Des huis-clos fantastiques dans le Triptych de Peeping Tom 

Danse Danse nous convie toujours à découvrir des perles, des trouvailles et de faire venir sur la scène montréalaise des compagnies renommées à l’étranger pour notre plus grand plaisir. Cette fois, il s’agit de Peeping Tom qui présente Triptych au Théâtre Maisonneuve, du 16 au 19 avril 2025, dans le cadre de Danse Danse.

Derrière la compagnie Peeping Tom, il y a Gabriela Carrizo et Franck Chartier. Danseuse et danseur classiques, ils ont créé leur propre compagnie. Aucune référence au titre du thriller anglais en noir et blanc des années 60 dans le choix du nom Peeping Tom, sinon que les deux artistes sont passionné.e.s de cinéma, et passionné.e.s de l’exploration de l’intime et des relations entre les hommes et les femmes, les pouvoirs de domination et de violence.

Au tout début de l’entrevue pour Fugues, Franck Chartier précise que cette question le hante depuis toujours. « Je me suis rendu compte comme créateur, qu’il y a un moteur qui m’a poursuivi jusqu’à aujourd’hui, comme un trauma, alors que j’étais enfant, voir mon père donner une claque à ma mère alors que nous étions à table, c’est rester une image forte.

Et cette question de la violence faite à la femme, aux femmes, qu’elle soit physique et ou psychologique revient toujours dans mes créations et comme on pourra le voir dans le troisième volet de Triptych, Hidden Floor ».

Danse classique, cinéma, théâtre, les deux créateurs s’inspirent de différentes sources pour créer des univers hyper réalistes mais qui basculent vers le fantastique, entre rêve et cauchemar. « Comme public, Gabriela et moi, nous aimions bien retrouver sur scène des univers ou encore des discours que l’on n’avait pas l’habitude de voir sur scène, surtout dans la danse classique qui se faisait il y a encore 25 ans, alors on a voulu approfondir des liens que l’on pouvait faire, comme avec le cinéma, mais aussi d’explorer ce que l’on considère encore comme tabous dans le domaine de l’intime » continue Franck Chartier. Le désir du chorégraphe de s’émanciper du cadre rigide et formel de la danse classique naît de sa rencontre avec Maurice Béjart « J’intègre la troupe de Béjart alors que je n’ai que 19 ans, et au lieu de rencontrer des danseurs en collant pendant les répétitions, je suis entouré d’hommes musclés avec des cheveux longs, des barbes, en peignoir, bien loin de l’image stéréotypé du danseur étoile en collant, et je me suis dit que l’on pouvait peut-être faire autre chose avec la danse classique, et puis j’ai travaillé plus tard avec des chorégraphes qui intégrait un côté plus théâtral qui me séduisait ».

Carrizo et Chartier ont réuni huit danseurs et danseuses que Franck Chartier qualifie dans l’entrevue de « monstres de virtuosité », cette virtuosité physique qui manque souvent, selon lui, à la danse contemporaine.

Avec Triptych, ce sont trois univers intimes et presque cloitrés qui ne devraient pas être vus. Mais là s’arrête le réalisme puisque tout dérape dans des situations qui font vaciller tous les repères, les danseurs et les danseuses se retrouvant soumis à plus grands qu’eux. Les références cinématographiques sont nombreuses, les changements scéniques se déroulent devant public. Ainsi dans le troisième volet, The Hidden Floor, on se retrouve dans la salle d’un restaurant de bateau à la dérive, perdu dans l’arctique, avec des passagers qui tentent de survivre. « En fait, comment un couple peut survivre, comment l’amour peut survivre dans des conditions extrêmes » résume Franck Chartier.

Aller assister à un spectacle de danse comme on irait à une séance de cinéma, pourquoi pas, pas sûr que le théâtre Maisonneuve autorise le pop-corn. On s’en passera très bien. Peeping Tom : Triptych c’est avant tout un voyage, troublant, déroutant, où l’imaginaire et la virtuosité se conjuguent et nous subjuguent.

INFOS | Triptych de Peeping Tom au Théâtre Maisonneuve de la place des Arts, du 16 au 19 avril 2025, dans le cadre de Danse Danse. Chorégraphes : Grabriela Carrizo et Franck Chartier. https://www.dansedanse.ca/

