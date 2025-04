Oasis de chaleur pour un Party District inoubliable ce printemps

Préparez-vous pour le plus grand événement danse du long week-end de la fête des Patriotes avec OASIS, que prépare l’équipe de District Events pour le samedi 17 mai. Attendez-vous à une soirée enivrante aux accents tropicaux et aux rythmes chauds et hypnotiques, signés par deux pointures de la scène : Paskal Daze (Montréal) et GSP (Grèce / USA).

Après le succès électrisant du Locker Room, le 18 avril dernier – avec en tête d’affiche le célèbre DJ Cindel (Chicago) et l’excellent montréalais Reid Bourgeois –, District Events revient en force avec un nouveau rendez-vous qui promet de faire monter la température. Et pour marquer le coup, l’événement se tiendra dans l’une des salles les plus mythiques de Montréal: le Club Soda. Ce party est présenté en collaboration avec PRISM Toronto et servira de pré-party officiel pour la Fierté de Toronto, ici même à Montréal !

« La thématique OASIS colle parfaitement à l’énergie du printemps. On veut offrir un moment de chaleur, de beats captivants, un avant-goût de l’été, explique Pascal Lefebvre, l’organisateur de District Events. Et c’est aussi notre party de lancement pour PRISM Toronto. On va même faire tirer une paire de billets Gold pour leur événement. Une très belle collaboration entre Montréal et Toronto. »

Des DJs qui font vibrer les foules

Paskal Daze, bien connu des habitué·e·s de District Events, était notamment au District Nasty en octobre dernier et au Locker Room du Love Festival 2024. Il a aussi enflammé le légendaire Beach & Pool Party du Mantamar à Puerto Vallarta, en février dernier. Fidèle à ses sons techno et tech-house, il fait toujours danser avec passion. Dans une entrevue avec Music Is 4 Lovers, Paskal Daze déclarait : « La musique underground, ce n’est pas une question de mode ou de genre. C’est une question de rythme, de beat, et surtout de connexion avec l’âme des gens. »

Quant à DJ GSP, il a fait sa première apparition montréalaise lors du party RITUAL en octobre dernier, et a aussi marqué les esprits lors du Party INFERNO du Love Festival pendant la Fierté. Très apprécié des foules des circuit parties – notamment du public bear – il revient tout juste de Randy Atlanta Bear Pride, Lauderdale Tropical Bear Week, et Body Heat à Las Vegas.

Il s’envolera vers Puerto Vallarta pour la Fierté en mai et sera du festival PRISM Toronto cet été. « GSP est adoré par les gars bears, il a vraiment une vibe unique sur scène », ajoute Pascal Lefebvre.

Ambiance tropicale, danseurs torrides et foule électrisée Long week-end de la Fête des Patriotes oblige, la foule sera au rendez-vous : Montréalais·e·s, visiteurs du Québec et de l’Ontario, tous se retrouveront au Club Soda – qui peut accueillir jusqu’à 1000 personnes – pour vivre cette OASIS de fête. Et bien sûr, qui dit oasis, dit chaleur torride ! «Nos District Boyz porteront des costumes tropicaux sexy pour offrir des performances inoubliables », glisse Pascal Lefebvre avec un sourire.

Une tradition de huit ans… et un été qui promet !

Ce Party OASIS marque la huitième édition du party printanier de District Events. Le tout premier avait eu lieu en 2017 à la salle Berri (aujourd’hui disparue), avec le DJ Aaron. Depuis, la fête ne fait que s’agrandir.

Un autre Love Festival sulfureux !

Le Love Festival s’en vient à grands pas pour la Fierté à Montréal ! Quatre événements majeurs sont au programme, dont le Locker Room et le party principal au MTELUS, qui se prolongera jusqu’au lever du jour (6h du matin). « On a commencé le Love Festival au club Parking il y a une vingtaine d’années. Depuis, c’est devenu un incontournable de la Fierté », affirme Pascal Lefebvre.

Terrasse, jazz et karaoké au Bar Le Normandie

Pendant la même fin de semaine, le Bar Le Normandie inaugurera ses terrasses – l’ombre au cœur du bar, et la version estivale directement sur la rue Atateken. Le dimanche 18 août, un ensemble de jazz ambiancera la rue pour ouvrir la saison chaude avec élégance. Et bien sûr, le karaoké légendaire continuera de faire vibrer les voix de Montréal.

INFOS | DISTRICT OASIS, le 17 Mai 2024, de 22h à 3h au Club Soda, 1225, boulevard Saint-Laurent, Montréal. Achetez vos billets dès maintenant! https://www.districteventsmtl.com