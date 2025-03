Le party Locker Room vous attend en avril

L’année dernière s’était terminée avec le toujours attendu party FROSTY, le 28 décembre, au Bain Mathieu, qui a rassemblé plusieurs centaines de gars tous plus hots les uns que les autres… Pour bien commencer 2025, District Events nous présente son événement toujours populaire : le party Locker Room. Quand ? Vendredi le 18 avril prochain, soit durant le week-end pascal, de 22 h à 3 h, au club Newspeak !

L’alignement de cette soirée-là comprend le DJ de renommée internationale Cindel (de Chicago) et, en ouverture, le DJ montréalais Reid Bourgeois, que les party goers des Districts connaissent bien puisque c’est presque un habitué maintenant. Préparez vos outfits les plus sexy : sports, jockstraps, sneakers, singlets, socks, pup, fétiche ! Laissez-vous aller à vos fantasmes… L’ambiance chaude, humide, sensuelle et langoureuse d’un vestiaire sportif, un locker room, n’en tient qu’à vous. Alors, mettez-y du piquant ! Et que serait un tel événement aussi festif sans le concours des très sexy danseurs gogos les District Boyz !

Ne manquez pas cette soirée incontournable, où les sons endiablés, l’ambiance électrisante et la chaleur d’un vestiaire sportif vous attendent. Préparez-vous à faire la fête, à danser jusqu’au matin et à rencontrer des gens aussi passionnés que vous. Le 18 avril, au Newspeak, c’est le moment de laisser libre cours à vos fantaisies et à votre style. Alors, quelles que soient vos préférences, que ce soit en jockstrap, en singlet ou en sneakers, c’est dans le vestiaire que ça se passe !

Le Locker Room n’est pas simplement un événement, c’est une expérience immersive qui réunit une communauté de passionnés prêts à vivre une nuit d’exception. Laissez-vous emporter par les rythmes envoûtants de Cindel et Reid Bourgeois, qui feront battre vos cœurs au même tempo, tandis que les danseurs sexy du District Boyz vous feront vibrer à chaque mouvement.

Le Newspeak, avec son ambiance moderne et sa capacité à plonger ses invités dans une atmosphère électrique, est le lieu idéal pour cette fête explosive. Plus qu’un simple club, c’est un espace où la musique et la danse se mêlent à une énergie collective, un endroit où chaque participant devient une partie essentielle de l’événement. C’est la promesse d’une nuit de folie, où les frontières s’effacent et où l’on se retrouve tous ensemble dans un même élan de liberté et de plaisir.

L’atmosphère tropicale fut toujours aussi alléchante le dimanche 9 février dernier pour le District Pool Party, à Puerto Vallarta. « Notre événement au Mantamar Beach Club avec le DJ de Montréal, Paskal Daze, s’est très bien passé sous le chaud soleil du Mexique. Plusieurs Québécois étaient présents pour cet événement-là », dit Pascal Lefebvre, le porte-parole de District Events qui organise ces partys. 6



INFOS | De 22 h à 3 h, au club Newspeak, 1403, rue Sainte-Élisabeth, au centre-ville. Billets en vente sur : https://www.districteventsmtl.com