tout en s’adaptant aux évolutions de la scène montréalaise et à la communauté LGBTQ+.

La Nuit Blanche à l’Aigle Noir : un premier rendez-vous incontournable

La fête débutera le samedi 1er mars avec la célèbre Nuit Blanche à l’Aigle Noir. L’événement s’étendra de 17h à 6h du matin, avec une programmation musicale diversifiée qui mettra la scène en effervescence. Oui, vous avez bien lu, comme plusieurs établissements du Village, ce bar fermera ses portes à 6h du matin ! De 17h à 22h, le DJ Flavio Cunha chauffera la salle, suivi, de 22h à 6h, par les talents des DJ Ian Key, B2B et Stéfane Lippé, un des DJ résidents. Ambiance garantie avec des surprises tout au long de la soirée !

Un anniversaire marquant et quelques nouveautés

En plus de célébrer la Nuit Blanche, l’Aigle Noir marquera aussi le premier anniversaire de la nouvelle administration. Depuis le 1er mars 2024, les nouveaux propriétaires Lucien Boisseau et Alexandre Corriveau ont pris les rênes de ce lieu mythique, succédant à Jocelyn Roy, qui a géré l’établissement pendant plus de 13 ans. Lucien et Alex, c’est comme ça qu’ils préfèrent qu’on les appelle, ont fait le pari de préserver cette institution tout en lui insufflant une nouvelle énergie.

Dans leurs premiers mois de gestion, plusieurs changements ont été opérés, notamment la transformation de l’ancien Bar Sportif en un Bar Lounge, et l’agrandissement de l’espace central pour offrir aux fêtards encore plus de place pour se défouler et se déhancher sur les meilleurs rythmes. « Notre objectif était de redonner de la vie à l’Aigle Noir, de le moderniser sans perdre son âme, pour que la communauté du Village puisse continuer à s’y retrouver », expliquent les nouveaux propriétaires à notre collègue Andrea Robert Lezak.

Mais qu’est-ce qui les a incités à acquérir L’Aigle Noir l’année passée ? «L’idée qui nous est venue en tête pour reprendre l’Aigle Noir, c’est que c’est une institution qui est très intéressante à garder en vie. L’ancien propriétaire [Jocelyn Roy] était un peu à ‘’bout de souffle’’. Nous avons décidé de reprendre le flambeau de l’Aigle Noir pour que la communauté ne perde pas cette icône du Village.»

Ce ne sont pas les idées et la motivation qui font défaut chez les nouveaux proprios qui se soucient du service et de la satisfaction totale de la clientèle.

Le 33e anniversaire : performances et surprises à la hauteur de l’événement

Le samedi 29 mars, l’Aigle Noir fêtera son 33e anniversaire avec une soirée exceptionnelle. Au programme : des performances aux styles variés qui marqueront cette soirée spéciale. Pour rester dans l’esprit de l’Aigle, latex, cuir et sportswear seront les thèmes des performances à partir de 21h et les surprises seront au rendez-vous tout au long de la nuit, pour une célébration digne de ce lieu iconique.

Un anniversaire à ne pas manquer pour les amoureux de l’Aigle noir, cette icône du Village et de ses traditions festives !

INFOS | Bar Aigle Noir, 1315, rue Sainte-Catherine Est, Montréal.

Tél. : 514-529-0040, [email protected] et Facebook