MYSTIQUE

WEINGUT WESZELI, IG VIN D’AUTRICHE

Code SAQ : 15320533 | 21,90$

Puisque j’entends régulièrement que 2025 sera l’année des vins rouges légers qui se boivent bien rafraîchis, je vous propose celui-ci. En plus, il est encore dans la mouvance des vins nature. C’est un peu un hurluberlu, puisqu’il mélange des cépages rouges et un cépage blanc, cépages qu’on retrouve dans les pays germaniques. Avant de le servir, je vous suggère de lui faire faire quelques tours robustes dans une carafe. Au nez, dépendant de la bouteille que vous aurez achetée, ce sera soit un parterre de fraises sauvages et un soupçon de fruits exotiques, ou des notes de cheval fraîchement brossé. (C’est un vin nature !) J’ai eu les deux. En bouche, c’est surtout du fruit rouge acidulé et un peu de fines herbes. Bref, comme le vigneron est un super passionné de son terroir, c’est une bonne introduction si vous voulez être à la fine pointe de la mode en matière de rouge moins alcoolisé.