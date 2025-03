L’agenda QUEER de Fugues : soirées, événements et expériences qui méritent le détour…

De manière continue, et ce depuis plus de 40 ans, Fugues vous propose sur une base régulière une foule d’événements, de soirées et d’expériences uniques qui mettent de l’avant les nuances de l’arc-en-ciel LGBTQ. Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements, underground ou grand public, voici LA sélection des choses les plus LGBTQ-friendly à faire en ville…

En plus de ce listing sur Fugues.com, sachez que nous nous lancerons prochainement une nouvelle application pour téléphones intelligents Fugues+ (pour iOS et Android) qui mettra en avant ce type de suggestions de sorties et d’activités… Notez que cette liste est mise à jour régulièrement (au moins deux fois par mois).

Samedi 15 mars 2025

🎤Bareoke: Strip Karaoke, Café Cléopâtre

👑Jimmy Moore personnifie Madonna et Michael Jackson avec Jimmy Moore, Cabaret Mado

👑Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Rainbow, Tracy Trash, Ruby Doll, Esirena et Nana, Cabaret Mado

👑Drôles de Drags avec Miss Butterfly, Ciathanight, Crystal Starz ou Emma Déjàvu en rotation, Bar Le Cocktail

Dimanche 16 mars 2025

🎥 Projection de The Room Next Door de Pedro Almodovar, Cinéma public

🎭La ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

👑Le Tracy Show avec Tracy Trash, Kiara et Victoire de Rockwell, Cabaret Mado

👑Happy Birthday Sally-D avec Sally-D et invités, Bar Le Cocktail.

🥳 Club Phoenix — Rencontre mensuelle du club de cuir Phoenix en résidense à l’Aigle noir. Tous les 3e dimanche du mois! Entrée gratuite.

Lundi 17 mars 2025

🥳 Staff Party de l’AIGLE NOIR. Passez la soirée avec l’équipe du bar Aigle Noir. Prix Staff toute la soirée.

🥳 Les lundis Latino House avec Flavio Cunha au Stud Montréal. Remixes latins et brésiliens non-stop des plus gros hits, de 21h30 à 3h.

👑 👠 Les lundis, c’est PLACE À LA RELÈVE avec

Mardi 18 mars 2025

🎤 Le retour du DUEL KARAOKÉ DU VILLAGE. Chanteurs, chanteuses à vos marques : INSCRIPTIONS

🕺Les mardis Demandes Spéciales au bar Le STud

👑Full Gisèle : Studio 54 avec Gisèle Lullaby, Peggy Sue, Tracy Trash, Petula Claque et Esirena, Cabaret Mado

🎭 Orgueil et préjugés au Théâtre Denise-Pelletier. À l’aube du XIXe siècle, en Angleterre, alors que la famille Bennet se retrouve désargentée, les trois sœurs du clan doivent prendre mari pour désencombrer leur avenir. Mais l’indépendante Elizabeth refuse de se soumettre aux dogmes, au mariage arrangé, aux politesses feintes. Elle trace son chemin sans courber l’échine sous le poids des mondanités. Son unique loi ? L’amour qu’elle porte sans compromis aux siennes. Le jour où elle rencontre l’aristocrate Darcy, dont le rang et l’éducation le maintiennent en haut de l’échelle sociale, elle reste fidèle à elle-même. Cette collision entre le vaniteux Darcy et la fière Elizabeth, c’est la promesse d’une passion où orgueil et préjugés devront apprendre à se taire pour laisser les ventres murmurer. Les rôles sociaux nous dominent-ils au point d’entraver toute rencontre authentique ? Comment peut-on aimer le plus librement du monde, et être à la fois à la hauteur du mot « humain » ?

Mercredi 19 mars 2025

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec.

🎭 Créée deux ans après son fameux Joe, Nuit est l’une des œuvres phares de Jean-Pierre Perreault. Admirablement dansée par une distribution hors pair, cette œuvre impétueuse ouvre une fenêtre sur l’immense legs du chorégraphe. Au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts dans le cadre de Danse Danse.

🕺 Les Mercredis Retrowave avec FRIGID. Plongez dans une ambiance électrisante à partir de 22h au Bar Le Stud! Musique alternative entrainante inspirée des années ‘80s et ‘90s et une énergie débordante vous attendent sur la piste de danse.

🎭The Poly Mic, soirée scène libre queer, Bar Notre-Dame-des-Quilles

🎨 @Hommehomo tient Drink & Draw, soirée de dessin avec modèle vivant, Bar Le Cocktail

🥳Music to Draw to avec Kid Koala, Société des arts technologiques [SAT]

👑Bromance un spectacle où on célèbre l’art drag king avec Derek Wood, Clay Thorris, Walter Ego, Alastair Sin, Sir Vergon et Gatekeeper Electra, Cabaret Mado

Jeudi 20 mars 2025

👑 👠C’est le retour du concours MX COCKTAIL édition 2025 (jusqu’au 1er mai), au bar Le Cocktail. Chaque jeudi encouragez les artistes de la relève dans une compétition enlevante. De 21h30 à minuit.

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec.

🎭 Créée deux ans après son fameux Joe, Nuit est l’une des œuvres phares de Jean-Pierre Perreault. Admirablement dansée par une distribution hors pair, cette œuvre impétueuse ouvre une fenêtre sur l’immense legs du chorégraphe. Au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts dans le cadre de Danse Danse.

🎭 Orgueil et préjugés au Théâtre Denise-Pelletier. À l’aube du XIXe siècle, en Angleterre, alors que la famille Bennet se retrouve désargentée, les trois sœurs du clan doivent prendre mari pour désencombrer leur avenir. Mais l’indépendante Elizabeth refuse de se soumettre aux dogmes, au mariage arrangé, aux politesses feintes. Elle trace son chemin sans courber l’échine sous le poids des mondanités. Son unique loi ? L’amour qu’elle porte sans compromis aux siennes. Le jour où elle rencontre l’aristocrate Darcy, dont le rang et l’éducation le maintiennent en haut de l’échelle sociale, elle reste fidèle à elle-même. Cette collision entre le vaniteux Darcy et la fière Elizabeth, c’est la promesse d’une passion où orgueil et préjugés devront apprendre à se taire pour laisser les ventres murmurer. Les rôles sociaux nous dominent-ils au point d’entraver toute rencontre authentique ? Comment peut-on aimer le plus librement du monde, et être à la fois à la hauteur du mot « humain » ?

🎥Queer Cinema Club of Montréal et Image+Nation tiennent deux projections de Madonna — Truth or Dare d’Alek Keshishian, Cinéma Moderne

🎭Diana : The Untold and Untrue Story, relecture queer de la vie de Princesse Diana avec Pixie Polite, BJ Stroker et Crystal Starz, Espace St-Denis

👑Queer of the Night, soirée de compétition dédiée aux artistes émergent·es, avec Lady Boom Boom et juges invités, Cabaret Mado

Vendredi 21 mars 2025

🎭 Créée deux ans après son fameux Joe, Nuit est l’une des œuvres phares de Jean-Pierre Perreault. Admirablement dansée par une distribution hors pair, cette œuvre impétueuse ouvre une fenêtre sur l’immense legs du chorégraphe. Au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts dans le cadre de Danse Danse.

