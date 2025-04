L’agenda QUEER de Fugues : soirées, événements et expériences qui méritent le détour…

De manière continue, et ce depuis 1984 (oui vous avez bien lu), Fugues vous propose sur une base régulière une foule d’événements, de soirées et d’expériences uniques qui mettent de l’avant les nuances de l’arc-en-ciel LGBTQ. Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements, underground ou grand public, voici LA sélection des choses les plus LGBTQ-friendly à faire en ville…

Mardi 22 avril 2025

🎭 Ces regards amoureux de garçons altérés, une pièce d’Éric Noël présentée au Théâtre Propéro. Un homme se réveille désorienté, vidé, brisé, dans la chambrette d’un sauna gai de Montréal. Que s’est-il passé? Dans ce lieu minuscule transformé en théâtre de la confession, il remonte le fil des dernières heures.

😆 The Poly Mic présentation Juste pour Rire avec Raquel Maestre, King Ray, Eve Parker Finley, Kě, Sadie Moland, Tony McIntyre, Anton May, Carima Berbari Daou, Adrienne Roy et Aloe Azimov, Théâtre Sainte-Catherine

🎶 Gang of Four, Théâtre Beanfield

👑 Full Gisèle : Chauds lapins avec Gisèle Lullaby, Clay Thorris, Johnny Jones, Fabien L’Amour et Charli Deville, Cabaret Mado

Mercredi 23 avril 2025

🎭 Ces regards amoureux de garçons altérés, une pièce d’Éric Noël présentée au Théâtre Propéro. Un homme se réveille désorienté, vidé, brisé, dans la chambrette d’un sauna gai de Montréal. Que s’est-il passé? Dans ce lieu minuscule transformé en théâtre de la confession, il remonte le fil des dernières heures. Foudroyé par la douleur aiguë du deuil amoureux, il se livre tout entier à ses désirs les plus enfouis, se débattant avec son manque et son envie de disparaître, jusqu’à la dépossession de son corps. Cette parole inexorable, propulsée au crystal meth, fait écho à une détresse invisibilisée dans la communauté queer à travers un chapitre dans la vie d’un être qui a besoin de sombrer tout entier avant de refaire surface dans la lumière du jour. Sous la direction sobre et précise de Philippe Cyr, le comédien Gabriel Szabo fait résonner la langue incisive du texte d’Éric Noël, à la fois crue et romantique, qui expose avec honnêteté le spectre de la dépendance.

🎶 Remi Wolf avec Dana and Alden, MTELUS

🎭 The Poly Mic, soirée scène libre queer, Bar Notre-Dame-des-Quilles

🕺 Les Mercredis Retrowave avec FRIGID. Plongez dans une ambiance électrisante à partir de 22h au Bar Le Stud! Musique alternative entrainante inspirée des années ‘80s et ‘90s et une énergie débordante vous attendent sur la piste de danse.

Jeudi 24 avril 2025

🕺👭 FOLLOW THE RABBIT WHO CARRIES THE CHERRIES EDITION QUARTZ devient manga hot chaos cartoon blast pour le mois d’Avril! Cette édition promet le plus enivrant des délires colorés! Comme à toutes les soirées lesbiennes QUARTZ, viens rencontrer ta gang, boire un verre, danser et admirer des perfos d’artistes incroyables! Viens te faire tatouer avec Le Jardin d’Encre @le_jardin_dencre Viens brûler le dancefloor avec POPTRT @djpoptrt Viens voir la spectaculaire Myrai, @queen_myrai déesse de plaisirs et de folies en perfo live Viens assister à l’animation de Smookie @smookie666, la véritable beauté manga irrésistible Tu vivras, encore une fois, une expérience grandiose en avril avec QUARTZ! Dès 21h au Bar Confessionnal (431 rue McGill, Montréal). Entrée: 15$

👑 👠C’est le retour du concours MX COCKTAIL édition 2025 (jusqu’au 1er mai), au bar Le Cocktail. Chaque jeudi encouragez les artistes de la relève dans une compétition enlevante. De 21h30 à minuit.

🎭 Ces regards amoureux de garçons altérés, une pièce d’Éric Noël présentée au Théâtre Propéro. Un homme se réveille désorienté, vidé, brisé, dans la chambrette d’un sauna gai de Montréal. Que s’est-il passé? Dans ce lieu minuscule transformé en théâtre de la confession, il remonte le fil des dernières heures.

