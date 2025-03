Deux soirées QUARTZ pour la communauté Lesbo-Queer en avril !

Puis, le 24 avril, QUARTZ vous plongera dans un univers manga déjanté avec l’édition Follow the Rabbit Who Carries the Cherries.

Préparez-vous à une explosion de couleurs et de créativité. Smookie (@smookie666) animera la soirée avec son style manga irrésistible, tandis que POPTRT (@djpoptrt) mettra le feu au plancher. Le Jardin d’Encre (@le_jardin_dencre) proposera des tatouages, et Myrai (@queen_myrai) vous offrira une performance des plus enflammées.