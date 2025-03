L’agenda QUEER de Fugues : événements, soirées et expériences qui méritent le détour…

De manière continue, et ce depuis plus de 40 ans, Fugues vous propose sur une base régulière une foule d’événements, de soirées et d’expériences uniques qui mettent de l’avant les nuances de l’arc-en-ciel LGBTQ. Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements, underground ou grand public, voici LA sélection des choses les plus LGBTQ-friendly à faire en ville…

En plus de ce listing sur Fugues.com, sachez que nous nous lancerons prochainement une nouvelle application pour téléphones intelligents Fugues+ (pour iOS et Android) qui mettra en avant ce type de suggestions de sorties et d’activités… Notez que cette liste est mise à jour régulièrement (au moins deux fois par mois).

Vendredi 28 février 2025

😆 JESSICA KIRSON Préparez-vous à rire sans arrêt alors que Jessica Kirson, humoriste chouchou du Festival Just For Laughs, revient à Montréal le 28 février 2025 pour une performance comique inoubliable à L’Olympia. COMPLET/SOLD OUT

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec

🥳 DÔMESICLEavec Laurel Halo, Kiju et Evita, Société des arts technologiques [SAT]

🎶 (Avec) Courage et MUTEK présentent Marie Davidson avec Syana, Société des arts technologiques [SAT]

🎥 Projection de Ménagede Bertrand Blier, avec Michel Blanc, Miou-Miou et Gérard Depardieu, Cinémathèque québécoise

🎭 Divine Divas : hommage burlesque à Whitney Houston, Diana Ross et Tina Turner! avec Foxy Lexxi Brown, Erockfor, Aizysse Baga, Yaya Havana et Zyra Lee Vanity, The Wiggle Room

👑 👠 Mado Reçoit avec Mado Lamotte et invités, Cabaret Mado

👑 👠 Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

Samedi 1er mars

🏳️‍🌈 Le Village de Montréal reste ouvert jusqu’à 6 heures du matin dans le cadre de la Nuit Blanche 2025! Les lieux participants comprennent Stéréo, Bar Le Campus, Le Bar S.T.O.C.K., Unity, Le Date Piano Bar, Bar Renard, Notre-Boeuf-de-Grâce, 1309 Terrasse Urbaine, Bar l’Aigle Noir, Le Saloon Bistro Bar, District Video Lounge, Chilanga Taqueria, Rebel Brasserie Urbaine, Restaurant Rosa Mexicano, Complexe Sky, Bar Le Cocktail, Bar Le Stud, Bar Le Normandie et Bar Rocky.

🎥 Pas le temps de se plaindre qu’il fait frette! Tous les samedis dès 17 h, direction Place du Village où deux collectifs locaux organisent des projections de courts métrages : Les Filministes et la Fondation Massimadi. Sélectionnés avec doigté par Ausgang Plaza, ils partagent des valeurs communes d’inclusion et de diversité, et ont pour objectif de véhiculer un message puissant à travers leurs projections. Ne manque plus que le popcorn chaud!

🎥Projection de Queer, de Luca Guadagnino, Cinéma Moderne

🎥 Projection de Viêt and Nam de Trương Minh Quý, Cinéma public

🎤Bareoke : Strip Karaoke, Café Cléopâtre

🥳BRUIT ROSE avec Dr. Feelgould, Syngja, Modim, NeonNeon, DrGALACTIK, Guy Pelletier et Le Gars Riz, La Marche à Côté

🥳Les Louves et Trembler Davantage présentent POP OUT! avec Elena Stoodley, Black Casper (Kyng Rose), Wheelly Hot, Olivier Charron & Charbel Hachem, Martine Castera, Saad Fennich et Yury Marven, Eastern Bloc

🥳Nuit blanche à la SAT, une présentation d’UBISOFT, avec DJ Gwinestefani, Awwful et D.Blavatsky, Société des arts technologiques [SAT]

🥳Music Is My Sanctuary présente 24 H VINYLE, avec Gene Tellem, somebody3lse, Kris Guilty, Tazz, Doo (Patcool, DJ Frog, DJ Spence), Moaad BKR, DJ Hermano, Poirier, Icky Magdala, DJ Raven, Cuisse, Joe Toner, G L O W Z I, et Aram, Silktits, Société des arts technologiques [SAT]

