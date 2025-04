La 9e symphonie de Beethoven à l’Orchestre classique de Montréal !

L’Orchestre classique de Montréal (OCM) boucle sa 85e saison, le samedi 31 mai, à 19h30, à la Maison symphonique. Pour l’occasion, l’OCM invite les mélomanes à un véritable hymne à la joie : la célèbre 9e symphonie de Beethoven. Rien de mieux que cette fantastique musique afin de combattre, l’instant d’une soirée, l’actualité particulièrement morose qui nous entoure depuis quelques mois.

Le concert grandiose comprendra également Joy de Kevin Lau, une œuvre fascinante pour violon solo et orchestre à cordes, décrite par le compositeur canadien comme une « chanson sans mots » où joie et mélancolie s’entrelacent dans une mélodie méditative et expressive. Ensuite, la majestueuse œuvre de Pierre Mercure, Cantate pour une joie, une œuvre pleine d’optimisme et de fraternité. Puis, l’époustouflante 9e symphonie de Beethoven, œuvre monumentale qui incarne à la fois la profondeur de l’âme humaine et la puissance de l’expression musicale.

La 9e symphonie de Beethoven marque les esprits à travers la culture populaire depuis plusieurs décennies à commencer par son utilisation dans le film d’animation Fantasia, de Walt Disney, en 1940. Depuis, la pièce est entendue dans plusieurs grandes œuvres comme La société des poètes disparus, Le Discours d’un roi, Marche ou crève, Orange Mécanique et Le bébé de Rosemary. Rejoignez-nous pour une soirée présentée par l’OCM en collaboration avec le Chœur St-Laurent, sous la direction de Philippe Bourque, chef d’orchestre, mettant en vedette la soprano Elizabeth Polese, la mezzo-soprano Florence Bourget, le ténor Éric Laporte et le baryton-basse David John Pike. Promesse d’une expérience exaltante ! Le prix des billets pour ce concert oscille entre 39,85$ et 129.85$, une excellente offre pour un programme de cette qualité dans la merveilleuse Maison symphonique!

Lauréat d’un prix Juno 2024, l’Orchestre classique de Montréal (autrefois l’Orchestre de chambre McGill) fut fondé en 1939 par le violoniste, chef d’orchestre et compositeur Alexander Brott et son épouse Lotte Brott. L’OCM est rapidement devenu l’un des orchestres de chambre les mieux établis au Canada, cumulant les tournées sur cinq continents, les enregistrements et les apparitions régulières à la radio et à la télévision. Boris Brott, l’un des chefs d’orchestre les plus réputés au Canada, a dirigé l’OCM de 2000 jusqu’à sa mort en avril 2022. Fidèle à sa mission de célébrer la diversité et l’inclusivité, l’OCM continue le programme Musique pour tous qui permet de collaborer avec de nombreuses

communautés de nouveaux arrivants et des organismes montréalais afin de rendre ses spectacles accessibles à tous.

INFOS | Pour tous les détails, visitez le orchestre.ca et suivez l’OCM

sur ses réseaux sociaux!