👑 Le Rita Baga Supperclub avec Rita Baga et des invités et invitées, Caf’Conc

📚 Blue Met Festival présente Queer Dating Horror Stories avec Johanne Pelletier, John Cotrocois, Lukas Rowland, Kadi Diop, Jennifer June Chapman, Thomas Mundinger, Christopher DiRaddo et Misty Waterfalls, Hôtel 10 — Espace Godin

📚 ÉCRIRE POUR DÉPASSER LES BINARITÉS entretien avec France Daigle

Librairie L’Euguélionne, le 24 avril à 19h30

🎶 The Linda Lindas, Fairmount Theatre.

🎥 Projection de Rosa Luxemburg, de Margarethe von Trotta, Cinéma du Musée

👑 Haute Couture avec Esirena, Rawbin et Peach, Cabaret Mado

👑 Starz Wars avec Crystal Starz, Lady Boom Boom et Jessie Précieuse, Cabaret Mado

👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

🎭 a hole is a hole is a hole is avec Sappho Ton Bogataj, Christopher Ramm et Marco Merenda, MAI (Montréal, arts interculturels)

Vendredi 25 avril 2025

🎥 Projection de LARRY (iel), de Catherine Legault, Cinéma Public

🎥 Projection de Inland Empire, de David Lynch, Cinéma du Parc

👑 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Peggy Sue, Carmen Sutra, Peach et Nana, Cabaret Mado

👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

🎭 a hole is a hole is a hole is avec Sappho Ton Bogataj, Christopher Ramm et Marco Merenda, MAI (Montréal, arts interculturels)

🎭 Ces regards amoureux de garçons altérés, une pièce d’Éric Noël présentée au Théâtre Propéro. Un homme se réveille désorienté, vidé, brisé, dans la chambrette d’un sauna gai de Montréal. Que s’est-il passé? Dans ce lieu minuscule transformé en théâtre de la confession, il remonte le fil des dernières heures. Foudroyé par la douleur aiguë du deuil amoureux, il se livre tout entier à ses désirs les plus enfouis, se débattant avec son manque et son envie de disparaître, jusqu’à la dépossession de son corps. Cette parole inexorable, propulsée au crystal meth, fait écho à une détresse invisibilisée dans la communauté queer à travers un chapitre dans la vie d’un être qui a besoin de sombrer tout entier avant de refaire surface dans la lumière du jour. Sous la direction sobre et précise de Philippe Cyr, le comédien Gabriel Szabo fait résonner la langue incisive du texte d’Éric Noël, à la fois crue et romantique, qui expose avec honnêteté le spectre de la dépendance.

Samedi 26 avril 2025

🥳 Homopop et Super Taste MTL présentent TELEPHONE: Lady Gaga & Beyoncé Dance Party, Cabaret Berlin

👭 🥳 Journée de visibilité lesbienne (JVL) Le Réseau des lesbiennes du Québec (RLQ) célèbre le 43e anniversaire de la Journée de visibilité lesbienne (JVL), moment clé mettant en lumière les réalités et défis des personnes lesbo-queer. Pour l’occasion, un événement festif se tiendra au Queen 8 à Montréal, réunissant la communauté et ses allié·es autour de panels, d’ateliers et de remises de prix. Cette année, la porte-parole de la JVL est Annie Guglia, athlète olympique, triple championne nationale et présidente de Canada Skateboard. La communauté lesbo-queer locale se rassemblera donc pour célébrer cette l’édition 2025 de la JVL le samedi 26 avril de 14h à 20h au Queen 8 à Montréal. La programmation inclut : Panels et ateliers sur l’inclusion dans le sport et la visibilité lesbienne; Remise de prix à des figures lesbo-queer engagées pour la diversité et l’égalité; 5 à 7 festif pour échanger et célébrer ensemble. Toutes les informations sur l’événement et la campagne Changer la game sont disponibles sur le site web https://www.visibilitelesbienne.ca/ ou https://www.facebook.com/share/15eG56u7Pv/

📚 Blue Met Festival et The Violet Hour présentent Remise du prix Violet à France Daigle avec France Daigle et Christopher DiRaddo en conversation, Hôtel 10, 14h30

📚 Blue Met Festival BONHEUR DE LA TRADUCTION

Hôtel 10 – Salle Jardin, le 26 avril 2025, 11h30



📚 Blue Met Festival RENCONTRE AVEC JONATHAN BÉCOTTE

Bibliothèque Le Prévost, le 26 avril 2025, 14h00



📚 Blue Met Festival BLACK, QUEER, INDIGENOUS: LA VOIX DE L’AUTRE, LA VOIX DE SOI

Hôtel 10 – Espace Godin, le 26 avril 2025, 16h.