🥳Esc et DSTP présentent DSTP x ESC : édition Nuit Blanche avec Neagles, Xia, Tartine, Homesick, Paolo Askia, Urmumsfavdj et Gatien, ESC

🥳Homopop et Super Taste MTL présentent Babes! Girl Pop Dance Party, Cabaret Berlin

👑Mado Reçoitavec Mado Lamotte, Tracy Trash, Carmen Sutra, Erica et Nana, Cabaret Mado

👑🎤Nuit blanche au Goethe-Institut, avec karaoké à thématique Eurovision animé par Misty Waterfalls, Goethe-Institut

👑Pop (T)artavec Jessie Precieuse, Crystal, Johnny, Aizysse et Kiara, Cabaret Mado

👑Drôles de Drags avec Miss Butterfly, Ciathanight, Crystal Starz ou Emma Déjàvu en rotation, Bar Le Cocktail

Dimanche 2 mars

💪⛹🏾‍♂️Les dimanches à la Place au Village, lacez vos patins, enfilez vos combines réchauffées au micro-ondes et sautez sur la toute nouvelle patinoire de la Place du Village! De 13 h à 17 h, les adeptes de disco seront ravis d’apprendre que l’endroit se transforme en piste de danse digne des années 1970. Offert par Voulez-Vous Productions en collaboration avec BLUSH, chaque événement vous plongera dans l’énergie du disco afin de vous faire sentir sexy, même en habit de neige. Des chorégraphies en patin par Skatespace et un coin de style après-ski avec boissons sont au menu!

👑Drag Brunchpour Montréal en Lumière avec Barbada et DJ Poptrt, Time Out Market

🥳Studio ZX + Ausgang Plaza + BLUSH présentent Dimanche Disco, Place du Village

🎶Ensemble Obiora, Salle Pierre-Mercure, Centre Pierre-Péladeau

🎭Sapphic Open Mic Variety Show, spectacle de variétés lesbian avec scène libre, The Wiggle Room

🎥Village pour Tou.te.s, Massimadi, Ausgang et Studio ZX présentent gratuitement une projection de courts-métrages, Patrinoire de la Place du Village

🎥 Projection de Singing in the Rain de Stanley Donen et Gene Kelly, Cinémathèque québécoise

🎥 Projection de Taris, roi de l’eau et L’Atalante de Jean Vigo, Cinémathèque québécoise

👑Le Tracy Show avec Tracy Trash, Bobépine et EmmÖtional Damage, Cabaret Mado

👑Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

Lundi 3 mars

🥳 Staff Party de l’AIGLE NOIR. Passez la soirée avec l’équipe du bar Aigle Noir. Prix Staff toute la soirée.

🥳 Les lundis Latino House avec Flavio Cunha au Stud Montréal. Remixes latins et brésiliens non-stop des plus gros hits, de 21h30 à 3h.

👑 👠 Les lundis, c’est PLACE À LA RELÈVE avec Sally-Dee et ses invitées. Dès 21h au Bar Le Cocktail.

Mardi 4 mars 2025

🎤 Le retour du DUEL KARAOKÉ DU VILLAGE. Chanteurs, chanteuses à vos marques : INSCRIPTIONS

👑 👠 Full Gisèle : Oscars avec Gisèle Lullaby, Jessie Précieuse, Marla Deer, Clay Thorris et Bambi Dextrous, Cabaret Mado

🏳️‍🌈Atelier de bracelets Kandi, Centre communautaire LGBTQ de Montréal

🎥 Projection du Fabuleux destin d’Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet, Cinémathèque québécoise.

Mercredi 5 mars 2025

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec

🎨 @Hommehomo tient Drink & Draw, soirée de dessin avec modèle vivant, Bar Le Cocktail

🎭The Poly Mic, soirée scène libre queer, Bar Notre-Dame-des-Quilles

🎥Pedro Almodovar’s The Room Next Door, Cinema Public

Jeudi 6 mars 2025

👑 👠C’est le retour du concours MX COCKTAIL édition 2025 (jusqu’au 1er mai), au bar Le Cocktail. Chaque jeudi encouragez les artistes de la relève dans une compétition enlevante. De 21h30 à minuit.

