Horoscope mai 2025

Taureau 19 avril au 20 mai 2025

Le Soleil arrive en Taureau le 19 avril. Là, le printemps ne sera pas qu’une date sur le calendrier, car on voit le retour des chaleurs et de la végétation. Les oiseaux et les bébites remplissent le ciel. Et le monde sera de très bonne humeur. Vous vous sentirez renaître, plutôt optimiste. Sauf que, Saturne va s’installer en arrière de chez vous, en Bélier, pour en gros cet été. Et ensuite, de février jusqu’à votre fête. Et là, il va vous contraindre à relever des défis. À réfléchir à des conflits, intérieurs et extérieurs. Vous n’aurez plus le choix d’avancer à certains endroits, vous devrez affronter l’adversité. Vous devrez souvent être patient et vos coups de corne n’y changeront rien. Alors, si vous n’êtes jamais descendu de votre beau carrosse doré, vous devrez apprendre à vous déplacer pour un bout en bus et en métro. Ou à pied, dans des réalités crues, tristes. Et parfois glauques. Mais, ces tests ne sont pas gratuits, vous y apprendrez. Vous y gagnerez plus de maturité. De la lourdeur aussi, de la force. Vos pieds seront puissamment ancrés en terre. Vous en avez ainsi jusqu’à votre anniversaire, en 2028, où vous prendrez bien quelques rides. Donc, vous aurez rendez-vous avec la réalité et la nécessité de devenir plus adulte. Et il y a toujours Uranus dans votre signe. Enfin, pour mai et juin, et ensuite, de novembre jusqu’à votre fête. C’est le dieu du ciel et des éclairs et il aime bien surprendre le monde avec toutes sortes d’histoires. Pour un, ce sera un voyage impromptu. Pour un autre, ce sera un coup de foudre ahurissant. Certains recevront un héritage inattendu, et d’autres gagneront à la loterie. Ils pourraient déménager d’un logement subventionné jusqu’à un penthouse du centre-ville. Bref, le dieu du ciel bousculera leur destinée, et ce sera original. Mais un peu stressant. Et finalement, en ce moment, notre mononc riche, Jupiter, travaille à enrichir les natifs du Taureau, de toutes sortes de manières. Nouveaux revenus, transactions avantageuses, gains à la loterie en collaborant avec Uranus. Notre bon Jupiter ira ensuite en Cancer en juin, où il révèlera au Taureau le bonheur qu’on peut trouver dans le quotidien. Un personnage intéressant pourrait ainsi emménager pas loin, à quelques portes. Et devenir un voisin divertissant. Comme le baron de Charlus. Le natif pourrait aussi se déplacer davantage en voiture. Mais qu’il soit prudent. Et sobre. Et qu’il ne choisisse pas un bolide pour son apparence, mais pour son côté pratique. Il pourrait aussi commencer à naviguer, à se promener sur l’eau. Sur un ponton, au lac, ou sur un matelas, à la plage du camping. Finalement, le Taureau amorce une année où il devra être sérieux, mais où il arrivera ainsi à des réalisations concrètes et spirituelles, des plus valables. Alors bonne fête et joyeuses Pâques !

Gémeaux | Jupiter est toujours chez vous, en exagérant tout ce que vous percevez et vivez. Mais, il n’en a plus pour longtemps à vous pousser et à vous motiver dans vos projets et aventures. Il vous quittera à la mi-juin, où vous pourrez prendre plus de recul pour voir où vous en êtes. Et juger où il faut continuer et ce qu’il est préférable d’abandonner. Ainsi, quelqu’un pourrait s’éclipser sans drame. Alors que la force de caractère d’un autre vous apparaîtra.

Cancer | Vous vivrez des aventures qui vous rapprocheront des amis. Et peut-être d’un en particulier. Comme si le destin commençait à vous lier. Où que vous vous retrouviez, après une longue, longue séparation. Décidez-vous à bouger dans un projet, le vent va gonfler vos voiles pour arriver vite à destination. Vous avez le pouvoir maintenant d’améliorer votre vie future. Et c’est peut-être votre rêve le plus fou qui a le plus de chances de se réaliser. Vous verrez…

Lion | Votre magnétisme sera intense, vous aurez le port d’un prince en public. On vous remarquera au travail et on vous proposera du nouveau. Ceux qui sont à leur compte attireront plus de clientèle. Certains tenteront leur chance dans un domaine différent, avec la chance du débutant. Et bien sûr, on remarquera le talent des vrais artistes. Des retraités retourneront au travail, pour se sentir vivants. Un collègue voudra être plus près de vous. Plus intime.

