Les Arts vivants à l’ère de l’inclusion, une conférence en ligne à ne pas manquer

L’inclusion et la diversité sont plus que jamais au cœur des préoccupations du milieu artistique. C’est dans cet esprit que Voulez-Vous Productions organise une conférence en ligne d’envergure pancanadienne, du 6 au 8 juin 2025.

Cet événement gratuit s’adresse aux artistes, professionnel·le·s et passionné·e·s des arts vivants souhaitant repenser les structures actuelles et favoriser une meilleure représentation des femmes queer et des personnes non conformes au genre sur la scène artistique. À travers une série de discussions, d’ateliers et de présentations, la conférence mettra en lumière les défis auxquels font face les artistes queer et les solutions à adopter pour une institutionnalisation progressive des arts queer.

Des expert·e·s du milieu institutionnel, privé et communautaire se réuniront pour partager leurs expériences et encourager l’adoption de pratiques en diversité, équité et inclusion (DEI) au sein des organisations artistiques. Plus qu’un simple échange, cet événement est une opportunité de repousser les limites de la représentation et d’encourager un véritable changement structurel. En y participant, vous contribuerez à façonner un espace artistique plus inclusif et à donner une visibilité accrue aux artistes queer et non conformes au genre à travers le Canada. Ne manquez pas cette occasion unique d’être acteur·rice du changement dans les arts vivants !

INFOS | Conférence en ligne du 6 au 8 juin 2025. Pour plus d’informations,

visitez http://www.voulezvousproductions.com/

ou le comptes Instagram @voulezvousproductions.