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec

👑RuPaul : tournée pour le livre The House of Hidden Meanings avec RuPaul, L’Olympia

🎭NDQ Soirée poésie, Bar Notre-Dame-des-Quilles

🎶Wolf Parade avec Kristian North Band, Bar le Ritz PDB

👑Girls’ Night Out : 100 % Gaga avec Krystella Fame, Lady Boom Boom et Démone LaStrange, Cabaret Mado

Vendredi 7 mars 2025

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec

🎶Wolf Parade avec Ribbon Skirt, Bar le Ritz PDB

🎶Milk & Bone avec invités spéciaux, Société des arts technologiques [SAT]

🥳DÔMESICLE x MOTHLAND avec Cap Bambino, Alix Fernz et DJ Raven, Société des arts technologiques [SAT]

😆Soirée HAHA! avec Adrien Lessard, Thomas Bédard, Élizabeth Grondin et JF Denommée, Pub Le Vieux

🏳️‍🌈 La Fondation canadienne de recherche sur le sida tient un souper annuel CANFAR : Love In Montréal 2025, Hôtel William Gray

👑Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Jimmy Moore, Victoire de Rockwell, Celes et Nana, Cabaret Mado

👑Vendredi Fou — Soirée sans pantalon : édition Disco avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

Samedi 8 mars 2025

📚 Dans le cadre du Club de lecture VIOLET HOUR, la discussion (EN ANGLAIS) sur l’œuvre Personal Attention Roleplay de Felix H Chau Bradley, se tiendra au local des Archives Gaies du Québec, rue Atateken (1000 Atateken), de 15h à 16h30. Modérateur : Christopher DiRaddo.

📚The Violet Hour Book Club lit Personal Attention Roleplay de H Felix Chau Bradley, Espace des Possibles dans La Petite-Patrie

🥳Queen & Queer avec DJ Sam, Gurafiku et Maya Tayara, Société des arts technologiques [SAT]

🥳Bimbo : Vice City avec Foxy Lexxi Brown, Craig Major, Angelica Good, Jade Hassouné, Alex St Georges, Sisi Superstar, Mathieu Letarte, Venus, Ian Jackman et Diskommander, Le Livart

👑Drag Brunch avec Uma Gahd et Selma Gahd, Robin des Bois

🎶Cult of AnarchKey présente Tucana + Ballistix + Sandy Hill Housefire avec Korra AnarchKey, La Biu

🎶Wolf Parade avec Love in Return, Bar le Ritz PDB

🎶Jan Blomqvist, Société des arts technologiques [SAT]

👑Jimmy Moore personnifie Shania, Katy, Rihanna et Adele (en plus d’un hommage à Édith Piaf) avec Jimmy Moore, Cabaret Mado

👑Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Jimmy Moore, Victoire de Rockwell, Celes et Nana, Cabaret Mado

👑Drôles de Drags avec Miss Butterfly, Ciathanight, Crystal Starz ou Emma Déjàvu en rotation, Bar Le Cocktail

Dimanche 9 mars 2025

🎶Wolf Parade avec Marlaena Moore, Bar le Ritz PDB

🎭La ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

👑Afternoon Drag Café, spectacle de drag sans alcool avec Itsh et Timothy Toxic, Brique par Brique

👑Le Tracy Show avec Tracy Trash, Lady Boom Boom et Jessie Précieuse, Cabaret Mado

👑Les succès oubliés avec Michel Dorion, Jean-Marc Reid, Chibouki et Chouchoune, Bar Le Cocktail

Lundi 10 mars 2025

🥳 Staff Party de l’AIGLE NOIR. Passez la soirée avec l’équipe du bar Aigle Noir. Prix Staff toute la soirée.

🥳 Les lundis Latino House avec Flavio Cunha au Stud Montréal. Remixes latins et brésiliens non-stop des plus gros hits, de 21h30 à 3h.

👑 👠 Les lundis, c’est PLACE À LA RELÈVE avec Sally-Dee et ses invitées. Dès 21h au Bar Le Cocktail.

Mardi 11 mars 2025

🎤 Le retour du DUEL KARAOKÉ DU VILLAGE. Chanteurs, chanteuses à vos marques : INSCRIPTIONS

🏳️‍⚧️p10 tient un atelier en ligne sur l’exploration de genre, détails en cliquant sur le lien

👑Full Gisèle : Gaga avec Gisèle Lullaby, Lady Boom Boom, Kiara, Démone LaStrange et Sasha Baga, Cabaret Mado

Mercredi 12 mars 2025

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec

🏳️‍🌈🏳️‍⚧️RECESS et QPIRG-McGill tient Fuck le Pinkwashing, un atelier contre l’islamophobie et la transphobie, Association étudiante de l’Université McGill

🥳Music to Draw to avec Kid Koala, Société des arts technologiques [SAT]

🎭The Poly Mic, soirée scène libre queer, Bar Notre-Dame-des-Quilles

👑Les Grands Concerts : un hommage à la comédie musicale de Broadway avec Kiara, EmmÖtional Damage, Fay Miss, Jay Show, Clay Thorris, Bobépine, Bambi Dextrous, Derek Wood, Walter Ego, Tracy Trash, Kelly Torrieli et Marla Deer, Cabaret Mado

👑Garden of Shade avec Sarah Winters, Lulu Shade, Casanova, Kelly Day et Skyy, Bar Le Cocktail

Jeudi 13 mars 2025

👑 👠C’est le retour du concours MX COCKTAIL édition 2025 (jusqu’au 1er mai), au bar Le Cocktail. Chaque jeudi encouragez les artistes de la relève dans une compétition enlevante. De 21h30 à minuit.

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec

👑Spelling Bee avec Jessie Précieuse, Misty Waterfalls, Bambi Dextrous et Kiara, Cabaret Mado

Vendredi 14 mars 2025

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec

🏳️‍🌈BLUF, rassemblement mensuel pour les amateurs de cuir montréalais, Bar Le Stud

🥳ALL NIGHT avec Imogen et Bearcat, Société des arts technologiques [SAT]

🥳Cerise Noire, soirée gothique, Bar Notre-Dame-des-Quilles

👑Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Rainbow, Tracy Trash, Ruby Doll, Esirena et Nana, Cabaret Mado

👑Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

Samedi 15 mars 2025

🎤Bareoke: Strip Karaoke, Café Cléopâtre

👑Jimmy Moore personnifie Madonna et Michael Jackson avec Jimmy Moore, Cabaret Mado

👑Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Rainbow, Tracy Trash, Ruby Doll, Esirena et Nana, Cabaret Mado

👑Drôles de Drags avec Miss Butterfly, Ciathanight, Crystal Starz ou Emma Déjàvu en rotation, Bar Le Cocktail

Dimanche 16 mars 2025

🎥 Projection de The Room Next Door de Pedro Almodovar, Cinéma public

🎭La ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

👑Le Tracy Show avec Tracy Trash, Kiara et Victoire de Rockwell, Cabaret Mado

👑Happy Birthday Sally-D avec Sally-D et invités, Bar Le Cocktail

Lundi 17 mars 2025

Mardi 18 mars 2025

🎤 Le retour du DUEL KARAOKÉ DU VILLAGE. Chanteurs, chanteuses à vos marques : INSCRIPTIONS

👑Full Gisèle : Studio 54 avec Gisèle Lullaby, Peggy Sue, Tracy Trash, Petula Claque et Esirena, Cabaret Mado

Mercredi 19 mars 2025

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec

🎭The Poly Mic, soirée scène libre queer, Bar Notre-Dame-des-Quilles

🎨 @Hommehomo tient Drink & Draw, soirée de dessin avec modèle vivant, Bar Le Cocktail

🥳Music to Draw to avec Kid Koala, Société des arts technologiques [SAT]

👑Bromance avec Derek Wood, Clay Thorris, Walter Ego, Alastair Sin, Sir Vergon et Gatekeeper Electra, Cabaret Mado

Jeudi 20 mars 2025

👑 👠C’est le retour du concours MX COCKTAIL édition 2025 (jusqu’au 1er mai), au bar Le Cocktail. Chaque jeudi encouragez les artistes de la relève dans une compétition enlevante. De 21h30 à minuit.

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec

🎥Queer Cinema Club of Montréal et Image+Nation tiennent deux projections de Madonna — Truth or Dare d’Alek Keshishian, Cinéma Moderne

🎭Diana : The Untold and Untrue Story, relecture queer de la vie de Princesse Diana avec Pixie Polite, BJ Stroker et Crystal Starz, Espace St-Denis

👑Queer of the Night, soirée de compétition dédiée aux artistes émergent·es, avec Lady Boom Boom et juges invités, Cabaret Mado

Vendredi 21 mars 2025

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec

🥳Homopop et Super Taste MTL présentent Club Gaga—Lady Gaga “Mayhem” Release Dance Party, Cabaret Berlin