🕺 Les vendredis soirs au Bar Le Stud sont un pur orgasme! Le DJ Flavio Cunha prend les commandes des platines à 22h, en mixant les meilleurs beats pour danser et se déhancher. L’énergie est à son comble, les vibrations sont chaudes et la nuit est à vous

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec

🥳Homopop et Super Taste MTL présentent Club Gaga—Lady Gaga “Mayhem” Release Dance Party, Cabaret Berlin

🥳OCTOV x VIRTUALIS avec Casa Kobrae, Katamina b2b Haze, Métaraph, Milkē, Neon Graveyard, Randomer, Somniac One et Xia, Société des arts technologiques [SAT].

🎭 Orgueil et préjugés au Théâtre Denise-Pelletier. À l’aube du XIXe siècle, en Angleterre, alors que la famille Bennet se retrouve désargentée, les trois sœurs du clan doivent prendre mari pour désencombrer leur avenir. Mais l’indépendante Elizabeth refuse de se soumettre aux dogmes, au mariage arrangé, aux politesses feintes. Elle trace son chemin sans courber l’échine sous le poids des mondanités. Son unique loi ? L’amour qu’elle porte sans compromis aux siennes. Le jour où elle rencontre l’aristocrate Darcy, dont le rang et l’éducation le maintiennent en haut de l’échelle sociale, elle reste fidèle à elle-même. Cette collision entre le vaniteux Darcy et la fière Elizabeth, c’est la promesse d’une passion où orgueil et préjugés devront apprendre à se taire pour laisser les ventres murmurer. Les rôles sociaux nous dominent-ils au point d’entraver toute rencontre authentique ? Comment peut-on aimer le plus librement du monde, et être à la fois à la hauteur du mot « humain » ?

🎭Old Hollywood Double Feature! avec Miami Minx, Yaya Havana, Charli Deville, Satin Simone et Frenchy Jones, The Wiggle Room

👑Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Gisèle Lullaby, Marla Deer, Stivy et Nana, Cabaret Mado

👑Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

Samedi 22 mars 2025

🎭 Créée deux ans après son fameux Joe, Nuit est l’une des œuvres phares de Jean-Pierre Perreault. Admirablement dansée par une distribution hors pair, cette œuvre impétueuse ouvre une fenêtre sur l’immense legs du chorégraphe. Au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts dans le cadre de Danse Danse.

👑Noche Latinx! Draglesque avec Anaconda Lasabrosa, Black Mamba, Salty Margarita, Miami Minx, Casanova et Violet Bernard, Bar Le Cocktail

👑Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Gisèle Lullaby, Marla Deer, Stivy et Nana, Cabaret Mado

👑Drôles de Drags avec Miss Butterfly, Ciathanight, Crystal Starz ou Emma Déjàvu en rotation, Bar Le Cocktail.

🎭 Orgueil et préjugés au Théâtre Denise-Pelletier. À l’aube du XIXe siècle, en Angleterre, alors que la famille Bennet se retrouve désargentée, les trois sœurs du clan doivent prendre mari pour désencombrer leur avenir. Mais l’indépendante Elizabeth refuse de se soumettre aux dogmes, au mariage arrangé, aux politesses feintes. Elle trace son chemin sans courber l’échine sous le poids des mondanités. Son unique loi ? L’amour qu’elle porte sans compromis aux siennes. Le jour où elle rencontre l’aristocrate Darcy, dont le rang et l’éducation le maintiennent en haut de l’échelle sociale, elle reste fidèle à elle-même. Cette collision entre le vaniteux Darcy et la fière Elizabeth, c’est la promesse d’une passion où orgueil et préjugés devront apprendre à se taire pour laisser les ventres murmurer. Les rôles sociaux nous dominent-ils au point d’entraver toute rencontre authentique ? Comment peut-on aimer le plus librement du monde, et être à la fois à la hauteur du mot « humain » ?

Dimanche 23 mars 2025

🎭La ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

👑Le Tracy Show avec Tracy Trash, Sasha Baga et Marla Deer, Cabaret Mado

👑Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

Lundi 24 mars 2025

🥳 Staff Party de l’AIGLE NOIR. Passez la soirée avec l’équipe du bar Aigle Noir. Prix Staff toute la soirée.

🥳 Les lundis Latino House avec Flavio Cunha au Stud Montréal. Remixes latins et brésiliens non-stop des plus gros hits, de 21h30 à 3h.

👑 👠 Les lundis, c’est PLACE À LA RELÈVE avec

Mardi 25 mars 2025

🎤 Le retour du DUEL KARAOKÉ DU VILLAGE. Chanteurs, chanteuses à vos marques : INSCRIPTIONS

👑Full Gisèle : SNL avec Gisèle Lullaby, Uma Gahd, Victoire de Rockwell, Lady Guidoune et Kelly Torrieli, Cabaret Mado.

🎭 Orgueil et préjugés au Théâtre Denise-Pelletier. À l’aube du XIXe siècle, en Angleterre, alors que la famille Bennet se retrouve désargentée, les trois sœurs du clan doivent prendre mari pour désencombrer leur avenir. Mais l’indépendante Elizabeth refuse de se soumettre aux dogmes, au mariage arrangé, aux politesses feintes. Elle trace son chemin sans courber l’échine sous le poids des mondanités. Son unique loi ? L’amour qu’elle porte sans compromis aux siennes. Le jour où elle rencontre l’aristocrate Darcy, dont le rang et l’éducation le maintiennent en haut de l’échelle sociale, elle reste fidèle à elle-même. Cette collision entre le vaniteux Darcy et la fière Elizabeth, c’est la promesse d’une passion où orgueil et préjugés devront apprendre à se taire pour laisser les ventres murmurer. Les rôles sociaux nous dominent-ils au point d’entraver toute rencontre authentique ? Comment peut-on aimer le plus librement du monde, et être à la fois à la hauteur du mot « humain » ?

Mercredi 26 mars 2025

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec.

🕺 Les Mercredis Retrowave avec FRIGID. Plongez dans une ambiance électrisante à partir de 22h au Bar Le Stud! Musique alternative entrainante inspirée des années ‘80s et ‘90s et une énergie débordante vous attendent sur la piste de danse.

🎭The Poly Mic, soirée scène libre queer, Bar Notre-Dame-des-Quilles

🥳Music to Draw to avec Kid Koala, Société des arts technologiques [SAT]

🎭Les Confluents, soirée de financement de l’École de théâtre de Saint-Hyacinthe avec Tracy Trash, Cabaret Mado.

