Roselle dévoile STP

Après avoir fait paraître les extraits Instant et Tout compris, Roselle dévoilait récemment son micro-album STP. dont la nouvelle pièce Fierté sera disponible le 6 mai.

Cet EP rassemble cinq chansons qui constellent l’univers musical de l’auteure-compositrice-interprète, voyageant entre la pop et l’électro avec agilité. On reconnaît sa voix feutrée qui nous a charmés à la sortie de son album Aurore en 2022, et elle revient avec une énergie encore plus vibrante et affirmée.

Le micro-album STP est un voyage à travers la dichotomie moderne.

Ses vagues d’émotion, ses contradictions et toute sa complexité, vues à travers une pop house énergique et des paroles assumées. Chacune des chansons explore l’intimité et l’universalité, avec des thèmes allant de l’amour éphémère jusqu’à la quête de soi, en passant par les limites auto-imposées et celles que l’on choisit de transgresser.

INFOS | STP de Roselle sur étiquette Let Artist Be

https://roselleofficiel.com