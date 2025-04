Imaginer, écouter, danser : Dix jours d’arts vivants avec le OFFTA

Le OFFTA est un festival voué à la création émergente d’avant-garde en arts vivants. Créé aux abords du Festival TransAmériques (FTA), il met de l’avant des créateur·trice·s dont les démarches, engagées et singulières, défrichent les nouveaux courants artistiques. Produit par LA SERRE – arts vivants, le OFFTA bouscule les conventions établies et questionne les modes de représentation, en favorisant les rencontres et la coopération.

Pour cette 19e édition, le OFFTA présente des œuvres fortes et inclassables qui embrassent la diversité des manières d’être ensemble. Ces propositions artistiques offrent autant de façons d’habiter la complexité de nos histoires communes — toujours à raconter, toujours à inventer. De ces appels répétés à cohabiter émergent des verbes nécessaires : écouter, (s’)imaginer, (se) soutenir, (s’)entendre. La programmation nous invite à faire tout cela, et plus encore : à marcher, à danser, et même à nager au cœur de créations originales et déroutantes.

Du 23 mai au 1er juin 2025, le festival investira Montréal avec dix jours d’activités : sept performances en salle, trois spectacles extérieurs au Quartier des spectacles, et une performance itinérante traversant les arrondissements d’Ahuntsic, Centre-Sud et Verdun. Le OFFTA proposera également des activités satellitaires riches en échanges : partages avec les artistes, soirée festive en collaboration avec le FTA, brunch de réseautage — faisant une fois de plus du OFFTA un événement rassembleur pour les festivalier·ère·s et les communautés des arts vivants.

INFOS | Rendez-vous du 23 mai au 1er juin 2025

pour une nouvelle (19E) édition du OFFTA !

https://www.offta.com