🎭 Orgueil et préjugés au Théâtre Denise-Pelletier. À l’aube du XIXe siècle, en Angleterre, alors que la famille Bennet se retrouve désargentée, les trois sœurs du clan doivent prendre mari pour désencombrer leur avenir. Mais l’indépendante Elizabeth refuse de se soumettre aux dogmes, au mariage arrangé, aux politesses feintes. Elle trace son chemin sans courber l’échine sous le poids des mondanités. Son unique loi ? L’amour qu’elle porte sans compromis aux siennes. Le jour où elle rencontre l’aristocrate Darcy, dont le rang et l’éducation le maintiennent en haut de l’échelle sociale, elle reste fidèle à elle-même. Cette collision entre le vaniteux Darcy et la fière Elizabeth, c’est la promesse d’une passion où orgueil et préjugés devront apprendre à se taire pour laisser les ventres murmurer. Les rôles sociaux nous dominent-ils au point d’entraver toute rencontre authentique ? Comment peut-on aimer le plus librement du monde, et être à la fois à la hauteur du mot « humain » ?

Jeudi 27 mars 2025

👑 👠C’est le retour du concours MX COCKTAIL édition 2025 (jusqu’au 1er mai), au bar Le Cocktail. Chaque jeudi encouragez les artistes de la relève dans une compétition enlevante. De 21h30 à minuit.

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec.

🕺👭 QUARTZ Soirées lesbiennes — édition VOLT électrisera tout le monde! C’est avec la venue de la DJ et musicienne Montana que la piste de danse s’élèvera très haut! Montana, icône queer, revient à la

maison avec cette édition de QUARTZ où elle mixera pour sa communauté! Prépare toi à recevoir la décharge de la bête de scène Sugar Vixen directement dans tes veines et des doses de folies extravagantes auprès de Milady Lilas à savourer sans aucune modération! Comme à chaque rendez vous QUARTZ, viens te faire tatouer par la merveilleuse artiste Le Jardin D’Encre entre deux cocktails et deux jasettes! Tu veux faire de nouvelles rencontres ? Viens chercher ton bracelet code de couleurs à l’entrée du bar afin de pouvoir signifier aux autres quels sont tes critères de rencontres. Dès 21h au Bar Confessionnal (431 rue McGill, Montréal). Entrée: 15$

🎶The Weather Station — Humanhood Tour, Théâtre Beanfield.

🎭 Orgueil et préjugés au Théâtre Denise-Pelletier. À l’aube du XIXe siècle, en Angleterre, alors que la famille Bennet se retrouve désargentée, les trois sœurs du clan doivent prendre mari pour désencombrer leur avenir. Mais l’indépendante Elizabeth refuse de se soumettre aux dogmes, au mariage arrangé, aux politesses feintes. Elle trace son chemin sans courber l’échine sous le poids des mondanités. Son unique loi ? L’amour qu’elle porte sans compromis aux siennes. Le jour où elle rencontre l’aristocrate Darcy, dont le rang et l’éducation le maintiennent en haut de l’échelle sociale, elle reste fidèle à elle-même. Cette collision entre le vaniteux Darcy et la fière Elizabeth, c’est la promesse d’une passion où orgueil et préjugés devront apprendre à se taire pour laisser les ventres murmurer. Les rôles sociaux nous dominent-ils au point d’entraver toute rencontre authentique ? Comment peut-on aimer le plus librement du monde, et être à la fois à la hauteur du mot « humain » ?

👑C’t’à ton tour, Jessie Précieuse avec Jessie Précieuse, Tracy Trash, Victoire de Rockwell, Lady Guidoune, Marla Deer, Bobépine, Bambi Dextrous, Kiara et Clay Thorris, Cabaret Mado.

Vendredi 28 mars 2025

🏳️‍🌈 Les Archives gaies du Québec tiennent l’exposition de zines queer GÉNÉRATION XEROX, Archives gaies du Québec

🎶Baths avec Fashion Club, Toscadura.

🕺 Les vendredis soirs au Bar Le Stud sont un pur orgasme! Le DJ Flavio Cunha prend les commandes des platines à 22h, en mixant les meilleurs beats pour danser et se déhancher. L’énergie est à son comble, les vibrations sont chaudes et la nuit est à vous

👑Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Carmen Sutra, Crystal Starz, Daisy Wood et Nana, Cabaret Mado

👑Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail.

🎭 Orgueil et préjugés au Théâtre Denise-Pelletier. À l’aube du XIXe siècle, en Angleterre, alors que la famille Bennet se retrouve désargentée, les trois sœurs du clan doivent prendre mari pour désencombrer leur avenir. Mais l’indépendante Elizabeth refuse de se soumettre aux dogmes, au mariage arrangé, aux politesses feintes. Elle trace son chemin sans courber l’échine sous le poids des mondanités. Son unique loi ? L’amour qu’elle porte sans compromis aux siennes. Le jour où elle rencontre l’aristocrate Darcy, dont le rang et l’éducation le maintiennent en haut de l’échelle sociale, elle reste fidèle à elle-même. Cette collision entre le vaniteux Darcy et la fière Elizabeth, c’est la promesse d’une passion où orgueil et préjugés devront apprendre à se taire pour laisser les ventres murmurer. Les rôles sociaux nous dominent-ils au point d’entraver toute rencontre authentique ? Comment peut-on aimer le plus librement du monde, et être à la fois à la hauteur du mot « humain » ?

Samedi 29 mars 2025

handsome man with wings.Male angel with black wings. Muscular shirtless man with whip. Brutal handsome man with tattooed body. Muscular athletic sexy male

👑 Rejoignez-nous pour une soirée anniversaire légendaire où le fétiche est à l’honneur! Au programme : des shows envoûtants mettant en scène le latex, le cuir, le sportswear et l’univers puppy. Une ambiance électrisante, des performances audacieuses et une célébration inoubliable vous attendent. Entrée gratuite. 20H – Puppy / 21H – Cuir / 22H – Sportgear / 23H – Latex / 00H – Surprise. Soyez prêts à vivre une nuit de passion, de liberté et de plaisir. Venez célébrer les 33 ans de l’Aigle noir et montrez votre plus beau gear!

🎶Poppy : They’re All Around Us Tour avec Kumo 99, Théâtre Beanfield

👑Jimmy Moore personnifie Taylor Swift avec Jimmy Moore, Cabaret Mado

👑Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Carmen Sutra, Crystal Starz, Daisy Wood et Nana, Cabaret Mado

🎭Cabaret De La Nuit présente Queer Magique avec Ciatha Night, Joseph Salvatore Vitale, Natalie Demmon, Sophie Lane, Augusta Wind, Letitia Sherry, Bobépine, Marc Ducusin, Sterling Tipton, Katrine G. Mangin, Cléo Girard et Ian Baird, Bar Le Cocktail

🥳The Dark Eighties, soirée gothique dansante, Cabaret Berlin.

