Barbada multicolore

La flamboyante drag queen Barbada présente son premier spectacle, Multicolore. Accompagnée de ses danseur·euses, elle vous fera voyager à travers un arc-en-ciel d’émotions en un clignement de faux cils!

Dans une mise en scène de Joël Legendre, Barbada vous présente tout un party comme elle seule sait le faire! Excellente dans les styles disco, pop et dance, Barbada promet des performances hautes en couleur. Chorégraphies, paillettes, perruques et robes époustouflantes, l’expérience sera tout simplement savoureuse.

Drag queen depuis plus de 18 ans, Barbada s’est distinguée au cours des dernières années par des projets où elle a fait sa marque : animatrice d’une émission jeunesse qui porte son nom sur TOU.TV, participante à Big Brother Célébrités saison 4, Fée des étoiles lors du mythique défilé du Père Noël à Montréal et lectrice de contes dans pour des milliers d’enfants dans les bibliothèques de chez nous. Elle a fait la couverture de Fugues à deux reprises et elle multiplie également les apparitions à la radio et à la télé. Peu importe la tribune, elle célèbre les valeurs d’ouverture, d’égalité et de respect. Barbada, c’est la drag de tout le monde, dans un spectacle pour tout le monde!

INFOS | Le 6 mai au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.