Autogynecamy par Elle Barbara : une performance cérémoniale

Imaginons être invité.e.s à une cérémonie dans une église pour une grande fête où danse, performance et, bien sûr, la musique sont au rendez-vous. C’est ce que propose l’artiste Elle Barbara, qui amène la scène underground dans le cadre du FTA avec Autogynegamy. On affiche déjà complet, mais des représentations supplémentaires pourraient s’ajouter. Surveillez les annonces sur le site du FTA pour avoir la chance d’assister et de voir la chanteuse et performeuse montréalaise que rien n’arrête dans la démesure.

Autogynegamy, au nom du père, du fils et du sain d’esprit, le titre au complet, annonce ce à quoi nous assisterons dans l’église Très-Saint-Rédempteur de Montréal. Elle Barbara propose de s’unir avec elle-même devant public avec une cérémonie haute en couleur, en fulgurance, en intensité. Pourquoi ce désir de s’unir à soi-même ? La réponse est simple et non dénuée d’humour. « J’ai, bien sûr, réfléchi pour trouver une personne qui pourrait être mon ou ma conjointe pour ce mariage, nous confie Elle Barbara en entrevue, puis je me suis dit que comme j’étais célibataire, pourquoi ne pas me marier avec moi-même? » Le ton est donné, on bouscule les codes, on revisite le rituel pour lui donner les couleurs de la démesure, de la sensualité, du partage, avec danseurs, danseuses et musicien.ne.s sur scène.



Rien n’arrête Elle Barbara, qui ne semble pas apprécier les frontières, les murs, les enfermements. Elle évoque plusieurs fois, au cours de l’entrevue, l’attrait pour la transgression : « Comme beaucoup, j’ai une fascination pour la transgression, donc je me suis reconnue sur la scène underground, peut-être une attirance pour le côté sombre, un peu comme ce que l’on retrouve dans les films de Kenneth Anger, par exemple. » La transgression devient alors une porte qui s’ouvre sur un inconnu à découvrir, où laisser l’imaginaire s’engouffrer, une source de création.



Son parcours est à l’image de ce qu’elle offre sur scène. Il ne s’inscrit pas dans une trajectoire reconnue et codifiée. Elle le résume ainsi : « Je suis de Montréal, je suis ce que l’on pourrait dire autodidacte, j’ai touché un peu à tout au niveau artistique : j’ai touché à la performance, au théâtre, à la danse. J’ai organisé des performances un peu punks à la Casa Del Popolo et à la Sala Rossa. C’est à travers cette implication-là et par mon implication dans le milieu underground que l’on m’a remarquée et que l’on m’a contactée pour des spectacles à plus grand déploiement, comme avec cette invitation par le FTA. »



Aucune frontière dans ses choix musicaux. Même si elle a une prédilection pour certains styles issus du milieu underground, elle ne veut pas se limiter à une tendance ou à une tradition. « Ce qui m’attire, ce sont les musiques qui peuvent lier la musique underground avec la musique populaire, avance Elle Barbara. Donc, mes références sont aussi bien le rock progressif anglais des années 70, le jazz, la hi-NRG, le disco, ou encore la musique synthétique. C’est pour cela qu’il y aura des musiciens sur scène pour Autogynegamy. »



Un album sera produit à partir du spectacle présenté au FTA. « Cela fait longtemps que je n’ai pas sorti d’album, car je me suis concentrée dans des activités dans le communautaire, la solidarité trans, entre autres, et aussi sur ma propre transition. »



Comme elle le qualifie elle-même, Autogynegamy est une performance cérémoniale à laquelle nous sommes convié.e.s à participer. Et nous sommes toustes invité.e.s, que demander de mieux ?

INFOS | Autogynegamy

Elle Barbara

Église Très-Saint-Rédempteur

Les 28 et 29 mai en français

Le 30 mai en anglais

https://www.fta.ca