🎭 Orgueil et préjugés au Théâtre Denise-Pelletier. À l’aube du XIXe siècle, en Angleterre, alors que la famille Bennet se retrouve désargentée, les trois sœurs du clan doivent prendre mari pour désencombrer leur avenir. Mais l’indépendante Elizabeth refuse de se soumettre aux dogmes, au mariage arrangé, aux politesses feintes. Elle trace son chemin sans courber l’échine sous le poids des mondanités. Son unique loi ? L’amour qu’elle porte sans compromis aux siennes. Le jour où elle rencontre l’aristocrate Darcy, dont le rang et l’éducation le maintiennent en haut de l’échelle sociale, elle reste fidèle à elle-même. Cette collision entre le vaniteux Darcy et la fière Elizabeth, c’est la promesse d’une passion où orgueil et préjugés devront apprendre à se taire pour laisser les ventres murmurer. Les rôles sociaux nous dominent-ils au point d’entraver toute rencontre authentique ? Comment peut-on aimer le plus librement du monde, et être à la fois à la hauteur du mot « humain » ?

👑Drôles de Drags avec Miss Butterfly, Ciathanight, Crystal Starz ou Emma Déjàvu en rotation, Bar Le Cocktail

Dimanche 30 mars 2025

🎭La ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

👑Le Tracy Show avec Tracy Trash, Walter Ego et Lady Magpie, Cabaret Mado

👑Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

Lundi 31 mars 2025

🥳 Staff Party de l’AIGLE NOIR. Passez la soirée avec l’équipe du bar Aigle Noir. Prix Staff toute la soirée.

🥳 Les lundis Latino House avec Flavio Cunha au Stud Montréal. Remixes latins et brésiliens non-stop des plus gros hits, de 21h30 à 3h.

👑 👠 Les lundis, c’est PLACE À LA RELÈVE avec

Mardi 1er avril 2025

🎭 Orgueil et préjugés au Théâtre Denise-Pelletier. À l’aube du XIXe siècle, en Angleterre, alors que la famille Bennet se retrouve désargentée, les trois sœurs du clan doivent prendre mari pour désencombrer leur avenir. Mais l’indépendante Elizabeth refuse de se soumettre aux dogmes, au mariage arrangé, aux politesses feintes. Elle trace son chemin sans courber l’échine sous le poids des mondanités. Son unique loi ? L’amour qu’elle porte sans compromis aux siennes. Le jour où elle rencontre l’aristocrate Darcy, dont le rang et l’éducation le maintiennent en haut de l’échelle sociale, elle reste fidèle à elle-même. Cette collision entre le vaniteux Darcy et la fière Elizabeth, c’est la promesse d’une passion où orgueil et préjugés devront apprendre à se taire pour laisser les ventres murmurer. Les rôles sociaux nous dominent-ils au point d’entraver toute rencontre authentique ? Comment peut-on aimer le plus librement du monde, et être à la fois à la hauteur du mot « humain » ?

Mercredi 2 avril 2025

🎭 Orgueil et préjugés au Théâtre Denise-Pelletier. À l’aube du XIXe siècle, en Angleterre, alors que la famille Bennet se retrouve désargentée, les trois sœurs du clan doivent prendre mari pour désencombrer leur avenir. Mais l’indépendante Elizabeth refuse de se soumettre aux dogmes, au mariage arrangé, aux politesses feintes. Elle trace son chemin sans courber l’échine sous le poids des mondanités. Son unique loi ? L’amour qu’elle porte sans compromis aux siennes. Le jour où elle rencontre l’aristocrate Darcy, dont le rang et l’éducation le maintiennent en haut de l’échelle sociale, elle reste fidèle à elle-même. Cette collision entre le vaniteux Darcy et la fière Elizabeth, c’est la promesse d’une passion où orgueil et préjugés devront apprendre à se taire pour laisser les ventres murmurer. Les rôles sociaux nous dominent-ils au point d’entraver toute rencontre authentique ? Comment peut-on aimer le plus librement du monde, et être à la fois à la hauteur du mot « humain » ?

🕺 Les Mercredis Retrowave avec FRIGID. Plongez dans une ambiance électrisante à partir de 22h au Bar Le Stud! Musique alternative entrainante inspirée des années ‘80s et ‘90s et une énergie débordante vous attendent sur la piste de danse.

Jeudi 3 avril 2025

👑 👠C’est le retour du concours MX COCKTAIL édition 2025 (jusqu’au 1er mai), au bar Le Cocktail. Chaque jeudi encouragez les artistes de la relève dans une compétition enlevante. De 21h30 à minuit.

🎭 Orgueil et préjugés au Théâtre Denise-Pelletier. À l’aube du XIXe siècle, en Angleterre, alors que la famille Bennet se retrouve désargentée, les trois sœurs du clan doivent prendre mari pour désencombrer leur avenir. Mais l’indépendante Elizabeth refuse de se soumettre aux dogmes, au mariage arrangé, aux politesses feintes. Elle trace son chemin sans courber l’échine sous le poids des mondanités. Son unique loi ? L’amour qu’elle porte sans compromis aux siennes. Le jour où elle rencontre l’aristocrate Darcy, dont le rang et l’éducation le maintiennent en haut de l’échelle sociale, elle reste fidèle à elle-même. Cette collision entre le vaniteux Darcy et la fière Elizabeth, c’est la promesse d’une passion où orgueil et préjugés devront apprendre à se taire pour laisser les ventres murmurer. Les rôles sociaux nous dominent-ils au point d’entraver toute rencontre authentique ? Comment peut-on aimer le plus librement du monde, et être à la fois à la hauteur du mot « humain » ?

Vendredi 4 avril 2025

🎭 Orgueil et préjugés au Théâtre Denise-Pelletier. À l’aube du XIXe siècle, en Angleterre, alors que la famille Bennet se retrouve désargentée, les trois sœurs du clan doivent prendre mari pour désencombrer leur avenir. Mais l’indépendante Elizabeth refuse de se soumettre aux dogmes, au mariage arrangé, aux politesses feintes. Elle trace son chemin sans courber l’échine sous le poids des mondanités. Son unique loi ? L’amour qu’elle porte sans compromis aux siennes. Le jour où elle rencontre l’aristocrate Darcy, dont le rang et l’éducation le maintiennent en haut de l’échelle sociale, elle reste fidèle à elle-même. Cette collision entre le vaniteux Darcy et la fière Elizabeth, c’est la promesse d’une passion où orgueil et préjugés devront apprendre à se taire pour laisser les ventres murmurer. Les rôles sociaux nous dominent-ils au point d’entraver toute rencontre authentique ? Comment peut-on aimer le plus librement du monde, et être à la fois à la hauteur du mot « humain » ?

🕺 Les vendredis soirs au Bar Le Stud sont un pur orgasme! Le DJ Flavio Cunha prend les commandes des platines à 22h, en mixant les meilleurs beats pour danser et se déhancher. L’énergie est à son comble, les vibrations sont chaudes et la nuit est à vous

Samedi 5 avril 2025

🎭 Orgueil et préjugés au Théâtre Denise-Pelletier. À l’aube du XIXe siècle, en Angleterre, alors que la famille Bennet se retrouve désargentée, les trois sœurs du clan doivent prendre mari pour désencombrer leur avenir. Mais l’indépendante Elizabeth refuse de se soumettre aux dogmes, au mariage arrangé, aux politesses feintes. Elle trace son chemin sans courber l’échine sous le poids des mondanités. Son unique loi ? L’amour qu’elle porte sans compromis aux siennes. Le jour où elle rencontre l’aristocrate Darcy, dont le rang et l’éducation le maintiennent en haut de l’échelle sociale, elle reste fidèle à elle-même. Cette collision entre le vaniteux Darcy et la fière Elizabeth, c’est la promesse d’une passion où orgueil et préjugés devront apprendre à se taire pour laisser les ventres murmurer. Les rôles sociaux nous dominent-ils au point d’entraver toute rencontre authentique ? Comment peut-on aimer le plus librement du monde, et être à la fois à la hauteur du mot « humain » ?

Dimanche 6 avril 2025

Lundi 7 avril 2025

Mardi 8 avril 2025

🎭 Ces regards amoureux de garçons altérés, une pièce d’Éric Noël présentée au Théâtre Propéro. Un homme se réveille désorienté, vidé, brisé, dans la chambrette d’un sauna gai de Montréal. Que s’est-il passé? Dans ce lieu minuscule transformé en théâtre de la confession, il remonte le fil des dernières heures. Foudroyé par la douleur aiguë du deuil amoureux, il se livre tout entier à ses désirs les plus enfouis, se débattant avec son manque et son envie de disparaître, jusqu’à la dépossession de son corps. Cette parole inexorable, propulsée au crystal meth, fait écho à une détresse invisibilisée dans la communauté queer à travers un chapitre dans la vie d’un être qui a besoin de sombrer tout entier avant de refaire surface dans la lumière du jour. Sous la direction sobre et précise de Philippe Cyr, le comédien Gabriel Szabo fait résonner la langue incisive du texte d’Éric Noël, à la fois crue et romantique, qui expose avec honnêteté le spectre de la dépendance.

🎭 Orgueil et préjugés au Théâtre Denise-Pelletier. À l’aube du XIXe siècle, en Angleterre, alors que la famille Bennet se retrouve désargentée, les trois sœurs du clan doivent prendre mari pour désencombrer leur avenir. Mais l’indépendante Elizabeth refuse de se soumettre aux dogmes, au mariage arrangé, aux politesses feintes. Elle trace son chemin sans courber l’échine sous le poids des mondanités. Son unique loi ? L’amour qu’elle porte sans compromis aux siennes. Le jour où elle rencontre l’aristocrate Darcy, dont le rang et l’éducation le maintiennent en haut de l’échelle sociale, elle reste fidèle à elle-même. Cette collision entre le vaniteux Darcy et la fière Elizabeth, c’est la promesse d’une passion où orgueil et préjugés devront apprendre à se taire pour laisser les ventres murmurer. Les rôles sociaux nous dominent-ils au point d’entraver toute rencontre authentique ? Comment peut-on aimer le plus librement du monde, et être à la fois à la hauteur du mot « humain » ?

Mercredi 9 avril 2025

🎭 Orgueil et préjugés au Théâtre Denise-Pelletier. À l’aube du XIXe siècle, en Angleterre, alors que la famille Bennet se retrouve désargentée, les trois sœurs du clan doivent prendre mari pour désencombrer leur avenir. Mais l’indépendante Elizabeth refuse de se soumettre aux dogmes, au mariage arrangé, aux politesses feintes. Elle trace son chemin sans courber l’échine sous le poids des mondanités. Son unique loi ? L’amour qu’elle porte sans compromis aux siennes. Le jour où elle rencontre l’aristocrate Darcy, dont le rang et l’éducation le maintiennent en haut de l’échelle sociale, elle reste fidèle à elle-même. Cette collision entre le vaniteux Darcy et la fière Elizabeth, c’est la promesse d’une passion où orgueil et préjugés devront apprendre à se taire pour laisser les ventres murmurer. Les rôles sociaux nous dominent-ils au point d’entraver toute rencontre authentique ? Comment peut-on aimer le plus librement du monde, et être à la fois à la hauteur du mot « humain » ?

🎭 Ces regards amoureux de garçons altérés, une pièce d’Éric Noël présentée au Théâtre Propéro. Un homme se réveille désorienté, vidé, brisé, dans la chambrette d’un sauna gai de Montréal. Que s’est-il passé? Dans ce lieu minuscule transformé en théâtre de la confession, il remonte le fil des dernières heures. Foudroyé par la douleur aiguë du deuil amoureux, il se livre tout entier à ses désirs les plus enfouis, se débattant avec son manque et son envie de disparaître, jusqu’à la dépossession de son corps. Cette parole inexorable, propulsée au crystal meth, fait écho à une détresse invisibilisée dans la communauté queer à travers un chapitre dans la vie d’un être qui a besoin de sombrer tout entier avant de refaire surface dans la lumière du jour. Sous la direction sobre et précise de Philippe Cyr, le comédien Gabriel Szabo fait résonner la langue incisive du texte d’Éric Noël, à la fois crue et romantique, qui expose avec honnêteté le spectre de la dépendance.

🕺 Les Mercredis Retrowave avec FRIGID. Plongez dans une ambiance électrisante à partir de 22h au Bar Le Stud! Musique alternative entrainante inspirée des années ‘80s et ‘90s et une énergie débordante vous attendent sur la piste de danse.

Jeudi 10 avril 2025

🕺👭 QUARTZ SOIRÉES LESBIENNES, QUARTZ soirées lesbiennes vous amène tout droit vers une édition unique hors de la programmation habituelle afin de vous donner la chance de passer une douce soirée aux côtés de célibataires qui cherchent, tout comme vous, à rencontrer l’âme sœur! Vous avez fait le tour des applications de rencontres et vous êtes lassées de ce système virtuel, c’est le 10 Avril prochain que les véritables tête à tête pourront se réaliser dans un espace sécuritaire et dédié à la communauté lesbo-queer ! Venez prendre un verre et croiser le regard de celle qui pourrait bien être celle qui fera battre votre cœur! Dès 21h au Bar Confessionnal (431 rue McGill, Montréal). Entrée: 15$

👑 👠C’est le retour du concours MX COCKTAIL édition 2025 (jusqu’au 1er mai), au bar Le Cocktail. Chaque jeudi encouragez les artistes de la relève dans une compétition enlevante. De 21h30 à minuit.

