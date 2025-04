Lost Boys & Fairies, la série triple Kleenex qui ouvre grandes les vannes des rires et des pleurs!

Gabriel (Sion Daniel Young) et Andy (Fra Fee) ont pris la décision d’adopter un enfant et se lancent donc dans un processus qu’ils ont bien l’intention de remporter. Avec une telle prémisse, on pourrait s’attendre à une production mélo du dimanche après-midi, mais rien n’est plus faux. Ouvrez grandes vos mirettes et préparez vos mouchoirs !

L’action se déroule au pays de Galles, où Andy exerce à titre de comptable, alors que Gabriel se produit en tant que chanteur au Neverland, un bar de drag queen. C’est décidé, après huit années de vie commune, ils ont bien l’intention d’ajouter une petite fille à leur maisonnée. La minisérie débute alors que les deux hommes sont interrogés par une travailleuse sociale (Elizabeth Berrington) et où les images alternent entre la réponse politiquement correcte qu’offre Gabriel et la réalité de ses souvenirs.

Tout au long de la série, on navigue ainsi entre le réel et une vision fantasmée et musicale puisée à même la mémoire de Gabriel. C’est ainsi qu’il répond que sa sortie du placard s’est faite sans heurts, tandis qu’on nous présente une vision d’un Satan égrillard qui l’entraîne dans des cabines de toilettes publiques. Il faut d’ailleurs souligner qu’à l’instar de la plupart des productions britanniques, la série ne s’embarrasse pas de fausse pudeur à l’égard de la sexualité.

Gabriel ne jure que par l’adoption d’une petite fille, puisqu’il garde le souvenir brûlant de la cruauté de ses compagnons de classe. C’est pourtant Jake (Leo Harris), un garçon de sept ans au passé extrêmement difficile, qui saura les toucher et vers lequel ils porteront leur choix. Cette décision n’est cependant pas sans enflammer les insécurités de Gabriel : pourra-t-il être un bon parent, un bon modèle pour un jeune garçon ? L’intrigue se penche également sur la langue galloise que Gabriel se refuse à enseigner à Jake, puisque celle-ci lui rappelle trop l’exclusion qu’il a vécue et le jugement imposé par son père.

Sans divulgâcher quoi que ce soit, un événement inimaginable (ma mâchoire s’en est décrochée) viendra bouleverser le processus d’adoption. Le récit est ponctué de plusieurs numéros musicaux, dont certains interprétés sur la scène du Neverland et d’autres ancrés dans l’imaginaire de Gabriel. À ce sujet, impossible de ne pas mentionner l’interprétation et la mise en scène de la chanson « Mad World », qui constitue un véritable tour de force émotionnel. Sans aucun doute l’une des plus belles surprises télévisuelles des dernières années.

INFOS | Les trois épisodes de Lost Boys & Fairies sont disponibles, en anglais, sur la chaîne BritBox via PrimeTV.