📚 Blue Met Festival ÉDOUARD RODITI AND THE TWENTIETH CENTURY OF A COSMOPOLITAN SPIRIT Salle Jardin de l’Hôtel 10, le 26 avril 2025,17h30.

🎥 Projection de Harold and Maude, de Hal Ashby, Cinéma Public.

🎥 Projection de Les glaneurs et la glaneuse, d’Agnes Varda, Cinéma du Parc.

🎥 Projection de Inland Empire, de David Lynch, Cinéma du Parc.

👑 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Peggy Sue, Carmen Sutra, Peach et Nana, Cabaret Mado.

👑 Drôles de Drags avec Miss Butterfly, Ciathanight, Crystal Starz ou Emma Déjàvu en rotation, Bar Le Cocktail.

🎭 a hole is a hole is a hole is avec Sappho Ton Bogataj, Christopher Ramm et Marco Merenda, MAI (Montréal, arts interculturels).

🎤 Bareoke: Strip Karaoke, Café Cléopatra.

🎭 Ces regards amoureux de garçons altérés, une pièce d’Éric Noël présentée au Théâtre Propéro. Un homme se réveille désorienté, vidé, brisé, dans la chambrette d’un sauna gai de Montréal. Que s’est-il passé? Dans ce lieu minuscule transformé en théâtre de la confession, il remonte le fil des dernières heures.

Dimanche 27 avril 2025

🥳 SAT Roller Dance avec Skate avec Marly et DJ KidCrayola, Société des arts technologiques [SAT]

🎥 Projection de Inland Empire, de David Lynch, Cinéma du Parc

🎭 Ligue d‘impro Gailaxie, Cabaret Mado

👑 Le Tracy Show avec Tracy Trash et invités spéciaux, Cabaret Mado

👑 Scrambled Legs Drag Brunch avec Uma Gahd, Bernard Cabaret Gourmand

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail.

Lundi 28 avril 2025

🎥 Projection de Harold and Maude, de Hal Ashby, Cinéma Public

🎥 La Mandragore tient une projection de All the Beauty and the Bloodshed avec Nan Goldin, La Mandragore

🎭 Queer Reading Series 2025 présente Three Halves Make a Whole par Camille Mankumah, Centaur Theatre

Mardi 29 avril 2025

🎶 Twin Tribes avec The Chameleons et Vandal Moon, Société des arts technologiques [SAT]

🎶 Beach Bunny: The Tunnel Vision Tour avec Pool Kids, Théâtre Beanfield.

🎭 Queer Reading Series 2025 présente Queer Leadership Panel: “Queer Performance: from the underground to Centre Stage” avec Kyng Rose, Richard Burnett, Alex Tigchelaar et Jesse Stong, Centaur Theatre

🎭 Queer Reading Series 2025 présente the apostles of falling off the bone par kurichka, Centaur Theatre

🎶 FLO: Access All Areas North American Tour 2025 avec Chxrry22, MTELUS

👑 Full Gisèle : Britney Spears vs Tate McRae avec Gisèle Lullaby, Sasha Baga, Pétula Claque, Celes et Kelly Torrieli, Cabaret Mado

👑 Shade Channel avec Lulu Shade, Natachatte, Kleopatra Perfection et Sir Vergon, Bar Le Cocktail

🎭 Ces regards amoureux de garçons altérés, une pièce d’Éric Noël présentée au Théâtre Propéro. Un homme se réveille désorienté, vidé, brisé, dans la chambrette d’un sauna gai de Montréal. Que s’est-il passé? Dans ce lieu minuscule transformé en théâtre de la confession, il remonte le fil des dernières heures. Foudroyé par la douleur aiguë du deuil amoureux, il se livre tout entier à ses désirs les plus enfouis, se débattant avec son manque et son envie de disparaître, jusqu’à la dépossession de son corps. Cette parole inexorable, propulsée au crystal meth, fait écho à une détresse invisibilisée dans la communauté queer à travers un chapitre dans la vie d’un être qui a besoin de sombrer tout entier avant de refaire surface dans la lumière du jour. Sous la direction sobre et précise de Philippe Cyr, le comédien Gabriel Szabo fait résonner la langue incisive du texte d’Éric Noël, à la fois crue et romantique, qui expose avec honnêteté le spectre de la dépendance.