The L Word LIVE SAISON 3 est un cabaret festif autour de la saison 3 de la série culte The L Word, se déroulant au Cabaret Mado dès 21h. Interprètes : Sarah Laurendeau, Marie-Soleil Dion, Matéo Pineault, Florence Blain Mbaye, Marie Fannie Guay, Camille Léonard, Noé Lira, Mélodie Noël Rousseau et Geneviève Labelle. Direction Technique et expertise en pneu : Sarah Merrette-Fournier. Performances inédites. Relecture de ce grand classique. Tout pour vous rassasier. Thématique vestimentaire « soirée cravate ». L’événement le plus niaiseux et satisfaisant du mois d’avril est une production de Pleurer Dans’ Douche. Ne manquez surtout pas la chance de revivre la saison 3…

🎭 Orgueil et préjugés au Théâtre Denise-Pelletier. À l’aube du XIXe siècle, en Angleterre, alors que la famille Bennet se retrouve désargentée, les trois sœurs du clan doivent prendre mari pour désencombrer leur avenir. Mais l’indépendante Elizabeth refuse de se soumettre aux dogmes, au mariage arrangé, aux politesses feintes. Elle trace son chemin sans courber l’échine sous le poids des mondanités. Son unique loi ? L’amour qu’elle porte sans compromis aux siennes. Le jour où elle rencontre l’aristocrate Darcy, dont le rang et l’éducation le maintiennent en haut de l’échelle sociale, elle reste fidèle à elle-même. Cette collision entre le vaniteux Darcy et la fière Elizabeth, c’est la promesse d’une passion où orgueil et préjugés devront apprendre à se taire pour laisser les ventres murmurer. Les rôles sociaux nous dominent-ils au point d’entraver toute rencontre authentique ? Comment peut-on aimer le plus librement du monde, et être à la fois à la hauteur du mot « humain » ?

🎭 Ces regards amoureux de garçons altérés, une pièce d’Éric Noël présentée au Théâtre Propéro. Un homme se réveille désorienté, vidé, brisé, dans la chambrette d’un sauna gai de Montréal. Que s’est-il passé? Dans ce lieu minuscule transformé en théâtre de la confession, il remonte le fil des dernières heures.

Vendredi 11 avril 2025

🎭 Orgueil et préjugés au Théâtre Denise-Pelletier. À l’aube du XIXe siècle, en Angleterre, alors que la famille Bennet se retrouve désargentée, les trois sœurs du clan doivent prendre mari pour désencombrer leur avenir. Mais l’indépendante Elizabeth refuse de se soumettre aux dogmes, au mariage arrangé, aux politesses feintes. Elle trace son chemin sans courber l’échine sous le poids des mondanités. Son unique loi ? L’amour qu’elle porte sans compromis aux siennes. Le jour où elle rencontre l’aristocrate Darcy, dont le rang et l’éducation le maintiennent en haut de l’échelle sociale, elle reste fidèle à elle-même. Cette collision entre le vaniteux Darcy et la fière Elizabeth, c’est la promesse d’une passion où orgueil et préjugés devront apprendre à se taire pour laisser les ventres murmurer. Les rôles sociaux nous dominent-ils au point d’entraver toute rencontre authentique ? Comment peut-on aimer le plus librement du monde, et être à la fois à la hauteur du mot « humain » ?

🎭 Ces regards amoureux de garçons altérés, une pièce d’Éric Noël présentée au Théâtre Propéro. Un homme se réveille désorienté, vidé, brisé, dans la chambrette d’un sauna gai de Montréal. Que s’est-il passé? Dans ce lieu minuscule transformé en théâtre de la confession, il remonte le fil des dernières heures. Foudroyé par la douleur aiguë du deuil amoureux, il se livre tout entier à ses désirs les plus enfouis, se débattant avec son manque et son envie de disparaître, jusqu’à la dépossession de son corps. Cette parole inexorable, propulsée au crystal meth, fait écho à une détresse invisibilisée dans la communauté queer à travers un chapitre dans la vie d’un être qui a besoin de sombrer tout entier avant de refaire surface dans la lumière du jour. Sous la direction sobre et précise de Philippe Cyr, le comédien Gabriel Szabo fait résonner la langue incisive du texte d’Éric Noël, à la fois crue et romantique, qui expose avec honnêteté le spectre de la dépendance.

Samedi 12 avril 2025

🎭 Ces regards amoureux de garçons altérés, une pièce d’Éric Noël présentée au Théâtre Propéro. Un homme se réveille désorienté, vidé, brisé, dans la chambrette d’un sauna gai de Montréal. Que s’est-il passé? Dans ce lieu minuscule transformé en théâtre de la confession, il remonte le fil des dernières heures.

Dimanche 13 avril 2025

Lundi 14 avril 2025

Mardi 15 avril 2025

🎭 Ces regards amoureux de garçons altérés, une pièce d’Éric Noël présentée au Théâtre Propéro. Un homme se réveille désorienté, vidé, brisé, dans la chambrette d’un sauna gai de Montréal. Que s’est-il passé? Dans ce lieu minuscule transformé en théâtre de la confession, il remonte le fil des dernières heures. Foudroyé par la douleur aiguë du deuil amoureux, il se livre tout entier à ses désirs les plus enfouis, se débattant avec son manque et son envie de disparaître, jusqu’à la dépossession de son corps. Cette parole inexorable, propulsée au crystal meth, fait écho à une détresse invisibilisée dans la communauté queer à travers un chapitre dans la vie d’un être qui a besoin de sombrer tout entier avant de refaire surface dans la lumière du jour. Sous la direction sobre et précise de Philippe Cyr, le comédien Gabriel Szabo fait résonner la langue incisive du texte d’Éric Noël, à la fois crue et romantique, qui expose avec honnêteté le spectre de la dépendance.

Mercredi 16 avril 2025

Peeping Tom – Triptych. Entre danse, théâtre et cinéma, la compagnie belge Peeping Tom fascine par une esthétique hyperréaliste soutenue par une scénographie ancrée dans le réel. Dans cet univers qui défie la logique du temps et de l’espace, le public devient témoin — voyeur ? — de drames intérieurs habituellement cachés ou passés sous silence. La trilogie Triptych atteint des sommets d’inventivité et de dextérité physique. Chaque pièce se déroule dans un huis clos différent : un salon plein de portes qui ne s’ouvrent pas, une cabine de bateau, un restaurant abandonné qui prend l’eau. Au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts dans le cadre de Danse Danse, une présentation de Fugues.

🎭 Ces regards amoureux de garçons altérés, une pièce d’Éric Noël présentée au Théâtre Propéro. Un homme se réveille désorienté, vidé, brisé, dans la chambrette d’un sauna gai de Montréal. Que s’est-il passé? Dans ce lieu minuscule transformé en théâtre de la confession, il remonte le fil des dernières heures.

🕺 Les Mercredis Retrowave avec FRIGID. Plongez dans une ambiance électrisante à partir de 22h au Bar Le Stud! Musique alternative entrainante inspirée des années ‘80s et ‘90s et une énergie débordante vous attendent sur la piste de danse.

