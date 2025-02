Orgueil et préjugés, une histoire d’amour avant tout

Adapté Orgueil et préjugés demandent humilité et courage. Un défi relevé par Rebecca Déraspe qui en signe l’adaptation pour la scène et Frédéric Bélanger pour la mise en scène au Théâtre Denise-Pelletier. Écrit par Jane Austen et paru en 1813, Orgueil et préjugés est devenu un classique et est considéré comme le premier chef d’œuvre de la littérature anglaise au féminin. Et si l’action se passe à l’époque edwardienne dans un milieu petit bourgeois, il n’en reste pas moins que les préoccupations et les réflexions de l’héroïne, Lizzy, sur le rôle de la femme n’ayant comme seul avenir le mariage, trouve des échos encore aujourd’hui.

Ce projet tenait à cœur à Rébecca Désrape et Frédéric Bélanger, encore fallait-il surmonter de nombreux écueils comme l’obtention de subventions, un long parcours pour convaincre des partenaires de s’engager, selon Frédéric Bélanger. Un exemple supplémentaire s’il en fallait encore un qui témoigne de la difficulté de créer et de faire vivre la culture. L’histoire est simple. La famille Bennet a trois filles. Elle doit les marier, et si possible chacune avec un homme qui assurera financièrement leur avenir et leur donnera une position sociale.

PHOTOS: Rébecca-Déraspe / Lucas Harrison-Rupnik

Aucune autre échappatoire possible pour une jeune fille de l’époque. Mais l’une des filles de la famille, Lizzy, par son caractère bien trempé souhaite que le mariage ne soit pas qu’un arrangement mercantile, elle y met d’autres conditions dont l’amour. La rencontre avec un aristocrate fortuné, Darcy, plus vaniteux qu’elle, remet ses convictions en question. Un voyage au cœur des contradictions auxquels nous soumettent les conventions sociales – très rigides à l’époque – et nos aspirations les plus profondes vers des relations authentiques dépouillées des diktats de la norme.

« C’est en ce sens que l’histoire racontée par Jane Austen reste encore d’actualité de nos jours, puisque Lizzy et Darcy qui ont des caractères très forts tentent d’échapper chacun à leur façon aux contraintes sociales qui entravent leurs aspirations, et je pense que cela peut résonner encore pour nous aujourd’hui», confie Frédéric Bélanger en entrevue. «L’œuvre est toute en subtilité, où l’ironie et l’humour ne sont pas absents ». Le roman fait défiler des dizaines de personnages, ils seront une dizaine sur scène ce qui est un exploit compte tenu du budget limité auquel sont confrontés tous les

créateurs. « C’est la plus grande production de l’année pour le théâtre Denise-Pelletier, continue le metteur en scène, il y a 11 comédiens et comédiennes sur scène, mais il faut ajouter que nous avons voulu évoquer l’époque de Jane Austen par les décors, l’éclairage, la musique et les costumes, ce qui entraînent des dépenses, il faut tout le temps calculer faire des choix ». Si Jane Austen parle d’émancipation de la femme, la dramaturge et le metteur en scène n’ont pas l’intention de faire passer un message comme c’est souvent le cas dans de nombreuses créations qui ont à cœur de d’être au plus près des préoccupations actuelles. « Mais on peut faire aussi un théâtre qui raconterait simplement une histoire, comme ici, une histoire d’amour sans chercher à démontrer ou revendiquer quoique ce soit, une histoire qui deux siècles plus tard peut simplement nous toucher, nous émouvoir », ajoute Frédéric Bélanger.

PHOTOS: Frederic Belanger / Antoine Larochelle

Au moment d’écrire ces lignes, les comédiens et les comédiennes sont en pleine répétition, ce qui retient toute l’attention du metteur en scène qui avoue en riant. « J’ai l’impression de gérer une garderie quand j’arrive sur le plateau, mais c’est étourdissant et en même temps stimulant, nous avons énormément de plaisir, c’est ce même plaisir que je voudrais partager avec celles et ceux qui viendront voir la pièce ». Ce n’est pas dévoiler le punch que de dire que la fin est heureuse. Une histoire d’amour qui se termine bien, c’est aussi rafraîchissant de temps en temps. Après avoir assisté.e.s à Orgueil et préjugés par Rébecca Déraspe et Frédéric Bélanger, certain.e.s auront peut-être le goût de découvrir toute l’œuvre de Jane Austen. Le théâtre, c’est aussi cela, une porte qui peut conduire à d’autres portes qu’il suffit de pousser pour découvrir des mondes inconnus et qui nous rejoignent.

INFOS | Orgueil et préjugés, d’après l’œuvre de Jane Austen, au Théâtre Denise-Pelletier, du 18 mars au 11 avril 2025. Adaptation de Rébecca Deraspe, mise en scène de Frédéric Bélanger. Co-production Théâtre Denise-Pelletier et Théâtre Advienne que pourra.

https://www.denise-pelletier.qc.ca