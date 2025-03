Concours M. OURS et Weekend Sugar Bear Plus d’événements que jamais pour les «bears» !

C’est une fin de semaine du tonnerre qui s’annonce pour la communauté ours en avril. Partys, cabane à sucre et, bien sûr, le tant attendu Concours M. Ours Montréal 2025 qui se tiendra dans le cadre du Sugar Bear Weekend, du 10 au 13 avril prochain, et dont le thème sera la… crème fouettée ! Et pourquoi pas ! Ce sera déjà le temps pour Bilal Sakr, M. Ours 2024, de passer le flambeau à un nouveau titré. À qui Bilal remettra-t-il la couronne ? Six candidats se présenteront sur la scène du Stock Bar le vendredi soir. Ce sera le 7e concours du genre dans la métropole. Plus que jamais, les ours seront à l’honneur !

«Ce sera un très beau festival pour les bears et ceux qui les aiment», indique Julien Serre, vice-président de Bear It et M. Ours 2019. Et on ne doute pas une seule seconde que ce sera le cas…

Le weekend débutera par une soirée à l’Aigle Noir, le jeudi 10 avril, intitulée «Dessine-moi un ours». Il s’agit d’un événement de body painting avec black light, de 18h à 22h, qui sera animé par Sally-D. Comme la crème fouettée est la thématique de cette année, les ours pourront se désaltérer avec un shooter appelé «blow job» ! «C’est une soirée très amusante qui revient comme l’an passé», de dire Nicolas Wegel, président de Bear It, le groupe qui organise ce concours. Ce sera aussi le moment de la présentation des six candidats en lice : Nicolas, Alex, Mickael, Axl, Nissim et Édouard qui connaîtront, lors d’un jeu, leur ordre de participation au concours du lendemain.

Une compétition sous le signe du plaisir

Puisqu’on parle de la compétition de M. Ours 2025, celle-ci se déroulera le vendredi soir. D’abord, un pré-concours accueillera les convives (Stock & Soda), soit le Cocktail des Ours, dès 18h. Suivra le concours à proprement parler à partir de 20h et animé par l’éclectique Sasha Baga. «Il y aura tout un numéro d’ouverture de cette soirée-là par Bilal et se sera à la hauteur de son année de titré», souligne Nicolas Wegel, sans vouloir dévoiler quoi que ce soit. Chaque candidat portera une des sept couleurs du drapeau bear. «Dans l’idéal, on aimerait avoir sept candidats au maximum, chacun ayant sa couleur [du drapeau], dit Nicolas Wegel. On veut aussi que les gens s’amusent, que ce soit comme un spectacle et que chacun puisse choisir un numéro dans lequel il est à l’aise.»



Le jury cette année sera composé de Barbada, qui en sera la présidente, de Danny Jobin (propriétaire du Stock, Stock & Soda, Club Date et District Video Lounge), d’Oswaldo Guttierez Bayardi (directeur communications et marketing à Fierté Montréal), de Silas (titré Pup Montréal 2019) et de Jonathan Grandolfo (copropriétaire de la boutique Mistrbear).

On s’est laissé dire qu’il y aura de la bouffe durant le concours et il y a fort à parier que la crème fouettée sera sur le menu !

Après avoir couronné le nouveau titré, tout ce beau monde se dirigera vers le bar Stud pour le party Loaded With Bears. La section Atrihom de ce club recevra les fêtards dès 22h avec DJ Diskommander pour faire bouger les bears. «C’est un événement totalement nouveau et différent de l’an dernier», explique Nicolas Wegel. «On s’est rendu compte, par les commentaires, que les gens avaient envie de fêter et de se rassembler après le concours.»



D’autres événements festifs

Le samedi 12 avril, entre 13h et 16h, vous pourrez mesurer votre habileté à scier une bûche, à l’Aigle Noir, avec «Taille-moi une bûche». Une fois que vous aurez bien sué, ce sera l’occasion de «relaxer» et d’aller prendre un bain au sauna G.I. Joe, lors du populaire Bear Splash, de 16h à 20h. Et, comme dit la fameuse devise, ce qui se passe au Bear Splash restera au Bear Splash ! Mais ce n’est pas tout, les festivités du samedi se poursuivront au Hall Ste-Catherine pour le party endiablé, le «Thick & Creamy», avec le DJ de Halifax, Joshua Reid, de 22h à 3h. Dimanche 13 avril, l’Atrihom du Stud se transformera en cabane à sucre pour recevoir les ours qui auront le goût de se sucrer le bec. Bouffe, animation et prix de présence vous attendent de 13h à 16h. Une fois la panse bien remplie, quoi de mieux que d’aller voir un spectacle au bar Le Cocktail où les drags Sally-D, Chouchoune et Michel Dorion à l’animation (de 18h à 20h) se donneront à fond lors du «Sugar Drag Show».

«Nous avons beaucoup de plaisir à monter tout ce week-end-là» insiste Hugo Deschamps, responsable des communications de Bear It. «On travaille très fort, mais ce n’est pas grave, car on aime ça».

«L’édition de 2023 avait marqué le retour du concours», rappelle Olivier, secrétaire du conseil d’administration de Bear It. «Les événements ours manquaient beaucoup à Montréal. Après la COVID-19, il y avait ce besoin de se rassembler, de rendre ça plus festif, de vivre quelque chose de commun, sans se sentir jugé ou dévalorisé, que les bears puissent se sentir comme ils sont, tout simplement. Oui, il y a le concours et on organise des événements dans les bars, mais l’été on fait aussi des activités extérieures, comme dans les campings gais par exemple. C’est diversifié et toujours avec la volonté de rassembler les gens et qu’ils s’y

sentent à l’aise.»

Les organisateurs se rendent compte que cette fin de semaine de concours attire une clientèle de visiteurs de l’extérieur de la ville, comme de Fort Lauderdale, de Vancouver, du Labrador, d’Europe et d’ailleurs aux États-Unis, etc. D’ailleurs, on travaille tranquillement à transformer le Bear «weekend» en Bear «week».

«Il y a trois grands festivals ours/ bears à travers le monde, soit à Sitges en Espagne, à Provincetown et Puerto Vallarta en ce moment. Il y en a d’autres plus petits, mais ce sont les plus importants. On s’est dit qu’on pourrait faire un festival avec un climat différent, des chemises à carreaux de bûcherons, du sirop d’érable, etc. On s’oriente vers ça : offrir de plus en plus une destination internationale bear incontournable dans l’avenir», conclu Nicolas Wegel, le président de Bear It.

Sur la section internationale du site de bearitmtl.com, on est à même de constater la diversité et le nombre d’activités bears internationales. Christian (Chris), un nouveau venu dans l’organisation, est chargé des événements ours que ce soit en France ou ailleurs.

Parmi les nombreux partenaires, en plus des établissements mentionnés, on retrouvera d’ailleurs Tourisme Montréal et la Société de développement commercial (SDC) du Village. D’ailleurs, l’ancien et le nouveau responsable des communications à la SDC du Village,

soit respectivement Franck Descoteaux et Éric Therrien Nadeau, font partie du comité

organisateur du Bear weekend.

Petite note sympa pour terminer, toutes les photos des affiches/événements avec des ours montréalais ont été croquées par le photographe Andréa Robert Lezak, responsables chez Fugues des réseaux sociaux et de la production vidéo.

INFOS | SUGAR BEAR WEEKEND, du 10 au 13 avril 2025

https://www.bearitmtl.com

Concours M. OURS 2025, le 11 avril 2025

https://www.bearitmtl.com/candidature-m-ours-2025