Jeudi 17 avril 2025

Peeping Tom – Triptych. Entre danse, théâtre et cinéma, la compagnie belge Peeping Tom fascine par une esthétique hyperréaliste soutenue par une scénographie ancrée dans le réel. Dans cet univers qui défie la logique du temps et de l’espace, le public devient témoin — voyeur ? — de drames intérieurs habituellement cachés ou passés sous silence. La trilogie Triptych atteint des sommets d’inventivité et de dextérité physique. Chaque pièce se déroule dans un huis clos différent : un salon plein de portes qui ne s’ouvrent pas, une cabine de bateau, un restaurant abandonné qui prend l’eau. Au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts dans le cadre de Danse Danse, une présentation de Fugues.

👑 👠C’est le retour du concours MX COCKTAIL édition 2025 (jusqu’au 1er mai), au bar Le Cocktail. Chaque jeudi encouragez les artistes de la relève dans une compétition enlevante. De 21h30 à minuit.

🎭 Ces regards amoureux de garçons altérés, une pièce d’Éric Noël présentée au Théâtre Propéro. Un homme se réveille désorienté, vidé, brisé, dans la chambrette d’un sauna gai de Montréal. Que s’est-il passé? Dans ce lieu minuscule transformé en théâtre de la confession, il remonte le fil des dernières heures. Foudroyé par la douleur aiguë du deuil amoureux, il se livre tout entier à ses désirs les plus enfouis, se débattant avec son manque et son envie de disparaître, jusqu’à la dépossession de son corps. Cette parole inexorable, propulsée au crystal meth, fait écho à une détresse invisibilisée dans la communauté queer à travers un chapitre dans la vie d’un être qui a besoin de sombrer tout entier avant de refaire surface dans la lumière du jour. Sous la direction sobre et précise de Philippe Cyr, le comédien Gabriel Szabo fait résonner la langue incisive du texte d’Éric Noël, à la fois crue et romantique, qui expose avec honnêteté le spectre de la dépendance.

Vendredi 18 avril 2025

Peeping Tom – Triptych. Entre danse, théâtre et cinéma, la compagnie belge Peeping Tom fascine par une esthétique hyperréaliste soutenue par une scénographie ancrée dans le réel. Dans cet univers qui défie la logique du temps et de l’espace, le public devient témoin — voyeur ? — de drames intérieurs habituellement cachés ou passés sous silence. La trilogie Triptych atteint des sommets d’inventivité et de dextérité physique. Chaque pièce se déroule dans un huis clos différent : un salon plein de portes qui ne s’ouvrent pas, une cabine de bateau, un restaurant abandonné qui prend l’eau. Au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts dans le cadre de Danse Danse, une présentation de Fugues.

🎭 Ces regards amoureux de garçons altérés, une pièce d’Éric Noël présentée au Théâtre Propéro. Un homme se réveille désorienté, vidé, brisé, dans la chambrette d’un sauna gai de Montréal. Que s’est-il passé? Dans ce lieu minuscule transformé en théâtre de la confession, il remonte le fil des dernières heures.

Samedi 19 avril 2025

Peeping Tom – Triptych. Entre danse, théâtre et cinéma, la compagnie belge Peeping Tom fascine par une esthétique hyperréaliste soutenue par une scénographie ancrée dans le réel. Dans cet univers qui défie la logique du temps et de l’espace, le public devient témoin — voyeur ? — de drames intérieurs habituellement cachés ou passés sous silence. La trilogie Triptych atteint des sommets d’inventivité et de dextérité physique. Chaque pièce se déroule dans un huis clos différent : un salon plein de portes qui ne s’ouvrent pas, une cabine de bateau, un restaurant abandonné qui prend l’eau. Au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts dans le cadre de Danse Danse, une présentation de Fugues.

🎭 Ces regards amoureux de garçons altérés, une pièce d’Éric Noël présentée au Théâtre Propéro. Un homme se réveille désorienté, vidé, brisé, dans la chambrette d’un sauna gai de Montréal. Que s’est-il passé? Dans ce lieu minuscule transformé en théâtre de la confession, il remonte le fil des dernières heures. Foudroyé par la douleur aiguë du deuil amoureux, il se livre tout entier à ses désirs les plus enfouis, se débattant avec son manque et son envie de disparaître, jusqu’à la dépossession de son corps. Cette parole inexorable, propulsée au crystal meth, fait écho à une détresse invisibilisée dans la communauté queer à travers un chapitre dans la vie d’un être qui a besoin de sombrer tout entier avant de refaire surface dans la lumière du jour. Sous la direction sobre et précise de Philippe Cyr, le comédien Gabriel Szabo fait résonner la langue incisive du texte d’Éric Noël, à la fois crue et romantique, qui expose avec honnêteté le spectre de la dépendance.

Dimanche 20 avril 2025

🥳 Club Phoenix — Rencontre mensuelle du club de cuir Phoenix en résidense à l’Aigle noir. Tous les 3e dimanche du mois! Entrée gratuite.

Lundi 21 avril 2025

Mardi 22 avril 2025

🎭 Ces regards amoureux de garçons altérés, une pièce d’Éric Noël présentée au Théâtre Propéro. Un homme se réveille désorienté, vidé, brisé, dans la chambrette d’un sauna gai de Montréal. Que s’est-il passé? Dans ce lieu minuscule transformé en théâtre de la confession, il remonte le fil des dernières heures.

Mercredi 23 avril 2025

🎭 Ces regards amoureux de garçons altérés, une pièce d’Éric Noël présentée au Théâtre Propéro. Un homme se réveille désorienté, vidé, brisé, dans la chambrette d’un sauna gai de Montréal. Que s’est-il passé? Dans ce lieu minuscule transformé en théâtre de la confession, il remonte le fil des dernières heures. Foudroyé par la douleur aiguë du deuil amoureux, il se livre tout entier à ses désirs les plus enfouis, se débattant avec son manque et son envie de disparaître, jusqu’à la dépossession de son corps. Cette parole inexorable, propulsée au crystal meth, fait écho à une détresse invisibilisée dans la communauté queer à travers un chapitre dans la vie d’un être qui a besoin de sombrer tout entier avant de refaire surface dans la lumière du jour. Sous la direction sobre et précise de Philippe Cyr, le comédien Gabriel Szabo fait résonner la langue incisive du texte d’Éric Noël, à la fois crue et romantique, qui expose avec honnêteté le spectre de la dépendance.

🕺 Les Mercredis Retrowave avec FRIGID. Plongez dans une ambiance électrisante à partir de 22h au Bar Le Stud! Musique alternative entrainante inspirée des années ‘80s et ‘90s et une énergie débordante vous attendent sur la piste de danse.

