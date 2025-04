Pierre Kwenders ouvrira la 11e saison des Jardins Gamelin

C’est Pierre Kwenders qui sera la tête d’affiche de la soirée d’ouverture des Jardins Gamelin, le 29 mai 2025 dès 17h à la place Émilie-Gamelin dans le pôle Quartier latin du Quartier des spectacles. Le gagnant du prix de musique Polaris (2022) et du Félix de l’Album de l’année (2023) en mettra plein la vue et les oreilles au public lors de cette soirée festive et chaleureuse.

Pierre Kwenders donnera assurément le ton à cette 11e saison qui se déroulera jusqu’au 14 septembre. Produit par le Partenariat du Quartier des spectacles, ce rendez-vous estival promet une programmation multidisciplinaire, dynamique et conviviale pour toutes et tous avec soirées dansantes et musicales, des activités familiales et des moments gourmands et verdoyant sur la grande terrasse.

UNE SOIRÉE D’OUVERTURE AUX SONORITÉS RNB

Le 29 mai, dès 17h, Dj Blackgold lancera les festivités avec des sons afro et latin-house. À 19 h, Shah Frank, figure montante du RnB québécois, fera danser la foule sur ses chansons aux tonalités soul, hip-hop et Rnb. À travers ses héritages haïtiens, américains et québécois, elle nous promet une performance haute en énergie. Pierre Kwenders lui succèdera dès 20 h 30 pour ouvrir officiellement la saison, interprétant les succès qu’on lui connaît bien ainsi que des nouvelles chansons de son plus récent microalbum, Tears on the dancefloor. Sa musique unique, mélangeant des sons électroniques à des influences afro inspirées de la rumba congolaise incarne l’essence des Jardins Gamelin : rassembleuse et à l’image de la diversité artistique montréalaise. Une fête jusqu’à 23 h.

Alexanne Brisson

11 SAISONS DE CULTURE DANS UNE AMBIANCE ESTIVALE

Des séries incontournables des Jardins Gamelin seront de retour cet été telles que les soirées de danse latine, des rendez-vous de concerts et de DJs. Les midis à la carte font peau neuve en ajoutant des tonalités électroniques à leur répertoire et des concerts de musique Rnb, pop et bien d’autres styles musicaux seront offerts. Parmi les autres nouveautés de la saison, il y aura des projections de film sur écran géant présentées en collaboration avec Cinéma public et des cours d’initiation à la danse en ligne avec les événements Spurs. Ce sera également le grand retour des soirées karaoké, tous les lundis de la saison. Forts de leur succès lors de la dernière saison, Illusion et 100Lux reviennent avec leur série respective, Les Jardins d’Illusion et Du streetdance avec 100Lux. Toute la programmation sera dévoilée au courant du mois de mai.

—

INFOS | SOIRÉE D’OUVERTURE DE LA 11E SAISON DES JARDINS GAMELIN. Le Jeudi 29 mai, de 17 h à 23 h. Gratuit et ouvert à toutes et à tous ! 17 h : DJ Blackgold – DJ set (aussi à 19 h 45 et 22 h) / 19 h : Shah Frank / 20 h 30 : Pierre Kwenders.

LES JARDINS GAMELIN Du 29 mai au 14 septembre 2024, Place Émilie-Gamelin, Quartier des spectacles / Village. Ouverts tous les jours : Mardi au samedi de midi à 23 h ; Dimanche et lundi de midi à 21h. Toutes les activités sont gratuites. Découvrez la programmation : jardinsgamelin.com