Mercredi 30 avril 2025

🎭 Ces regards amoureux de garçons altérés, une pièce d’Éric Noël présentée au Théâtre Propéro. Un homme se réveille désorienté, vidé, brisé, dans la chambrette d’un sauna gai de Montréal. Que s’est-il passé? Dans ce lieu minuscule transformé en théâtre de la confession, il remonte le fil des dernières heures.

🎨 @Hommehomo tient Drink & Draw, soirée de dessin avec modèle vivant, Bar Le Cocktail

🎭 The Poly Mic, soirée scène libre queer, Bar Notre-Dame-des-Quilles

Jeudi 1er mai 2025

Le Bar Aigle Noir vous propose le «Retrouvailles du resto Au Crystal – Avec Jojo». Tu t’ennuies du bon vieux resto Au Crystal ? Prépare-toi pour une soirée mémorable de retrouvailles, de rires et de souvenirs ! Jojo, la fameuse serveuse au franc-parler légendaire, sera là, entourée de d’anciens employés du restaurant qui ont marqué l’époque. Une occasion unique de retrouver des visages familiers, partager des anecdotes croustillantes et revivre l’ambiance incomparable du Cristal ! AU PROGRAMME : Rencontres avec les anciens employés; Ambiance nostalgique; Anecdotes, musique, surprises et beaucoup d’amour. Invitez vos anciens collègues, clients, amis du Cristal – plus on est de fous, plus on rit ! De 17h à 21h.

🎭 Ces regards amoureux de garçons altérés, une pièce d’Éric Noël présentée au Théâtre Propéro. Un homme se réveille désorienté, vidé, brisé, dans la chambrette d’un sauna gai de Montréal. Que s’est-il passé? Dans ce lieu minuscule transformé en théâtre de la confession, il remonte le fil des dernières heures. Foudroyé par la douleur aiguë du deuil amoureux, il se livre tout entier à ses désirs les plus enfouis, se débattant avec son manque et son envie de disparaître, jusqu’à la dépossession de son corps. Cette parole inexorable, propulsée au crystal meth, fait écho à une détresse invisibilisée dans la communauté queer à travers un chapitre dans la vie d’un être qui a besoin de sombrer tout entier avant de refaire surface dans la lumière du jour. Sous la direction sobre et précise de Philippe Cyr, le comédien Gabriel Szabo fait résonner la langue incisive du texte d’Éric Noël, à la fois crue et romantique, qui expose avec honnêteté le spectre de la dépendance.

👑 👠C’est le retour du concours MX COCKTAIL édition 2025 (jusqu’au 1er mai), au bar Le Cocktail. Chaque jeudi encouragez les artistes de la relève dans une compétition enlevante. De 21h30 à minuit.

Vendredi 2 mai 2025

🎭 Ces regards amoureux de garçons altérés, une pièce d’Éric Noël présentée au Théâtre Propéro. Un homme se réveille désorienté, vidé, brisé, dans la chambrette d’un sauna gai de Montréal. Que s’est-il passé? Dans ce lieu minuscule transformé en théâtre de la confession, il remonte le fil des dernières heures.

Samedi 3 mai 2025

🎭 Ces regards amoureux de garçons altérés, une pièce d’Éric Noël présentée au Théâtre Propéro. Un homme se réveille désorienté, vidé, brisé, dans la chambrette d’un sauna gai de Montréal. Que s’est-il passé? Dans ce lieu minuscule transformé en théâtre de la confession, il remonte le fil des dernières heures. Foudroyé par la douleur aiguë du deuil amoureux, il se livre tout entier à ses désirs les plus enfouis, se débattant avec son manque et son envie de disparaître, jusqu’à la dépossession de son corps. Cette parole inexorable, propulsée au crystal meth, fait écho à une détresse invisibilisée dans la communauté queer à travers un chapitre dans la vie d’un être qui a besoin de sombrer tout entier avant de refaire surface dans la lumière du jour. Sous la direction sobre et précise de Philippe Cyr, le comédien Gabriel Szabo fait résonner la langue incisive du texte d’Éric Noël, à la fois crue et romantique, qui expose avec honnêteté le spectre de la dépendance.

Dimanche 4 mai 2025

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail.