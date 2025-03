Changer la game : La Journée de visibilité lesbienne 2025

Chaque 26 avril, la Journée de visibilité lesbienne (JVL) offre une tribune essentielle pour mettre en lumière les réalités des femmes et des personnes de la communauté lesbo-queer. Cette journée ne se limite pas seulement à une célébration : elle constitue un puissant rappel des défis auxquels ces personnes font face, tout en reconnaissant leurs contributions souvent passées sous silence au sein des manifestations LGBTQIA2S+ locales et internationales.



Un regard critique sur l’invisibilisation dans le sport

Pour sa 43e année d’histoire, cette JVL est célébrée sous le thème Changer la game et se penche sur une sphère où les personnes lesbo-queer rencontrent encore trop d’obstacles : le sport. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : selon une étude menée par Guylaine Demers en 2017, 67 % des athlètes LGBTQ+ ont subi au moins un épisode d’homophobie au fil de leur carrière sportive. Cette réalité est confirmée par Statistique Canada, qui rapporte qu’en 2024, 42 % des Canadiens gais et des Canadiennes lesbiennes ont déclaré avoir été victimes ou témoins de discrimination lors d’activités sportives, soit plus du double des personnes hétérosexuelles (17 %).

L’absence de visibilité des athlètes lesbo-queer dans les médias accentue ce sentiment d’exclusion. Trop souvent, ces athlètes sont réduites à des stéréotypes ou, pire encore, passées sous silence. Cette invisibilisation a des conséquences bien réelles : elle empêche les jeunes personnes lesbo-queer de se projeter dans le milieu sportif et les dissuade parfois de s’engager pleinement ou de faire leur coming-out, par peur de la stigmatisation.

Changer la game : une campagne pour briser les barrières

Face à ce constat, le Réseau des Lesbiennes du Québec (RLQ) a choisi de frapper fort avec sa campagne Changer la game. L’objectif ? Susciter des changements concrets pour une meilleure représentation des personnes lesbo-queer dans le sport. Cette campagne vise à dénoncer les injustices tout en mettant de l’avant des modèles inspirants pour les générations futures.

En 2016, quand le skateboard est entré dans la famille olympique et que les abonnés d’Annie Guglia se sont multipliés par centaines sur ses réseaux sociaux, elle a réalisé qu’elle pouvait se servir de son influence pour pousser certaines choses qui lui tiennent à cœur. Cette année, l’olympienne (elle représentait le Canada à Tokyo), qui incarne cette volonté de changement, sera donc porte-parole de la JVL 2025. Ses publications Instagram sont d’ailleurs déjà remplies des couleurs de l’arc-en-ciel depuis un bon bout déjà. On l’y voit participer au défilé de la Fierté. « C’est rare que je reçoive de la haine» confiait-elle en entrevue à La Presse en 2023, «mais quand ça arrive c’est toujours des trucs homophobes et transphobes ».

Annie Guglia résume l’enjeu et la volonté de changement en une phrase percutante : « C’est difficile d’être ce que tu ne peux pas voir… mais ce n’est pas impossible ! » Son parcours illustre l’importance cruciale de la visibilité. En montrant des athlètes qui osent être elles-mêmes, la campagne espère créer un effet boule de neige, incitant d’autres à revendiquer leur place sur le terrain, dans les vestiaires et dans l’espace médiatique.

« Je considère mon rôle dans cette communauté comme celui d’un modèle positif, a déclaré Guglia à La Presse, dans la même entrevue. C’est étrange de parler comme ça de soi-même, mais dans l’ensemble, j’essaie de me rendre visible chaque fois que c’est possible et d’utiliser les plateformes qui me sont offertes pour montrer que c’est simplement normal. Je ne comprends pas ceux qui propagent la haine envers les autres en se basant sur quelque chose qui ne les concerne pas ou ne leur enlève rien. »

Pourquoi la visibilité est-elle essentielle ?

Rendre visibles les personnes lesbo-queer dans le sport, c’est offrir aux nouvelles générations des modèles auxquels s’identifier. C’est aussi lutter contre les préjugés en démontrant que l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ne définit ni les compétences ni la passion d’une athlète. En 2025, la JVL et la campagne Changer la game nous rappellent que chaque geste compte. En brisant le silence et en mettant en lumière les récits de ces athlètes, on contribue à un monde sportif plus inclusif, plus juste et plus accueillant pour toutes et tous.

Un événement phare au cœur de Montréal

Le point culminant de cette campagne sera l’événement du 26 avril au 8 Queen, dans le Vieux-Montréal. Cette journée proposera un espace d’échange et de célébration, où les voix lesbo-queer pourront s’exprimer librement et avec fierté. Au programme : discussions inspirantes, remise de prix et ateliers d’athlètes engagé.e.s.

INFOS | Programmation : https://www.visibilitelesbienne.ca

https://www.facebook.com/JVL.visibilite