Vierge | Vous serez toujours aussi sérieux au travail, mais vous partiriez bien un mois dans le désert. Dans une longue caravane, d’oasis en oasis. De plage en plage, en resort. Vous êtes dû pour une aventure où vous ne vivriez rien d’usuel. Mais quand même, vous croiserez bientôt au moins un être exceptionnel. Un sage ou une bébite magnétique qui vous fera découvrir un côté caché de vous. Oui, il est temps que vous viviez un peu de nouveau…

Balance | Vous aurez une occasion d’améliorer votre sort. Les circonstances vont vous aider à vous enrichir. Vous serez au bon endroit au bon moment pour profiter d’une chance concrète. Vous évoluerez aussi, vous vous affirmerez davantage. Vous serez un peu tanné de rester poli avec des abrutis, des mots de canon et vrais vous sortiront spontanément de la bouche. Ça va faire tout un carnage. Vous rêverez à où il faut aller. Avec un chemin clair.

Scorpion | Vous vivrez le meilleur comme le pire avec les autres. Et il deviendra clair que vous ne pouvez pas vivre seul. Peut-être un avant-midi. Ou cinq minutes au bar, au resto. Mais pas toute la veillée ou la journée. C’est pourquoi vous devenez plus tolérant avec les autres. Même si certains rient fort ou qu’ils ont d’affreuses lunettes, vous êtes quand même content de les avoir près de vous. Quelqu’un arrive d’ailleurs, un charretier puissant.

Sagittaire | Vous devrez démêler une situation. Ou quelqu’un, au travail. Ou dans votre communauté. Sinon, vous allez vous perdre. Vous ferez face à une nouvelle réalité au travail, vous devrez y revoir votre organisation. Vous aurez d’ailleurs du plaisir à faire du ménage. Du rangement. Il est temps de faire plus d’exercice, ça affûtera votre énergie. Et vos réflexes. Et, mangez moins chimique. Quelqu’un voudra d’ailleurs pratiquer du sport ou de la marche avec vous.

Capricorne | Vous êtes souvent sérieux et vous n’avez pas le choix, avec tout le monde qui compte sur vous. Mais là, c’est le temps de vous amuser, pour vous rafraîchir, vous ressourcer. Sinon, vous allez sécher, raide comme un piquet. Heureusement, vous aurez des chances de vous amuser, des invitations à fêter. Et danser. Et vous devriez faire au moins une rencontre, assez troublante. Avec quelqu’un qui aura la beauté du diable, sa séduction.

Verseau | Vous réaliserez des travaux pour rendre ça plus sexy chez vous. Pour rafraîchir les lieux, avec des coups de pinceau heureux. Et comme vous aurez plus de visite, profitez-en pour leur demander de l’aide, pour déplacer des meubles. Ou le frigo. Vous pourriez également vous décider à accueillir un coloc. Ou vous en verrez un partir, avec soulagement. Il y aura aussi possibilité d’aménager dans un nouvel endroit, après en avoir longuement rêvé.

Poissons | Les chaleurs et la verdure vous attireront à l’extérieur. Et même plus loin, ailleurs. Vous prendriez la route pour voir un copain qui vous invitera. À la pleine lune ou à la fête des Patriotes. Si vous devez changer de véhicule, soyez adulte dans votre choix. Vous aurez plus de chance de faire des rencontres, de créer des contacts sérieux, intéressants. Ainsi, quelqu’un d’assez sensible veut vous parler, soyez ouvert avec cette personne. Ça amènerait un bon changement.

Bélier | Vous aimerez sentir le sol stable sous vos pieds. Solide. D’ailleurs, vous aurez une occasion sérieuse de vous enrichir. De vivre une autre réalité. Avec de nouvelles couleurs et senteurs. Certains pourraient acheter leur première maison. Ou un terrain. Vous ferez de belles rencontres et vous parlerez souvent de relation. Mais aussi de rencontre karmique, où l’amour est révélé à la première nanoseconde. La vie sera brûlante ce printemps.