🥳OCTOV x VIRTUALIS avec Casa Kobrae, Katamina b2b Haze, Métaraph, Milkē, Neon Graveyard, Randomer, Somniac One et Xia, Société des arts technologiques [SAT]

🎭Old Hollywood Double Feature! avec Miami Minx, Yaya Havana, Charli Deville, Satin Simone et Frenchy Jones, The Wiggle Room

👑Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Gisèle Lullaby, Marla Deer, Stivy et Nana, Cabaret Mado

👑Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

Samedi 22 mars 2025

👑Noche Latinx! Draglesque avec Anaconda Lasabrosa, Black Mamba, Salty Margarita, Miami Minx, Casanova et Violet Bernard, Bar Le Cocktail

👑Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Gisèle Lullaby, Marla Deer, Stivy et Nana, Cabaret Mado

👑Drôles de Drags avec Miss Butterfly, Ciathanight, Crystal Starz ou Emma Déjàvu en rotation, Bar Le Cocktail

Dimanche 23 mars 2025

🎭La ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

👑Le Tracy Show avec Tracy Trash, Sasha Baga et Marla Deer, Cabaret Mado

👑Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

Lundi 24 mars 2025

Mardi 25 mars 2025

🎤 Le retour du DUEL KARAOKÉ DU VILLAGE. Chanteurs, chanteuses à vos marques : INSCRIPTIONS

👑Full Gisèle : SNL avec Gisèle Lullaby, Uma Gahd, Victoire de Rockwell, Lady Guidoune et Kelly Torrieli, Cabaret Mado

Mercredi 26 mars 2025

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec

🎭The Poly Mic, soirée scène libre queer, Bar Notre-Dame-des-Quilles

🥳Music to Draw to avec Kid Koala, Société des arts technologiques [SAT]

🎭Les Confluents, soirée de financement de l’École de théâtre de Saint-Hyacinthe avec Tracy Trash, Cabaret Mado

Jeudi 27 mars 2025

👑 👠C’est le retour du concours MX COCKTAIL édition 2025 (jusqu’au 1er mai), au bar Le Cocktail. Chaque jeudi encouragez les artistes de la relève dans une compétition enlevante. De 21h30 à minuit.

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec

🥳QUARTZ Soirées lesbiennes — édition VOLT avec Sugar Vixen, Bar Confessional

🎶The Weather Station — Humanhood Tour, Théâtre Beanfield

👑C’t’à ton tour, Jessie Précieuse avec Jessie Précieuse, Tracy Trash, Victoire de Rockwell, Lady Guidoune, Marla Deer, Bobépine, Bambi Dextrous, Kiara et Clay Thorris, Cabaret Mado.

Vendredi 28 mars 2025

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec

🎶Baths avec Fashion Club, Toscadura

👑Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Carmen Sutra, Crystal Starz, Daisy Wood et Nana, Cabaret Mado

👑Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

Samedi 29 mars 2025

🎶Poppy : They’re All Around Us Tour avec Kumo 99, Théâtre Beanfield

👑Jimmy Moore personnifie Taylor Swift avec Jimmy Moore, Cabaret Mado

👑Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Carmen Sutra, Crystal Starz, Daisy Wood et Nana, Cabaret Mado

🎭Cabaret De La Nuit présente Queer Magique avec Ciatha Night, Joseph Salvatore Vitale, Natalie Demmon, Sophie Lane, Augusta Wind, Letitia Sherry, Bobépine, Marc Ducusin, Sterling Tipton, Katrine G. Mangin, Cléo Girard et Ian Baird, Bar Le Cocktail

🥳The Dark Eighties, soirée gothique dansante, Cabaret Berlin

👑Drôles de Drags avec Miss Butterfly, Ciathanight, Crystal Starz ou Emma Déjàvu en rotation, Bar Le Cocktail

Dimanche 30 mars 2025

🎭La ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

👑Le Tracy Show avec Tracy Trash, Walter Ego et Lady Magpie, Cabaret Mado

👑Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

Lundi 31 mars 2025

Mardi 1er avril 2025

Mercredi 2 avril 2025

Jeudi 3 avril 2025

👑 👠C’est le retour du concours MX COCKTAIL édition 2025 (jusqu’au 1er mai), au bar Le Cocktail. Chaque jeudi encouragez les artistes de la relève dans une compétition enlevante. De 21h30 à minuit.