Jeudi 24 avril 2025

🕺👭 FOLLOW THE RABBIT WHO CARRIES THE CHERRIES EDITION QUARTZ devient manga hot chaos cartoon blast pour le mois d’Avril! Cette édition promet le plus enivrant des délires colorés! Comme à toutes les soirées lesbiennes QUARTZ, viens rencontrer ta gang, boire un verre, danser et admirer des perfos d’artistes incroyables! Viens te faire tatouer avec Le Jardin d’Encre @le_jardin_dencre Viens brûler le dancefloor avec POPTRT @djpoptrt Viens voir la spectaculaire Myrai, @queen_myrai déesse de plaisirs et de folies en perfo live Viens assister à l’animation de Smookie @smookie666, la véritable beauté manga irrésistible Tu vivras, encore une fois, une expérience grandiose en avril avec QUARTZ! Dès 21h au Bar Confessionnal (431 rue McGill, Montréal). Entrée: 15$

👑 👠C’est le retour du concours MX COCKTAIL édition 2025 (jusqu’au 1er mai), au bar Le Cocktail. Chaque jeudi encouragez les artistes de la relève dans une compétition enlevante. De 21h30 à minuit.

🎭 Ces regards amoureux de garçons altérés, une pièce d’Éric Noël présentée au Théâtre Propéro. Un homme se réveille désorienté, vidé, brisé, dans la chambrette d’un sauna gai de Montréal. Que s’est-il passé? Dans ce lieu minuscule transformé en théâtre de la confession, il remonte le fil des dernières heures.

Vendredi 25 avril 2025

🎭 Ces regards amoureux de garçons altérés, une pièce d’Éric Noël présentée au Théâtre Propéro. Un homme se réveille désorienté, vidé, brisé, dans la chambrette d’un sauna gai de Montréal. Que s’est-il passé? Dans ce lieu minuscule transformé en théâtre de la confession, il remonte le fil des dernières heures. Foudroyé par la douleur aiguë du deuil amoureux, il se livre tout entier à ses désirs les plus enfouis, se débattant avec son manque et son envie de disparaître, jusqu’à la dépossession de son corps. Cette parole inexorable, propulsée au crystal meth, fait écho à une détresse invisibilisée dans la communauté queer à travers un chapitre dans la vie d’un être qui a besoin de sombrer tout entier avant de refaire surface dans la lumière du jour. Sous la direction sobre et précise de Philippe Cyr, le comédien Gabriel Szabo fait résonner la langue incisive du texte d’Éric Noël, à la fois crue et romantique, qui expose avec honnêteté le spectre de la dépendance.

Samedi 26 avril 2025

🎭 Ces regards amoureux de garçons altérés, une pièce d’Éric Noël présentée au Théâtre Propéro. Un homme se réveille désorienté, vidé, brisé, dans la chambrette d’un sauna gai de Montréal. Que s’est-il passé? Dans ce lieu minuscule transformé en théâtre de la confession, il remonte le fil des dernières heures.

Dimanche 27 avril 2025

Lundi 28 avril 2025

Mardi 29 avril 2025

🎭 Ces regards amoureux de garçons altérés, une pièce d’Éric Noël présentée au Théâtre Propéro. Un homme se réveille désorienté, vidé, brisé, dans la chambrette d’un sauna gai de Montréal. Que s’est-il passé? Dans ce lieu minuscule transformé en théâtre de la confession, il remonte le fil des dernières heures. Foudroyé par la douleur aiguë du deuil amoureux, il se livre tout entier à ses désirs les plus enfouis, se débattant avec son manque et son envie de disparaître, jusqu’à la dépossession de son corps. Cette parole inexorable, propulsée au crystal meth, fait écho à une détresse invisibilisée dans la communauté queer à travers un chapitre dans la vie d’un être qui a besoin de sombrer tout entier avant de refaire surface dans la lumière du jour. Sous la direction sobre et précise de Philippe Cyr, le comédien Gabriel Szabo fait résonner la langue incisive du texte d’Éric Noël, à la fois crue et romantique, qui expose avec honnêteté le spectre de la dépendance.

Mercredi 30 avril 2025

🎭 Ces regards amoureux de garçons altérés, une pièce d’Éric Noël présentée au Théâtre Propéro. Un homme se réveille désorienté, vidé, brisé, dans la chambrette d’un sauna gai de Montréal. Que s’est-il passé? Dans ce lieu minuscule transformé en théâtre de la confession, il remonte le fil des dernières heures.

Jeudi 1er mai 2025

🎭 Ces regards amoureux de garçons altérés, une pièce d’Éric Noël présentée au Théâtre Propéro. Un homme se réveille désorienté, vidé, brisé, dans la chambrette d’un sauna gai de Montréal. Que s’est-il passé? Dans ce lieu minuscule transformé en théâtre de la confession, il remonte le fil des dernières heures. Foudroyé par la douleur aiguë du deuil amoureux, il se livre tout entier à ses désirs les plus enfouis, se débattant avec son manque et son envie de disparaître, jusqu’à la dépossession de son corps. Cette parole inexorable, propulsée au crystal meth, fait écho à une détresse invisibilisée dans la communauté queer à travers un chapitre dans la vie d’un être qui a besoin de sombrer tout entier avant de refaire surface dans la lumière du jour. Sous la direction sobre et précise de Philippe Cyr, le comédien Gabriel Szabo fait résonner la langue incisive du texte d’Éric Noël, à la fois crue et romantique, qui expose avec honnêteté le spectre de la dépendance.

👑 👠C’est le retour du concours MX COCKTAIL édition 2025 (jusqu’au 1er mai), au bar Le Cocktail. Chaque jeudi encouragez les artistes de la relève dans une compétition enlevante. De 21h30 à minuit.

Vendredi 2 mai 2025

🎭 Ces regards amoureux de garçons altérés, une pièce d’Éric Noël présentée au Théâtre Propéro. Un homme se réveille désorienté, vidé, brisé, dans la chambrette d’un sauna gai de Montréal. Que s’est-il passé? Dans ce lieu minuscule transformé en théâtre de la confession, il remonte le fil des dernières heures.

Samedi 3 mai 2025

🎭 Ces regards amoureux de garçons altérés, une pièce d’Éric Noël présentée au Théâtre Propéro. Un homme se réveille désorienté, vidé, brisé, dans la chambrette d’un sauna gai de Montréal. Que s’est-il passé? Dans ce lieu minuscule transformé en théâtre de la confession, il remonte le fil des dernières heures. Foudroyé par la douleur aiguë du deuil amoureux, il se livre tout entier à ses désirs les plus enfouis, se débattant avec son manque et son envie de disparaître, jusqu’à la dépossession de son corps. Cette parole inexorable, propulsée au crystal meth, fait écho à une détresse invisibilisée dans la communauté queer à travers un chapitre dans la vie d’un être qui a besoin de sombrer tout entier avant de refaire surface dans la lumière du jour. Sous la direction sobre et précise de Philippe Cyr, le comédien Gabriel Szabo fait résonner la langue incisive du texte d’Éric Noël, à la fois crue et romantique, qui expose avec honnêteté le spectre de la dépendance.