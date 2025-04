Brunch Sing Along Édition Céline avec Bobépine

Vivez l’expérience ultime des fans de Céline, chantez tous vos morceaux préférés en brunchant et passez une journée inoubliable avec vos meilleurs amis ! Bobépine est bien plus qu’une simple drag diva comique : elle incarne à la perfection l’essence même de la personnification, se glissant avec une aisance déconcertante dans le rôle de la célèbre Céline Dion.

Son ascension fulgurante a débuté en 2017 lorsqu’elle a remporté haut la main le concours Drag-moi, propulsant ainsi son talent sur le devant de la scène. Depuis, elle a conquis la belle province avec une série de performances éclatantes, mêlant habilement glamour et humour.

Son arme secrète ? Les fameux «wig reveal» qui lui ont valu une renommée dans le domaine. À chaque représentation, elle captive son public, l’emmenant dans un tourbillon d’émotions où l’émerveillement et le rire se mêlent harmonieusement. Dotée d’une présence scénique inégalée et d’une énergie contagieuse, Bobépine est bien plus qu’une drag queen : elle est une véritable icône, une source d’inspiration pour tous ceux qui rêvent de briller sous les projecteurs.

Avec Bobépine à l’animation dans le rôle de Céline, c’est littéralement le brunch le plus excitant de la planète Terre ! Un micro gonflable sera offert à toustes les invité·e·s !

INFOS | les dimanches 24-31 mai et 7-14-21 juin 2025, de midi à 16 h au Stock Bar.

1171, rue Sainte-Catherine Est, Montréal. Billets en vente maintenant sur

https://brunchsingalong.com

ADMISSION GÉNÉRALE

À partir de 35 $ comprenant : l’entrée, un Mimosa offert, l’accès à la piste de danse.

Places limitées – premier arrivé, premier servi.

VIP : À partir de 49 $ comprenant : l’entrée, un Mimosa offert et un lanceur de confettis.

Places VIP réservées à partir de 499 $ comprenant : 10 admissions, 10 mimosas offerts.

10 lanceurs de confettis. Places réservées en cabine VIP.