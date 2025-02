Les concours fétiches seront de retour cette année 

Du jeudi 9 au lundi 13 octobre 2025, dans le cadre du week-end de l’Action de grâce canadienne, les concours fétiches montréalais nous reviendront, pour le plus grand plaisir de cette communauté. C’est le Club cuir latex Phoenix Montréal qui reprend les rênes de ces concours en 2025, après une absence de plusieurs années. Le prochain jury aura fort à faire puisqu’il devra élire quatre prochains titres, soit : M. Cuir Montréal, Mme Cuir Montréal, Mx Cuir Montréal et Mx Rubber Montréal.

Beaucoup de pain sur la planche, mais aussi bien du plaisir et des occasions de

fraterniser durant ce long week-end. « Nous sommes heureux de faire l’annonce qu’avec l’appui et le support de la communauté fétiche […], le comité organisateur travaille fort pour vous apporter un week-end rempli d’activité à la hauteur de notre communauté », a-t-on appris dernièrement par les réseaux sociaux.

Si on s’en souvient bien, SirAngel, M. Cuir Montréal, ainsi que Mme Cuir Montréal, Charlotte Élizabeth Mikkelson-Weibe, ont tous deux été proclamés en 2019, soit avant la pandémie, alors que Spike Inu avait été désigné M. Rubber Montréal 2019. Depuis cette période, le concours n’a plus été organisé. À l’époque, le concours Pup se tenait en même temps et on avait couronné Silas Grey en tant que Pup Montréal 2019.

Oui, depuis 2019 que ces concours, sauf Pup Montréal, n’ont pas eu lieu, mais le tout est en marche maintenant. « Cela fait déjà un an qu’on travaille là-dessus, de dire Danny Godbout, M. Cuir Montréal 2011. Il y a beaucoup de choses à mettre en place en ce moment. »



Les prémisses

Évoquons ici un peu la genèse du processus. C’est le comité Week-end Fusion qui organisait ces concours auparavant. La pandémie de COVID-19 (2020-2021) est venue mettre fin à ses activités. Puis, rien n’a bougé jusqu’à l’an dernier, où il y a eu une réunion du conseil d’administration des Phoenix de Montréal pour se pencher sur l’éventualité de remettre sur pied ces concours. Les membres en ont discuté. Ils ont approché les titrés pour sonder leur opinion là-dessus. « On a tenu des discussions avec eux et ils ont embarqués, ils ont accepté que les Phoenix reprennent en main les choses donc, oui, les titrés ont été consultés. C’était la première étape », indique Danny Godbout.



Mais ce n’est pas tout. Voulant bien faire les choses, les Phœnix ont placé l’an dernier une publicité dans le magazine Fugues pour annoncer une consultation publique sur les titres voulus de ces concours. Les gens ont répondu à l’appel. « Le but était que ce ne soit pas le conseil d’administration qui décide, mais la communauté dans une consultation publique, souligne ce membre fondateur des Phoenix de Montréal. Nous voulions que la communauté puisse voter sur la tenue des concours et que tout le monde soit d’accord avec ça. » Comme on l’a bien compris, ce fut donc la 2e étape du processus. De là est né le Week-end Phoenix Montréal.

Comme les temps et les définitions changent, à M. et Mme Cuir Montréal, on a rajouté les titres de Mx Cuir Montréal et Mx Rubber Montréal. « Dans le cas du “Rubber”, on a suivi la tendance internationale qui est de nommer maintenant des “Mx Rubber International” pour inclure tous les genres », de continuer Danny Godbout. Effectivement, par exemple, en Californie, on élit « Mx San Franciso Rubber » et non plus un « Mr Rubber ».

Puisque toutes les pièces du puzzle se mettaient en place, on a créé un comité de bénévoles pour la suite. On avait choisi préalablement la date de la fin de semaine de l’Action de grâce canadienne. « On en était venus à la conclusion que c’était le meilleur temps puisqu’il n’y avait plus le Festival Black & Blue, précise-t-il. On désire le faire, ce week-end-là, pour encourager le tourisme, qu’il y ait des touristes dans le Village pour les événements, pour appuyer nos commerces fétiches et nos bars et nos clubs, c’est un de nos principaux objectifs. »

« Oui, il y a beaucoup d’activités prévues et on travaille très fort. Il faut se rappeler ici que nous sommes tous bénévoles. Tous les membres du comité organisateur le font pour la communauté fétiche, pour les commerçants, pour ramener de la vie dans le Village, pour redynamiser ce secteur, c’est pour cela que nous mettons tant d’heures bénévolement, pour le bien de la communauté », d’affirmer Danny Godbout.

« Nous sommes très contents que ce week-end d’activités fétiches revienne à Montréal, dans le Village, de dire Gabrielle Rondy, la directrice générale de la Société de développement commercial (SDC) du Village. Nous sommes très heureux d’accueillir des activités qui vont augmenter la fréquentation dans les commerces du Village. ».

INFOS | La programmation complète du week-end — du 9 au13 octobre 2025 —, ainsi que toutes les informations pertinentes seront annoncées plus tard ce printemps sur Facebook, Instagram et sur la page officielle du Club Phoenix Montréal :

http://www.phoenixmtl.com